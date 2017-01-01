Segodnya.ua
ГОД БЕЗ "ВКОНТАКТЕ":
Как отразилась на украинцах блокировка популярных в прошлом сервисов



Текст: Игорь Рец
Фото и верстка : Анастасия Лесык
Ровно год назад несколько популярных российских интернет-сервисов оказались в Украине вне закона. 15 мая 2017-го года президент Украины Петр Порошенко своей подписью утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о расширении списка физических и юридических лиц, в отношении которых введены санкции. В общем ограничительные меры коснулись 468 компаний. Среди них - сервисы российской поисковой системы "Яндекс", почтовый сервис Mail.ru и популярные соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники".
В течение года некоторая часть украинцев приспосабливалась к новым условиям, переносила продажи из "ВКонтакте" в Instagram и Facebook, использовала облачные сервисы Google вместо Yandex и напоминала клиентам о том, что "извините, наша почта на mail.ru уже не актуальна". Были и те, кто воспринял запреты как вызов. Эти люди вывели в топы поисковиков запросы "VPN скачать бесплатно" и дали шанс на безбедное будущее многочисленным разработчикам мобильных приложений анонимайзеров для смартфонов.

"Сегодня" предлагает читателям вместе вспомнить, как происходила блокировка росийских ресурсов и к чему это в конечном счете привело.
СЕНСАЦИЯ,
КОТОРОЙ
НЕ ПРОИЗОШЛО
В первые дни после запрета выдвигалось мнение, что блокировка одной из самых популярных в Украине социальных сетей приведет к обратному эффекту - повышению популярности российских ресурсов и массовому обходу блокировки. Действительно, в первые дни произошел всплеск внимания к "ВКонтакте".
Этот факт не обошли мимо и в офисе "ВКонтакте"
Позже популярность пошла на спад, и на годичном графике мы можем наблюдать тенденцию к угасанию внимания к ресурсу. Украинцы все меньше обращаются к поисковой системе ради доступа к "ВКонтакте".

На графиках Google Trends интересно отслеживать, как в одночасье ровно год назад сотни украинцев принялись гуглить ранее непопулярный запрос VPN :
Благодаря анонимайзерам многие успели превратиться в немцев, итальянцев, американцев, британцев... Но бесплатное и удобное - вещи редко совместимые, и доступным на малой скорости российским сервисам быстро начали предпочитать легальные американские. Фаворитом стал Facebook. Динамика роста популярности запроса Facebook совпадает с негативным графиком по запросу "ВКонтакте".
Не последнюю роль сыграла и категоричность властей в вопросе блокировки. Петиция с требованием разблокировать доступ к "ВКонтакте" хоть и получила необходимые 25 тысяч подписей, но не была удовлетворена президентом.
В апреле 2017-го, когда доступ к российским ресурсам был открыт, согласно ежемесячному отчету Kantar TNS CMeter, Vk.com занимал третью позицию в рейтинге самых популярных ресурсов. Спустя год российская социальная сеть остается в топ-25, но находится ниже на 8 позиций. Такая же ситуация с почтовым сервисом mail.ru и сетью odnoklassniki.ru

КОГДА ЧЕГО-ТО НЕ ХВАТАЕТ
Блокировка российских интернет-ресурсов, несмотря на свою масштабность, не происходила системно. Нет универсального механизма для блокировки, и неясно до конца, что именно мешает злоумышленникам продолжать продвигать деструктивные идеи даже сейчас, используя любую иную доступную соцсеть. Сложности с развитием ситуации видят и юристы. Адвокат Артем Афян, занимающийся защитой интересов в сфере IT, спустя год после блокировки называет ее "неоднозначной".
Артем Афян, адвокат в сфере IT
"Я воздержусь от аналитики о том, насколько этот запрет был обоснован политически, это не моя зона компетенции, но юридически я считаю его неоднозначным. Есть много вопросов к юридической технике. Наверное, там руководствовались некой целесообразностью конкретного момента. Возможно, она была, возможно - и нет.

Меня, как юриста, пугает немного не то, что произошел запрет, а то, когда эта машина сможет остановиться. Где у нее ограничитель. Как могут общество и понятные правовые нормы влиять на процесс отбора этих сайтов. Мы видим пример яркий, который много у нас обсуждается, пример Роскомнадзора, который стал апогеем неэффективности и бездумной блокировки. Конечно же, без детально выписанных доктринальных положений и инструкций, критериев того, что можно блокировать, а что нет, говорить о том, что украинское общество защищено от цензуры, пока рановато.

При этом я должен отметить, что дальнейших поползновений нет. Прошел год, и Украина не кажется страной, где работает цензура. Но как юрист я должен констатировать, что это все держится на разумении норм неписаного права. При этом понимаю, что до конца выписать все критерии тоже очень сложно. Мы живем в стране, в которой с интернетом общаются критериями XX века. По-прежнему запрет хранения и распространения порнографии, который абсурдно выглядит в современном интернете, у нас работает, и все делают вид, что эта норма зачем-то еще нужна".
"Размывается грань того, что является правонарушением в интернете"
Артем Афян: "Украину не стоит рассматривать отдельно от глобального тренда. Что произошло в целом за этот год? Штаты ощутили последствия вмешательства в выборы. Более того, рассмотрение дела о Facebook было достаточно жестким и сильным. Да, было с элементами показухи. Британия озаботилась тем, что происходит в интернете, что происходит с помощью соцсетей. Размывается грань того, что является правонарушением в интернете. При этом видим, что есть ощущение того, что манипуляция общественным мнением является неправильной, но как сделать это незаконным - задача очень тяжелая. В Украине, как и в любой стране, где присутствуют силовые органы, есть поползновения, и силовики считают правильным создать что-то, что может оборонять от внешней угрозы. Украина находится в дискуссии, что лучше - внешняя безопасность или введение внутренней цензуры и где провести грань, баланс.

Пока что сильно угрожающих тенденций я не замечаю. Не факт, что что-то не зреет, но внешне год блокировки не стал годом превращения в страну, находящуюся за железным интернет-занавесом".
После введения блокировки появились массовые вбросы о том, что украинцев будут преследовать из-за использования анонимайзеров и средств обхода блокировки. С такими переживаниями люди обращались к поисковой машине в первые дни после блокировки, и это наглядно видно на графике:
В действительности же, как объясняют юристы, использование VPN преступлением не является. А доказать, что VPN использовался как средство для умышленного правонарушения, крайне сложно.
Артем Афян : "Есть два аспекта: теоретический и практический. Если мы рассматриваем то, что существует запрет на посещение ресурса и это некоторое правонарушение, то, распространяя информацию об обходе блокировки, человек содействует этому правонарушению. Это в теории. Эти действия не являются правомерными. Но на практике квалифицировать их, т.е. собрать тот набор статей, чтобы человека можно было привлечь к ответственности, крайне сложно. Особенно если еще и цель размыта. Условно говоря, если речь идет о VPN, то VPN предназначен не только для посещения российских ресурсов. И если человек скажет, что VPN ему был нужен для ускоренной и более оперативной работы, посещения сайта, то шансы на то, чтобы привлечь человека к ответственности, падают.

И сам запрет - это не запрет заходить на эти сайты. Это запрет на коммерческое сотрудничество с этими сайтами и предоставление им услуги провайдера связи. Т.е. передавать их по каналам связи. Но ничего запрещенного в самой регистрации посещений нет. Эти слова "запрет соцсетей" могут ввести в заблуждение.

Мир стремительно меняется. Я однозначно считаю, что старый бюрократизированный аппарат, а-ля министерство, сам по себе практически не способен противостоять угрозе. Наверное, должна быть комбинация - орган, который координирует, который может мобилизовать общественность при необходимости, обладающий каким-то пулом лояльных граждан, выстраивающий свои информационные сети, свои контакты с агентами влияния и который наверняка не сможет обойтись без автоматизированных систем. Я думаю, здесь еще нужно пересматривать форматы взаимодействия. Можно не только дожидаться агрессивных действий в сторону страны, а постоянно работать над позитивной пропагандой, при этом не впадая в советизмы, за что потом будет стыдно. Это слегка утопичные мечты, потому что они требуют эффективности госуправления, что пока в Украине наблюдается слабо. Возможность есть, но будет ли это сделано? Если посмотреть на другие госорганы , мы наблюдаем, что пока что госаппарат становится площадкой для выяснения политических амбиций, переделов сфер влияния и в намного меньшей мере выполняет свои прямые функции".
Для провайдеров блокировка обернулась необходимостью перераспределения ресурсов. Теперь у предоставителя услуг стало больше работы с клиентами. Владелец провайдера "Павутина" Александр Арутюнян рассказывает, что блокировка обернулась повышением затрат на обслуживание.
В случае с запретами сайтов оператор терпит увеличение затрат на свои услуги. Достаточно сильно выросла нагрузка на колл-центр, ряд сервисов не работают из-за запретов, с электронной почтой есть нюансы... Ряд наших клиентов использовали сервисы Яндекса и постоянно просили помощи при перенастройках на альтернативы. Увеличение нагрузки на человеко-ресурс ставит провайдера перед выбором: не оказывать консультаций и сервиса клиенту и не поднимать стоимость своих услуг или нанять новый персонал, обучить его новым реалиям и запросам клиентов и, как следствие, поднять цены на свои услуги. Мы выбрали качественный сервис и подняли цены. Запрет ВК, равно как и других сервисов, просто добавил административных затрат и головной боли.
Александр Арутюнян
Владелец провайдера
Спустя год стало известно о грядущих новых блокировках. В Министерстве информполитики "Сегодня" сообщили, что недавно обнародовали новый список из 21 интернет-ресурса, рекомендованного для запрета в Украине. На сей раз речь идет не о соцсетях, а об информационных "рупорах" боевиков на Донбассе и аннексированного Крыма. Как пояснили нам в министерстве, список названий пропагандистских сайтов уже передан в спецслужбы, и теперь дело за ними. Но по состоянию на 17 мая эти сайты-пропагандисты работали, рассказывая о "достижениях" своих "республик".