ГОД БЕЗ "ВКОНТАКТЕ":

Артем Афян : " Есть два аспекта: теоретический и практический. Если мы рассматриваем то, что существует запрет на посещение ресурса и это некоторое правонарушение, то, распространяя информацию об обходе блокировки, человек содействует этому правонарушению. Это в теории. Эти действия не являются правомерными. Но на практике квалифицировать их, т.е. собрать тот набор статей, чтобы человека можно было привлечь к ответственности, крайне сложно. Особенно если еще и цель размыта. Условно говоря, если речь идет о VPN, то VPN предназначен не только для посещения российских ресурсов. И если человек скажет, что VPN ему был нужен для ускоренной и более оперативной работы, посещения сайта, то шансы на то, чтобы привлечь человека к ответственности, падают.



И сам запрет - это не запрет заходить на эти сайты. Это запрет на коммерческое сотрудничество с этими сайтами и предоставление им услуги провайдера связи. Т.е. передавать их по каналам связи. Но ничего запрещенного в самой регистрации посещений нет. Эти слова "запрет соцсетей" могут ввести в заблуждение.



Мир стремительно меняется. Я однозначно считаю, что старый бюрократизированный аппарат, а-ля министерство, сам по себе практически не способен противостоять угрозе. Наверное, должна быть комбинация - орган, который координирует, который может мобилизовать общественность при необходимости, обладающий каким-то пулом лояльных граждан, выстраивающий свои информационные сети, свои контакты с агентами влияния и который наверняка не сможет обойтись без автоматизированных систем. Я думаю, здесь еще нужно пересматривать форматы взаимодействия. Можно не только дожидаться агрессивных действий в сторону страны, а постоянно работать над позитивной пропагандой, при этом не впадая в советизмы, за что потом будет стыдно. Это слегка утопичные мечты, потому что они требуют эффективности госуправления, что пока в Украине наблюдается слабо. Возможность есть, но будет ли это сделано? Если посмотреть на другие госорганы , мы наблюдаем, что пока что госаппарат становится площадкой для выяснения политических амбиций, переделов сфер влияния и в намного меньшей мере выполняет свои прямые функции ".

