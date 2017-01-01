ГОД БЕЗ "ВКОНТАКТЕ":

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Не последнюю роль сыграла и категоричность властей в вопросе блокировки. Петиция с требованием разблокировать доступ к "ВКонтакте" хоть и получила необходимые 25 тысяч подписей, но не была удовлетворена президентом.
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Артем Афян: "Украину не стоит рассматривать отдельно от глобального тренда. Что произошло в целом за этот год? Штаты ощутили последствия вмешательства в выборы. Более того, рассмотрение дела о Facebook было достаточно жестким и сильным. Да, было с элементами показухи. Британия озаботилась тем, что происходит в интернете, что происходит с помощью соцсетей. Размывается грань того, что является правонарушением в интернете. При этом видим, что есть ощущение того, что манипуляция общественным мнением является неправильной, но как сделать это незаконным - задача очень тяжелая. В Украине, как и в любой стране, где присутствуют силовые органы, есть поползновения, и силовики считают правильным создать что-то, что может оборонять от внешней угрозы. Украина находится в дискуссии, что лучше - внешняя безопасность или введение внутренней цензуры и где провести грань, баланс.
Пока что сильно угрожающих тенденций я не замечаю. Не факт, что что-то не зреет, но внешне год блокировки не стал годом превращения в страну, находящуюся за железным интернет-занавесом".
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Артем Афян : "Есть два аспекта: теоретический и практический. Если мы рассматриваем то, что существует запрет на посещение ресурса и это некоторое правонарушение, то, распространяя информацию об обходе блокировки, человек содействует этому правонарушению. Это в теории. Эти действия не являются правомерными. Но на практике квалифицировать их, т.е. собрать тот набор статей, чтобы человека можно было привлечь к ответственности, крайне сложно. Особенно если еще и цель размыта. Условно говоря, если речь идет о VPN, то VPN предназначен не только для посещения российских ресурсов. И если человек скажет, что VPN ему был нужен для ускоренной и более оперативной работы, посещения сайта, то шансы на то, чтобы привлечь человека к ответственности, падают.
И сам запрет - это не запрет заходить на эти сайты. Это запрет на коммерческое сотрудничество с этими сайтами и предоставление им услуги провайдера связи. Т.е. передавать их по каналам связи. Но ничего запрещенного в самой регистрации посещений нет. Эти слова "запрет соцсетей" могут ввести в заблуждение.
Мир стремительно меняется. Я однозначно считаю, что старый бюрократизированный аппарат, а-ля министерство, сам по себе практически не способен противостоять угрозе. Наверное, должна быть комбинация - орган, который координирует, который может мобилизовать общественность при необходимости, обладающий каким-то пулом лояльных граждан, выстраивающий свои информационные сети, свои контакты с агентами влияния и который наверняка не сможет обойтись без автоматизированных систем. Я думаю, здесь еще нужно пересматривать форматы взаимодействия. Можно не только дожидаться агрессивных действий в сторону страны, а постоянно работать над позитивной пропагандой, при этом не впадая в советизмы, за что потом будет стыдно. Это слегка утопичные мечты, потому что они требуют эффективности госуправления, что пока в Украине наблюдается слабо. Возможность есть, но будет ли это сделано? Если посмотреть на другие госорганы , мы наблюдаем, что пока что госаппарат становится площадкой для выяснения политических амбиций, переделов сфер влияния и в намного меньшей мере выполняет свои прямые функции".