segodnya.ua
Государство одной улицы

Как в Умани готовятся к празднованию еврейского Нового года. Текст и верстка: Игорь Рец. Фото: Данил Павлов
Рош ха-Шана - еврейский Новый год. Он празднуется в течении двух дней, которые припадают на новолуние в месяц тишрей по еврейскому календарю. По Григорианскому календарю - это сентябрь-октябрь. В этом году празднуется 9-11 сентября. В Рош ха-Шана нельзя работать, но следует приносить жертвы Господу. Эта традиция берет начало в Ветхозаветной книге Левит:

"И сказал Господь Моисею, говоря: Скажи сынам Израилевым: в седьмой месяц, в первый [день] месяца да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание [да будет у вас]; никакой работы не работайте и приносите жертву Господу." - Левит (23:23-25):

Украинский город Умань каждый год становится местом массового празднования Рош ха-Шана. Осенью сюда съезжаются до 40 тысяч хасидов. В Умани покоится Рабби Нахман из Брацлава - правнук основателя хасидизма. Прадед Рабби Нахмана - Исраэль Баал-Шем-Тов еще в 18 веке дал начало религиозному течению, в основе которого лежит эмоционального познание Бога.

За 10 дней до праздника в Умани начинается подготовка к мероприятиям. Прибавляется хлопот у местной полиции, а у местных жителей - работы.

6 сентября, за три дня до праздника, мы приехали в город, чтобы оценить подготовку к Рош ха-Шана.
Почему хасиды едут в Умань
Могила Рабби Нахмана, основателя Брацлавского хасидизма
В Умани находится одна из главных святынь хасидов - могила Рабби Нахмана, основателя Брацлавского хасидизма. Могила находится в специально оборудованном для молитвы помещении. Стройные ряды лавок заполнены молящимися, не меньше людей молится и у места упокоения Нахмана.
Молодой человек, поняв, что мы журналисты, обращается на английском и просит сфотографировать его с детьми на фоне священного места. Уточняет - важно, чтобы надпись над могилой была видна целиком. Пользуясь случаем, просим перевести надпись с иврита.

"Человек Господа Рабби Нахман похоронен здесь", - отвечает парень, уточняя, что это слишком упрощенный перевод, и есть некие нюансы иврита, которые ему сложно передать в английском языке. Узнаем, что нашего собеседника зовут Шайа. В ходе знакомства оказывается, наш собеседник из Нью-Йорка.



Шайа, паломник из США
"Был такой Цадик Нахман, и он был очень религиозным. Святой иудейский человек. Он был похоронен здесь. И в иудаизме мы верим, что когда человек умирает, его душа попадает в рай. И потому Нахман после смерти больше не был ограничен своим телом. И сейчас душа его обрела свободу. Человек чувствует здесь особую связь с Богом, с Хашемом, мы называем его Хашем. (Хашем - эпитет Бога в иудаизме). И в этом месте легче соприкоснуться с Хашемом. Поэтому я приехал сюда. Я приехал из Нью-Йорка с двумя детьми. Прилетел одним рейсом. Обычно лечу двумя, но поскольку с детьми, то в этот раз полетел одним самолетом"
Шайа рассказывает, что перелет в Киев из Нью-Йорка - дело не очень-то и затратное. Провести время в Умани - тоже недорого. Самая дорогая часть - аренда жилья. Но позже мы и сами в этом убедимся.

Хасиды в Умани занимаются тем, чем и положено заниматься во время отпуска - гуляют, смотрят достопримечательности, веселятся, посещают местный рынок. В полиции за четыре дня до еврейского Нового года насчитали почти 8000 туристов. В пик праздника их число вырастает в среднем до 25-40 тысяч человек.
Квартиры на вес золота
На популярном ресурсе аренды недвижимости мы нашли несколько коммерческих объявлений о посуточной сдаче отельного номера на период празднования Рош ха-Шана. Цены - 18-25 тысяч гривен за ночь. Но есть и более скромные предложения. На улице Пушкина, в 200 метрах от святыни хасидов, женщина с табличкой: "villa 8 person"

Узнаем детали, оказывается, это цена для одного человека на 10 дней - 250 долларов. То есть, 25 долларов в сутки. Женщина жалуется, что желающих снять жилье не так уж и много, хотя, по ее словам, в отеле рядом стоимость номера начинается от 120 долларов в сутки, то есть, ее цена - очень даже демократичная.
Местные объясняют высокие цены на жилье не только ажиотажем. На окраинах Умани можно снять квартиру в разы дешевле, просто паломникам важно находится в эти дни как можно ближе к могиле Рабби Нахмана. В радиусе 150 метров от могилы цена на жилье в панельном доме или частном секторе может достигать 1000 долларов за ночь.

Доказывает вышеизложенное и то, что цены в самой Умани практически не поднялись с началом праздника. В фастфуде на окраине города можно подкрепиться шаурмой всего за 25 гривен. Цены на это же блюдо в ресторанах на улице Пушкина достигают 14 долларов. Впрочем, такой дорогой шаурмы лично нам найти не удалось. Хотя цены здесь действительно намного выше, чем в городе.

Улица Пушкина
Улица Пушкина в Умани на время праздников становится похожа на государство в государстве. Надписи на иврите, реже английском, совсем редко - на украинском. Основной язык общения у прохожих - также иврит.
Здесь есть свой рынок, где можно купить как продукты питания, так и сувениры. Местные продают мед по 3 доллара. Спрашиваем, нет ли расчета в гривне, в ответ нам показывают поллитровую банку меда с надписью "85". Местные зарабатывают здесь на продаже сувениров, одежды и обмене валют.
Есть и навес с часами, ножами, магнитами и прочими сувенирами, которые легко можно купить в любом китайском интернет-магазине. На товарах яркие наклейки с цифрами: 18, 15, 20, 10. Решаем уточнить: - Цены в долларах? - "Если у вас есть евро, можем продать и в евро!", - шутят продавцы в ответ, понимая, что мы явно приехали не за сувенирами.
Starbucks
На улице Пушкина легко обнаружить Starbucks. Этой сети кофейных нет пока в Украине, зато есть в этом "государстве одной улицы". Для всех желающих - бесплатный кофе, молоко, чай, печенье и детские молочные коктейли. Бесплатные напитки на условиях самообслуживания. Напротив - столовая. Там всех желающих бесплатно угощают кускусом и рыбой.
Умань любит Трампа
Здесь есть и большой плакат "Умань любит Трампа". Хасиды охотно фотографируются на фоне американского президента, а некоторые даже позируют на камеру. Возможно, это следствие недавней инициативы Трампа о переносе столицы в Иерусалим. Впрочем, общаясь с хасидом из США, мы услышали такое мнение единожды, и оно сопровождалось критикой такой инициативы. Наш собеседник высказал мысль, что Иерусалим - место рождения всех мировых религий. И то, что произошло, якобы может привести к всплеску антисемитизма.
Во время нашего визита пошел дождь, и земляная дорога превратилась в грязевую. Большой поток людей, большое количество одноразовой посуды, как следствие - большое количество мусора. Стихийная свалка образовалась и в 30 метрах от главной святыни хасидов. Здесь пытаются убирать на ходу, но, судя по происходящему, это плохо удается.
Многие приезжают с детьми. Некоторые дети бегают по улице без присмотра, и следует быть осторожным, чтобы не задеть их. Местные предупреждают, что в отличие от взрослых, малыши испытывают серьезный дефицит воспитания. Страшилки о том, что в нас могут ради развлечения бросить камнем, остались, к счастью, страшилками. Некоторые дети подбегали, и, хитро улыбаясь, спрашивали что-то на иврите, а потом озадаченно смотрели на нас, когда мы пытались на английском, украинском, русском дать им понять, что не понимаем.
Максимально неодобрительное действие, с которым мы столкнулись - высунутый язык. Но кто из нас не был ребенком?
Полицейские между делом рассказывают, что самые тяжелые дни для них - первые часы после Нового года. Тогда из окон летят бытовые приборы, а в прошлом году кто-то даже кинул гранату на крышу гаража. Несмотря ни на что, местные охотно сдают жилье.

"Хоть и придется потратить потом 3 тысячи долларов на ремонт, зато за 10 дней они зарабатывают по 10 тысяч, все равно выгодно", - рассказывает сопровождающий нас коп.

"Завтра приедут 22 израильских полицейских. Своих стражей порядка они боятся как огня", - добавляет он после паузы.

Согласно официальным данным, которые нам предоставили в городском отделе полиции, на время праздников в городе дежурят 450 патрульных из Николаевской, Херсонской и Житомирской областей. Работают они в две смены, с 8 утра до 20:00 и с 20:00 до 8 утра. Дополнительные силы задействованы 3 сентября, и будут использоваться до 13-го. В пресс-службе городской полиции нам подтвердили, что на время праздника также приедут 22 полицейских из Израиля.
Рыба, овощи, сексизм
Большой ангар на улице Пушкина вмещает стройные ряды лавок и столов. За столами люди едят, молятся, и общаются. Как только мы садимся попробовать нашу бесплатную порцию кус-куса с рыбой и овощами, мужчина в традиционной одежде становится рядом и восклицает: "No, Miss, No!". Вскоре мы понимаем, что это вовсе не запрет на съемку. Просто женщинам, а в частности, нашему оператору Анастасии, здесь запрещено находится. И действительно, на улице Пушкина женщины есть разве что среди продавцов. Не желая переводить спор в конфликт, мы уходим, так и не попробовав кошерной пищи.



Как оказалось, женщинам нельзя посещать и главную местную святыню хасидов. На входе в помещение лежит камень, за который нельзя заступать. Это обычный окрашенный красной краской булыжник. Но даже на подступах к "допустимой границе", нашего оператора предостерегали, и просили отойти подальше.
Есть и обратная сторона такой ситуации. Для девушки-оператора представили в сопровождение двух полицейских. Мы так и не поняли, какая именно опасность могла угрожать, но судя по тому, что копы пристально держали нас в поле зрения, как мама утка утят, некая опасность все же и правда была. Впрочем, ни о статистике враждебности к женщинам, ни об отдельных случаях нам не рассказывали. "Такой порядок, всякое может быть", - говорит полицейский, второй одобрительно кивает.

Святая опасность
Полицейские относятся к происходящему с большой долей пессимизма. После Нового года гости дебоширят. "Не понимаю, почему вы приехали так рано? Нужно приезжать после Нового года, вот тогда будет, что показать!", - говорит полицейский, с которым мы сдружились за время прогулок. "Начинается такое тут! Ведут себя… ну плохо в общем ведут!". С долей скепсиса стражи порядка относятся и к аргументу о том, что праздник дает местным работу.

"Девчонки на кухне получают 1 доллар в час. Больше не платят, мол, в Украине зарплаты маленькие. А еду они потом по 10-15 баксов продают за порцию. Где справедливость?", - рассуждает собеседник.
Единство как хороший пример
Хасидов в Умани нельзя как-то конкретно охарактеризовать, несмотря на похожий стиль одежды и стрижки, сложно обобщить их манеру общения, поведения. В город съезжаются иудеи со всех концов света, характеры людей отличаются от среды, в которой они живут. Приезжают в Умань и богатые, и бедные, с детьми и без, с традиционными прическами, но не проблема встретить человека с наголо выбритыми висками.

Мы встречали открытых и приветливых людей, но некоторые наотрез отказывались говорить. Видя профессиональный фотоаппарат, нашего фотографа часто окружала детвора, взрослые обращались с просьбой сделать качественное семейное фото на память, некоторые настоятельно просили добавиться в друзья в Фейсбуке. Но были и те, которые просили не снимать их ни в коем случае.

Как бы там ни было, мы не встретили агрессии или открытой враждебности в Умани, о которой порой пишут и говорят. Это совершенно не означает, что ее не может быть там. Статистика показывает, что преступления таки совершаются. Важно понимать, что есть разные люди, хорошие и плохие, умные и не очень, в том числе и там. Еврейский Новый год в Умани запомнился именно своим многообразием, и тем, как разные люди с разных концов света вместе празднуют, как одна семья.

Это хороший, позитивный пример того, как люди не зацикливаются на отличиях, а, наоборот, пытаются найти точки соприкосновения, позволяющие сохранить общность и единство.

Как проходит подготовка к Еврейскому Новому году в Умани.
Видео: Анастасия Лесык