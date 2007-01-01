Игорь Рец
SEGODNYA.UA
2020 год в прогнозах фантастов:
5 безрадостных сюжетов из прошлого, которые не сбылись, но тем лучше для нас
В разные годы и эпохи мыслители и философы направляли свой взор в будущее. Их прогнозы выглядели драмой для современников и комедией для потомков. 2020-й год, некогда далекий и недостижимый, наступил, а значит можно с улыбкой оглянуться и оценить, какими же ужасами далекого будущего пугали нас фантасты-футурологи прошлого.
1
CRYSIS
Инопланетное вторжение из 2007-го
В 2007-м немецкая компания Crytek совершила важный шаг в истории индустрии компьютерных игр: в цеху компании родился научно-фантастический шутер Crysis, славившийся удивительно-красивой на свое время графикой и такими же удивительно высокими системными требованиями. "Игра из будущего", как ее в шутку называли, рассказывала про будущее, которое для нас с вами, к счастью, не наступило.

Чем нас пугали: альтернативный 2020-й, по задумке сценаристов, довольно хмурый год для всех, кто не служит в армии, а точнее, в спецотряде United States Delta Force. Только обладающие футуристическим нанокостюмом и уникального вида ружьем могут выжить в сражении против инопланетян и (внезапно) военных северокорейской армии.

Какие выводы можно сделать: виной всему, как часто происходит в фантастике - ученые, откопавшие древний космолет пришельцев. Так что если посчастливится побывать в отпуске у побережья Китая в 2020-м, опасайтесь ученых, откапывающих из песка большой инопланетный корабль.
2
BATTLEFIELD 4
Заходят как-то Россия, США и Китай в бар, а бармен им и говорит...
Серия игр Battlefield уже стала классикой - первые части серии появились более 15 лет назад. По мере выхода новых частей сетевой шутер получил сюжетную кампанию с неплохо проработанной историей и кинематографическими сценами. Игры серии затрагивали разные эпохи, и в 2013-м разработчики из DICE переместили игроков в тогда еще далекий, но ныне такой близкий 2020-й

Чем нас пугали: альтернативный 2020-й в 2013-м видели проходящим в противостоянии между Россией, Китаем и США. Согласно замыслу сценаристов, Россия поддерживает политические интриги в Китае, что приводит к массовым волнениям в Шанхае и обострению отношений со Штатами. "Мир на пороге Третьей мировой": - отличная завязка для боевика. Стоит отметить, что в некотором роде разработчики все же угадали - массовые волнения Китай потрясали, но не в Шанхае, а Гонконге. Обострение отношений Китая и США в 2019-м также наблюдалось - в виде "торговой войны".

Какие выводы можно сделать: в отличие от Crysis, где виной всему ученые со своей наукой, здесь корень зла - противостояние сверхдержав. Так что Battlefield-4 - наш запасной вариант апокалипсиса на случай, если инопланетное вторжение отменят.
3
ЖИВАЯ СТАЛЬ
2020-й, где роботы не заменили никого, кроме Хабиба Нурмагомедова
Роботы - такая же важная часть для научной фантастики, как и зомби для фильмов ужасов. Лучше роботов в научной фантастике могут быть только человекоподобные роботы, а лучше них - человекоподобные роботы, управляемые людьми. Именно роботы из последней категории - любимчики публики в альтернативном 2020-м в фильме Шона Леви по рассказу Ричарда Мэтисона

Чем нас пугали: в 2011-м, когда взор человечества был прикован к набирающим популярность "смешанным боям", умнейшие умы планеты задались мыслью - а что же делать, когда роботы заменят и этих, последних честных работяг на ринге? В альтернативном 2020-м смотреть бокс уже чересчур гуманно, и нужно что-то еще более жестокое. Выход есть - гладиаторские поединки между роботами, управляемыми людьми. В целом, достойное будущее, о котором многие бы мечтали, но зачем смотреть на драку железных машин? Ведь у нас есть компьютерные игры и VR-технологии!

Какие выводы можно сделать: будущее "Живой стали" наглядно показывает, что зомби-апокалипсис и падение астероидов - это не самое страшное, что может случиться с человечеством. Есть варианты будущего, где вместо производительных игровых видеокарт люди изобретают железных боксеров.
4
ПУТЕШЕСТВИЕ НА ДОИСТОРИЧЕСКУЮ ПЛАНЕТУ
Привет землянам из шестидесятых
В 1961 году вышел один из первых советских фантастических фильмов "Планета бурь". В 1965-м, перемонтированный и с добавлением ряда сцен, фильм получил успех в США, выйдя в прокат под названием "Путешествие на доисторическую планету". Какой год описывался в советском фильме - неизвестно, но в американском "перевыпуске" сюжет переносит нас в альтернативный 2020-й.

Чем нас пугали: 50 лет назад люди видели проблемы XXI века совсем другими. По сюжету, с лунной станции к Венере стартуют космические корабли. На пути следования они сталкиваются с астероидами, а на неизведанной планете обнаруживают неведомых чудовищ и следы разумной цивилизации. Вот что, по замыслу людей, живших в середине ХХ века, должно было тревожить человечество в будущем. На деле - очередное разочарование. Столкновение с астероидом на пути к Венере тревожит современника меньше, чем столкновение с маршруткой на пешеходном переходе по пути на работу.

Какие выводы можно сделать: прежде чем жаловаться на несбывшиеся мечты о звездах, подумайте, какая реальность лучше: та, где можно полететь на Венеру и увидеть динозавра, или наша, в которой можно складывать смартфон пополам?
5
ТИХОЕ МЕСТО
И это не библиотека!
Премьера фильма "Тихое место" состоялась в прошлом году, его действие на момент выхода разворачивалось в ближайшем будущем - в 2020-м. Сюжет повествует о паре фермеров, которые выживают в условиях пост-апокалипсиса. В этой истории человечество входит в 2020-й полностью деградировавшим, зато с опустевшими супермаркетами, полными бесплатной еды

Чем нас пугали: будущее "Тихого места" - пустое, мрачное, и, как не сложно догадаться из названия, тихое. Люди для этого мира настолько же лишние, как кнопочные телефоны для нашего, реального 2020-го. Улицы городов заполнены человекообразными существами, которые едят людей, вылавливая их на слух. Собственно, умение держать язык за зубами и позволяет немногочисленным выжившим избегать печальной участи.

Какие выводы можно сделать: безусловно, 2020-й "Тихого места" - жуткий и враждебный мир. Но в нем гарантированно нет ни единого школьника, прослушивающего громко музыку через Bluetooth-колонку. Неужели человечество и в этот раз не сделает выводов?