2020 год в прогнозах фантастов:

Роботы - такая же важная часть для научной фантастики, как и зомби для фильмов ужасов. Лучше роботов в научной фантастике могут быть только человекоподобные роботы, а лучше них - человекоподобные роботы, управляемые людьми. Именно роботы из последней категории - любимчики публики в альтернативном 2020-м в фильме Шона Леви по рассказу Ричарда Мэтисона



Чем нас пугали: в 2011-м, когда взор человечества был прикован к набирающим популярность "смешанным боям", умнейшие умы планеты задались мыслью - а что же делать, когда роботы заменят и этих, последних честных работяг на ринге? В альтернативном 2020-м смотреть бокс уже чересчур гуманно, и нужно что-то еще более жестокое. Выход есть - гладиаторские поединки между роботами, управляемыми людьми. В целом, достойное будущее, о котором многие бы мечтали, но зачем смотреть на драку железных машин? Ведь у нас есть компьютерные игры и VR-технологии!



Какие выводы можно сделать: будущее "Живой стали" наглядно показывает, что зомби-апокалипсис и падение астероидов - это не самое страшное, что может случиться с человечеством. Есть варианты будущего, где вместо производительных игровых видеокарт люди изобретают железных боксеров.

