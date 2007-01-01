2020 год в прогнозах фантастов:

В 1961 году вышел один из первых советских фантастических фильмов "Планета бурь". В 1965-м, перемонтированный и с добавлением ряда сцен, фильм получил успех в США, выйдя в прокат под названием "Путешествие на доисторическую планету". Какой год описывался в советском фильме - неизвестно, но в американском "перевыпуске" сюжет переносит нас в альтернативный 2020-й.
Чем нас пугали:
50 лет назад люди видели проблемы XXI века совсем другими. По сюжету, с лунной станции к Венере стартуют космические корабли. На пути следования они сталкиваются с астероидами, а на неизведанной планете обнаруживают неведомых чудовищ и следы разумной цивилизации. Вот что, по замыслу людей, живших в середине ХХ века, должно было тревожить человечество в будущем. На деле - очередное разочарование. Столкновение с астероидом на пути к Венере тревожит современника меньше, чем столкновение с маршруткой на пешеходном переходе по пути на работу.Какие выводы можно сделать:
прежде чем жаловаться на несбывшиеся мечты о звездах, подумайте, какая реальность лучше: та, где можно полететь на Венеру и увидеть динозавра, или наша, в которой можно складывать смартфон пополам
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