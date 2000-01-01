40 украинцев умирают каждый день: пассивное курение и борьба с ним

Курение сигарет - вредная привычка, а последнее время все чаще - социальная проблема. По статистике, в Украине курит каждый пятый взрослый. (Количество курящих медленно, но уверенно сокращается. Для примера - еще в 2010 курили более 28% взрослого населения
).
О том, что курение является причиной сердечно-сосудистых и легочных заболеваний, курильщикам напоминают ужасными картинками и отпечатанными крупным шрифтом предупреждениями и угрозами на пачках. Логика антитабачной кампании проста: курильщик, видя последствия своей привычки, сделает выбор в пользу здорового образа жизни. Но как быть с теми, кто не имеет возможность сделать выбор?
Пассивное курение - вдыхание воздуха, загрязненного продуктами курения табака. "Курильщики поневоле", вынужденные дышать задымленным воздухом в помещении, в авто или на улице рядом с курильщиком, находятся в такой же опасности, что и курящий.