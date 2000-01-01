текст:игорь рец
фотоиллюстрации: анастасия лесык
segodnya,ua
40 украинцев умирают каждый день: пассивное курение и борьба с ним
Украинцы все реже готовы терпеть сигаретный дым, курильщики жалуются на притеснения, а медики указывают на позитивную тенденцию: о чем говорит новый отчет МОЗ
Курение сигарет - вредная привычка, а последнее время все чаще - социальная проблема. По статистике, в Украине курит каждый пятый взрослый. (Количество курящих медленно, но уверенно сокращается. Для примера - еще в 2010 курили более 28% взрослого населения).

О том, что курение является причиной сердечно-сосудистых и легочных заболеваний, курильщикам напоминают ужасными картинками и отпечатанными крупным шрифтом предупреждениями и угрозами на пачках. Логика антитабачной кампании проста: курильщик, видя последствия своей привычки, сделает выбор в пользу здорового образа жизни. Но как быть с теми, кто не имеет возможность сделать выбор?

Пассивное курение - вдыхание воздуха, загрязненного продуктами курения табака. "Курильщики поневоле", вынужденные дышать задымленным воздухом в помещении, в авто или на улице рядом с курильщиком, находятся в такой же опасности, что и курящий.
От болезней, вызванных вторичным табачным дымом, каждый день умирает 40 украинцев
"Действительно, это проблема всего общества, и влиять на это мы должны все сообща. На сегодняшний день в Украине 85 тысяч смертей каждый год непосредственно связаны с курением. 14 тысяч - с влиянием вторичного табачного дыма. Если задуматься, от болезней, вызванных вторичным табачным дымом, 40 украинцев умирает каждый день", - озвучивает статистику Владислав Збанацкий, заместитель генерального директора центра общественного здоровья МОЗ Украины.

85% табачного дыма мы не видим и не чувствуем. Этот дым содержит токсины и канцерогены
Оксана Левицкая, координатор Национальной информационной антитабачной кампании, указывает, что хотя законы защищают интересы некурящих, повсеместного их соблюдения нет.

"В Украине запрещено курить табачные изделия, кальяны, электронные сигареты в общественных местах. Пассивное курение остается проблемой, потому что табачный дым присутствует в общественных местах, подъездах, на остановках, в транспорте.

Право на бездымный воздух - не только неотъемлемое право людей, но и право, гарантированное законом.

85% табачного дыма мы не видим и не чувствуем. Этот дым содержит токсины и канцерогены", - указывает Левицкая


Позитивная динамика
О чем говорит опубликованная статистика и почему важно влиять на пассивных курильщиков
В МОЗ отчитались о результатах первой национальной кампании, направленной на преодоление вреда, связанного с пассивным курением.Специалисты указывают на успешность такого подхода, подкрепляя отчет соответствующими выводами.

По результатам информационной кампании "Табачный дым - невидимый убийца" эксперты предоставили соцопрос на тему отношения к пассивному курению. Опрос показывает позитивную динамику: в частности украинцы стали более остро реагировать на дискомфорт, связанный с курением.
Как менялось отношение украинцев к пассивному курению - сравнение цифр за май и сентябрь 2019 года
(согласно опросу, проведенному в рамках информационной кампании "Табачный дым - невидимый убийца")
Количество людей, которые делали замечания курильщикам
21%
Количество людей, которые делали замечания курильщикам
24%
Количество разместивших знак "курение запрещено" или указавших курильщикам на запрет курения
2,2%
Количество разместивших знак "курение запрещено" или указавших курильщикам на запрет курения
3,5%
Количество людей, составивших жалобы в органы власти на курильщиков
2,1%
Количество людей, составивших жалобы в органы власти на курильщиков
3,3%
Как сообщают организаторы, два опроса, в которых принимали участие 2000 человек, проводились до и после информационной кампании, т.е. в начале и в конце лета 2019 года.

"Как вы видите, люди, которые заметили, что кто-то курит в местах, где это запрещено, стали активнее на это реагировать. Больше стало людей, которые делают замечания курильщикам. Увеличился процент людей, которые разместили знак "курение запрещено" или сообщили курильщикам о том, что курить запрещено.

Увеличилось число людей, которые составили жалобы для органов власти. И даже немного, но увеличилось число людей, которые не согласились с курением, но ничего не сделали", - комментирует результаты кандидат медицинских наук Татьяна Андреева.

в группе риска - дети
В Украине от заболеваний, связанных с пассивным курением, умирает до 50 детей в год
В вопросе борьбы с пассивным курением происходит парадокс. С одной стороны, ставка на осведомленность граждан сделана правильно: каждый человек, делая замечание курильщику, вносит вклад в изменение общественного отношения к курению, и, соответственно, в статистику по числу курильщиков.

С другой стороны, часто жертвами пассивного курения становятся те, кто ни знаниями по этому вопросу не обладает, ни сделать замечание курильщику не может. Это дети. И парадокс этот усиливается тем, что чем младше ребенок, тем сильнее на него действует табачный дым. Кандидат медицинских наук и борец с курением Отто Стойко озвучивает тревожную статистику: пассивное курение становится причиной детских смертей.
В Европе от вторичного дыма в 2017 году умерли 344 ребенка
"Посыл о том, что вторичный дым очень опасен, должен сделать свое дело: люди должны активнее обращать на это внимание, потому что к сожалению, сейчас, в первую очередь, обращают внимание на это педиатры. У американских коллег есть сленговое выражение "отит вызова утра понедельника", когда к педиатру утром понедельника родители приводят детей с отитом. В течение выходных такие дети находились дома, рядом с курящими родителями, и у них развивается отит среднего уха.

Буквально только что европейская ассоциация предоставила данные, что в Европе от вторичного дыма в 2017 году умерли 344 ребенка. Если экстраполировать это на Украину, это 40-50 смертей детей от влияния вторичного дыма в год", - говорит Отто Стойка.
Синдром внезапной смерти ребенка связывают также и с тем, что родители курят
Отто Стойка: "Вторичный дым действительно влияет не только на детей вообще, но и на новорожденных, в первую очередь. Синдром внезапной смерти ребенка связывают также и с тем, что курят родители, а это повышает в несколько раз шансы умереть от синдрома внезапной смерти ребенка.

К сожалению, родители не всегда образованы, не всегда осознают это и считают, что если они покурили где-то на улице, или на балконе, это устраняет опасность. На самом деле, чем дети меньше, тем более они уязвимы. У них несовершенна дыхательная система".



В некоторых странах запрещено курить в присутствии детей до 12 лет
Отто Стойка: "В автомобиле табачный дым имеет концентрацию в 25 раз большую, чем в помещении. Поэтому для детей очень опасно, когда взрослые курят в автомобиле. В некоторых развитых странах запрещено курить в присутствии детей до 12 лет, притом независимо от того, ваш это ребенок, или нет, Например, Канада, Британия - первые страны которые начали такую инициативу.

Врачи правильно бьют тревогу. Должно быть и законодательное, и общественное давление на курильщиков, чтобы мы очищали воздух наших помещений, подъездов, общественных мест от вторичного дыма, чтобы в первую очередь дети почувствовали себя более здоровыми".
а что курильщики?
Они также испытывают давление со стороны общества из-за дыма
Опрос курильщиков показал, что люди стали более остро реагировать на дым, чаще делать замечания. Курильщики стали чаще испытывать давление дома, получать замечания в общественных местах.
Как курильщики ощущают изменение отношения окружающих - сравнение цифр за май и сентябрь 2019 года
(согласно опросу, проведенному в рамках информационной кампании "Табачный дым - невидимый убийца")
Количество курильщиков, которые признались, что испытывают давление дома
30%
Количество курильщиков, которые признались, что испытывают давление дома
35,4%
Количество курильщиков, которые получали замечания за курение в подъездах
27%
Количество курильщиков, которые получали замечания за курение в подъездах
37%
Количество курильщиков, имеющих специальное место для курения на работе
15%
Количество курильщиков, имеющих специальное место для курения на работе
23%
Количество курильщиков, которые получали замечания за курение на остановках общественного транспорта
11%
Количество курильщиков, которые получали замечания за курение на остановках общественного транспорта
23%
пассивное... парение?
В Украине более 18% подростков имеют опыт ежедневного употребления электронных сигарет
Замглавы центра общественного здоровья МОЗ Владислав Збанацкий анонсировал, что следующая информационная кампания коснется и вреда от вдыхания продуктов испарения при "вейпинге", так как составляющие пара также воздействуют на человека.

При этом Збанацкий указал на свежую статистику: молодежь все чаще предпочитает электронные гаджеты привычным сигаретам.
Электронные сигареты
Сколько украинцев имели опыт ежедневного использования аналогов табака
Взрослое население
6%
Подростки
18%
В США до тысячи случаев болезней, связанных с вейпингом
"Последние исследования показывают, что среди молодежи действительно распространено употребление именно электронных сигарет. У них нет запаха, поэтому несовершеннолетние употребляют их без риска быть пойманными родителями, то есть они не мотивированы бросать их, они имеют к ним доступ, нет законодательной регуляции в отношении продажи этих электронных девайсов. У нас сейчас более 6% населения имеет опыт ежедневного употребления электронных сигарет, а среди детей - 18% подростков имеют опыт ежедневного употребления электронных сигарет.

Что касается смертей - в Украине, к счастью, таких случаев не фиксировалось, но мы видим ситуацию, которая есть в США, где зафиксированы уже несколько десятков смертей, и до тысячи случаев болезней, связанных с вейпингом. Сейчас Министерством охраны здоровья разработан законопроект, цель которого - устранить риски, связанные с доступом, регулированием, продажей как самих средств, так и наполнителей к электронным сигаретам", - говорит Збанацкий.