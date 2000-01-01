40 украинцев умирают каждый день: пассивное курение и борьба с ним

Как сообщают организаторы, два опроса, в которых принимали участие 2000 человек, проводились до и после информационной кампании, т.е. в начале и в конце лета 2019 года.



"Как вы видите, люди, которые заметили, что кто-то курит в местах, где это запрещено, стали активнее на это реагировать. Больше стало людей, которые делают замечания курильщикам. Увеличился процент людей, которые разместили знак "курение запрещено" или сообщили курильщикам о том, что курить запрещено.



Увеличилось число людей, которые составили жалобы для органов власти. И даже немного, но увеличилось число людей, которые не согласились с курением, но ничего не сделали", - комментирует результаты кандидат медицинских наук Татьяна Андреева.



