Як піклуються про своїх улюбленців українці та чи усвідомлюють, яка відповідальність лежить на них за благополуччя домашніх тварин?

Наші співвітчизники здебільшого задовольняють базові потреби кота чи собаки: забезпечують постійний доступ до води (92%), не залишають на холоді та спеці (87%) тощо.



Втім, для здорового, довгого та щасливого життя улюбленця важливе також задоволення його соціальних і поведінкових потреб. І в цьому сенсі українці поки що тільки наближаються до світових стандартів. Наприклад, лише 32% власників надають тварині можливість спілкуватися з іншими представниками її виду, а 44% вдаються до тих чи інших способів покарання.