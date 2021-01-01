З цією метою Segodnya.ua спільно з Royal Canin запускають спецпроєкт, присвячений 5 свободам тварини. Ці свободи визначені Всесвітньою організацією охорони здоров'я тварин (ОІЕ) та закріплені у Всесвітній декларації благополуччя тварин.
Ми підготували серію публікацій. Ці статті допоможуть краще зрозуміти базові свободи тварини (підбір харчування, підтримання здоров'я), а також розібратися у комплексних питаннях (свобода від стресу, можливість поводитися відповідно до природних потреб та спілкуватися з представниками свого виду).
Домашні улюбленці роблять наше життя кращим.