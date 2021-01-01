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про які повинен знати кожен відповідальний власник
Як піклуються про своїх улюбленців українці та чи усвідомлюють, яка відповідальність лежить на них за благополуччя домашніх тварин?
Наші співвітчизники здебільшого задовольняють базові потреби кота чи собаки: забезпечують постійний доступ до води (92%), не залишають на холоді та спеці (87%) тощо.

Втім, для здорового, довгого та щасливого життя улюбленця важливе також задоволення його соціальних і поведінкових потреб. І в цьому сенсі українці поки що тільки наближаються до світових стандартів. Наприклад, лише 32% власників надають тварині можливість спілкуватися з іншими представниками її виду, а 44% вдаються до тих чи інших способів покарання.
Такі дані були отримані під час дослідження MZ Hub на замовлення Royal Canin.
5 свобод тварин,
Підвищити обізнаність українців у цих питаннях – значить зробити життя домашніх улюбленців кращим.
З цією метою Segodnya.ua спільно з Royal Canin запускають спецпроєкт, присвячений 5 свободам тварини. Ці свободи визначені Всесвітньою організацією охорони здоров'я тварин (ОІЕ) та закріплені у Всесвітній декларації благополуччя тварин.

Ми підготували серію публікацій. Ці статті допоможуть краще зрозуміти базові свободи тварини (підбір харчування, підтримання здоров'я), а також розібратися у комплексних питаннях (свобода від стресу, можливість поводитися відповідно до природних потреб та спілкуватися з представниками свого виду).
Домашні улюбленці роблять наше життя кращим.
І забезпечення 5 свобод тварин – найкращий спосіб віддячити їм за любов та відданість!
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Бути собою
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Життя без стресу
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ПІДТРИМАННЯ ЗДОРОВ'Я
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Безпека та комфорт
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Вода та харчування
КРЕАТИВНА КОМАНДА ПРОЕКТУ
Ідея: Royal Canin та Change Communications.
Продюсерка: Юлія Мамойленко.
Дизайнерка: Олена Бібер.
Креативний лідер: Олексій Сисоєв.
Джерела: Getty Images.com, Freepik.com