Наши за границей: как в других странах поздравляют Украину с Днем Независимости

Татьяна и Алексей из Германии

"Я и муж сами из Киева. Он живет в Германии уже лет 15, а я только каких-то 2,5 года. Муж сначала жил в Ганновере (Нижняя Саксония), а потом поехал учиться на самый берег Северного моря в город Вильгельмсхафен. Правда, наша свадьба так и не заставила меня собрать вещи и поехать к нему в Германию - вроде бы, в Украине все было хорошо, родные, друзья и любимая работа. Но декрет все решил за меня, и рожать ребенка я все-таки решилась там, что и заставило меня окончательно собрать вещи и кота, погрузить их к папе в машину и на седьмом месяце беременности проехать 1800 км до самого Северного моря.



На севере с рабочими местами очень сложно, особенно в сфере отельно-ресторанного бизнеса. Муж наработался в офисе за последние годы и очень хотел вернуться в отельно-ресторанный бизнес. Мне также не хотелось менять сферу деятельности, но, благодаря усилиям, оконченным языковым курсам, помощи коллег из Киева и поддержке мужа, теперь мы живем и работаем на юге, в Баден-Бадене. Работа у меня в Карлсруэ, а муж работает в замечательном отеле в Баден-Бадене, как он и хотел. Могу сказать одно: без поддержки родной Украины все это было бы сложно. Поэтому связь с родиной для нас очень важна, я стараюсь бывать там несколько раз в год, мои родители и друзья тоже приезжают к нам.

