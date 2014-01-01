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Наши за границей: как в других странах поздравляют Украину с Днем Независимости
Десятки стран, тысячи людей, сотни житейских историй и один большой праздник на всех. Сайт "Сегодня" подготовил большой спецпроект, пообщавшись с украинцами, которые живут за рубежом и шлют поздравления своей Родине.
Казалось бы, Украина – не самая большая страна (хотя и не самая маленькая), но о ней знают далеко за ее пределами, а самих украинцев очень много по всему миру. Они объединяются в диаспоры даже в самых отдаленных государствах и берегут нашу культуру и традиции. И, несмотря на то, что они могут быть за тысячи километров от своей родины, всех их объединяет одно – любовь к Украине.
По статистике за 2017 год больше всего украинцев насчитывается в России – 4,4 млн. На втором месте оказались Канада и Польша - там живет по 1,2 млн наших соотечественников. Еще 940 тыс. украинцев живет в США, а 500 тыс. в Бразилии. В Италии сейчас находится 231 тыс. эмигрантов из нашей страны, а в Германии 230 тыс. Но украинцы, конечно, живут и в других государствах.
Многие из наших земляков и в чужих краях помнят, любят и празднуют День Независимости Украины. Они надевают вышиванки и смотрят трансляцию парада, поздравляют своих друзей и близких, выходят на улицы городов и устраивают тематические встречи.
Сайт «Сегодня» пообщался с украинцами, которые живут в самых разных и далеких странах, начиная от Южной Кореи и заканчивая США. Они рассказывают о том, как давно переехали, чем занимаются в День Независимости и что хотят пожелать Украине в этот праздник.
Оля з США
"Моя історія імміграції починається з думки «ну а раптом». Ще з університетських років хотілось іммігрувати в Європу, навіть подавалась на участь в Au Pair в Франції, але не склалось. В 2014 році мої знайомі іммігрували в Штати, і я їх безпардонно засипала питаннями «а що, а як».

Так я вперше дізналась про «грінку» (грін-картка, що підтверджує наявність дозволу на проживання в США людини, що не є громадянином США; може бути виграна в спеціальну інтернет-лотерею, - Ред.), а в жовтні 2014 року і сама подалась. На своє велике здивування, в травні 2015 року я виграла, а в червні 2016 вже ступила на американську землю в аеропорту Чикаго. Чому Чикаго – все просто: тут жили єдині знайомі, ті самі, що мені порадили взяти участь в лотереї. Вони зустріли в аеропорту, дали короткий екскурс в «життя іммігранта», ще й прихистили на перший тиждень. (До речі, зараз Оля веде блог в інстаграмі про життя в Америці, - Ред.)
В Чикаго просто величезна діаспора українців, і навіть є українська околиця Ukrainian Village. Щороку проводиться багато заходів, але в основному все виглядає, як перекритий блок вулиць, вулична їжа/пиво і виступи на сцені. Минулого року відвідала таке дійство, цього року не планую. У мене подруга організовує читання українських віршів на честь Дня Незалежності, і ми будемо збиратись з цього приводу.
Стосовно побажань Україні, хотілось би побажати нам більше дисципліни і поменше ставлення «моя хата скраю». Я вже два роки не була в Україні, але помічаю розвиток країни семимильним кроками! Українці надзвичайно талановиті люди, і це відомо усюди, але часто ми самі про це забуваємо через політику і т.д. Хочеться вірити, що Україна теж скоро приєднається до країн, в які хочуть іммігрувати, а не з яких тікають в пошуках кращої долі".
Татьяна и Алексей из Германии
"Я и муж сами из Киева. Он живет в Германии уже лет 15, а я только каких-то 2,5 года. Муж сначала жил в Ганновере (Нижняя Саксония), а потом поехал учиться на самый берег Северного моря в город Вильгельмсхафен. Правда, наша свадьба так и не заставила меня собрать вещи и поехать к нему в Германию - вроде бы, в Украине все было хорошо, родные, друзья и любимая работа. Но декрет все решил за меня, и рожать ребенка я все-таки решилась там, что и заставило меня окончательно собрать вещи и кота, погрузить их к папе в машину и на седьмом месяце беременности проехать 1800 км до самого Северного моря.

На севере с рабочими местами очень сложно, особенно в сфере отельно-ресторанного бизнеса. Муж наработался в офисе за последние годы и очень хотел вернуться в отельно-ресторанный бизнес. Мне также не хотелось менять сферу деятельности, но, благодаря усилиям, оконченным языковым курсам, помощи коллег из Киева и поддержке мужа, теперь мы живем и работаем на юге, в Баден-Бадене. Работа у меня в Карлсруэ, а муж работает в замечательном отеле в Баден-Бадене, как он и хотел. Могу сказать одно: без поддержки родной Украины все это было бы сложно. Поэтому связь с родиной для нас очень важна, я стараюсь бывать там несколько раз в год, мои родители и друзья тоже приезжают к нам.
Украинские праздники и традиции мы не забываем и отмечаем, зато у ребенка теперь есть два Рождества и две Пасхи: католические и православные, а это значит в два раза больше подарков. В Карлсруэ, Штутгарте, Франкфурте и других ближайших городах есть украинские группы и диаспоры. Часто устраиваются разные праздники, мероприятия, где можно и самим почувствовать себя дома, и познакомить немцев и граждан других стран с украинской культурой и обычаями, ведь вместе всегда и везде веселее.
Поздравляю родную и любимую Украину с Днем Независимости. Помните, дорогие земляки, что мы живем во времена, когда можно горы свернуть, и мир давно стал глобальным, а это очень удобно для путешествий, отдыха, работы и нового опыта, впечатлений и знакомств. З Днем Незалежності, Батьківщино!".
Каталина из Венгрии
"Я переехала в Венгрию в 2015 году, в город Сольнок. День Независимости всегда отмечала, и здесь тоже не изменяю традиции. Обычно я смотрю трансляцию парада ко Дню Независимости из Киева, раньше по телевизору, а теперь в интернете. Потом иду праздновать в центр города, в кафе.

Иностранцы, по крайней мере, знакомые, спрашивают о нашей вышиванке. Я ее, к сожалению, редко надеваю, только по большим праздникам и когда погода позволяет. Футболка (та, что на фото) очень им понравилась, и про кулон в виде трезубца тоже спрашивали.
Однажды (уже после переезда) в этот день я была в турпоездке в Великобритании, так что там тоже праздновала: Стоунхендж, проливной дождь и я в вышиванке. С украинской диаспорой в Венгрии я пока не наладила контактов, хотя знаю, что она здесь есть. Так что пока поздравляю только друзей из Украины.
Украине в этот День Независимости хочу пожелать мира, процветания и, в первую очередь, победы над Мордором".
Оксана зі Швеції
"Разом з чоловіком живемо в столиці Швеції, місті Стокгольмі протягом останніх двох років. Зараз багато пишу про життя в Швеції у своєму блозі в інстаграмі.

Українська громада в Стокгольмі є дуже чисельною і різноманітною, та навіть представлена кількома активними громадськими організаціями, як, наприклад, Unga Ukrainare i Sverige/Українська молодь Швеції. Українці в Швеції часто організовують різноманітні дійства, концерти за участью артистів з України, зустрічі з цікавими особистостями та українцями, що гостюють або проживають у Швеції, підтримують українських спортсменів, що приїздять на змагання до Швеції, влаштовують спільні святкування національних та релігійних свят.
День Незалежності – саме та подія, яка, мабуть, найбільше об'єднує всіх українців, що проживать за кордоном. Коли ти далеко від дому і живеш в іншій країні, де багато всього нового і незнайомого, підтримка друзів та співвітчизників – це те, що справді допомагає, підбадьорює і дає сили рухатись вперед. В наш час соціальні мережі дають можливість легко знаходити друзів та співвітчизників, що також проживають за кордоном, адже після переїзду це, зазвичай, не так просто. У Facebook є багато груп, де українці, котрі живуть в Швеції (а також в інших країнах), можуть спілкуватись, знайомитись та допомагати один одному.

Зазвичай в День Незалежності ми дивимось пряму трансляцію святкування з Києва, а ввечері зустрічаємось з друзями. Більшість приходять в національному одязі – вишиванці. Це саме те, що хочеться надягнути в такий день. Взагалі, хочу сказати, що вишита сорочка завжди викликає зацікавлені погляди перехожих, як в Стокгольмі, так і в інших країнах Європи. Кілька разів перехожі на вулицях Стокгольму цікавились у мене, де можна придбати таку сорочку. Я з гордістю відповідала, що це наш український національний одяг і однозначно його можна придбати в Україні, а ще багато чого гарного побачити і смачного покуштувати!
В такий великий день я хочу побажати нашій країні основного – мирного неба, процвітання і розвитку! Вірю, які б перешкоди не траплялись у нас на шляху, ми, українці, з усім впораємося. Україна – сильна і незалежна держава, а українців чекає світле майбутнє!".
Елена из Дании
"Я много раз ездила в командировки в Данию и знала, что из себя представляет эта страна. Когда мне предложили поработать там, я с удовольствием согласилась, и мы с дочкой переехали. С ней мы пробыли там три года, позже она уехала учиться в Англию, а я осталась. Теперь, получается, что уже 12 лет живу в Дании. С диаспорой я познакомилась не сразу, а только после того, как начался Майдан. Как и в Украине, в Дании Майдан активизировал все процессы: и волонтерские, и многие другие. Ни в какой другой стране я не слышала, чтобы диаспора была настолько дружной, особенно если учесть, что Дания – это маленькая страна.

Диаспора из Дании отправила в Украину очень много гуманитарной помощи, наверное, больше, чем весь Евросоюз, и постоянно помогает фронту.

Диаспора – это ещё и просто люди. Мы общаемся в Facebook, помогаем друг-другу советами, делимся интересным и полезным, обсуждаем датские и украинские новости, политику, повседневные вопросы. Люди разные, у всех разный жизненный опыт, а у многих отличное чувство юмора. Стараемся для общения и для жизни брать лучшее и из украинского, и из датского менталитета.

Украинцы в Дании организованы не только между собой, они выяснили и как интегрироваться в датскую систему общественных организаций – это дает больше возможностей. Например, для празднования Дня Независимости мы присоединяемся к мероприятию одного профсоюза. На День Независимости мы собираемся вместе, если вовремя вспомнили – можно договориться о помещении с профсоюзами. В прошлый раз это проходило в их помещении: сначала небольшая официальная часть, там же было очень много украинских блюд, например, пять борщей – и все разные! Потом культурная программа, пели украинские песни, много людей пришли в национальных костюмах. Продавали поделки, фотографии, украшения, нарисованные открытки. Замечательное мероприятие, которое мне очень понравилось, в этом году будет такое же.
Мы можем пожелать друг другу, чтобы мы победили, и чтобы наша независимость была у нас в тех границах, в которых она должна быть. Просто быть сплоченными, не ругаться по мелочам, помнить, что есть главное – а главное, это спокойная жизнь наших будущих поколений. У меня в Украине вся семья, и я не чувствую себя оторванной от Украины.

Желаю мира, но не просто ради мира. А того, который даст возможность жить независимо от других, быть независимо страной. Я считаю, что прогнувшись в одном месте, ты потеряешь десятилетия независимости".
Наталия из Латвии
"Мы, семья Шиловых (я – Наталия, муж – Максим, и сын – Матвей), уехали в Латвию в марте 2014 года. Мужу предложили работу по профессии, в страховании. Думали, что поживем полгода-год и вернемся, но, по прошествии какого-то времени, поняли, что втянулись в размеренную европейскую жизнь «без сюрпризов». Переехав в Латвию, мы даже «потеряли» в деньгах, но спокойствие и уверенность в завтрашнем дне дает базу для планирования будущего. Больше всего повезло ребенку, он учится в украинской школе в Риге. Нам повезло, что мы попали вначале в украинский садик, затем в школу. Обучение билингвальное (на латышском и украинском), классы небольшие, учится всего по 19 человек.

В Украине я много лет занималась волонтерством. Переехав в Латвию, долго искала для себя решение, как делать что-то ценное для Украины, учитывая, что теперь нахожусь в другой стране? Так со временем родилась Facebook-страница Украина-Латвия, которая доходчиво и позитивно рассказывала про Украину и Латвию. Старалась писать про то уникальное, что есть в каждой стране, и то общее, что есть между нами: про культурные события, про позитивные новости.

До событий 2014 года украинцы в Латвии составляли 3% населения. Сейчас число украинцев существенно увеличилось. Я считаю, что украинцам в Латвии сильно повезло! У нас есть украинская школа, украинская греко-католическая церковь, около 20 украинских организаций, украинская передача «На хвилях Дніпра» на латышском радио, хор «Дніпро» и даже народный украинский театр. Начиная с 2014 года на украинских мероприятиях с каждым разом все больше людей. Из самых масштабных в этом году был День вышиванки, в рамках которого состоялись и торжественные мероприятия в посольстве Украины, и праздничное шествие по улицам Риги, и выставка фотографий в вышиванках, и многое другое.

Пару Лет назад в парке Кронвалда (возле посольства Украины в Латвии) установили памятник Тарасу Шевченко. С тех пор многие мероприятия украинской общины начинаются и заканчиваются там.

Украинская церковь несколько раз организовывала празднования Рождества, Пасхи и других праздников для украинской диаспоры и друзей украинцев – было очень трогательно! Видеть украинцев в вышиванках, которые поют украинские песни, чтят украинские традиции – это просто невероятно.
Что пожелать украинцам? Уважать, любить и ценить свою страну! Это только иллюзия, что там лучше, а тут хуже! Плюсы и минусы есть везде, и Украине есть чем гордиться! Украинцы щедрые, искренние, открытые люди. Любовь к Родине - это не только говорить на родном языке, это еще и про "не бросать мусор там, где не надо", "курить в специально отведенном месте", "соблюдать правила дорожного движения". Напоследок – "не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя, спроси, что ты можешь сделать для своей страны".
Наталія з Ізраїля
"Мене звати Наталiя Грановська. Я українка. Вже 8 рокiв я мешкаю в Iзраїлi. Чому саме Iзраїль? Насправдi, я не шукала країну для переїзду. Я люблю Україну, i думок про переїзд в мене не було. Батьки, брат, друзi, кар'єра, рiдний Київ... Я просто закохалася та на пропозицiю майбутнього чоловiка дала згоду.

Я не обирала країну, я обрала чоловiка. Одруження перевернуло все мое життя, тепер я живу тут, тут народилися нашi дiти, тут я щаслива. Але наголошую, що щаслива я тому, що маю чудову родину. Своє коріння я дуже сильно вiдчуваю. Менi необхiдно повертатися до батькiвського дому, до моїх мiсць сили. I ми повертаемось. Обов'язково. Знову і знову.
Фото: Олексій С. Железнов-Авні
Тут, в Iзраїлi, є велика дiаспора вихiдцiв з України. Подii 2014 року нас дуже об'єднали. Наша громада робить багато благодiйних справ: силами та коштами волонтерiв учасники АТО та діти їдуть сюди на лiкування, лiкарi проходять навчання, сiм'ї, що понесли втрати коханих, приїздять сюди на вiдпочинок та психологічну реабілітацію. Постійно йде збір гуманітарної допомоги, проводяться безліч заходів та акцій на підтримку України. Для нас честь бути частиною великої української родини та робити щось корисне для неї. Про День Незалежності ми не забуваємо. Традиційно в цей день збираємось у величезному парку в Тель-Авіві. Різноманіття вишиванок, квітів, українських пісень. Радість та сум. Сумувати, на жаль, є за ким. Ситуації в Ізраїлі та в Україні багато в чому схожі...
Бажаємо Україні бути сильною. Бо якби маленька країна, в якій я живу зараз, такою не стала, її не було б. Дуже важливо не втратити віру в те, що добро переможе. А воно переможе! Занадто висока ціна платиться за Незалежність. Не можна допустити, щоб це було даремно. Сил тобі, квітуча, чарівна, співоча, рідна Країна! Ми тебе любимо, ми до тебе повертаємось та робимо все, що від нас залежить, щоб тобі було хоч трішечки краще! Слава Україні!".
Анна из Южной Кореи
"Южная Корея - страна возможностей, в которой каждый может найти себя. Судьба занесла меня сюда 6 лет назад, когда моя мама неожиданно сообщила новость о том, что она получила в Корее работу и мы едем туда жить на 3 года. Я приехала сюда 14-летней девочкой, с планами подучить английский и выучить корейский, а также увидеть, как живут люди по другую сторону планеты. В моих планах не было оставаться здесь, но судьба приготовила сюрприз. Мне удалось поступить на пятилетнюю программу обучения в одном из лучших ВУЗов страны, которую полностью спонсировало корейское государство. На эту программу берут талантливых иностранных студентов из разных стран. Благодаря общению с другими студентами я открыла для себя множество культур, познакомилась с традициями других национальностей и расширила свое мировоззрение. Несмотря на такое разнообразие в общении, очень часто мне не хватает «родной души», кого-то, кто понимал бы тебя без лишних объяснений и радовался праздникам так же, как и ты.
Анна (на фото справа) с друзьями из украинской диаспоры в Корее.
К счастью, в Корее у меня есть своя «семья» – мои друзья украинцы, которые живут и работают/учатся в Корее. Мы часто встречаемся, готовим украинские блюда и отмечаем праздники. На День Независимости собирается украинская диаспора, проживающая в Корее, мы устраиваем пикник или же идем отмечать в какое-то заведение. Обычно такие встречи наполнены теплом и пахнут домашним уютом. Многие приезжают с семьями из других городов, чтобы почувствовать себя немного ближе к дому. Несмотря на то, что нас, украинцев, в Корее не так много, мы стараемся поддерживать друг друга и всячески помогать, ведь жить в чужой стране не всегда легко.
Хочу пожелать всем украинцам никогда не сдаваться, идти к цели и всегда стремиться к лучшему. Мы и есть наша страна, и от нас зависит ее будущее!".
Автор: Анастасия Ищенко