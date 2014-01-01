Наши за границей: как в других странах поздравляют Украину с Днем Независимости

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Оля з США
"Моя історія імміграції починається з думки «ну а раптом». Ще з університетських років хотілось іммігрувати в Європу, навіть подавалась на участь в Au Pair в Франції, але не склалось. В 2014 році мої знайомі іммігрували в Штати, і я їх безпардонно засипала питаннями «а що, а як».
Так я вперше дізналась про «грінку» (грін-картка, що підтверджує наявність дозволу на проживання в США людини, що не є громадянином США; може бути виграна в спеціальну інтернет-лотерею, - Ред.), а в жовтні 2014 року і сама подалась. На своє велике здивування, в травні 2015 року я виграла, а в червні 2016 вже ступила на американську землю в аеропорту Чикаго. Чому Чикаго – все просто: тут жили єдині знайомі, ті самі, що мені порадили взяти участь в лотереї. Вони зустріли в аеропорту, дали короткий екскурс в «життя іммігранта», ще й прихистили на перший тиждень. (До речі, зараз Оля веде блог в інстаграмі про життя в Америці, - Ред.)
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Татьяна и Алексей из Германии
"Я и муж сами из Киева. Он живет в Германии уже лет 15, а я только каких-то 2,5 года. Муж сначала жил в Ганновере (Нижняя Саксония), а потом поехал учиться на самый берег Северного моря в город Вильгельмсхафен. Правда, наша свадьба так и не заставила меня собрать вещи и поехать к нему в Германию - вроде бы, в Украине все было хорошо, родные, друзья и любимая работа. Но декрет все решил за меня, и рожать ребенка я все-таки решилась там, что и заставило меня окончательно собрать вещи и кота, погрузить их к папе в машину и на седьмом месяце беременности проехать 1800 км до самого Северного моря.
На севере с рабочими местами очень сложно, особенно в сфере отельно-ресторанного бизнеса. Муж наработался в офисе за последние годы и очень хотел вернуться в отельно-ресторанный бизнес. Мне также не хотелось менять сферу деятельности, но, благодаря усилиям, оконченным языковым курсам, помощи коллег из Киева и поддержке мужа, теперь мы живем и работаем на юге, в Баден-Бадене. Работа у меня в Карлсруэ, а муж работает в замечательном отеле в Баден-Бадене, как он и хотел. Могу сказать одно: без поддержки родной Украины все это было бы сложно. Поэтому связь с родиной для нас очень важна, я стараюсь бывать там несколько раз в год, мои родители и друзья тоже приезжают к нам.
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Каталина из Венгрии
"Я переехала в Венгрию в 2015 году, в город Сольнок. День Независимости всегда отмечала, и здесь тоже не изменяю традиции. Обычно я смотрю трансляцию парада ко Дню Независимости из Киева, раньше по телевизору, а теперь в интернете. Потом иду праздновать в центр города, в кафе.
Иностранцы, по крайней мере, знакомые, спрашивают о нашей вышиванке. Я ее, к сожалению, редко надеваю, только по большим праздникам и когда погода позволяет. Футболка (та, что на фото) очень им понравилась, и про кулон в виде трезубца тоже спрашивали.
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Оксана зі Швеції
"Разом з чоловіком живемо в столиці Швеції, місті Стокгольмі протягом останніх двох років. Зараз багато пишу про життя в Швеції у своєму блозі в інстаграмі.
Українська громада в Стокгольмі є дуже чисельною і різноманітною, та навіть представлена кількома активними громадськими організаціями, як, наприклад, Unga Ukrainare i Sverige/Українська молодь Швеції. Українці в Швеції часто організовують різноманітні дійства, концерти за участью артистів з України, зустрічі з цікавими особистостями та українцями, що гостюють або проживають у Швеції, підтримують українських спортсменів, що приїздять на змагання до Швеції, влаштовують спільні святкування національних та релігійних свят.
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Елена из Дании
"Я много раз ездила в командировки в Данию и знала, что из себя представляет эта страна. Когда мне предложили поработать там, я с удовольствием согласилась, и мы с дочкой переехали. С ней мы пробыли там три года, позже она уехала учиться в Англию, а я осталась. Теперь, получается, что уже 12 лет живу в Дании. С диаспорой я познакомилась не сразу, а только после того, как начался Майдан. Как и в Украине, в Дании Майдан активизировал все процессы: и волонтерские, и многие другие. Ни в какой другой стране я не слышала, чтобы диаспора была настолько дружной, особенно если учесть, что Дания – это маленькая страна.
Диаспора из Дании отправила в Украину очень много гуманитарной помощи, наверное, больше, чем весь Евросоюз, и постоянно помогает фронту.
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Наталия из Латвии
"Мы, семья Шиловых (я – Наталия, муж – Максим, и сын – Матвей), уехали в Латвию в марте 2014 года. Мужу предложили работу по профессии, в страховании. Думали, что поживем полгода-год и вернемся, но, по прошествии какого-то времени, поняли, что втянулись в размеренную европейскую жизнь «без сюрпризов». Переехав в Латвию, мы даже «потеряли» в деньгах, но спокойствие и уверенность в завтрашнем дне дает базу для планирования будущего. Больше всего повезло ребенку, он учится в украинской школе в Риге. Нам повезло, что мы попали вначале в украинский садик, затем в школу. Обучение билингвальное (на латышском и украинском), классы небольшие, учится всего по 19 человек.
В Украине я много лет занималась волонтерством. Переехав в Латвию, долго искала для себя решение, как делать что-то ценное для Украины, учитывая, что теперь нахожусь в другой стране? Так со временем родилась Facebook-страница Украина-Латвия, которая доходчиво и позитивно рассказывала про Украину и Латвию. Старалась писать про то уникальное, что есть в каждой стране, и то общее, что есть между нами: про культурные события, про позитивные новости.
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Наталія з Ізраїля
"Мене звати Наталiя Грановська. Я українка. Вже 8 рокiв я мешкаю в Iзраїлi. Чому саме Iзраїль? Насправдi, я не шукала країну для переїзду. Я люблю Україну, i думок про переїзд в мене не було. Батьки, брат, друзi, кар'єра, рiдний Київ... Я просто закохалася та на пропозицiю майбутнього чоловiка дала згоду.
Я не обирала країну, я обрала чоловiка. Одруження перевернуло все мое життя, тепер я живу тут, тут народилися нашi дiти, тут я щаслива. Але наголошую, що щаслива я тому, що маю чудову родину. Своє коріння я дуже сильно вiдчуваю. Менi необхiдно повертатися до батькiвського дому, до моїх мiсць сили. I ми повертаемось. Обов'язково. Знову і знову.
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Анна из Южной Кореи
"Южная Корея - страна возможностей, в которой каждый может найти себя. Судьба занесла меня сюда 6 лет назад, когда моя мама неожиданно сообщила новость о том, что она получила в Корее работу и мы едем туда жить на 3 года. Я приехала сюда 14-летней девочкой, с планами подучить английский и выучить корейский, а также увидеть, как живут люди по другую сторону планеты. В моих планах не было оставаться здесь, но судьба приготовила сюрприз. Мне удалось поступить на пятилетнюю программу обучения в одном из лучших ВУЗов страны, которую полностью спонсировало корейское государство. На эту программу берут талантливых иностранных студентов из разных стран. Благодаря общению с другими студентами я открыла для себя множество культур, познакомилась с традициями других национальностей и расширила свое мировоззрение. Несмотря на такое разнообразие в общении, очень часто мне не хватает «родной души», кого-то, кто понимал бы тебя без лишних объяснений и радовался праздникам так же, как и ты.