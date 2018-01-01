З днем народження, Україно!
Спецпроект до Дня Незалежності
Люди, що стоять за створенням новин, які потрібно знати СЬОГОДНІ, вітають країну зі святом!
Редакція сайту segodnya.ua та газети "Сегодня"
Головний редактор сайту segodnya.ua
Олег Дорошенко
Україно, вітаю тебе з Днем народження! Бажаю тобі витримати всі виклики, зміцніти. Cтати прикладом для оточуючих і країною мрії для українців.
Відеопривітання
Головний редактор газети "Сегодня"

Ольга Гук
Любимая Украина! Я желаю тебе прекрасных украинских заводов, прекрасных украинских парков, прекрасных украинских дорог, прекрасных украинских курортов, прекрасных украинских товаров, прекрасных украинских музеев, прекрасных украинских стадионов и прекрасных украинцев, любящих тебя всей душой!

Будь щедрой, будь разной, будь мирной!

С Днем рождения, Украина!

Відеопривітання
Редакція випусків новин інформаційної програми "Сьогодні" на каналі "Україна"
Керівник випусків новин інформаційної програми «Сьогодні»

Людмила Добровольська
З чого починається Україна? З солоного вітру та шурхоту хвиль Чорного моря — бо я там народилася. А може, з народження доньки — коли за країну, в якій вона житиме, раптом відчула і свою власну, свою особисту відповідальність. Чи з 2014-го, коли зрозуміла: ми можемо втратити свою країну. А може, коли уявляю, яким буде він — день нашої Перемоги. Для кожного з нас Україна починається з різного. Але найголовніше, щоб у кожного з нас — до щему — вона була у серці.
Відеопривітання
Головний редактор каналу "Україна"
Юрій Сугак
Моя Батькiвщина починається з тих, хто поруч! Вони такi різні, але такi щирі й вiдкритi, співчутливi й вiдважнi, незалежнi, творчi i завжди позитивнi. Я пишаюся кожним iз них! Україна — це ми!

Україна — це кожен з нас!



Відеопривітання
Телеведуча

Анна Панова
Моя прекрасна країно! Я вітаю тебе із Днем Незалежності!

Я пишаюся тобою — твоєю гостинністю, людьми, твоїми щедрими полями та мальовничими краєвидами. Я знаю, наразі ти переживаєш непрості часи, але я також знаю: ці випробування зроблять тебе ще сильнішою, а нас, українців, іще згуртованішими. Моя рідна Україно, я бажаю тобі миру та процвітання. Із Днем Незалежності!

Відеопривітання
Телеведучий
Олег Панюта
Я мрію про день, коли кожен житель моєї країни буде пишатися Україною. Так, щоб щомиті бути готовим захищати країну від того, хто посміє її образити. Так, щоб не вагаючись робити все для її добробуту і процвітання. І щоб щоразу, від'їжджаючи, вже сумувати за нею, а повертаючись додому — щиро радіти зустрічі! З Днем Незалежності, моя рідна країно!
Відеопривітання
Телеведуча
Олена Кот
З днем народження, Україно! В ці непрості часи хочу побажати стійкості, мужності та Віри! Миру і процвітання, добробуту і взаєморозуміння! Найбільший у світі літак, який встановив досі неперевершенi рекорди, носить прекрасну українську назву — «Мрія». Я впевнена, що наша країна знову буде дарувати світові найбільші і дивовижні мрії! Зi святом!


Відеопривітання
Телеведучий
Віталій Школьний
Українська незалежність має смак, колір, запах, і вона звучить. Символ української незалежності для мене — ось така каска. Ними прості українці захищали свої права під час революції на граніті та вимагали чесно зароблених на заводах і фабриках у 90-ті. В них спускаються до забою, оновлюють країну, будують міста, шляхи, алеї, сквери. А ще в них захищали українську незалежність та український вибір за Євромайдану, жбурляли бруківку і витягали з того світу поранених на київських вулицях.

У кевралових армійці боронять український схід і стримують на півдні тих, хто хоче, аби ми з вами загинули. Українська незалежність пахне вогнем, спаленими шинами, запеченою кров'ю, скошеною травою і свободою.

А ще вона гримить, гарчить, стріляє й образити не дасть. І цим варто пишатися!

Відеопривітання
Телеведучий
Максим Сікора
Я вітаю свою країну із Днем Незалежності, знаходячись на верхівці гори Маківка, де розташований меморіал полеглим бійцям легіону Українських Січових Стрільців. У 1915 році тут почалися запеклі позиційні бої між військами Австро-Угорщини, до складу якої входили українці, і військами царської Росії. Тоді січові стрільці вистояли. До речі, ці бої вважаються першою спробою галицьких українців заявити права на власну державність.

Я вважаю, що маючи такі приклади в історії, кожен українець має зробити все від нього залежне заради щастя своєї країни. Хай живе Україна, нехай земля радіє, хай любов буде в серці кожного!

З Днем народження, моя країно!


Відеопривітання
Телеведуча
Ольга Грицик
Про Україну можна думати у різних масштабах. Можна у «макро» — від Карпатських хребтів до Чорного моря, «щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі…». А можна у «мікро» — це майже «інтимна» територія: твій район, двір, під'їзд чи навіть твій будинок. Хочеш зробити щось для України — зроби це там, де можеш. Хтось у великій міжнародній корпорації, а хтось, можливо, посадить на подвір'ї квіти чи наведе лад у своїй хаті. Головне від душі і з задоволенням, бо щасливу країну творять щасливі люди. З Днем народження, моя така велика і така маленька затишна країно!
Відеопривітання
Телеведучий
Ігор Пупков
Моя Україна Мудра і Справедлива. Сучасна і Прогресивна. Вона вміє співчувати і пробачати, радіти, надихати та бути незалежною. Вона не заздрить і не зазіхає на чуже, тому я вважаю, що кожному з нас слід брати з неї приклад.

Будьте, як Україна! Удосконалюйте себе щодня! З Днем Незалежності!

Відеопривітання
Телеведуча
Марина Кухар
Україна — це велика родина! Згуртована, сильна, готова повсякчас доводити своє право на самостійність та незалежність.

Наша сила бере початок з сивої давнини, тому бути слабкою Моя Країна не мала права та часу. День Незалежності має смак патріотизму і гордості за свою націю, яка, пройшовши багато випробувань, створила свою незалежну державу, знаменуючи єдність, силу волі і духу українського народу в усіх куточках нашої країни.

З твоїм Днем, Україно!