З днем народження, Україно!

Телеведучий

Віталій Школьний

Українська незалежність має смак, колір, запах, і вона звучить. Символ української незалежності для мене — ось така каска. Ними прості українці захищали свої права під час революції на граніті та вимагали чесно зароблених на заводах і фабриках у 90-ті. В них спускаються до забою, оновлюють країну, будують міста, шляхи, алеї, сквери. А ще в них захищали українську незалежність та український вибір за Євромайдану, жбурляли бруківку і витягали з того світу поранених на київських вулицях.



У кевралових армійці боронять український схід і стримують на півдні тих, хто хоче, аби ми з вами загинули. Українська незалежність пахне вогнем, спаленими шинами, запеченою кров'ю, скошеною травою і свободою.



А ще вона гримить, гарчить, стріляє й образити не дасть. І цим варто пишатися!



