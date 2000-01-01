"Если брать проблематику этих городов, на первом месте то, что мы пятый год выходим на зиму без газопоставок. Хотя для этого приложены все силы. Мы проложили газопровод, мы проложили 4 километра от Красногоровки к ГРЭС, которая находится на "нулевке". Но этот вопрос сегодня не решается, потому что нам не дают подключиться к ГРЭС. Есть моменты, которые не дают подключиться, я их не могу озвучить" - добавляет глава Марьинской РГА Владимир Мороз.





Проблему берется озвучить генерал-лейтенант Сергей Наев.