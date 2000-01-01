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Надписи на стенах напоминают об опасности, но это лишнее, иллюстрации опасности здесь нарисованы осколками на воротах брошенных дворов. В пустом переулке на окраине Марьинки сложно найти место, где война не оставила бы свой след.
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Внезапный скрип металла, калитка открывается, мы входим в один из дворов и оказываемся в совсем новой для нас реальности. Старая хата, рядом узкая длинная траншея в место, где когда-то был огород. По узкому земляному коридору можно передвигаться, только сжав плечи и наклонив голову вниз, быстро и без разговоров. Так оказываемся в еще более углубленной позиции. Дальше уже не пойдем. Дальше позиции противника.
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Проблемы здесь и с газом, но, по словам местного руководства, связаны они уже совсем с другими обстоятельствами.
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"В ВСУ все современное, что предлагается, сразу находит практическое применение. Все новое, что есть в Вооруженных силах, мы немедленно используем в ОС. Шаг за шагом идем по пути более современного, более инновационного вооружения Украины. Сейчас вы видели то, что есть, что уже используется в подготовке и применении снайперов", - Сергей Наев, командующий ОС.