Один день
на линии фронта с Segodnya.ua
Текст: Игорь Рец
Фото: Данил Павлов
Верстка: Анастасия Лесык
Недавно команда Segodnya.ua вернулась с Донбасса. Наша командировка совпала с важной датой - в начале августа исполнилось ровно 3 месяца, как Антитеррористическая операция ушла в прошлое. На ее место пришла Операция объединенных сил. Предлагаем читателям вместе пройтись по местам, о которых часто говорят в новостях, но зачастую - в виде сухих боевых сводок.
Осторожно, мины
Осторожно, мины
Осторожно, мины
Военный внедорожник несет нас к Марьинке. Слева от трассы на километр вперед простирается степь. Вдали возвышаются красно-бурые терриконы. Сопровождающий нас военный шутит, что с этих терриконов за нами вполне может прямо сейчас следить противник. Казалось бы, нашу трассу и позиции противника разделяет только голая степь. Но эта самая степь - смертельная ловушка для любого, кто попытается нарушить ее неприкосновенность.
Об этом нам расскажут позже военные. Сейчас же, мча по на удивление ровной трассе к штабу, обращаем внимание только на придорожные вывески. Технике поймать текст надписи на высокой скорости сложнее, но останавливаться или сбавлять скорость здесь нельзя ни в коем случае. Обочины заминированы. Собственно, об этом и предупреждают указатели.
Марьинка
Марьинка
Линия фронта проходит по окраине районного центра - города Марьинки. На восточной границе города стоят военные. Эти же военные рассказывают нам, что через 300 метров стоят уже снайперы боевиков.

До окраины Марьинки добираемся на военном внедорожнике. Дальше - только пешком. Мы погружаемся в знойную степную тишину. В бронежилете тяжело удержать равновесие, передвигаясь по сплошному ковру гнилых абрикос под ногами. Тут же приходит тоскливое осознание того, почему спелые плоды остаются гнить на земле. Их некому убрать.

Надписи на стенах напоминают об опасности, но это лишнее, иллюстрации опасности здесь нарисованы осколками на воротах брошенных дворов. В пустом переулке на окраине Марьинки сложно найти место, где война не оставила бы свой след.
Внезапный скрип металла, калитка открывается, мы входим в один из дворов и оказываемся в совсем новой для нас реальности. Старая хата, рядом узкая длинная траншея в место, где когда-то был огород. По узкому земляному коридору можно передвигаться, только сжав плечи и наклонив голову вниз, быстро и без разговоров. Так оказываемся в еще более углубленной позиции. Дальше уже не пойдем. Дальше позиции противника.
"Мажор"
"Мажор"
Солдаты, которые служат здесь, немногословны, хотя выглядят достаточно бодро. Сразу предупреждают о мерах безопасности - из блиндажа выглядывать нельзя - работает снайпер противника. Смотрим через специальную оптику. Труба разведчика позволяет рассмотреть дом, находящийся менее чем в полукилометре от нас. Там, по мнению военных, и может находиться стрелок.

Боец с позывным "Мажор" рассказывает о буднях на переднем рубеже.
"Почти каждый вечер, с 20 до 1-2 часов ночи противник открывает огонь по нам. Они используют автоматы, пулеметы, гранатометы (подствольные, ручные противотанковые, станковые противотанковые). Мы тоже используем гранатометы, автоматы, пулеметы (в том числе и крупнокалиберные, такие, как ДШК )".

МАЖОР
военный
Командно-наблюдательный пункт

Несмотря на то, что окраины Марьинки выглядят пустынно, в сердце города продолжается жизнь. Согласно данным Государственного комитета статистики, в 2015-м здесь проживали 9 тысяч человек. Немногим меньше, чем в довоенном 2013-м.
Командно-наблюдательный пункт
Окопы на окраине Марьинки - часть оборонного комплекса. Задачи военным поступают через командно-наблюдательный пункт, расположенный неподалеку. В пункте управления с многочисленных камер наблюдения собирают и фиксируют информацию о перемещении противника. Большие мониторы, на каждом одновременно запущены сразу несколько камер, рядом карты с флажками. Все, что мы наблюдаем в комнате - оперативная боевая информация, которая не может быть опубликована. Нас просят выключить любые записывающие устройства, поэтому увиденное мы можем лишь описать.

Кроме визуальной информации, пункт управления собирает и радиоперехваты противника. Военные между делом хвастаются, что информации, собираемой таким образом, уже достаточно, чтобы на 70% иметь картину происходящего по другую линию фронта. В штабе рассказывают, что давно знают всех командиров боевиков.




Тут же нам показывают и оборонительную линию. Неподконтрольная часть Донбасса отделена от нас противотанковыми конструкциями и инженерными сооружениями, которые не позволяет совершить быстрый прорыв к нашим позициям.



Нам объясняют, ключевая особенность нынешнего способа войны - использование резервов. "Тот, кто на переднем фланге - он не один. В случае опасности, используются резервные силы", - рассказывает наш собеседник, имя и звание которого военные просят не указывать.

Этот принцип позволяет выполнять и еще одну важную задачу - скрывать от противника реальное положение дел на передних рубежах. Здесь же общаемся и с бойцом с позывным Протон.

"Задача у нас следующая: во-первых, стойкой обороной удерживать и не допустить прорыва незаконных вооруженных формирований "ЛНР/ДНР" к Марьинке и Курахово. Небольшими диверсионными группами в вечерний час противник стабильно пробует прорвать нашу оборону, но, к счастью, у него это не получаются. Боевики применяют тактику изматывания личного состава.

В темное время суток, особенно глубокой ночью, по несколько раз проводят обстрел наших позиций. Если подходят слишком близко к нам, даем отпор, а так продолжаем придерживаться Минских договоренностей" .

ПРОТОН
военный

Красногоровка


Красногоровка

Красногоровка
В Красногоровке наблюдаем выгрузку гуманитарной помощи. Европейские партнеры прислали местной больнице оборудование первой необходимости - специальные койки, матрацы и инвалидные коляски.

Из окон больницы за нами с интересом наблюдают дети. Активное движение, не связанное с обстрелами, в последнее время здесь редкость. Красногоровка все годы войны страдает от боевых действий.
Из окон больницы за нами с интересом наблюдают дети. Активное движение не связанное с обстрелами, в последнее время здесь редкость. Красногоровка все годы войны страдает от боевых действий.
По словам и.о. главы военно-гражданской администрации г.Красногоровка Игоря Рабочего, в Красногоровке нет улицы, на которую не падали бомбы.
"Более 1000 домов частного сектора и более 1500 квартир многоэтажек. В городе нет ни одного района, куда бы не прилетали снаряды и мины. 28 мая 2017-го года пострадала больница, школа и техникум. Школу ремонтируют, больницу тоже понемногу восстанавливают", - рассказывает Игорь Рабочий
Тем не менее, город продолжает жить. Война уничтожила коммуникации и разрушила жилье, поэтому уже несколько лет рядом с военной катастрофой для 15 тысяч местных жителей существует еще и катастрофа гуманитарная.

Игорь Рабочий
и.о.главы Красногоровской ВГА
"Наибольшие проблемы Красноговорки - до сих пор не начат ремонт всех тех многоэтажек, которые были разрушены во время активных боевых действий. Другая проблема, возможно, и большая, чем эта - практически отсутствует водовод и питьевая вода. 63 километра труб уже вышли из строя. В 63-м году они были установлены, и их уже почти нет. А так город живет", - рассказывает и.о.главы Красногоровской ВГА Игорь Рабочий.
Проблемы здесь и с газом, но, по словам местного руководства, связаны они уже совсем с другими обстоятельствами.

Владимир Мороз
глава Марьинской РГА Владимир Мороз
"Если брать проблематику этих городов, на первом месте то, что мы пятый год выходим на зиму без газопоставок. Хотя для этого приложены все силы. Мы проложили газопровод, мы проложили 4 километра от Красногоровки к ГРЭС, которая находится на "нулевке". Но этот вопрос сегодня не решается, потому что нам не дают подключиться к ГРЭС. Есть моменты, которые не дают подключиться, я их не могу озвучить" - добавляет глава Марьинской РГА Владимир Мороз.


Проблему берется озвучить генерал-лейтенант Сергей Наев.

Сергей Наев
командующий ОС
"Распределительная станция находится на территории, которую контролируют российские оккупационные войска. Враг, кичась тем, что он контролирует распределительную станцию, не дает подключиться к ней жителям Красногоровки. Все подведено", - рассказывает Наев.
Больница, возле которой мы оказались, была наполовину уничтожена полтора года назад, после обстрела города из реактивной артиллерии боевиков. Тогда пострадали восемь человек, снаряды пробили крышу местной школы, начался пожар. Под огнем оказались и дома местных жителей.








фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin / май 2017
Чем дальше от линии огня, тем меньше ощущается близость войны. Прифронтовые Краматорск и Бахмут отличаются от других городов только наличием блокпостов на въездах и выездах.


На вертолете нас везут к тренировочной площадке. Снайперские пары здесь оттачивают мастерство и демонстрируют навыки профессионального боя.


Взлет вертолета Ми-8

Сергей Наев
командующий ОС
"Ежедневно, еженедельно, ежемесячно в Объединенных силах продолжаются меры по подготовке, тренировке, совершенствованию индивидуальной обученности каждого бойца ОС и скоординированности подразделения в целом. На данном занятии мы отрабатываем вопросы единой методики по подготовке снайперов, снайперских пар и подразделений-снайперов в целом. В ВСУ в каждой бригаде, которая действует в составе ОС, есть снайперы и снайперские подразделения. Именно их доподготовке, шлифованию их навыков и уделено внимание на этом занятии. Здесь присутствуют представители каждой из бригад ВСУ, которая действует на переднем крае" - Сергей Наев, командующий ОС
Гром гранатометных выстрелов, отрывистые одиночные выстрелы тяжелых винтовок, рев машины медиков. Навыки по эвакуации и спасению раненых здесь настолько же важны, как и умение метко стрелять. Командные действия без лишних движений - и вот, условно-раненый боец спасен.

Сергей Наев
командующий ОС
"Это новая методика, которая используется по опыту передовых стран мира, которые входят в блок НАТО. Методика в том, что снайпер, снайперские пары и снайперские подразделения действуют во взаимодействии с подразделениями огневого прикрытия, обеспечения, в том числе и подразделениями которые совершают экстренную эвакуацию как снайперской пары в целом, так и тех, кто, не дай Бог, получит ранение" - Сергей Наев, командующий ОС

В эту же секунду слышим раскатистый грохот гранатомета, а через мгновение объектив успевает захватить лишь дым поднимающийся над местом выстрела. В руководстве Операции объединенных сил акцентируют внимание на необходимости постоянных тренировки и контроля боевой готовности всех родов войск.

Сергей Наев
командующий ОС
"На данном занятии показан весь комплекс использования снайперской пары и снайперского подразделения. От начала, то есть с момента получения информации о необходимости применения снайперского подразделения, до правильного его использования, под прикрытием, и в дальнейшем - вывода снайперской пары из-под удара вражеского огня. Мы должны действовать в любых условиях и обстоятельствах. Именно с этой целью проводятся данные занятия. Всегда боец ОС будет в выигрыше", - Сергей Наев, командующий ОС
Оружие

Сергей Наев
командующий ОС
"Сейчас нет заострения снайперской борьбы. Есть одиночное использование врагом снайперов. Их подготовка, на мой взгляд, недостаточна, чтобы считать их полноценным соперником. У нас есть время к подготовке снайперов, и, в любом случае, если становится известно о подготовке врага к использованию своих снайперов или снайперского подразделения, мы применяем адекватные меры", - Сергей Наев, командующий ОС

Нам показывают современное оружие, которым пользуются украинские бойцы в войне на Донбассе. Здесь и зарубежные образцы винтовок, и отечественные.
"В ВСУ все современное, что предлагается, сразу находит практическое применение. Все новое, что есть в Вооруженных силах, мы немедленно используем в ОС. Шаг за шагом идем по пути более современного, более инновационного вооружения Украины. Сейчас вы видели то, что есть, что уже используется в подготовке и применении снайперов", - Сергей Наев, командующий ОС.