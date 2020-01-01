Ночь 1 января 2021 года – настроение волшебное, на экране – ваш любимый новогодний или рождественский фильм.
семейная комедия о шустром маленьком мальчике
Что выпить под этот фильм вместе с ребенком?
Дружной компанией из мамы, папы и ребенка вы отправляетесь на кухню. Все вместе варите вкуснейшее какао. И такой же компанией, но уже с кружками-бокалами, возвращаетесь к телевизору.
Если вы любите хороший коньяк – пожалуйста, коньяк, но в лайтверсии – разбавьте его вашим любимым соком. Не спешите, наслаждайтесь напитком. Да и фильм лучше досмотреть до конца, он двухсерийный.
Что выпить под этот фильм?
трагикомедия, всему виной в которой — алкоголь
Подготовьте пунш на основе красного вина. Это как-никак новогодний напиток. Пунша не жалейте, он легкий, вкусный и праздничный. Пить его можно долго и с удовольствием.
Что выпить под этот фильм?
комедия о коварном существе, которое не стоит злить
Вам нужны коктейли. Побольше. Не шоты, ни в коем случае. Возьмите шампанское (брют) и добавьте по 200-300 мл апельсинового или персикового сока. Когда будете хохотать над «Друзьями» киношными, не забывайте поглядывать и на друзей настоящих.
Что выпить под этот сериал?
радость бесконечная, веселье безудержное
Ликер. Крепкий, сладкий. Из красивых рюмок, на длинной утонченной ножке. Желательно – на основе кофе. Он ароматный, да и выпить его много не получится. Нам же нужно бодрствовать как можно дольше.
Что выпить под этот фильм?
комедия о «холодной» блондинке, сердце которой к финалу оттает
Истинные поклонники Гарри Поттера в курсе, что очень часто в фильмах упоминаются сливочное пиво, огненное виски и тыквенный сок. Ну, прекрасный же набор. В том смысле, что сок – ребенку, вам – или пиво, или огненное виски.
Что выпить под этот фильм?
праздник, который всегда с нами
Хороший вариант — легкие вина, тихие или игристые. Вы будете контролировать степень опьянения и в ноты будете попадать четче. С игристыми нужно быть внимательными, они слегка коварны.
Что выпить под этот фильм?
запутанная советская комедия в 2 сериях
Вино: белое, красное и розовое. Важно – вино должно быть одного цвета, не смешивайте. Риск нам не нужен.
Неприятный эффект от таких экспериментов не заставит себя долго ждать.
Что выпить под этот фильм?
невероятная концентрация романтики
То, что вы любите вдвоем. Если леди любит шампанское, то джентльмен не должен отказать ей в этом. Но и леди может поддержать своего рыцаря, выпив немного виски. Главное, чтобы вам обоим было хорошо.