Три дня рождения в плену:

Татьяна Локшина: "Его журналистика была журналистикой тогдашней донецкой повседневности. Мы выяснили потом, что этого человека, который просто осуществлял свою работу как журналист, обвиняют в шпионаже. Это абсурд, это безумие.



То, что это абсурд - "властям "ДНР", а в частности "Министерству государственной безопасности", известно так же хорошо, как и всем нам.



Хотя первые несколько дней информации о его месте содержания под стражей не было, мы сами не сомневались, что это сделала "МГБ ДНР", потому что мы документировали многочисленные случаи незаконного длительного удержания там людей в ситуации инкоммуникадо (изоляции от внешнего мира - Ред.), что полностью противоречит международному праву; нам было известно, что задержанных пытали. То, что Стас до сих пор остается в этом страшном месте, чудовищно.



Самые разные международные организации, включая спецпредставителя ОБСЕ по свободе медиа, высказывались в его поддержку. Украинские и российские союзы журналистов требовали его освобождения. То, что этого до сих пор не произошло - страшно.



К 2016 году у людей, которые перестали ездить на ту территорию, потерялось ощущение того, как там живут люди. Меня, как человека часто туда ездившего, друзья в Украине спрашивают: "Как там? Расскажи про Донецк, Луганск". О том, как живут те территории, мы ничего не знаем, и очень страшно, когда в обществе, стране, происходит такой разрыв, появляется своеобразная пропасть. То, что делал Стас, как раз было в большой степени попыткой сократить этот разрыв, объяснить людям, что там на самом деле происходит. Не с самой войной, а с людьми под этой "властью".



Конечно, такая работа требует огромного мужества, и это мужество у Стаса есть. Он это делал с чудовищным риском для себя. Последствия этой работы для него мы все видим. Но очень хочется верить, что все-таки скоро он будет с нами. И я хотела бы подчеркнуть, что незаконное задержание человека, содержание его инкоммуникадо, незаконное удержание, с точки зрения мирового права совершенно неприемлемо.



Власти Российской федерации, которые поддерживают "республики" на востоке Украины финансово, и не только, в принципе обеспечивают существование этих анклавов, обязаны со своей стороны вмешаться в ситуацию и добиться того, чтобы Асеев оказался на свободе".

