Segodnya.ua
игорь рец
Три дня рождения в плену:
знакомые и коллеги похищенного в Донецке журналиста Станислава Асеева напомнили о проблеме пленных в ОРДЛО
Масштабный обмен пленными, произошедший в начале сентября, позволил 35 украинцам вернуться из тюрем и следственных изоляторов России. Но одновременное освобождение двумя государствами удерживаемых лиц привлекло внимание общества к еще одной стороне проблемы обмена.

В оккупированных Донецке и Луганске сегодня в неволе содержатся десятки людей, пострадавших из-за проявлений личной гражданской позиции или из-за своей работы. Один из них - житель Донецка, писатель и журналист Станислав Асеев. Он регулярно писал репортажи для СМИ под псевдонимом "Станислав Васин" и вел блог, пока в июне 2017 года не был арестован "МГБ ДНР". История Асеева примечательна еще и тем, что в первый год сам факт пленения журналиста скрывался "Министерством госбезопасности" боевиков. И лишь после широкого освещения истории в СМИ те признали, что журналист действительно "арестован".

Обрывочные сведения о пленнике дают основания его коллегам предполагать, что Асеев содержится в "Изоляции" - тайной тюрьме "МГБ" на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке. Но действительно ли он там - проверить невозможно.

1 октября 2019 года Станиславу Асееву исполнилось 30 лет. Это третий день рождения, который журналист проводит в неволе. Друзья и коллеги Асеева в этот день выступили с совместным обращением и поздравили пленника, понимая, что узнать о нем он сможет, возможно, только после освобождения.
Поздравления
в мыслях
"С днем рождения Стас. Я начну с таких слов... Он уже третий день рождения встречает в неволе. Сегодня его знакомые и друзья поздравляли Стаса… в мыслях", - такими словами ученый-религиовед Игорь Козловский начал свое обращение. Эта фраза наиболее точно передает трагизм ситуации: сама затея - поздравить пленника с днем рождения изначально была обречена на провал. Асеев - изолирован от внешнего мира, поэтому о поздравлении может только предполагать.

Религиовед Игорь Козловский - в прошлом также пленник "ДНР". Ученого похитили в Донецке в 2015 году, а освободили в рамках большого обмена в декабре 2017-го.

Козловского, как и Асеева, похитили в Донецке. На пленение ученого обратило внимание научное сообщество, но, как и в случае с Асеевым, боевики "ДНР" игнорировали обращения, и долгое время не вносили Козловского в списки на обмен.

"Пленные, которые находятся в "ЛДНР", отличаются тем, что к ним почти не доходит информация"
Игорь Козловский: "Ему тяжело, обостряются болезни. В камерах, подвалах, где он находится сейчас, человек постепенно теряет зрение. Когда ты постоянно читаешь при отсутствии освещения, то, выходя в мир, понимаешь, что зрение потеряно. Для человека, который занимается творчеством, писательством, это может стать проблемой всей жизни.

После пыток я учился ходить. Сейчас, когда я пишу рукой, рука отказывает, есть болевые моменты, отсутствие чувствительности в конечностях. Я знаю, что это есть и у Стаса.

Он не имеет медицинского обслуживания, лекарств в тех условиях не достать. Но главное - теряется внутренняя связь с миром, потому что нет информации. Пленные, которые находятся в "ЛДНР", отличаются тем, что к ним почти не доходит информация. Вы можете написать письма тем, кто находится под стражей в России, а они могут позвонить вам, или могут заниматься творчеством. В "ЛДНР" человек не может получить письмо, даже небольшой кусочек бумаги. Когда мне пытались писать на блинчиках и шкурках бананов, то человек, который пытался передать такое сообщение, едва не был арестован.

Эти информационные моменты, крайне необходимые человеку, отсутствуют: нельзя позвонить, нельзя поздравить с днем рождения, поэтому мы просто в пространство говорим: "С днем рождения, Стас".

"Главная цель палачей, которые его удерживают - сломать достоинство человека. Это надо выдержать, пройти достойно через эти испытания, и я знаю, что Стас держится"
Игорь Козловский: "Стас - творческий человек, который любит свободу. В первую очередь, свободу мышления. У него были позиции, которые не совпадали ни с кем, но он их отстаивал, и имел на это право, ведь это был стержень, который поддерживал его в жизни, и сейчас его этого лишили.

Это ужасно для творческого человека, но он держится, и хотелось бы, чтобы этой выдержки ему хватило до освобождения. Меня часто спрашивают, что делать в такой ситуации? Я могу посоветовать только одно: вести себя достойно. Он ведет себя достойно, и это важно.

Главная цель палачей, которые его удерживают - сломать достоинство, не убить физически, а убить как человека. Это надо выдержать, пройти достойно через эти испытания, и я знаю, что Стас держится.

Мы не знаем, где он находится: до сих пор в "Изоляции", или переведен в СИЗО? Конечно, мы понимаем, что в СИЗО ему было бы немного легче, там существует некоторая поддержка от людей, которые также находятся в заключении, хотя, опять-таки, условия, в которых человек находится в СИЗО - также нечеловеческие.

Я желаю Стасу сил и выдержки, чтобы следующая конференция проходила уже с его участием".
"Записки из подполья"
Правозащитница о творчестве Асеева и обвинениях "МГБ"
Научный исследователь Human Rights Watch Татьяна Локшина занималась освещением нарушений прав человека и международного гуманитарного права на востоке Украины в первые годы конфликта. В Донецке в 2016 году познакомилась со Станиславом Асеевым. Она характеризует его как мирного человека, который описывал жизнь вокруг, но никак не занимался военной деятельностью, как это подают боевики в Донецке.
"О политической, военной ситуации ему было известно настолько же мало, как любому человеку, который находится под обстрелом и время от времени выбирается наружу из своего подвала"
Татьяна Локшина: "Нашу организацию перестали пускать на территорию. так называемой "Донецкой народной республики" как раз в конце 2016 года. Последняя моя командировка состоялась в ноябре. К тому моменту очень мало кто из журналистов мог проехать в Донецк, а тем более там работать. Люди там были очень запуганные и не хотели делиться своими историями, рассказывать о ситуации.

Блог Станислава Асеева я иногда читала и предполагала, что он уже проводит большую часть своего времени не в Донецке, а за его пределами, на подконтрольной Украинскому правительству территории. То, что человек постоянно находится в ситуации крайней опасности, изначально мне в голову не приходило. Тогда одна моя знакомая рассказала, что она лично знает его, и он действительно живет в Донецке. Мы встретились вечером на бульваре и он мне рассказывал такие же истории, как те, что писал для Радио Свобода и для своего блога. О том, какая жизнь в Донецке, о чем говорят люди в очередях, о том, что их волнует, о том, какая ситуация с социалкой, образованием.

Стаса Асеева так называемые"власти "ДНР" обвиняют в шпионаже. То, что писал и делал Стас - это были "записки из подполья". О политической, военной ситуации ему было известно настолько же мало, как любому человеку, который находится под обстрелом и время от времени вываливается наружу из своего подвала. Только кусочек реальности, который разворачивается вокруг него, был ему хорошо известен. Но на какие-то более сложные вопросы он ответить не мог".
"То, что это абсурд, "властям "ДНР", а в частности "Министерству государственной безопасности", известно так же хорошо, как и всем нам".
Татьяна Локшина: "Его журналистика была журналистикой тогдашней донецкой повседневности. Мы выяснили потом, что этого человека, который просто осуществлял свою работу как журналист, обвиняют в шпионаже. Это абсурд, это безумие.

То, что это абсурд - "властям "ДНР", а в частности "Министерству государственной безопасности", известно так же хорошо, как и всем нам.

Хотя первые несколько дней информации о его месте содержания под стражей не было, мы сами не сомневались, что это сделала "МГБ ДНР", потому что мы документировали многочисленные случаи незаконного длительного удержания там людей в ситуации инкоммуникадо (изоляции от внешнего мира - Ред.), что полностью противоречит международному праву; нам было известно, что задержанных пытали. То, что Стас до сих пор остается в этом страшном месте, чудовищно.

Самые разные международные организации, включая спецпредставителя ОБСЕ по свободе медиа, высказывались в его поддержку. Украинские и российские союзы журналистов требовали его освобождения. То, что этого до сих пор не произошло - страшно.

К 2016 году у людей, которые перестали ездить на ту территорию, потерялось ощущение того, как там живут люди. Меня, как человека часто туда ездившего, друзья в Украине спрашивают: "Как там? Расскажи про Донецк, Луганск". О том, как живут те территории, мы ничего не знаем, и очень страшно, когда в обществе, стране, происходит такой разрыв, появляется своеобразная пропасть. То, что делал Стас, как раз было в большой степени попыткой сократить этот разрыв, объяснить людям, что там на самом деле происходит. Не с самой войной, а с людьми под этой "властью".

Конечно, такая работа требует огромного мужества, и это мужество у Стаса есть. Он это делал с чудовищным риском для себя. Последствия этой работы для него мы все видим. Но очень хочется верить, что все-таки скоро он будет с нами. И я хотела бы подчеркнуть, что незаконное задержание человека, содержание его инкоммуникадо, незаконное удержание, с точки зрения мирового права совершенно неприемлемо.

Власти Российской федерации, которые поддерживают "республики" на востоке Украины финансово, и не только, в принципе обеспечивают существование этих анклавов, обязаны со своей стороны вмешаться в ситуацию и добиться того, чтобы Асеев оказался на свободе".
Часть своих заметок о жизни в Донецке Асеев отправлял в редакцию Радио Свобода. Президент компании Джейми Флай напомнил, что ряд влиятельных организаций и персон уже высказались в поддержку узника.

"Он рассказывал о жизни мирного населения в зоне конфликта, о политических аспектах, о социальной жизни с 2014 года и до тех пор, как он попал в плен в 2017-м.

Сепаратисты, которые его задержали, обвиняли его в шпионаже и заявляли, что ему угрожает до 14 лет лишения свободы, но на данный момент мы не знаем ни об одном органе "власти", который выдвинул бы ему какие-либо обвинения.

Целый ряд международных организаций, групп, известных политиков, в том числе, и организации, которые являются частью Конгресса США, выступали за его освобождение.

Washington Post, Assоciated Press, Bloomberg признали случай Стаса входящим в десятку приоритетных заданий в работе журналистов. Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич также высказала поддержку в адрес Станислава Асеева", - заявил он.
Торговля людьми как промысел
Почему люди не спешат сообщать о фактах плена
Елена Стяжкина - украинская писательница, представитель ПЕН-клуба. В начале конфликта она покинула родной Донецк. Она назвала Асеева символом оккупированной Луганщины и Донетчины, отметив, что ее друзья также не празднуют ничего пока идет война.
"То, что людей еще будут брать в заложники, и торговля людьми станет одним из промыслов этой территории - это очевидно"
Елена Стяжкина: "Его жизнь - будто символическая кома, его неприсутствие в том, что ему интересно, что ему важно. Его нет в свободном мире, но это не значит, что он не является свободным там. Когда началась война России с Украиной, и многие из нас уехали, мои коллеги и друзья говорили, что не могут праздновать ничего, а все праздники они отметят потом.

Я думаю, что Стас Асеев в некотором смысле символ оккупированной Луганщины и Донетчины.

То, что происходит на оккупированных территориях - очевидно, международное преступление. То, что людей еще будут брать в заложники, и торговля людьми станет одним из промыслов этой территории - это очевидно. Мы должны понимать, что люди, которые находятся в списках на обмен - это далеко не все захваченные и пытаемые на оккупированных территориях.

Есть простое объяснение: пока человек не попал в списки на обмен, есть некоторый шанс, что его можно выкупить, заплатить деньги. Потому что на оккупированных территориях торгуют людьми. Но в тот момент, когда человек уже попал в списки, к нему приковано некоторые внимание, и выкупить таких людей уже невозможно.

Люди, которые столкнулись с такой катастрофой, часто не вносят своих родных в списки до самого последнего момента - пока идея выкупить их не пойдет прахом. Поэтому, говоря о 227 людях (в плену - Ред.), мы должны знать, что на самом деле их намного больше. Мы должны представить картину заложников и пыток, которым подвергают обыкновенных людей, просто возвращающихся домой, нарушивших комендантский час и ставших "мясом на продажу" для оккупационных "властей".