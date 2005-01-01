Битва за память:

Владимир Вятрович: "Сейчас российская пропаганда активно пытается отбеливать советское прошлое, создавать его мифический образ. Она притягивает Украину и другие страны-участницы бывшего СССР для того, чтобы воссоздавать это прошлое. Задача выставки - показывать реалии того, что было: показать убогий и страшный мир, который мы оставили в 1991 году. Убогий в контексте быта, страшный в контексте удушения свободы слова, сборов, удушения любого инакомыслия. Поэтому выставка демонстрируется в двух плоскостях: плоскости советской пропаганды и плоскости реалий, в которых мы жили тогда. Это важно вспоминать особенно тому поколению, которое не жило в СССР, и у которого может сформироваться дефективное представление о советском прошлом, построенном на картинках то ли советской, то ли российской пропаганды.



Мы искали экспонаты, которые бы символизировали советское прошлое, записывали людей, которые рассказывали о бытовых и политических аспектах жизни в советское время. Мы пытались в этой выставке соединить классический музейный подход языка артефактов и инновационный - через мультимедиа, видео, аудиозаписи, свидетельства, чтобы погрузить в советское прошлое людей, которые посетили эту выставку".