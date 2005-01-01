Битва за память:

как калоши и граненый стакан стали оружием в войне с пропагандой
24 сентября в киевском Музее Ивана Гончара на Лаврской, 19 открылась выставка, посвященная советскому периоду истории Украины. Калоши, граненые стаканы, газета "Правда", портреты Брежнева, пионерские значки собраны здесь не для ностальгии, а в познавательных целях, чтобы те, кто времена СССР не застал, не обольщались пропагандой, а воспринимали историю трезво. "Сегодня" побывали на открытии выставки, чтобы своими глазами увидеть новое оружие в информационной войне с советским прошлым.
Привет, Брежнев!
Масляный портрет Брежнева, старательно написанный рукой неизвестного художника - не единственное изображение Леонида Ильича. На входе в очередной зал нас встретит наглядная демонстрация силы прикладного искусства: Генеральный секретарь ЦК КПСС, вышитый на настенном ковре.
Соорганизаторы выставки - Украинский институт национальной памяти и музей истории города Каменское. Обилием изображений Брежнева выставка благодарна как раз именно этому музею. Каменское - родина Брежнева. Долгое время в городском музее действует выставка, посвященная знаменитому земляку. Теперь ее часть экспонируется в Киеве, в Музее Ивана Гончара.
"Убогий и страшный мир"
Владимир Вятрович во время презентации "Battle for Memories"
Бывший глава Института нацпамяти Владимир Вятрович участвовал в создании "Битвы за память" в качестве историка. Он считает, что экспонаты прошлого можно использовать по-новому:
"Один из элементов этой выставки, который здесь есть - культ вождя, который мы пытались воплотить как раз на примере Леонида Ильича Брежнева. Это человек, который символизирует апогей советского застоя. Для этого были задействованы экспонаты из музея Каменского. Это сотрудничество, как мы ожидаем, станет прецедентом по сотрудничеству с другими локальными музеями, которые имеют множество советских артефактов" - говорит Вятрович.
"Задача выставки - показывать реалии того, что было: показать убогий и страшный мир, который мы оставили в 1991 году", - Вятрович
Владимир Вятрович: "Сейчас российская пропаганда активно пытается отбеливать советское прошлое, создавать его мифический образ. Она притягивает Украину и другие страны-участницы бывшего СССР для того, чтобы воссоздавать это прошлое. Задача выставки - показывать реалии того, что было: показать убогий и страшный мир, который мы оставили в 1991 году. Убогий в контексте быта, страшный в контексте удушения свободы слова, сборов, удушения любого инакомыслия. Поэтому выставка демонстрируется в двух плоскостях: плоскости советской пропаганды и плоскости реалий, в которых мы жили тогда. Это важно вспоминать особенно тому поколению, которое не жило в СССР, и у которого может сформироваться дефективное представление о советском прошлом, построенном на картинках то ли советской, то ли российской пропаганды.
Мы искали экспонаты, которые бы символизировали советское прошлое, записывали людей, которые рассказывали о бытовых и политических аспектах жизни в советское время. Мы пытались в этой выставке соединить классический музейный подход языка артефактов и инновационный - через мультимедиа, видео, аудиозаписи, свидетельства, чтобы погрузить в советское прошлое людей, которые посетили эту выставку".
Погружение в прошлое:
Начнем с кухни
Выставка встречает зрителя инсталляцией советского быта. Он воссоздан в деталях: на фоне "фартука" из белой настенной плитки стоит холодильник "Минск". На нем хлебница и проводной радиоприемник с ручкой громкости. Рядом - газовая плита, на которой греется уникальный беспроводной советский утюг и видавшая виды посуда.
Внимательные заметили, что в ушко крышки кастрюли продета винная пробка - это известный лайфхак прошлого, который часто применяется и сегодня людьми, продолжающими пользоваться отечественной эмалированной кастрюлей. Винная пробка медленно передает тепло от металлической крышки, и за нее можно браться, даже если кастрюля горячая.
На тумбочке рядом с плитой - бутылка кефира с широким горлышком, молоко в тетрапаке, аппарат для приготовления газированной воды, банка бразильского кофе и, вероятно, грузинский чай.
Часть инсталляции - стол, укрытый скатертью, с апгрейдом в виде установленной мясорубки.
Пустая тарелка с надписью "общепит", возможно, указывает на то, что посуда - ворованная (иначе наличие мясорубки на столе общепита объяснить сложно).
Рядышком расположился символ времени - граненый стакан.
Водку выставлять не стали, и наивный зритель может подумать, что стакан предназначен для фарша из мясорубки, но внимательные посетители без труда найдут и водку, и портвейн.
Внимание, спойлер!: водка и портвейн спрятаны в навесном шкафчике рядом с плитой. Там же второй стакан и уже не общепитовская посуда. Примечательно, но на этом самом шкафу, стоит более прогрессивный по сравнению с холодильником транзисторный беспроводной радиоприемник Россия-301.
Рядом с "кухней" ряд артефактов, сложенных в аккуратную кучу. Ручная швейная машинка, фотоаппарат "Смена", плюшевый мишка и пластиковая кукла. Судя по отсутствию системности в композиции, нас знакомят с содержимым типичной советской кладовки, только очень просторной.
Отдельно стоит обратить внимание на кинопроектор "Украина-5", предназначенный для просмотра фильмов на 16-мм пленке - часть великого пути от наскальной живописи и дымовых сигналов к Youtube и смартфонам с тремя камерами.
Сегодня найти такие кинопроекторы можно на онлайн-барахолках. Обычно к ним в довесок продают обучающие фильмы о рабочих специальностях. Такие проекторы использовались в учебных заведениях, а не в быту. Поэтому наличие "гаджета" в куче вещей, возможно, тоже отсылает зрителя к теме хищений на производстве.
Другая инсталляция, скорее всего, дает ощутить советский дефицит. Пустой прилавок и надпись "яиц нет".
Рядом пустая упаковка (яиц и правда нет). Тут же объявление "ушла на базу", которое объясняет, почему за прилавком нет продавца, но тут же наталкивает на тревожную мысль: о какой такой базе продавцов идет речь?
Дефициту здесь посвящен отдельный блок:
Штаны "Wrangler" и их подделка - "Brandler", подписанные как "мечта советской молодежи". Среди других объектов мечтаний - бразильский кофе и пластинка "The Beatles".
"Органы не ошибаются"
Письменный стол Брежнева и газета будущего
В следующем зале представлена обширная группа артефактов, объединенная в комплекс "Письменный стол из кабинета первого секретаря Запорожского обкома Компартии Украины Л. И. Брежнева, 1946-1947 гг". Над столом большая надпись "Органы не ошибаются".
На стол инсталляции 1947 года зачем-то поместили газету за 6 июня 1969 г. Неизвестно, является это случайной небрежностью или намеренным ходом, но получается, что первый секретарь Запорожского обкома Леонид Брежнев в 1946 году читал речь Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева от 5 июня 1969.
Надпись "органы не ошибаются" недвусмысленно дает понять, что данная часть экспозиции посвящена репрессивному аппарату. Кроме артефактов, связанных с жизнью Брежнева, здесь есть и те, которые косвенно рассказывают о лагерной системе.
Так, в углу зала на витрине экспонируется скрипка украинца Петра Войтюка, которая помогала ему коротать вечера в лагере Воркуты. В 1941 году, сразу после школы Войтюк вступил в ОУН, в 1944 году был арестован СМЕРШем, приговорен к 20 годам лагерей. Смог вернуться домой только спустя 12 лет. Всю жизнь Петр Войтюк руководил хором в Днепродзержинске, с 2005 местный хор "Благовест" носит его имя.
Портреты на стенах и короткие сопроводительные истории знакомят нас с известными личностями, пострадавшими от советского режима. Среди них и поэт Василий Стус.
В целом, фотографии и текст используются больше для знакомства с историей, а ощущение быта передается через артефакты. Исключением является Чернобыль, (но о нем позже).
Период становления СССР как "атомной сверхдержавы" передан снимками из Днепродзержинска (ныне - Каменское) и плакатом рабочего, держащего в ладони огромный Царь-атом.
Днепродзержинск - город с крайне сложной экологической обстановкой. Повышенный радиационный фон - следствие близости к хранилищу отходов уранового производства.
На мощностях промышленного комплекса Днепродзержинска в 1948 году получили первый советский оружейный уран.
Комплекс "Чужая война" знакомит с войной в Афганистане:
"С началом войны в Афганистане в Украину в цинковых гробах стали доставлять тела погибших. Транспортные вертолеты, которые их привозили, получили название "черных тюльпанов" и воспринимались как трагический символ войны. По официальным данным, потери советской армии за 10 лет боевых действий составили 15 031 погибших. Ранения и контузии получили более 53 тысяч человек Через афганский ад прошли более 160 тысяч украинцев, 2 378 из них погибло. Из 645 каменчан, которые воевали в Афганистане, не вернулись двенадцать", - говорится в аннотации к стенду.
Пионерский EDC-Kit
и модные тренды прошлого
В последние годы, особенно с ростом мелких покупок через интернет, в наш обиход тесно вошел термин EDC. "Every day carry" - это "ежедневно носимая мелочь": брелки, ножи, фонарики, блокноты, картхолдеры и любые другие полезные вещи, которые человек носит с собой.
EDC - первое, что приходит в голову, когда видишь барабаны, значки, вымпелы и партбилеты. Такие "наборы ежедневного ношения" октябрят, пионеров, комсомольцев, собраны под стеклом в отдельной витрине.
Отдельно стоит обратить внимание на подушку с множеством нагрудных знаков с изображением юного Ленина. Первая мысль - как же тяжело было маленькому пионеру Брежневу носить их все на груди!
Одежда обыкновенных советских граждан представлена инсталляцией, похожей на прихожую квартиры. Но одежда для наглядности помещена не на вешалку, а на манекены, отчего выглядит если не модно, то хотя бы интересно. Черный, безликий советский гражданин-манекен одет в классический костюм и пальто, его спутница, гражданка-манекен позволила себе вызывающе-зеленый платок.
Чернобыль
Неудобная правда
Стенд "Неудобная правда" посвящен Чернобыльской трагедии 1986 года. История события передается снимками тех времен и вещами, принадлежавшими ликвидаторам аварии.
На отдельном стенде собраны дозиметры, накопители и средства защиты, использовавшиеся ликвидаторами.
Один из самых "молодых" артефактов выставки относится к периоду распада СССР. Фото радиоактивных отвалов Приднепровского химзавода в Каменском (Днепродзержинске) датированы 1990-м годом.
Приднепровский химзавод - часть производственного цикла, ставшего в конце первой половины 20 века важным элементом уранового производства СССР, и спустя годы, - местом экологического бедствия.