20 января в мире отмечается Международный день любителей сыра (Cheese Lovers Day), праздник, к которому ни у кого просто не может быть претензий - ни по политическим, ни по личным мотивам. Сыр любят все (или почти все), но что мы о нем знаем? В нашем тесте - несколько занимательных фактов об этом удивительном продукте. Сможете отличить, где правда, а где миф о сыре?
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Срок созревания твердого сорта сыра пармезан - не менее года.
Это правда. Головки пармезана созревают в среднем от года до трех лет.
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Это правда. Головки пармезана созревают в среднем от года до трех лет.
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Зрелость пармезана проверяют по звуку.
Это правда. Существует даже специальная профессия: специалисты (наличие музыкального слуха обязательно), которых называют "пармскими слухачами", бьют по головке пармезана серебряными молоточками и определяют готовность сыра по звуку.
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Это правда. Существует даже специальная профессия: специалисты (наличие музыкального слуха обязательно), которых называют "пармскими слухачами", бьют по головке пармезана серебряными молоточками и определяют готовность сыра по звуку.
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Одни из самых дорогих сыров в мире - из ослиного и лосиного молока.
Это правда. Сыры швейцарской марки Moose House (из лосиного молока) и сербской марки Pule (из молока ослиц) стоят от одной до 3 тысяч евро за килограмм.
Дороговизна связана с технологией приготовления: чтобы сделать килограмм деликатесного продукта из молока этих копытных, требуется 25 литров сырья.
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Это правда. Сыры швейцарской марки Moose House (из лосиного молока) и сербской марки Pule (из молока ослиц) стоят от одной до 3 тысяч евро за килограмм.
Дороговизна связана с технологией приготовления: чтобы сделать килограмм деликатесного продукта из молока этих копытных, требуется 25 литров сырья.
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В сыры никогда не добавляют красители - это портит их вкус.
Это миф. На самом деле сыры красят - лепестками календулы, морковным соком и другими природными красителями. На вкус это никак не влияет.
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Это миф. На самом деле сыры красят - лепестками календулы, морковным соком и другими природными красителями. На вкус это никак не влияет.
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Знаменитый голубой сыр рокфор с благородной плесенью делают строго из молока овец только одной породы.
Это правда. По стандартам, рокфор изготавливают из молока овец породы лакон - и никакого другого.
Более того, настоящий рокфор производят только в одноименном поселке Рокфор на юге Франции.
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Это правда. По стандартам, рокфор изготавливают из молока овец породы лакон - и никакого другого.
Более того, настоящий рокфор производят только в одноименном поселке Рокфор на юге Франции.
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На создание знаменитой картины "Постоянство памяти" Сальвадора Дали вдохновил сыр.
Это правда. Дали написал свои "Мягкие часы" (неофициальное название картины "Постоянства памяти") после того, как поужинал сыром камамбер, отдав должное его вкусу и консистенции.
"Мы поели очень вкусного сыру, потом я остался один, сидел, облокотившись на стол, и размышляя над тем, как супермягок плавленый сыр. Я встал и пошел в мастерскую" - так позже рассказывал историю сотворения шедевра Сальвадор Дали.
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Это правда. Дали написал свои "Мягкие часы" (неофициальное название картины "Постоянства памяти") после того, как поужинал сыром камамбер, отдав должное его вкусу и консистенции.
"Мы поели очень вкусного сыру, потом я остался один, сидел, облокотившись на стол, и размышляя над тем, как супермягок плавленый сыр. Я встал и пошел в мастерскую" - так позже рассказывал историю сотворения шедевра Сальвадор Дали.
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Сыр фета может быть только греческим и больше никаким.
Это правда. Название "фета" зарегистрировано комиссией Евросоюза в реестре наименований мест происхождения товаров. Поэтому в Европе никто, кроме Греции, не может называть свой сыр фетой.
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Это правда. Название "фета" зарегистрировано комиссией Евросоюза в реестре наименований мест происхождения товаров. Поэтому в Европе никто, кроме Греции, не может называть свой сыр фетой.
Это миф. Перечисленные страны занимают 4-6 места в мире по потреблению сыра на душу населения. А лидеры - Греция (31 кг в год на человека), Франция (26 кг) и Исландия (25 кг).
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Это миф. Перечисленные страны занимают 4-6 места в мире по потреблению сыра на душу населения. А лидеры - Греция (31 кг в год на человека), Франция (26 кг) и Исландия (25 кг).
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Сыр - любимое лакомство мышей. Именно поэтому его кладут в виде приманки в мышеловку.
Это миф. На самом деле мыши предпочитают продукты без сильного запаха, например зерно. А использовать сыр в виде приманки придумали в Средние века сыроделы Италии. Но только потому, что этого продукта у них было в избытке, больше, чем того же хлеба.
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Это миф. На самом деле мыши предпочитают продукты без сильного запаха, например зерно. А использовать сыр в виде приманки придумали в Средние века сыроделы Италии. Но только потому, что этого продукта у них было в избытке, больше, чем того же хлеба.
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Государство Андорра вплоть до 1993 года несколько столетий подряд ежегодно выплачивала дань Испании – 12 головок сыра.
Это чистая правда. Крохотное княжество между Францией и Испанией исторически находилось под протекторатом соседей и должно было ежегодно платить дань. Франции - деньгами, Испании (точнее, ее представителю, епископу Урхельскому) - продуктами, в том числе и сыром.
Еще в Средневековье был принят такой закон, который исполнительные андоррцы соблюдали почти до конца XX века.
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Это чистая правда. Крохотное княжество между Францией и Испанией исторически находилось под протекторатом соседей и должно было ежегодно платить дань. Франции - деньгами, Испании (точнее, ее представителю, епископу Урхельскому) - продуктами, в том числе и сыром.
Еще в Средневековье был принят такой закон, который исполнительные андоррцы соблюдали почти до конца XX века.
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Слабовато. Вы - безлактозный нелюбитель сыра.
Или попробуете пройти тест еще разок?
Еще раз
Сойдет. Вы - любитель (но не профессионал) сыра.
Бри от камамбера отличить сумеете, но горгондзолу от рокфора - вряд ли.
Еще раз
Нормально. Вы - афиннер.
Affineur - так называют во Франции узкопрофильного специалиста, который выдерживает сыр, доводит его до нужной кондиции.
Еще раз
Неплохо. Вы, оказывается, тиросемиофил.
Это не оскорбление: так называют коллекционеров круглых сырных этикеток.
Еще раз
Хорошо. Вы - "пармский слухач".
Так называют дегустаторов-профи, которые определяют степень готовности пармезана... по звуку, ударяя по сыру серебряными молоточками.
Еще раз
Браво! Вы - настоящий фромажье, "сырный сомелье".
Смело можете давать советы друзьям, а возможно, и создать собственный сыр своими руками.