Это чистая правда. Крохотное княжество между Францией и Испанией исторически находилось под протекторатом соседей и должно было ежегодно платить дань. Франции - деньгами, Испании (точнее, ее представителю, епископу Урхельскому) - продуктами, в том числе и сыром.



Еще в Средневековье был принят такой закон, который исполнительные андоррцы соблюдали почти до конца XX века.

