– Что отличает NOVUS от других сетевых супермаркетов? Какие особенности делают ваши магазины привлекательным для людей?



– Я думаю, наши клиенты ценят то, что магазины нашей сети предлагают только свежие и качественные продукты. У нас большой ассортимент в разных товарных группах, так что все необходимое можно купить в одном месте. А это очень важно, учитывая темп жизни и вечный дефицит времени у современных людей. Еще, конечно, удобство и комфорт самих магазинов.



– Какой вы видите компанию NOVUS, скажем, через 5 или через 10 лет? Каких целей хотелось бы достичь?



– Наша цель – постоянно развиваться и быть в пятерке лидеров на рынке, на котором мы работаем. А в перспективе я вижу NOVUS компанией №1 не только по товарообороту, но и по предпочтениям, лояльности покупателей. Я хочу, чтобы NOVUS называли любимым магазином.



– Недавно сообщалось, что компания NOVUS приобрела сеть магазинов Billa. Как удается сохранять стабильность, да еще и расширять бизнес в период кризиса?



– Главное – иметь цель и не менять ее. Наш приоритет – это постоянное развитие, что и подразумевает расширение сети, правильные инвестиции. Важно грамотно управлять рисками и при любых обстоятельствах продолжать работать, соблюдая все правила и договоренности. Ну и, конечно, команда. Я горжусь нашей сплоченной командой и той атмосферой, в которой мы все работаем.

