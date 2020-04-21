11 лет назад в Украине впервые появились светлые и просторные супермаркеты, внесшие европейские стандарты в украинский продуктовый ритейл. Они ярко выделялись среди украинских магазинов и супермаркетов просторными площадями, оформленными в единой стилистике, разнообразием товаров и непривычным украинскому потребителю высоким сервисом. Сегодня просторные магазины воспринимаются обыденно. В любом их них можно приобрести заморские товары и экзотические фрукты. А для городского покупателя забежать в супермаркет за вкусной выпечкой и готовыми блюдами на обед или ужин – обычное дело, упрощающее быт.
И уже мало кто помнит, что одной из первых принесла такой формат в Украину компания NOVUS (входит в литовский холдинг BT Invest).
А начала работу компания в Украине в 2009 году, с открытия нескольких магазинов - первый в Ровно и два в Киеве. В отличии от большинства других торговых сетей, компания строила свои магазины с нуля, поскольку зданий, подходящих под формат сети в то время в Украине, просто не было. Сегодня NOVUS – одна из самых успешных и динамично развивающихся торговых сетей, насчитывает десятки магазинов общей площадью 220 000 кв. м, предоставляет работу более 5000 сотрудникам и предлагает украинским потребителям свыше 50 000 наименований товаров.
В октябре компания NOVUS празднует день рождения. Мы пообщались с топ-менеджерами компании и узнали о достижениях, секретах успеха и планах на будущее.
Марк Петкевич Генеральный директор NOVUS
– В чем секрет успеха компании NOVUS?
– То, что NOVUS сегодня успешная, стабильная и перспективная компания - это результат работы профессиональной команды, которая создает востребованный и качественный продукт. Эффективность работы команды в том, что мы понимаем, что за каждым процессом стоят в первую очередь люди. Мы сумели объединить единомышленников, которые живут этим проектом - это профессионалы своего дела, которые интуитивно понимают покупателя, проживая вместе с ними процесс покупки. Клиентоориентированность, нацеленность на результат, постоянное усовершенствование процессов - это и есть те секреты, которые делают нашу команду эффективной, а нашу сеть востребованной и любимой покупателями.
– Есть ли в истории компании какие-то значимые события, успешные истории внедрения, рассказ о которых можно начать так: «Впервые в Украине…»?
– Одно из таких «впервые» - это открытие первых светлых, комфортных магазинов. Мы активно начали их создавать в 2009 и 2010 годах. И это разбудило украинский рынок ритейла, заставило всех зашевелиться и развиваться.
– Что отличает NOVUS от других сетевых супермаркетов? Какие особенности делают ваши магазины привлекательным для людей?
– Я думаю, наши клиенты ценят то, что магазины нашей сети предлагают только свежие и качественные продукты. У нас большой ассортимент в разных товарных группах, так что все необходимое можно купить в одном месте. А это очень важно, учитывая темп жизни и вечный дефицит времени у современных людей. Еще, конечно, удобство и комфорт самих магазинов.
– Какой вы видите компанию NOVUS, скажем, через 5 или через 10 лет? Каких целей хотелось бы достичь?
– Наша цель – постоянно развиваться и быть в пятерке лидеров на рынке, на котором мы работаем. А в перспективе я вижу NOVUS компанией №1 не только по товарообороту, но и по предпочтениям, лояльности покупателей. Я хочу, чтобы NOVUS называли любимым магазином.
– Недавно сообщалось, что компания NOVUS приобрела сеть магазинов Billa. Как удается сохранять стабильность, да еще и расширять бизнес в период кризиса?
– Главное – иметь цель и не менять ее. Наш приоритет – это постоянное развитие, что и подразумевает расширение сети, правильные инвестиции. Важно грамотно управлять рисками и при любых обстоятельствах продолжать работать, соблюдая все правила и договоренности. Ну и, конечно, команда. Я горжусь нашей сплоченной командой и той атмосферой, в которой мы все работаем.
– Назовите самое главное достижение компании в 2020 году.
– В этом году наша компания, как и весь мир, столкнулась с вызовом, который ранее не был известен нашему обществу и бизнесу. Тем не менее команда смогла мобилизоваться, продемонстрировать свою сплоченность и взяла на себя ответственность за безопасность наших клиентов. Это помогло успешно преодолеть кризис.
В этот непростой год у нас было много достижений, и какое из них главное – даже затрудняюсь сказать. Мы приобрели магазины сети Billa, масштабировали торговую сеть, в процессе строительства наш «зеленый» распределительный центр. Несмотря на кризис, нам удалось увеличить товарооборот и средний чек.
Алексей Панасенко Операционный директор сети NOVUS
– В чем особенность магазинов NOVUS? Что отличает их от конкурентов?
– В фокусе нашей компании – всегда забота о клиентах. Именно поэтому наши магазины имеют удобные подъезды, большие парковки, комфортные залы с понятной навигацией и расположением товаров. Ну и конечно, большой ассортимент и продукцию высокого качества. Нашим символом, нашей фишкой стало собственное производство. Продукция, которая продается под торговой маркой «Майстри смаку», доказала, что готовая еда, купленная в магазине, может быть такой же вкусной, как и приготовленная дома. Покупатели уже убедились, что мясо и рыба, приобретенные в наших магазинах, всегда свежие, а хлеб – теплый и со всеми любимой хрустящей корочкой. – Как коронакризис отразился на успехах компании? Как изменилось поведение ваших покупателей?
– Безусловно, частота посещений магазинов покупателями несколько снизилась, меняются потребительские предпочтения. Это общие тенденции рынка. Люди стараются меньше выходить из дома, бывать в общественных местах, в том числе в магазинах. Покупают больше упакованных товаров. Основным критерием выбора места покупки стала безопасность. Но мы сделали ставку именно на безопасность наших магазинов для клиентов и смогли обеспечить ее: научились быстро принимать правильные решения, эффективно работать дистанционно и заботиться о безопасности не только клиентов, но и коллег. В период карантина NOVUS стал эталоном безопасности среди розничных сетей Украины. – Вы упомянули о масштабировании сети. Какие форматы магазинов NOVUS сейчас существуют и раздумываете ли вы о новых форматах?
– Сегодня NOVUS представлен в различных форматах. Это гипермаркеты, супермаркеты, магазины формата «экспресс». Мы и дальше будем развиваться сбалансированно в различных форматах для обеспечения стабильности нашего бизнеса.
– Расскажите, пожалуйста, о ключевых планах компании, которые помогут NOVUS выйти на новый уровень.
– Мы постоянно ищем новые пути и решения для развития. Сейчас наша основная цель - увеличение доли рынка и занятие лидирующих позиций в Киевском регионе. Именно достижению этой цели будет посвящена наша работа в ближайшие годы. Для этого мы трансформируем нашу деятельность в соответствии с требованиями времени и клиентов. Внедряем новое программное обеспечение, улучшаем цепочку поставок, расширяем сеть магазинов.
Дарья Иванченко Коммерческий директор NOVUS
– В этом году NOVUS объявил о строительстве нового распределительного центра, который обещает быть уникальным и инновационным. В чем его уникальность?
– Сейчас мы строим инновационный распределительный центр, площадью более 40 тыс. кв. м, который будет «зеленым», то есть будет отвечать принципам экологического строительства Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM).
Компания NOVUS будет первой, кто установит бесфреоновые и безаммиачные системы охлаждения. Это позволит сократить время доставки продукции со склада в магазины, оптимизировать логистические процессы и более полно удовлетворять потребности клиентов в разнообразных и качественных товарах. – Сегодня многие крупные сети предлагают покупателям собственный импорт. Почему? Какие товары собственного импорта предлагает NOVUS и что у вас есть такого, чего нет у конкурентов?
– Сегодня собственный импорт NOVUS – это около 5000 товаров в 56 категориях. Более 300 брендов, доля которых в продаже составляет более 7% от всего товарооборота.
Приобретая импортные товары в NOVUS, покупатель не переплачивает за бренд, но при этом имеет широкий выбор проверенной качественной продукции разных категорий из разных стран. Причем мы отбираем товары у производителей с определенной интересной историей.
Наиболее широко у нас представлен ассортимент импортных вин - тихого и игристого. Разнообразный ассортимент сыров, хамонов, мясных изделий, оливкового масла, кофе, оливок, маслин, сухих завтраков. Широкий выбор кондитерских изделий, рыбной консервации, снеков, замороженных морепродуктов и рыбы.
Нина Орловская Финансовый директор NOVUS
– Можно ли сказать, чтоNOVUS- это компания, которая придерживается европейских стандартов ведения бизнеса?
– Конечно! NOVUS исповедует прозрачные европейские стандарты во всей своей деятельности, во всех процессах. Мы соблюдаем все требования украинского законодательства и платим налоги в бюджеты в полном объеме, тем самым помогая нашему государству поддерживать экономическую стабильность.
NOVUS также соблюдает европейские стандарты безопасности работы магазинов и собственного производства. Мы имеем внедренные стандарты HACCP и ISO 9001, каждый год проходим аудит и подтверждаем качество сертификатами, что говорит о высоких стандартах всех процессов и технологий в наших магазинах.
Слоган нашей компании – «NOVUS вартий довіри». Надежность, прозрачность и выполнение своих обязательств – основная ценность компании. Мы прозрачны и открыты. Тщательно подходим к выбору партнеров и подрядчиков.
Для выбора подрядчиков мы используем тендерную площадку, так что нашим партнером может стать любая компания, чей продукт соответствует высоким стандартам NOVUS. Мы понимаем, что именно мы несем ответственность перед нашими покупателями за конечный продукт, который стоит на нашей полке.
– Недавно сообщалось о том, что NOVUS подписал кредитный договор с ЕБРР. Расскажите, зачем нужен этот кредит? Что в результате получат украинцы?
– Действительно, в такой турбулентный период – во время карантина и ожидания глобального финансового кризиса – мы продолжаем активно развиваться и недавно подписали кредитный договор с ЕБРР на сумму 100 млн долларов. Это стало знаковым событием для нашей компании. Кредитные деньги будут использованы на строительство нового логистического центра и на расширение сети – строительство новых магазинов NOVUS. Наша основная задача – обеспечить наших покупателей качественным и широким ассортиментом в просторных, красивых магазинах, где соблюдаются высокие европейские стандарты обслуживания.
Витаутас Ильгевичюс Директор департамента цепей поставок
– Расскажите о распределительных центрах Novus. В чем их функционал для компании?
– Распределительные центры NOVUS выступают управляющим структурным звеном логистической системы в компании, перед которым стоит цель оптимизировать товарные потоки и повысить эффективность бизнеса. Прежде всего распределительные центры производят управление товарными потоками и их распределение. Это своеобразный буфер, где всегда есть дополнительные товарные запасы, чтобы не допустить дефицита, устранить дефицит товара в необходимой торговой точке и тем самым не дать возобладать резким перепадам и колебаниям в сторону товарного дефицита, а значит, и потерям в торговой выручке. Вторая важная функция РЦ – складская. Товарные запасы у нас в основном хранятся не в магазине, а в распределительном центре, где стоимость хранения существенно меньше.
– Почему слаженная работа РЦ так важна для полноценной работы компании? Как вам удается правильно организовать этот процесс?
– Налаженность бизнес-процессов внутри распределительного центра напрямую зависит от системы управления коллективом. И здесь важно правильно сформировать и мотивировать команду на пути к достижению цели.
Грамотное построение системы логистики распределительного центра дает возможность понизить уровень издержек, а иногда даже и получить прибыль на каждом этапе.
Мы также работаем с поставщиками, в частности, договариваемся о возможности получения оптовых скидок. Так что от работы сотрудников РЦ во многом тоже зависит конечная цена на тот или иной товар.
Ну и еще одна важная функция распределительных центров - централизованный контроль за качеством продукции. Поскольку значительная часть продукции хранится в РЦ, мы следим за сроками годности и за соблюдением условий хранения продукции, которая продается в NOVUS.
Александр Кабанов Заместитель генерального директора по управлению активами
– Ходят слухи, что в ближайшее время компания NOVUS переезжает в новый офис. Это правда?
– В ближайшее время – в декабре 2020-го – у нас действительно запланирован переезд в новый центральный офис. Это будет наш собственный офис. Административный центр NOVUS планируется разместить на четырех этажах бизнес-центра «Ретровиль», построенного компанией «Столица Групп», которая, как и NOVUS, входит в международный холдинг BT Invest.
Это современное здание, которое построено из современных материалов с применением энергосберегающих технологий: систем кондиционирования, вентиляции с рекупирацией воздуха. Оно также обеспечено современными системами инженерных коммуникаций. Общая площадь помещений, которую будет занимать NOVUS, составит около 4500 кв. м.
–Какие удобства будут предусмотрены для сотрудников в новом офисе?
– На каждом этаже есть кухня, оснащенная по последнему слову техники с отдельной зоной барных стоек. Также на каждом этаже предусмотрены гардероб, кофе-поинты, фонбусы (комнаты для разговоров по телефону), зона отдыха и open space. Есть комфортные комнаты для переговоров и современные конференц-залы. Одним словом, все, что можно только себе представить в современном офисе. Плюс - система контроля доступа, видеонаблюдение, современная охранная система.
Сергей Гуляев Директор по маркетингу
– Какая ключевая миссия у NOVUS?
– Наша миссия - сделать процесс покупок удобным, доступным и полезным для каждого из нас. NOVUS – именно тот магазин, где продукты свежие и качественные, сервис продуманный, а клиенты чувствуют себя комфортно.
– Планируете ли развивать программы лояльности для клиентов и как именно?
– Конечно, мы стремимся еще больше соответствовать ожиданиям и потребностям наших клиентов, поэтому работаем над глубокой персонализацией предложений и коммуникаций. В планах –разработка мобильного приложения, на базе которого мы будем развивать программу лояльности и дополнительные сервисы.
Забота о клиентах и постоянное стремление быть лучшими помогают NOVUS оставаться одним из лидеров украинского ритейла и с каждым годом улучшать свои позиции. Сегодня магазины NOVUS каждый день посещают свыше 130 тыс. гостей. И мы желаем компании, чтобы это число росло, а магазины радовали покупателей еще более широким ассортиментом и новыми сервисами.
Юлия Назарец HR-директор NOVUS
– Сколько человек работают в вашей компании? Какие качества обязательно должны быть у потенциальных сотрудников NOVUS и кому вы точно откажете в трудоустройстве?
– В торговой сети NOVUS работают больше 5000 человек – это сотрудники торговых центров, распределительных центров, различных подразделений офиса.
В зависимости от позиции, которую должен занять кандидат, и требования, и подходы у нас разные. Так, при подборе персонала для магазинов для нас наиболее важными является клиентоориентированность кандидата и его желание учиться и развиваться профессионально. Для офисных сотрудников, кроме профессиональных знаний и навыков, важны ответственность, ориентация на результат, системное мышление, командный дух и инновационность. А для руководящих должностей обязателен высокий показатель развития эмоционального интеллекта.
Кроме этого все наши сотрудники должны разделять ценности компании, работать одной командой на общий результат.
И нам удалось сформировать такую команду, которой мы гордимся. Именно благодаря нашим сотрудникам нам удается оперативно реагировать на вызовы, быстро меняться и при этом оставаться любимым магазином для наших клиентов.
Со своей стороны, компания заботится об обучении и развитии своих сотрудников и всегда готова помочь им решить проблемы. Так, с прошлого года работает корпоративный университет NOVUS BUSINESS ART (NBA), благодаря которому мы углубляем профессиональные знания и прокачиваем практические навыки административного состава магазинов. Линейный персонал во время адаптационного тренинга обучается стандартам обслуживания клиентов. Кроме этого, в корпоративном университете есть направление NOVUS EXPERT HUB – погружение в работу смежных подразделений, которое помогает выявить сложные моменты во взаимодействии и вместе сформировать план по эффективной коммуникации.
Важно то, что 80% обучения проводят внутренние эксперты – наши же сотрудники. И 30% вакансий компании закрываются внутренними кандидатами.
Руководство компании всегда открыто к диалогу. Кроме того, есть корпоративный портал, где любой сотрудник может задать вопрос руководству и получить ответы на волнующие вопросы.
Как работодатель NOVUS стабильный надежный, заботливый, слышащий и понимающий свой персонал, поддерживающий корпоративные традиции, благоприятствующий профессиональному росту и карьерному развитию сотрудников.
Я поздравляю всю команду NOVUS с днем рождения компании. Хочу пожелать нам быть активными, инициативными, вовлеченными профессионалами. Постоянно улучшать свои знания и умения, идти в ногу с современными инновациями. Каждому на своем месте выполнять свою работу с большой ответственностью, сохраняя человеческую душевность и теплое отношение к нашим покупателям.