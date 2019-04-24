Анна Королевская: У нас есть программы для детей от 6 лет. Очень важно не только рассказать, но и научить молодежь жить в атомную эру и понимать, что такое радиация, как с ней жить, что есть, что пить



Все это для того, чтобы не множить чернобыльские мифы. А чем дальше мы отходим от катастрофы, тем больше таких мифов появляется. Наверняка вы читали в сети историю о трех героях из числа персонала станции, инженерах, которые спустились в гидрокостюмах под реактор, открыли задвижки и откачали воду, но затем якобы возле реактора на траве скончались в страшных муках. А ведь в действительности эти люди и сегодня живы, у них не было несовместимого с жизнью облучения, о котором рассказывают.



И одно дело, когда люди об этом общаются, но уже и документалисты об этом фильмы снимают! К нам даже обращались, просили "рассказать о трех героях, которые ушли в небытие..." .

