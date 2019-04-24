"Свинцовая пластина - 25 килограммов, попробуйте ее приподнять. Мы специально ее поставили, чтобы человек мог представить, как тяжело было ликвидаторам", - журналистам предлагают оценить "кольчугу", одетую на манекен. Небрежно насверленные отверстия и косой рез металла выдают самодельное изделие.
Она, как и все здесь, настоящая. Ее, как и другие экспонаты, можно разглядеть и даже потрогать. Лишь бы никто не забывал о страшной трагедии, произошедшей 33 года назад, и о том, что на нашей планете подобное может повториться снова.