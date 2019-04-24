segodnya.ua
"Чернобыль" против фейков
Необычная выставка в одном из самых необычных музеев Киева

Текст, фото и верстка: Игорь Рец
26 апреля 2019 года - 33 годовщина Чернобыльской трагедии. Национальный музей "Чернобыль" в Киеве содержит едва ли не самую масштабную коллекцию артефактов, связанных с аварией и ее последствиями: 150 тысяч образцов в фондах, 9 тысяч в экспозициях. Все они - из зоны отчуждения.

Сайту "Сегодня" в музее рассказали о новой экспозиции, которая открывается для посетителей 26 апреля в полдень, об экспонатах и о роли музея в борьбе с fake news.
Как добраться: Национальный музей Чернобыль расположен в пяти минутах ходьбы от ст.м.Контрактовая площадь
Как добраться:
Киев, Подольский район, переулок Хорива.
5 минут пешком от станции метро Контрактовая площадь.

Здание музея имеет историческую ценность: это бывшее Подольское пожарное депо. В 80-е здесь располагалось Областное управление пожарной охраны, принявшее основной удар при ликвидации аварии.
Автомобили у входа в музей
В эти дни возле музея распускается сакура. С оживающей природой контрастируют "увядающие" творения человека: автомобили из 80-х, участвовавшие в ликвидации, а теперь навечно прикованные к парковке пожарного депо.

Здесь и автомобили спасателей, и милиция, и скорая помощь, и бронетранспортер военных. Трагедия коснулась всех.
Верхом на реакторе
"Как вы думаете, на чем вы сейчас стоите?", - научный директор Анна Королевская обращается к журналистам. Скользкая латунная плитка под ногами тихо скрипит от давления на бетонную основу.
Оказывается, эта площадка в центре зала - воссозданная поверхность реактора атомной электростанции. "Нам повезло, что у нас было помещение, где мы могли воссоздать реактор в натуральную величину", - Анна Витальевна говорит о музее с трепетом и гордостью.

Национальный музей "Чернобыль" - практически ровесник Независимости. Всю свою историю он занимается просвещением, а в эпоху новых медиа, как ни странно, но и борьбой с фейками, современными мифами и городскими легендами.
Подавляющее большинство экспонатов привезены непосредственно из зоны отчуждения. При необходимости проводили деактивацию - очистку экспонатов от радиоактивного загрязнения
Анна Королевская: У нас есть программы для детей от 6 лет. Очень важно не только рассказать, но и научить молодежь жить в атомную эру и понимать, что такое радиация, как с ней жить, что есть, что пить

Все это для того, чтобы не множить чернобыльские мифы. А чем дальше мы отходим от катастрофы, тем больше таких мифов появляется. Наверняка вы читали в сети историю о трех героях из числа персонала станции, инженерах, которые спустились в гидрокостюмах под реактор, открыли задвижки и откачали воду, но затем якобы возле реактора на траве скончались в страшных муках. А ведь в действительности эти люди и сегодня живы, у них не было несовместимого с жизнью облучения, о котором рассказывают.

И одно дело, когда люди об этом общаются, но уже и документалисты об этом фильмы снимают! К нам даже обращались, просили "рассказать о трех героях, которые ушли в небытие..." .

Анна Витальевна Королевская
Научный директор музея
Музей не только хранит информацию о печальных событиях 1986-го, но и старается "упаковать" ее в формат, доступный широкому кругу людей. При этом делается акцент на эмоциональную составляющую. Поэтому в музейных выставках много символизма. Посреди реактора находятся церковные сени, место, где крестят детей. Сами сени когда-то находились в ныне уничтоженной церкви. В сенях подвешена полесская лодка-долбленка. В ней игрушки, оставленные здесь когда-то детьми.

Эта композиция отсылает нас к сюжету о Ноевом Ковчеге. "Для нас Чернобыль - это своего рода библейский потоп. И как Ной хотел сохранить жизнь на планете в своем ковчеге, так и мы должны сохранить жизнь для наших детей и будущего", - объясняет замысел Анна Королевская.
Со стен на нас смотрят тысячи детей. Они родились уже в Киеве, в семьях ликвидаторов аварии и эвакуированных жителей Припяти. Снимки сделаны в 1996-м, когда им было 10 лет. Сейчас им за 30, многие уже сами воспитывают детей
"Артефакт"
"Все, что связано с Чернобыльской трагедией, имеет некоторый мистический смысл. Я это чувствую уже 28 лет (с дня создания музея - Ред.). Люди, с которыми мы сотрудничаем, пришли сюда не случайно. Мы их ждали 28 лет. Мы только начали эту работу. Мы сделаем живым все это пространство", - с этими словами Анна Королевская представляет журналистам автора проекта "Артефакт" Валерия Коршунова.

Валерий вместе с единомышленниками занимается тем, что "оживляет" пространство музея. По его команде лазерная подсветка заставляет стены играть красками, генератор дыма наполняет музейное помещение туманом, динамики выдают отдаленный гул сирены. Все это вселяет тревогу. Но это ощущение вполне нормально для музея. В конце концов и сам лозунг национального музея звучит как "Есть предел у печали, но нет его у тревоги".

Часть работы "Артефакта" - оцифровка звуков Чернобыля. Художники записывали звуки покинутых домов, даже передавали записывающее оборудование в реактор. Из записанных звуков музыканты нарезали отрывки-сэмплы, доступные теперь всем желающим как для скачивания в сети, так и для проигрывания в музее
Любой желающий может сыграть на этой клавиатуре свою "симфонию Чернобыля"
Но основа работы "Artifact" - борьба с фейками, которые окутывают Чернобыльскую трагедию. Художники хотят таким образом привлечь внимание общества к тому, что мы слишком мало знаем о катастрофах, способных уничтожить мир. Но и не стремимся знать больше.

Валерий Коршунов: Наш проект работал над такой темой, как фейковые новости. Социальные сети активно вошли в нашу жизнь, но мы не знаем, что с этим делать. При работе над проектом, мы увидели, что есть такая проблема в Украине, как Чернобыль, но к нашему ужасу мы не знаем и не хотим знать об этом. Мы транслируем такое же безразличное отношение к проблематике радиации и своим детям, но ведь если есть люди, которые должны разобраться в этом на 100%, то это мы.

Валерий Коршунов
Руководитель проекта "Artifact"
"Свинцовая пластина - 25 килограммов, попробуйте ее приподнять. Мы специально ее поставили, чтобы человек мог представить, как тяжело было ликвидаторам", - журналистам предлагают оценить "кольчугу", одетую на манекен. Небрежно насверленные отверстия и косой рез металла выдают самодельное изделие.

Она, как и все здесь, настоящая. Ее, как и другие экспонаты, можно разглядеть и даже потрогать. Лишь бы никто не забывал о страшной трагедии, произошедшей 33 года назад, и о том, что на нашей планете подобное может повториться снова.