Эвакуация жителей Припяти
На ЧАЭС начали локализацию источников выброса – развал реактора засыпали с вертолетов специальной смесью из свинца, песка и бора.
В тот же день был эвакуирован город Припять. Жителям об этом сообщили по местному радио. Информация прозвучала в 13:10, а к 18:00 людей вывезли из города на 1225 автобусах и 250 грузовиках. С собой запретили брать вещи, детские игрушки и домашних животных. Чтобы не сеять панику, обещали, что эвакуированные вернутся домой через три дня.
Радиация над Швецией
Первые сигналы о радиоактивных облаках из Чернобыля за границей были получены из Финляндии и Швеции. Местные службы радиационной безопасности, зафиксировав превышение фона в полтора-два раза, опасались, что авария произошла на шведской АЭС «Форсмак» вблизи Стокгольма. Однако эта версия не подтвердилась. После консультации с метеорологами стало очевидно, что ветер принес радиацию с территории СССР. Шведские СМИ сообщили об этом. Однако официально советская власть ничего не подтверждала.
Официальное сообщение о катастрофе
Первое сообщение об аварии в советских СМИ появилось только спустя два дня - 28 апреля, в 21:00. ТАСС передало сухую сводку: «На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. Пострадавшим оказывается помощь. Создана правительственная комиссия». Позже его перепечатали газеты - мелким шрифтом, в самых неприметных местах полос.
Хроника первых дней после катастрофы
В результате взрыва на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС, который полностью разрушил реактор, в атмосферу было выброшено 300 миллионов кюри радионуклидов. Для сравнения – атомная бомба, сброшенная на Хиросиму - это 5 миллионов кюри. В окружающую среду попали 200 видов различных радионуклидов. Основное загрязнение сформировали цезий-137, стронций-90, плутоний-239 и плутоний-240. А также йод-131. Влияние катастрофы ощутили даже в Северной Америке и Африке. Как развивались события – в нашем таймлайне.
Народные способы «лечения» радиации
Радиоактивное облако переместилось – превышение фоновых показателей наблюдалось в центральной и восточной Европе, а также на Балканах.
Тем временем жителей Киева о мерах предосторожности никто не предупреждал, что породило множество мифов о радиации и народных способов ее «лечения». Например, люди советовали друг другу пить красное вино (его давали даже детям) и принимать душ по пять раз в день.
План эвакуации Киева
Радиационные выбросы достигли Швейцарии, Италии, Германии, Австрии. Тем временем на высших уровнях руководства СССР обсуждали возможность полной эвакуации Киева. Даже подсчитывали необходимое количество поездов для перевозки граждан. Но в Москве решили подождать до осени и оценить всю опасность ситуации позже.
Можно считать, что Киеву повезло – направление ветра после аварии на ЧАЭС спасло его от отселения. Ухудшение радиационной обстановки в столице Украины начали фиксировать только с 30 апреля.
Радиационный парад в Киеве
Выпадение радиоактивных осадков фиксировали в Нидерландах, Бельгии и Франции. А в Киеве, несмотря на огромную угрозу здоровью и жизни граждан, провели масштабную первомайскую демонстрацию. В центре города собрались десятки тысячи людей – делегации от всех районов, школ, техникумов, институтов. К счастью, парад длился не так долго, как обычно – меньше часа.
1 мая излучение в Киеве, в зависимости от района города и времени суток, составляло 400-2500 микрорентген в час (безопасным считается уровень до 50 микрорентген в час, оптимальным – до 15).
Начало эвакуации 30-километровой зоны
Радиоактивное облако дошло до Великобритании. Тем временем было принято решение об эвакуации населения из 30-километровой зоны вокруг ЧАЭС.
На основных маршрутах, ведущих в Киев, и в пригородной зоне организовали 19 стационарных постов ГАИ с дозиметрическим контролем, 11 станций обеззараживания техники, 31 санитарно-обмывочный пункт, на которых контролировали до 40 тысяч единиц транспорта и обрабатывалось 200-300 автомашин в сутки.
Паника на вокзале Киева
Радиоактивные выбросы с ЧАЭС зафиксировали в Турции, Израиле, Кувейте, Японии, странах северной Африки. В это время в Киеве нарастало напряжения вокруг угрозы облучения населения. Горожане пытались уехать из города, из-за чего на центральном железнодорожном вокзале возникла давка и столпотворение. Билеты стали дефицитом. Милиция усмиряла тех, кто в истерике пытался пробраться в вагоны. Отправить к родственникам, друзьям и знакомых в более безопасные регионы пытались хотя бы детей.
На улицы вышли дозиметристы
Радиоактивный след из ЧАЭС зафиксировали в Китае. А тем временем по Киеву уже массово ездили дозиметристы и проводили замеры. На улицах появилась спецтехника, которая смывала радиационные «пятна» в жилых районах. Постепенно радиологический контроль устанавливали на молокозаводах и рынках. Оказалось, что некоторые из продуктов по загрязнению сопоставимы с радиоактивными отходами.
Радиация достигла Северной Америки
Следы чернобыльского загрязнения зафиксировали в Индии, Канаде и США. Таким образом, даже условно «чистых» от радиации территорий в северном полушарии практически не осталось.
Наиболее активно радиация оседала в тех странах, где прохождение облака из Чернобыля совпало с выпадением дождей. Это, например, скандинавские страны, а также Швейцария, Австрия и Германия. В то же время отсутствие осадков спасло от загрязнения Испанию и Португалию.
Из значительно более поздних докладов выяснится, что 53% чернобыльской радиации приняли европейские страны, 36% - Советский Союз, 8% - Азия, 2% - Африка и 0,3% - Северная Америка. В южном полушарии выпадение радиоактивных элементов зафиксировано не было.
Радиационная велогонка
Превышение радиационного фона в Киеве в сотни раз не смутило организаторов советского этапа 39-й международной Велогонки Мира (проходила по маршруту Киев – Варшава – Берлин – Прага). Она стартовала через десять дней после аварии на ЧАЭС. На Крещатик вновь согнали тысячи людей, в том числе детей-пионеров, которые должны были махать флажками и приветствовать участников гонки.