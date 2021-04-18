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26 апреля исполняется 35 лет с момента аварии на Чернобыльской атомной электростанции, ставшей крупнейшей техногенной катастрофой в истории человечества. За это время фокус внимания к Чернобылю успел сместиться – от страха и ужаса к огромному туристическому интересу.

Рассказываем и показываем главные объекты и секреты зоны.


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НА КАРТЕ СОБРАНЫ ГЛАВНЫЕ
ТУРИСТИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ.
Кликайте на иконки, чтобы увидеть фото, истории и интересные факты о достопримечательностях Чернобыля.

До аварии в этом селе, что находится на расстоянии всего 600 метров от города Чернобыль, проживало свыше 3000 жителей. В 1986-м жителей Залесья переселили в село Новое Залесье (сейчас - Бучанский район Киевской области). Несколько самоселов возвращались к своим домам, но сейчас из жителей тут не осталось уже никого.

Обычно это первая остановка в 30-километровой зоне отчуждения для туристов. Если не знать, что это бывший населенный пункт, можно подумать, что это дикий сад. Но, за разросшимися деревьями и кустарниками прячутся заброшенные дома и улицы. Неплохо сохранился, построенный еще в 1959-м, Дом культуры.
Село Залесье
Безусловно, сейчас Чернобыль наиболее известен в связи с катастрофой. Но этот город имеет древнюю, интересную историю. Первое упоминание о нем было найдено в Ипатьевской летописи, где указывается, что в 1193 году князь Ростислав охотился здесь.

До аварии тут проживало около 13 тысяч человек, которых пришлось эвакуировать. Сейчас тут живет около полутора тысяч человек: работники учреждений и предприятий Зоны отчуждения, которые трудятся вахтовым методом, а также самоселы.

В центре города, рядом с пожарной частью, установлен мемориал, посвященный ликвидаторам аварии. На памятнике написано: «Тем, кто спас мир».

Именно в Чернобыле останавливаются на ночь в гостиницах туристы, когда приезжают в многодневные туры.

Город Чернобыль
Копачи - ближайший населенный пункт к ЧАЭС, отсюда до четвертого энергоблока всего 3,8 км. Село печально известно тем, что после аварии было полностью погребено под землей.

До эвакуации тут проживало 1114 человек. Жителей эвакуировали 3 мая 1986 года. Но территория оказалась настолько загрязнена радиоактивными элементами, что его решили полностью ликвидировать. Дома рушили и закапывали под землю при помощи специальной техники. Теперь о том, что тут было село, напоминают холмы со знаками радиационной опасности. А также дикие заросли яблоневых садов.

Впрочем, тут можно увидеть уцелевший памятник Неизвестному Солдату. И здание бывшего детского сада. Именно в одноэтажном кирпичном садике снято большинство душераздирающих кадров с покинутыми детскими кроватками и потрепанными игрушками.

За селом сохранилась территория машинно-тракторной станции, сейчас напоминающая кладбище техники.

Село Копачи
Полное название объекта - загоризонтная радиолокационная станция «Дуга-1».

Огромнейший радар, который находится в нескольких километрах от ЧАЭС, строился в сверхсекретном режиме.

Боевой узел систем предупреждения о ракетном нападении «Дуга-1» должен был следить за стартами межконтинентальных баллистических ракет. Возле радара создали гарнизон Чернобыль-2, где жили военные со своими семьями. В гарнизоне была расквартирована воинская часть дальней космической связи. Холодная война была тогда в самом разгаре.

Теперь объект находится в запустении… Но туристы, попадающие в Чернобыльскую зону, могут увидеть уникальное сооружение своими глазами. Радар по высоте – как три 14-этажных дома поставленных один на другой, а в длину – целых 750 метров.

Кстати, радар, как и другие объекты Чернобыльской зоны, сейчас проходит этапы получения статуса всемирного наследия ЮНЕСКО.

Секретный объект «Дуга-1»
Большой искусственный водоем расположен на правом берегу реки Припять, в 1,5 км ниже железнодорожного моста линии Чернигов-Овруч. Он был создан в результате строительства дамбы в пойме Припяти и заполнения водой из реки. В эксплуатацию введен с началом запуска первого энергоблока в 1976 году. На тот момент пруд был заполнен водой только наполовину. Выполнял функцию отвода тепла в процессе выработки электроэнергии.

С введением в эксплуатацию третьего и четвертого блоков в 1983 году, чаша водохранилища была расширена почти в два раза - до 22,9 км2 . По размерам - это около 3000 футбольных полей!

После остановки последнего энергоблока ЧАЭС водоем не используется по своему основному назначению. Именно здесь можно увидеть легендарных чернобыльских сомов, которые могут быстро съесть целый батон (их любят подкармливать туристы). Помимо сомов тут обитают и другие виды рыб, а также птицы.

После аварии ученые активно исследовали, как радиация повлияла на обитателей пруда. Ведь в результате взрыва водохранилище оказалось очень загрязнено.

Пруд-охладитель ЧАЭС
Недостроенная градирня ЧАЭС, то есть охладительная башня, видна на расстоянии многих километров зоны отчуждения. Диаметр у основания - около 120 метров, высота - около 150 метров.

Градирни необходимы были для потребностей пятого и шестого энергоблоков. Если бы катастрофы не случилось и новые энергоблоки достроили, мощности пруда-охладителя уже не хватило бы. В итоге одну градирню закончили на 80% (та, что повыше), а вторую только начали возводить.

В градирне неимоверная акустика – сказанное там слово или крик повторяется несколько раз. Внутри все поросло мхом.

На конструкции градирни в 2016 году австралийский художник Гвидо Ван Хелтен нарисовал трогательный мурал, посвятив его ликвидаторам и жертвам аварии на ЧАЭС. За основу он взял снимок, сделанный украинским фотографом Игорем Костиным непосредственно после катастрофы.

Градирня ЧАЭС
Самая экстремальная экскурсия - это, конечно же, внутрь ЧАЭС. Посетителям показывают 800-метровый «золотой коридор». Он соединяет все блоки станции, в том числе и разрушенный четвертый. Название произошло от внешнего вида обшивки стен, которая создает в коридоре золотистое свечение.

Туристам демонстрируют центральный щит управления (ЦЩУ-1) – место управления открытым распределительным устройством и рабочее место начальника смены станции. Тут можно увидеть уникальный советский аналоговый компьютер «СКАЛА».

Всего несколько лет, как посетители могут своими глазами видеть блочный щит управления четвертого блока, где произошла авария 26 апреля 1986 года. А также мемориал в честь Валерия Ходемчука, который стал первой жертвой катастрофы. Оператор циркуляционного насоса погиб при взрыве, тело не найдено.

Также туристам показывают центральный зал третьего блока, где находится верхняя плита биологической защиты реактора РБМК.

В 2019 году в эксплуатацию ввели новое укрытие над четвертым энергоблоком ЧАЭС. Его размеры впечатляют: длина – 165 м, ширина – 260 м, высота – 110 метров. Таким можно накрыть хоть американскую статую Свободы, хоть французский стадион «Стад де Франс».

Для изготовления арочного саркофага использовали 13 300 тонн листа стали Группы Метинвест Рината Ахметова. Это укрытие обезопасит энергоблок и обеспечит защиту от излучения на следующие 100 лет.
Чернобыльская атомная электростанция
Рыжий лес – это около 202 км² лесного массива, прилегающего к Чернобыльской АЭС. Его деревья, в основном это были сосны, приняли на себя наибольшую долю радиационной пыли во время катастрофы. Из-за высокой дозы поглощенной радиации лес погиб и в течение получаса после взрыва окрасился в буро-красный цвет.

Лес пришлось снести бульдозерами и захоронить. На месте захороненных деревьев высадили новые.

Сейчас в лесу, по-прежнему, много участков с высоким фоном радиации. Особенно это опасно в случае пожаров в Чернобыльской зоне, подобных тем, что бушевали тут в 2020 году. Вместе с дымом ветер разносит загрязненные частицы на большие территории.

Рыжий лес
В 1970-годах интенсивно развивался водный транспорт. И в городе Припять был собственный речной вокзал, на Яновском затоне. Это искусственный водоем, специально созданный для нужд Припяти. Там по маршруту Киев-Чернобыль-Припять курсировали быстроходные пассажирские катера.

А на противоположном от города берегу затона располагался речной порт, который должен был служить для доставки стройматериалов. Они нужны были для новых объектов ЧАЭС и дальнейшей застройки Припяти.

Сейчас из достопримечательностей порта, который так и не был введен в эксплуатацию, осталось три крана, один из которых накренился к воде из-за обвала причала.

Перед аварией порт только тестировали. А после катастрофы один из кранов задействовали в ликвидации последствий.
Речной порт
Припять - суперсовременный по тем временам город, выстроили "с нуля" в 70-х, специально для атомщиков - в 3 км от станции. Жить здесь и работать на ЧАЭС считалось престижно. До аварии тут было почти 50 тысяч жителей. Их эвакуировали на следующий день после катастрофы.

Теперь это город-призрак, где природа взяла свое над рукотворными объектами. Центральная площадь и крыши строений поросли деревьями, а во время экскурсий иногда можно встретить нынешних хозяев Припяти - лосей, например. Туристы обычно делают тут фото на память у стелы на въезде в город, а также яркие снимки железнодорожного моста.

В самом городе смотрят на здание пожарной части, спасатели которой прибыли вторыми на тушение пожара на ЧАЭС в ночь взрыва. Показывают посетителям также больницу, которая приняла первых пострадавших.

Сохранилось также здание горисполкома – первый штаб ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, отель «Полесье», где был наблюдательный пункт корректировки вертолетных операций над руинами четвертого реактора.

В центре города - дворец культуры «Энергетик», универмаг. У многих непроизвольно наворачиваются слезы при виде парка аттракционов с колесом обозрения, которое стало одним из символом зоны.

Туристам также показывают отделение милиции, кафе, здание автовокзала, кинотеатр «Прометей». А также городской стадион, футбольное поле которого превратилось в лес.

Город-призрак Припять
27 апреля
Эвакуация жителей Припяти
На ЧАЭС начали локализацию источников выброса – развал реактора засыпали с вертолетов специальной смесью из свинца, песка и бора.
В тот же день был эвакуирован город Припять. Жителям об этом сообщили по местному радио. Информация прозвучала в 13:10, а к 18:00 людей вывезли из города на 1225 автобусах и 250 грузовиках. С собой запретили брать вещи, детские игрушки и домашних животных. Чтобы не сеять панику, обещали, что эвакуированные вернутся домой через три дня.

Радиация над Швецией
Первые сигналы о радиоактивных облаках из Чернобыля за границей были получены из Финляндии и Швеции. Местные службы радиационной безопасности, зафиксировав превышение фона в полтора-два раза, опасались, что авария произошла на шведской АЭС «Форсмак» вблизи Стокгольма. Однако эта версия не подтвердилась. После консультации с метеорологами стало очевидно, что ветер принес радиацию с территории СССР. Шведские СМИ сообщили об этом. Однако официально советская власть ничего не подтверждала.

26 апреля
Официальное сообщение о катастрофе
Первое сообщение об аварии в советских СМИ появилось только спустя два дня - 28 апреля, в 21:00. ТАСС передало сухую сводку: «На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. Пострадавшим оказывается помощь. Создана правительственная комиссия». Позже его перепечатали газеты - мелким шрифтом, в самых неприметных местах полос.

28 апреля
Хроника первых дней после катастрофы
В результате взрыва на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС, который полностью разрушил реактор, в атмосферу было выброшено 300 миллионов кюри радионуклидов. Для сравнения – атомная бомба, сброшенная на Хиросиму - это 5 миллионов кюри. В окружающую среду попали 200 видов различных радионуклидов. Основное загрязнение сформировали цезий-137, стронций-90, плутоний-239 и плутоний-240. А также йод-131. Влияние катастрофы ощутили даже в Северной Америке и Африке. Как развивались события – в нашем таймлайне.
29 апреля
Народные способы «лечения» радиации
Радиоактивное облако переместилось – превышение фоновых показателей наблюдалось в центральной и восточной Европе, а также на Балканах.
Тем временем жителей Киева о мерах предосторожности никто не предупреждал, что породило множество мифов о радиации и народных способов ее «лечения». Например, люди советовали друг другу пить красное вино (его давали даже детям) и принимать душ по пять раз в день.

План эвакуации Киева
Радиационные выбросы достигли Швейцарии, Италии, Германии, Австрии. Тем временем на высших уровнях руководства СССР обсуждали возможность полной эвакуации Киева. Даже подсчитывали необходимое количество поездов для перевозки граждан. Но в Москве решили подождать до осени и оценить всю опасность ситуации позже.
Можно считать, что Киеву повезло – направление ветра после аварии на ЧАЭС спасло его от отселения. Ухудшение радиационной обстановки в столице Украины начали фиксировать только с 30 апреля.

30 апреля
1 мая
Радиационный парад в Киеве
Выпадение радиоактивных осадков фиксировали в Нидерландах, Бельгии и Франции. А в Киеве, несмотря на огромную угрозу здоровью и жизни граждан, провели масштабную первомайскую демонстрацию. В центре города собрались десятки тысячи людей – делегации от всех районов, школ, техникумов, институтов. К счастью, парад длился не так долго, как обычно – меньше часа.
1 мая излучение в Киеве, в зависимости от района города и времени суток, составляло 400-2500 микрорентген в час (безопасным считается уровень до 50 микрорентген в час, оптимальным – до 15).

Начало эвакуации 30-километровой зоны
Радиоактивное облако дошло до Великобритании. Тем временем было принято решение об эвакуации населения из 30-километровой зоны вокруг ЧАЭС.
На основных маршрутах, ведущих в Киев, и в пригородной зоне организовали 19 стационарных постов ГАИ с дозиметрическим контролем, 11 станций обеззараживания техники, 31 санитарно-обмывочный пункт, на которых контролировали до 40 тысяч единиц транспорта и обрабатывалось 200-300 автомашин в сутки.

2 мая
3 мая
Паника на вокзале Киева
Радиоактивные выбросы с ЧАЭС зафиксировали в Турции, Израиле, Кувейте, Японии, странах северной Африки. В это время в Киеве нарастало напряжения вокруг угрозы облучения населения. Горожане пытались уехать из города, из-за чего на центральном железнодорожном вокзале возникла давка и столпотворение. Билеты стали дефицитом. Милиция усмиряла тех, кто в истерике пытался пробраться в вагоны. Отправить к родственникам, друзьям и знакомых в более безопасные регионы пытались хотя бы детей.

На улицы вышли дозиметристы
Радиоактивный след из ЧАЭС зафиксировали в Китае. А тем временем по Киеву уже массово ездили дозиметристы и проводили замеры. На улицах появилась спецтехника, которая смывала радиационные «пятна» в жилых районах. Постепенно радиологический контроль устанавливали на молокозаводах и рынках. Оказалось, что некоторые из продуктов по загрязнению сопоставимы с радиоактивными отходами.

4 мая
5 мая
Радиация достигла Северной Америки
Следы чернобыльского загрязнения зафиксировали в Индии, Канаде и США. Таким образом, даже условно «чистых» от радиации территорий в северном полушарии практически не осталось.
Наиболее активно радиация оседала в тех странах, где прохождение облака из Чернобыля совпало с выпадением дождей. Это, например, скандинавские страны, а также Швейцария, Австрия и Германия. В то же время отсутствие осадков спасло от загрязнения Испанию и Португалию.
Из значительно более поздних докладов выяснится, что 53% чернобыльской радиации приняли европейские страны, 36% - Советский Союз, 8% - Азия, 2% - Африка и 0,3% - Северная Америка. В южном полушарии выпадение радиоактивных элементов зафиксировано не было.

Радиационная велогонка
Превышение радиационного фона в Киеве в сотни раз не смутило организаторов советского этапа 39-й международной Велогонки Мира (проходила по маршруту Киев – Варшава – Берлин – Прага). Она стартовала через десять дней после аварии на ЧАЭС. На Крещатик вновь согнали тысячи людей, в том числе детей-пионеров, которые должны были махать флажками и приветствовать участников гонки.

6 мая
Все туристические маршруты в Чернобыльской зоне проверены специалистами – они абсолютно безопасны при условии выполнения правил. Поэтому даже если поедете в Чернобыль без дозиметров – все будет хорошо. Но зона уникальна именно наличием радиации, которую наш организм не видит и не чувствует. А при помощи дозиметра ее можно «увидеть», чтобы наиболее полно понять произошедшие события.
Перемещаться по Чернобыльской зоне можно только с дозиметром в руках.
Миф 1
Туристам нельзя есть и пить в неположенных местах. Для приема пищи оборудованы специальные площадки, например, в столовой на самой станции.

Также я не рекомендую употреблять продукты, которыми туристов угощают самоселы. Например, молоко. Самоселы зоны действительно питаются продуктами со своих огородов и пьют молоко пасущихся там коров. В этих продуктах потенциально могут содержаться радионуклиды. Хотя самоселы доживают до очень почтенного возраста. Но так как проверить продукты на месте без специального оборудования невозможно, лучше отказаться от угощений.


В Чернобыльской зоне нельзя ничего есть и пить.
Миф 2
Это правда. Посещать зону отчуждения запрещено в открытой обуви и с голым торсом. Сюда также категорически запрещено приезжать в шортах, бриджах, юбках, платьях.

Эти правила были введены еще в 90-х годах, для всех посетителей зоны. Конечно же, спустя годы правила очень нуждаются в актуализации, поскольку радиационная обстановка за прошедшие десятилетия кардинально изменилась. Летом в сорокаградусную жару это становится серьезной проблемой для туристов. Но таковы правила, и их приходится придерживаться.
В зоне существует дресс-код.


Миф 3
Огромных размеров сомы действительно водились в охладительном канале ЧАЭС, но никогда не были мутантами. Да, они достигали больших размеров, но это нормальное явление, ведь рост рыбы не ограничен. То есть она растет всю жизнь, до самой смерти.

А поскольку чернобыльских сомов никто не ловит, они дорастают до таких размеров, что за секунду утаскивают батон на дно.

В пруду-охладителе водятся сомы-мутанты
Миф 4
Все предметы Чернобыльской зоны потенциально радиоактивно загрязнены. Поэтому прикасаться к объектам запрещено правилами радиационной безопасности. Также на выезде из Чернобыльской зоны туристы несколько раз проходят дозиметрический контроль, который сработает в случае загрязнения одежды или тела туриста. На практике такое случается очень редко.

А вот вывозить что-либо с территории зоны отчуждения – уголовно наказуемо. Поэтому, если увидели что-то интересное, сфотографируйте на память, но в руки не берите.


Брать в руки любые предметы в зоне опасно для жизни.
Миф 5
Напрямую алкоголь на радиацию не влияет никак. Тем более что в современной зоне отчуждения, если вы не делали ничего запрещенного, радиоактивные частицы в ваш организм не попадут. А гамма-лучи в теле не задерживаются, как и ультрафиолетовые. То есть выводить нечего.
После посещения зоны нужно употреблять спиртное, чтобы вывести радиацию.
Миф 6
Вокруг посещения зоны отчуждения существует множество мифов и легенд. Разбираемся, что из этой информации правда, а что - домыслы. В роли эксперта - Ярослав Емельяненко, глава Ассоциации чернобыльских туроператоров, директор CHORNOBYL TOUR.
ЛАРИСА ТЕЛЯТНИКОВА
вдова героя-ликвидатора, Леонида Телятникова
Леонид Телятников - украинский пожарный, Герой Советского Союза, служил начальником военизированной пожарной части № 2 по охране Чернобыльской АЭС. В ночь катастрофы руководил всеми мероприятиями по тушению пожара на аварийном энергоблоке. Получил большую дозу облучения, долгое время проходил лечение.
Умер в 2004 году от онкологического заболевания. Леониду Петровичу было 53 года. А спустя несколько месяцев после его смерти мы пообщались с его вдовой - Ларисой Ивановной.
«За три дня я поседела»
Вот как она вспоминала о дне катастрофы:
«Ленчик сидел, читал книгу, о чем-то мы разговаривали. В Припяти базировался полк бомбардировщиков, и когда самолеты преодолевали звуковой барьер, раздавался характерный хлопок-взрыв. Такой же услышали и тогда, но затем прозвучал взрыв погромче. Через пару минут зазвонил телефон — Ленечку вызывали. Я — за сапогами. Он вызвал машину...

Дальше только помню, что звонила к диспетчеру на станцию и задавала один вопрос: «Ребята еще живы?». Он говорил «да» и бросал трубку. И так всю ночь... Утром диспетчер сказал мне, что ребят повезли в больницу.

Я осталась с мужем. Его на следующий день отправили в Москву. Своей эвакуации я практически не помню. Когда пришла в сознание, лежала в госпитале в Чернобыле, рядом была моя сестра. За эти три дня я поседела».


О лечении и жизни после аварии:
«Когда Леня выписывался из клиники, спросила у профессора Гуськовой, которая занималась проблемами космонавтов и чернобыльцев, что нужно сделать, чтобы Ленчик жил. Она ответила, что он никогда не должен кушать разогретую пищу (была поражена печень и дыхательные пути) и не иметь бытовых проблем.

Первые годы я этим и занималась. На собственной профессии и увлечениях пришлось поставить крест. С 1993 года я на пенсии... Нет, вы только не подумайте. Я не приносила себя в жертву. Мы просто нормально жили. Пришлось выбирать — и я сделала свой выбор. Ведь Леня сильно уставал. Он приходил с работы, кушал и тут же засыпал. Однако он не был слабым, наоборот. Практически до последнего дня делал зарядку».


О встрече мужа с Маргарет Тэтчер:
По приглашению газеты «Стар» Леня ездил в Великобританию. Это была его первая зарубежная поездка. На приеме Тэтчер предлагала выпить шампанского. Леня отказался и сказал, что будет пить чай. Тэтчер его поддержала. Леня подарил ей значок — «10 лет пожарной части города Припять». Она тут же его надела и не снимала все время приема.

Не обошлось без конфуза: Ленчик поспорил с Маргарет Тэтчер. Разговор зашел о Чернобыле, и Тэтчер сказала, что Великобритания тоже пострадала, дескать, из-за радиационного облака страна лишились тысяч овец — отрасли нанесен ущерб. Леня был возмущен и сказал, что у нас пострадали миллионы людей... Премьер-министр сгладила ситуацию, переведя разговор в другое русло».
ВАЛЕНТИН ЩЕРБАЧЕВ
спортивный комментатор, тележурналист
Валентин Васильевич рассказал Segodnya.ua, что уже улетая на игру знал об аварии на ЧАЭС. Хотя по прилету оказалось, что во Франции о масштабах катастрофы осведомлены гораздо лучше.
Первым в СССР по телевидению о чернобыльской катастрофе сообщил украинский футбольный комментатор Валентин Щербачев, рискуя поставить крест на своей карьере. Было это 2 мая 1986 года. В тот день во Франции, на лионском стадионе «Жерлан», киевское «Динамо» встречалось с мадридским «Атлетико» в финале Кубка кубков. Одержало победу со счетом 3:0, выиграв этот еврокубок во второй раз в своей истории.
«Решил сказать о трагедии во время футбольного репортажа»
«На станции работал мой товарищ. Об аварии он рассказал нам сразу на следующий день, 27 апреля. А когда мы с командой прилетели в Париж, мой хороший знакомый Олег Максименко, который тогда был корреспондентом Центрального телевидения во Франции, принес в аэропорт французские газеты с подробными картами распространения радиации. Карты, сделанные со спутника, просто ужасающие – радиация накрыла часть Беларуси, Украины. И пятна находились впритык к Киеву. Масштабы трагедии поражали.


Я позвонил домой в Киеве, думал, узнаю, как там обстановка. Но оказалось, что СССР просто отрубил внешнюю связь. Дозвониться я не смог ни домой, ни в редакцию. Тогда я и решил сказать о трагедии во время репортажа. Матч транслировали на весь Союз.

Начал свой репортаж с того, что впервые в финале еврокубка на футбольное поле выходит команда, страна которой сейчас переживает страшную катастрофу – аварию на ЧАЭС. И добавил, что перед матчем Лобановский дал ребятам установку – нужно обязательно выиграть, чтобы поднять настроение всем нашим болельщикам и согражданам, которые сейчас находятся в огромной опасности и беде. Хотя, на самом деле, Лобановский таких наставлений не давал.


Когда я это говорил, телевизионный редактор трансляции из Москвы мне кричал в наушники: «Что ты там говоришь?! Что ты говоришь?!». Но трансляцию никто не прекратил. Я минуты две-три рассказывал об аварии. Подчеркнул, что киевлянам нужно сегодня обязательно выигрывать.


На следующий день футбольный матч показывали по Центральному телевидению в повторе, но первые три минуты просто вырезали и заменили. А в Киеве вообще размагнитили первый тайм. Мне пришлось его собирать по кусочкам – это же исторический матч «Динамо»!


А когда вернулись, меня, конечно же, по голове за сказанное не погладили. Я должен был ехать в Мексику, комментировать чемпионат мира по футболу. Естественно, никуда я уже не поехал... Отстранили от нескольких эфиров. Паспорт заграничный отобрали. Но более жесткого наказания не последовало, видимо, было не до меня…


Но я ни на секунду не жалею о сказанном. Это нужно было сделать».

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ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ
После разрушительной катастрофы 1986 года тридцатикилометровую зону вокруг ЧАЭС признали непригодной для жизни на 24 тысячи лет. Но спустя всего 35 лет зона отчуждения стала популярным туристическим объектом. Что же так привлекает посетителей?
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Идея: segodnya.ua
Текст: Александр Марущак
Видео: Евгений Боришевский
Карта: Таша Шварц
Продюсер: Юлия Мамойленко
Арт-директор: Елена Бибер
Credits: Все источники фото
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