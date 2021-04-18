Вот как она вспоминала о дне катастрофы:

«Ленчик сидел, читал книгу, о чем-то мы разговаривали. В Припяти базировался полк бомбардировщиков, и когда самолеты преодолевали звуковой барьер, раздавался характерный хлопок-взрыв. Такой же услышали и тогда, но затем прозвучал взрыв погромче. Через пару минут зазвонил телефон — Ленечку вызывали. Я — за сапогами. Он вызвал машину...



Дальше только помню, что звонила к диспетчеру на станцию и задавала один вопрос: «Ребята еще живы?». Он говорил «да» и бросал трубку. И так всю ночь... Утром диспетчер сказал мне, что ребят повезли в больницу.



Я осталась с мужем. Его на следующий день отправили в Москву. Своей эвакуации я практически не помню. Когда пришла в сознание, лежала в госпитале в Чернобыле, рядом была моя сестра. За эти три дня я поседела».





О лечении и жизни после аварии:

«Когда Леня выписывался из клиники, спросила у профессора Гуськовой, которая занималась проблемами космонавтов и чернобыльцев, что нужно сделать, чтобы Ленчик жил. Она ответила, что он никогда не должен кушать разогретую пищу (была поражена печень и дыхательные пути) и не иметь бытовых проблем.



Первые годы я этим и занималась. На собственной профессии и увлечениях пришлось поставить крест. С 1993 года я на пенсии... Нет, вы только не подумайте. Я не приносила себя в жертву. Мы просто нормально жили. Пришлось выбирать — и я сделала свой выбор. Ведь Леня сильно уставал. Он приходил с работы, кушал и тут же засыпал. Однако он не был слабым, наоборот. Практически до последнего дня делал зарядку».





О встрече мужа с Маргарет Тэтчер:

По приглашению газеты «Стар» Леня ездил в Великобританию. Это была его первая зарубежная поездка. На приеме Тэтчер предлагала выпить шампанского. Леня отказался и сказал, что будет пить чай. Тэтчер его поддержала. Леня подарил ей значок — «10 лет пожарной части города Припять». Она тут же его надела и не снимала все время приема.



Не обошлось без конфуза: Ленчик поспорил с Маргарет Тэтчер. Разговор зашел о Чернобыле, и Тэтчер сказала, что Великобритания тоже пострадала, дескать, из-за радиационного облака страна лишились тысяч овец — отрасли нанесен ущерб. Леня был возмущен и сказал, что у нас пострадали миллионы людей... Премьер-министр сгладила ситуацию, переведя разговор в другое русло».

