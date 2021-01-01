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Segodnya.ua представляет календарь подарков на февраль-2021, которые можно преподнести к самым креативным праздникам.
ВЫБИРАЙ,
КОГДА И ЧТО ДАРИТЬ
Мы сами создаем настроение для себя и своих близких. И в наших силах сделать так, чтобы каждый день был праздничным.

Для этого нужно не так уж много – изучить наш календарь подарков и выбрать дату, когда вы хотите порадовать родных, любимых друзей или коллег.

Дальше дело за малым – кликнуть на нужный день, узнать, какой сегодня праздник, и выбрать подарок
Спойлер – мы подготовили
самые небанальные варианты
Выбрать день
День сурка
Один из любимейших праздников в США и Канаде. Символизирует прощание с зимой. В этот день принято будить сурков и, ориентируясь на поведение зверюшек, прогнозировать время наступления весны.
Сурки видят свою тень и прячутся обратно в нору – зима затянется. Если не видят и не убегают – весна близко.


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Международный день бармена
День католического святого Аманда, который считается покровителем виноделов и пивоваров, в современном мире трансформировался в Международный день бармена.

Впрочем, отмечают его все любители хмельных напитков и увеселительных заведений.
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Всемирный день безопасного интернета
Праздник отмечают ежегодно во второй
вторник февраля.
Чтобы напомнить всем, что в интернете тоже надо помнить о безопасности.
Да хотя бы надежные пароли к соцсетям установить.
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Год Быка по восточному календарю наступает не 1 января, а именно 12 февраля, когда Новый год отмечают в Китае.

Китайский Новый год также называют Лунным, его дата – плавающая и зависит от лунных фаз.

А еще этот день называют Праздником весны – пора радоваться тому, что мы все ближе к теплу.
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День безумно влюбленных в себя
Шах и мат, парочки и любители 14 февраля.
У одиночек есть собственный праздник – День безумно влюбленных в себя. А если серьезно, то этот день – для всех, чтобы напомнить о том, что себя нужно любить и уважать в первую очередь.
И баловать себя подарками.
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По легенде, древнеримского проповедника Валентина казнили за помощь влюбленным, которых он продолжал венчать, несмотря на запрет жестокого императора.

В наши дни Валентин считается
покровителем всех парочек.
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День спонтанного
проявления доброты
Это международная дата, которую отмечают по инициативе благотворительных организаций.
Чтобы напомнить, что доброта и добрые поступки – это лучшие из возможных подарков.
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Всемирный день экскурсовода
Это профессиональный праздник экскурсоводов, гидов и всех сотрудников туристической сферы.
И, конечно, тех, кто любит путешествовать.
Если вы за время карантина не забыли как это – давайте праздновать.
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Всемирный день неторопливости
Этот день – хороший повод напомнить себе и близким о том, что смысл жизни вовсе не в повседневной суете. А в том, чтобы наслаждаться каждым моментом.
Искусство жить медленно – новый мировой тренд. Самое время отказаться от спешки и заняться тем, на что постоянно не хватает времени.
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© Segodnya.ua, 2021. Все права защищены.

Идея: segodnya.ua
Автор текстов: Юлия Мамойленко
Арт-директор: Елена Бибер
Credits: All resources

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