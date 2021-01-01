Один из любимейших праздников в США и Канаде. Символизирует прощание с зимой. В этот день принято будить сурков и, ориентируясь на поведение зверюшек, прогнозировать время наступления весны. Сурки видят свою тень и прячутся обратно в нору – зима затянется. Если не видят и не убегают – весна близко.
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Международный день бармена
День католического святого Аманда, который считается покровителем виноделов и пивоваров, в современном мире трансформировался в Международный день бармена.
Впрочем, отмечают его все любители хмельных напитков и увеселительных заведений.
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Всемирный день безопасного интернета
Праздник отмечают ежегодно во второй вторник февраля. Чтобы напомнить всем, что в интернете тоже надо помнить о безопасности. Да хотя бы надежные пароли к соцсетям установить.
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Год Быка по восточному календарю наступает не 1 января, а именно 12 февраля, когда Новый год отмечают в Китае.
Китайский Новый год также называют Лунным, его дата – плавающая и зависит от лунных фаз.
А еще этот день называют Праздником весны – пора радоваться тому, что мы все ближе к теплу.
Шах и мат, парочки и любители 14 февраля. У одиночек есть собственный праздник – День безумно влюбленных в себя. А если серьезно, то этот день – для всех, чтобы напомнить о том, что себя нужно любить и уважать в первую очередь. И баловать себя подарками.
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По легенде, древнеримского проповедника Валентина казнили за помощь влюбленным, которых он продолжал венчать, несмотря на запрет жестокого императора.
В наши дни Валентин считается покровителем всех парочек.
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День спонтанного проявления доброты
Это международная дата, которую отмечают по инициативе благотворительных организаций. Чтобы напомнить, что доброта и добрые поступки – это лучшие из возможных подарков.
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Всемирный день экскурсовода
Это профессиональный праздник экскурсоводов, гидов и всех сотрудников туристической сферы. И, конечно, тех, кто любит путешествовать. Если вы за время карантина не забыли как это – давайте праздновать.
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Всемирный день неторопливости
Этот день – хороший повод напомнить себе и близким о том, что смысл жизни вовсе не в повседневной суете. А в том, чтобы наслаждаться каждым моментом. Искусство жить медленно – новый мировой тренд. Самое время отказаться от спешки и заняться тем, на что постоянно не хватает времени.