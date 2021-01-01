Шах и мат, парочки и любители 14 февраля.

У одиночек есть собственный праздник – День безумно влюбленных в себя. А если серьезно, то этот день – для всех, чтобы напомнить о том, что себя нужно любить и уважать в первую очередь.

И баловать себя подарками.