В Украине он отмечается на государственном уровне, каждое второе воскресенье мая. Так сложилось, что в этом году он совпал с Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне, который остался для нас не менее важным праздником. Который остался для нас не менее важным праздником. Мы помним и ценим Великую Победу, ну и мам нужно поздравить с их днем обязательно - выбрать стоящий и незабываемый подарок.