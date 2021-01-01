Для этого нужно просто выбрать дату, кликнуть на нее – и получить варианты для оригинальных и нужных подарков
День труда у нас принято отмечать днем отдыха. И даже чередой выходных. Ведь тот, кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает. А в народе этот день и вовсе прозвали Днем пикников, из-за традиционного времяпровождения. Так что подарки должны быть соответствующие.
Международный день труда
Один из самых любимых праздников в нашей стране. Для многих он начинается с ночи накануне и плавно перетекает в праздничный обед и ужин. В этот день родственники собираются в одном месте и поздравляют друг друга.
В Украине он отмечается на государственном уровне, каждое второе воскресенье мая. Так сложилось, что в этом году он совпал с Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне, который остался для нас не менее важным праздником. Который остался для нас не менее важным праздником. Мы помним и ценим Великую Победу, ну и мам нужно поздравить с их днем обязательно - выбрать стоящий и незабываемый подарок.
День матери в Украине
Почитаемый во всем мире праздник. Если в вашем окружении есть представители этой важной профессии, вот варианты для подарков.
Международный день медсестер
Каждую третью субботу мая в Украине отмечается День Европы, причем на государственном уровне. Посыл праздника - объединение европейских стран во всех направлениях развития. Мы, в свою очередь, Европу поддерживаем, ну и продолжаем туда неуклонно стремиться. В общем, прекрасный повод для подарков.
День Европы в Украине
Каждый год, в третий четверг мая, в нашей стране происходит, пожалуй, самое нарядное действо в году. Долго говорить о том, что для нас вышиванка, не будем. Это очевидно. Ознакомимся с вариантами подарков в этот день.
Важный день для ценителей самого древнего на Земле напитка. Сначала его активно праздновали страны-производители чая, сегодня к ним подключились те, кто без чая не представляет своей жизни.
Международный день чая
Этот день важен не только для учителей-языковедов, журналистов и редакторов, его будут праздновать работники библиотек и начинающие писатели. В общем, для тех, кто не просто любит и уважает слово, но и владеет им виртуозно.
День филолога в Украине
Есть и такой праздник в календаре. Инициатором дня стали американские блондинки-адвокаты. Причина – их не устраивало критическое к ним отношение со стороны коллег-мужчин. Вот и придумали они чествовать сами себя. Справедливости ради стоит сказать, что неофициальный День брюнеток тоже есть. И им эти подарки тоже подойдут если что.
Всемирный день блондинок
Отмечаем и дарим подарки каждый месяц - креативный повод есть всегда.