Segodnya.ua підготував календар подарунків на березень-2021, які можна вручити до свят - як до традиційних, так і до найнезвичайніших.
ВИБИРАЙ, ЩО І КОЛИ ДАРУВАТИ
Люди кажуть, що дарувати приємніше, ніж отримувати подарунки. Вони лукавлять. Отримувати теж приємно. Добре, що березень щедрий на свята, і майже в кожен день цього місяця є привід зробити приємне і собі, і близьким.
Для цього потрібно просто вибрати дату, клікнути на неї- і отримати варіанти оригінальних і корисних подарунків.
Свято творчих людей, не тільки письменників. Святкувати дозволяється всім, хто любить книги і знається на літературі. А якщо у вашому оточенні є ті, хто дружить зі словом на професійному рівні, то ось вам кілька варіантів.
Важливий день для тих, хто любить зубних лікарів, і для тих, хто боїться їх до нестями. Адже в будь-якому разі без них нікуди. У багатьох країнах цього дня будуть говорити про важливість профілактики карієсу, регулярність відвідування стоматологів тощо. Нам залишається підтримати цей день і відзначити його милими подарунками.
Ну що тут сказати? Чоловікам доведеться витратитися. Адже в оточенні кожного з них мінімум 2-3 жінки.
Втім, не варто панікувати. Саме для таких випадків існує кредитка ВСЕМОЖУ від ПУМБ. Завдяки ліміту можна не економити і купити чудові подарунки для кожної: дружини, мами, сестри, бабусі та інших прекрасних жінок.
Нагадуємо безпрограшні варіанти: хороший шоколад, якісні парфуми, легке сухе шампанське. Краще, звичайно, все це дарувати разом.
Це не тільки свято для шанувальників клубної культури - це серйозний день з благодійною місією. Щороку Міжнародна клубна індустрія збирає гроші, щоб потім передати їх дитячим фондам.
Свято молоде (2008 рік) - і таке важливе. Ініціатори - міжнародні організації, які досліджують сон і проблеми, які можуть з ним виникнути. А про те, який важливий здоровий і правильний сон, знають усі.
Тобто маснична неділя, останній день тижневого марафону під назвою «Їж млинці вранці, вдень і ввечері». За традицією цього дня наші пращури доїдали вдома все, що залишалося (якщо залишалося), спалювали опудало Масниці й настроювалися на довгий Великий піст.
Це свято не тільки найшанованішого ірландського святого, а й самої ірландської душі. У цей день по всій країні проходять яскраві паради, чоловіки грають на волинках, жінки сміються і співають. Всі міста в Ірландії зеленіють, а один з головних атрибутів веселого свята - пиво - ллється річкою
Щастя - воно у кожного своє і вимірюється по-різному. У цей день варто ще раз замислитися, що щаслива людина в дрібницях, а до чогось значнішого, до більш повноцінного потрібно завжди прагнути. А ще щасливі люди завжди усміхнені й радісні.
Головний день для всіх, чиє життя пов'язане з театром, і тих, хто обожнює театр. Головний посил дня - театр зміцнює мир між народами. І пам'ятайте, що майже будь-який подарунок у наш час можна оплатити безконтактно, максимально подбавши про своє здоров'я і здоров'я своїх близьких.
Холі. Напевно, це найбарвистіше свято серед інших, і прийшло воно до нас із Індії. Посипаючи одне одного різнокольоровими сухими фарбами, індуси радіють весні й зазивають щастя.