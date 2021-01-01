Важливий день для тих, хто любить зубних лікарів, і для тих, хто боїться їх до нестями. Адже в будь-якому разі без них нікуди. У багатьох країнах цього дня будуть говорити про важливість профілактики карієсу, регулярність відвідування стоматологів тощо. Нам залишається підтримати цей день і відзначити його милими подарунками.

