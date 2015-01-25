Дебальцево 2015-2019

"Эти материалы привезла журналистка Наташа Нагорная. Журналисты в то время часто ездили в АТО и многие материалы появились благодаря им.



Иван Ступак - лейтенант, офицер 25 мотопехотного батальона "Киевская Русь". Позывной "Мажор". Как рассказывают бойцы, когда попадаешь в подразделение, в первые дни позывного не дают - нужно пожить, познакомиться, понять, на что человек способен, как у козаков. Иван уверенно стоял на ногах, но его выбор был - защищать страну.



Карта Дебальцево была при Иване. Он был контужен, погиб в Углегорске, один из ключевых боев за оборону Дебальцево, 28 января 2015 года



Сохранились его письма, в которых пожелания от племянников. Они рассказывают о своей жизни, желают, чтобы он как можно быстрее вернулся, вернулся живым, с победой, и чтобы скорее наступил мир в Украине", - рассказывают в музее.

