segodnya.ua
Дебальцево 2015-2019
Как современность становится историей




Текст и верстка: Игорь Рец
Фото: Анастасия Лесык


Бои за Дебальцево (25.01.15-18.02.15) - один из самых жарких этапов войны на востоке Украины. Противостояние за крупнейший железнодорожный узел Левобережья происходило на фоне переговорного процесса в Минске, а его захват, согласно заявлениям Генштаба, стал возможен из-за обширного участия российской стороны.

Гибридный конфликт с каждым годом все больше впечатывается в страницы современной истории, становясь ее частью. Функцию "музея АТО" не так давно взял Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне. С 2015-го там регулярно появляются современные экспозиции. Именно туда мы и отправились, чтобы через сохранившиеся артефакты прошлого рассказать о современной войне.
Родина-мать - скульптура на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне
экспозиция
"На линии огня"
Противостояние вокруг Дебальцево в выставке "Украинский восток"
Экспозиция "На линии огня" музейного проекта "Украинский восток" работает с мая прошлого года и рассказывает об отваге и жертвенности патриотов Украины, которые стояли, в том числе, и на Дебальцевском плацдарме.
Выставка "Украинский восток"
Экспозицию пропустить невозможно, она располагается в первом же зале и буквально встречает посетителей музея. Автомобили, флаги, дорожные знаки - запачканные войной экспонаты группами стоят в просторном помещении.
Экспозиция отличается от других, представленных в музее. При соблюдении четкой системности музейные правила нарушены. В частности, здесь нет традиционных музейных витрин - их заменили ящики из-под патронов.
"Сейчас мы получаем замечания, мол, у нас "все не по правилам". Мы соглашаемся, конечно. Но мы не имеем права ждать, пока закончится событие, пока историки сделают выводы, чтобы начать создавать уровни, образы и так далее.

Во-первых, по музейным правилам должны быть разные уровни, высота, способ подачи и так далее. Нам говорят: это не витрина. Но мы и говорим - это не витрина. Это ящики, в которых было оружие, и эти ящики привезены с фронта. Не со склада, не с фондов. Ящики появились, когда началась война и нам начали их везти наши, теперь уже хорошие, знакомые. Военные, офицеры самых разных подразделений, воинских частей, силовых структур. Они нам помогают, идут навстречу. К примеру, вчера мне звонили офицеры 92 бригады, собрались на экскурсию и тут же пообещали привезти новые экспонаты.

Сейчас мы готовимся к проекту, который удовлетворит всех: чтобы и история была показана, и герои, и персоналии, но, с другой стороны, чтобы это была современная выставка. С самого начала мы слышали, мол, это не наша тема, вот будет музей АТО, там и будут выставляться экспонаты. Вот, уже пятый год войны, нет АТО, вместо нее - Операция объединенных сил, а музея нет, - рассказывает Ирина Коцабюк, заведующая отделом Национального музея истории Украины во Второй мировой войне
Артефакты прошлого
Вещи, ставшие частью истории
Куртка Сергея Москаленко
Сотрудник музея показывает куртку Сергея Москаленко, погибшего 31 января 2015 года. Сергей на фронте был солдатом, служил добровольцем в 25-м отдельном мотопехотном батальоне "Киевская Русь".

31 января подразделение батальона удерживало дорогу от Дебальцево на Никишино. Во время эвакуации раненых из района Никишино-Редкодуб колонна машин попала в засаду, Сергей погиб в ближнем бою от осколков и пулевых ранений. Дома у него остались жена и дочь.
куртка Сергея Москаленко
Гибель Сергея, как и многих других бойцов в то время, сопровождалась информационной изоляцией. Личный телефон просто перестал отвечать. В конце-концов, на тревожные звонки жены ответили. На другом конце трубки послышался голос. Но не Сергея.
"Обычный солдат, каких большинство. Патриоты Украины, которых призвали, первая волна мобилизации. Родом из Броваров. Он сказал перед отъездом: "Если не я, то кто?". Его историю мы знаем со слов жены. Она пыталась дозвониться мужу, но он не брал трубку. Это был самый острый период, 25 января-18 февраля. Она не могла дозвониться, а оказалось, 31 января он погиб.

Сергей погиб под Редкодубом, тело попало к боевикам. Когда жена набрала в следующий раз - трубку взял боевик: "А вашего Сергея уже нет". Прошло некоторое время, пока удалось перевезти тело в Бровары и похоронить", - рассказывает Ирина Коцабюк

Сергей Москаленко погиб под Редкодубом. Это поселок в Шахтерском районе Донецкой области на границе с Луганщиной. Население, согласно официальной переписи населения 2001 года, всего 26 человек. Но в 2015-м здесь развернулось ожесточенное противостояние.
Придорожные знаки из зоны боевых действий
Поселок настолько мал, что даже не отмечался на картах АТО тех лет. Но в музее есть артефакт, связанный с боями за поселок - иссеченный осколками войны дорожный знак.
Здесь есть и треугольный знак из Дебальцево. Символично, но, как и многое в этих местах, он связан с железной дорогой.
Открытая рана:
"Принцип - не запаковывать в витрины, чтобы можно было прикоснуться"
"За это время произошла не одна выставка. Эта экспозиция в таком виде существует с мая прошлого года. Тут как те, кто отдал жизнь, так и живые герои. Открытая рана, такой принцип - не запаковывать в витрины, чтобы можно было прикоснуться. Когда приходили экспонаты с фронта, мы их открывали и чувствовали запах войны, запах пороха", - рассказывают в музее
АРТЕФАКТЫ ПРОШЛОГО
Карта Дебальцево и письма
История Ивана Ступака
Под стеклом в ящике для боеприпасов - письма и карта с метками. Эти артефакты принадлежали лейтенанту Вооруженных сил Ивану Ступаку. В 2015-м за проявленный героизм он награжден орденом Богдана Хмельницкого, ему присвоено звание почетного гражданина Фастова, в честь Ивана Ступака названа улица, а село Красный пахарь Углегорского сельсовета переименовано в Ступаково. Эти награды Ивану Ступаку присвоены посмертно: он погиб в сражении за Углегорск 28 января 2015 года.

"Эти материалы привезла журналистка Наташа Нагорная. Журналисты в то время часто ездили в АТО и многие материалы появились благодаря им.

Иван Ступак - лейтенант, офицер 25 мотопехотного батальона "Киевская Русь". Позывной "Мажор". Как рассказывают бойцы, когда попадаешь в подразделение, в первые дни позывного не дают - нужно пожить, познакомиться, понять, на что человек способен, как у козаков. Иван уверенно стоял на ногах, но его выбор был - защищать страну.

Карта Дебальцево была при Иване. Он был контужен, погиб в Углегорске, один из ключевых боев за оборону Дебальцево, 28 января 2015 года

Сохранились его письма, в которых пожелания от племянников. Они рассказывают о своей жизни, желают, чтобы он как можно быстрее вернулся, вернулся живым, с победой, и чтобы скорее наступил мир в Украине", - рассказывают в музее.
Письма военным, среди которых и адресованные Ивану Ступаку
АРТЕФАКТЫ ПРОШЛОГО
Икона Сергея Радонежского и семейные фото
История героизма Сергея Цымбала
На стеллаже рядом - пробитая пулями икона Сергия Радонежского и семейные фотографии. Эти артефакты принадлежали Сергею Цимбалу - погибшему в боях под Дебальцево солдату батальона территориальной обороны "Киевская Русь" Вооруженных сил Украины.

Сергей проявил героизм, спас товарищей, пожертвовав жизнью. До войны он был прокурором; вручая в 2015-м "Звезду Героя" вдове бойца, президент Украины отметил, что на примере таких героев должны воспитываться поколения прокуроров.
"Сергей Цымбал - человек, у которого была хорошая должность в прокуратуре, жена, маленький сын, но он пошел добровольцем. Он погиб тоже на Дебальцевском плацдарме, но 7 октября 2014 года. На то время там уже шла оборона, шли бои.

Он погиб во время разведки, они нарвались на ДРГ противника. Он велел товарищам уходить, а сам остался задержать противника. Это геройский поступок, он спас не только троих людей, а три семьи по-сути. При нем были эти вещи - именная иконка Сергия Радонежского и фотографии, где он с женой и ребенком. Они пробиты пулями. Это именно те вещи, которые лежали в его кармане", - рассказывают в музее
АРТЕФАКТЫ ПРОШЛОГО
Блокнот, удостоверение, нашивка "Press"
Вещи военного журналиста Дмитрия Лабуткина
Военный корреспондент и капитан 3 ранга ВМС ВСУ Дмитрий Лабуткин погиб 16 февраля 2015 года неподалеку от Дебальцево. С 2018 года день гибели заместителя редактора Телерадиокомпании Минобороны "Бриз" на государственном уровне установлен как День военного журналиста. В музее хранят форму Дмитрия и его личные вещи.
Форма Дмитрия Лабуткина
АРТЕФАКТЫ ПРОШЛОГО
Фигуры
Полная копия полного кавалера ордена "За Мужество"
В отдельном зале собраны фигуры, точные копии известных многим украинских бойцов и коммандиров. Медик и доброволец Яна Зинкевич, Дмитрий Ярош, есть и герой боев за Дебальцево - Павел Чайка.

"Павел Чайка - Полный кавалер ордена За Мужество. О нем можно много чего рассказать. Он участник боев за ДАП, но совсем немного времени прошло, как он оказался на Дебальцевском плацдарме. Таким художник пытался показать его: в запыленной одежде, измученный. Сейчас он служит в Генеральном штабе", - рассказывают в музее
АРТЕФАКТЫ ПРОШЛОГО
"(Не)чужие"
Часть экспозиции о поддержавших сепаратизм
Часть выставки "Не чужие" посвящена украинцам, живущим уже почти пять лет в новой реальности
Часть материалов рассказывают о местных жителях, пострадавших от войны и ее последствий. Среди уличных указателей, агитационных плакатов и архивных фото - совсем мрачные пейзажи. Например, инсталляция в виде минного поля.
Предупреждающий знак настоящий, его привезли с востока волонтеры
Эта часть выставки напоминает о тревожном факте: земля Донбасса действительно сейчас усеяна минами. В музее делятся свежей информацией: по подсчетам специалистов, если уже сейчас начать разминирование, этот процесс может вполне занять 15-20 лет.

В этой части выставки флаги пестрят синим и красным - это артефакты, рассказывающие о поддержавших сепаратизм словом, и, чаще, делом.
На одной из витрин - украинский паспорт, военный билет и удостоверение сепаратистского объединения. Бумаги принадлежали уроженцу Запорожья, примкнувшему к боевикам. Документы прошиты пулей, ставшей смертельной для их владельца.
Немногочисленная пресса в основном относится к первой половине 2014-го. Во время "горячей" части противостояния, к которому относят и сражение на Дебальцевском плацдарме, вопросы прессы по ту сторону линии противостояния уже никого не интересовали.
На столе разложены карты с известными сепаратистами и главарями группировок "Л/ДНР". С каждым днем колода теряет актуальность - большинство лиц, от "тузов" до "шестерок", либо сбежали из страны, либо погибли.

"Бей падлюку", "Их разыскивает украинский народ" - сообщается на упаковке колоды.

АРТЕФАКТЫ ПРОШЛОГО
"Чужие"
Флаги России, нашивки "Новороссии", одежда Ерофеева и Александрова
Отдельная часть экспозиции - "Чужие", рассказывает об участии российской стороны в конфликте. В частности, здесь есть вещи Ерофеева и Александрова - кадровых российских военных, задержанных на Донбассе, а позже обменянных на Надежду Савченко.

В музее хранят рукавицы, подсумок и брелок "заблудившихся" российских кадровиков. Брелок необычный, похож на рыбацкие свинцовые грузила. Как нам рассказали, это неофициальная награда в воинских подразделениях России. Командир подразделения может подарить такую своему преемнику, что говорит о высоком уровне подготовки задержанных на Донбассе ГРУшников.

Есть и образец листовки, которую передавали боевики на украинские блокпосты

Экспозиция "Украинский восток" и многочисленные ее экспонаты появились не случайно. В музее готовили выставку о Второй мировой, когда началась война на Донбассе. Потомки участников той войны по зову сердца или призыву отправились воевать на восток.

"Мы начали собирать это все не случайно. У нас на 2015-й год была запланирована выставка "Семья: память о войне сохранена". Уже несколько лет на тот момент существовал проект, где люди писали воспоминания о Второй мировой войне, воспоминания дедов-прадедов, и вот надо было это визуализировать, передать, показать через музейные предметы. И тут война. Оказалось, что внуки и правнуки тех самых дедов воюют и гибнут.

Мы решили объединить этот процесс. Начали искать, вызванивать и оказалась интересная вещь: на момент 2015-го внуки и правнуки на востоке Украины защищают целостность нашего государства, а их деды в 1939-1941 годах были в разных армиях - советских, польских. Но сейчас так случилось, что история, которая ныне происходит, много чего объединила", - рассказывают в музее об истории появления выставки
Окончанием боев за Дебальцево принято считать 18 февраля 2015-го года. В этот день украинская армия покинула город. До настоящих дней он относится к неподконтрольной территории.