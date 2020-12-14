Дело «Роттердам+»: узнай за 1 минуту о том, что происходило 6 лет

Депутаты изъявили желание узнать больше о деле «Роттердам+» и заслушать генпрокурора. Поможем народным избранникам и всем желающим оперативно разобраться.



Комитет ВР по антикоррупционной политике пригласил 15 декабря генпрокурора Ирину Венедиктову для доклада по самым громким уголовным делам. Одно из таких - по мнению части депутатов-членов комитета - это уже закрытое расследование «Роттердам+».

Депутаты хотят узнать, почему в деле не было найдено ни доказательств вины, ни ущерба, ни потерпевших.

Коротко объясняем, что из себя представлял процесс «Роттердам+». В нашем «Деле» - только факты. Листай – и узнавай.