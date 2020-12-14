МЕНЮ
Instagram
Telegram
Дело «Роттердам+»
узнай за 5 минут о том, что происходило 6 лет
Депутаты изъявили желание узнать больше о деле «Роттердам+» и заслушать генпрокурора. Поможем народным избранникам и всем желающим оперативно разобраться.

Комитет ВР по антикоррупционной политике пригласил 15 декабря генпрокурора Ирину Венедиктову для доклада по самым громким уголовным делам. Одно из таких - по мнению части депутатов-членов комитета - это уже закрытое расследование «Роттердам+».
Депутаты хотят узнать, почему в деле не было найдено ни доказательств вины, ни ущерба, ни потерпевших

Коротко объясняем, что из себя представлял процесс «Роттердам+». В нашем «Деле» - только факты. Листай – и узнавай.
Роттердам+
14
20
11
Роттердам+
14
20
11
2014 год. Из-за войны на Донбассе Украина потеряла 88 угольных шахт. Это составляло 60% от общего количества шахт в стране. Возник серьезный дефицит угля для тепловых электростанций. Отопительный сезон 2014-2015 годов оказался под угрозой срыва.
1
﻿Осенью 2014 года Украина начала импортировать уголь из ЮАР. Но действовавший на тот момент тариф на отпуск электроэнергии тепловыми электростанциями не покрывал затраты на покупку импортного угля. Цену на уголь для ТЭС устанавливало в ручном режиме Министерство энергетики и угольной промышленности.
2
В сентябре 2015 года Антимонопольный комитет обязал НКРЭКУ утвердить новый порядок формирования прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) с учетом реальных затрат производителей. Новая методика должна была повысить прозрачность формирования цены и конкуренцию на рынке.
3
В начале 2016 года формула была разработана и согласована с МВФ. 3 марта 2016 года НКРЭКУ приняла постановление «Об утверждении порядка формирования прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии». Этот порядок, или формула, определял стоимость импортируемого угля для теплоэлектростанций, который те использовали для производства электрической энергии.
Шахты получили возможность продавать уголь по рыночной цене, а ТЭС –по адекватной цене его покупать.
4
2016 год. Эта формула вызвала недовольство владельцев ферросплавных и электрометаллургических заводов - Коломойского и Пинчука. Эти предприятия являются крупнейшими потребителями электроэнергии и привыкли получать электроэнергию по льготным, а не рыночным ценам.
Телеканалы 1+1 и ICTV присваивают формуле название «Роттердам+» и посвящают этой теме чуть ли не каждый второй новостной сюжет. Название «Роттердам+» возникло из-за того, что для расчетов прогнозной стоимости импортного угля использовался индекс средних цен на этот товар в портах Северо-Западной Европы – Амстердаме, Роттердаме и Антверпене (плюс затраты на транспортировку).
5
В 2016 году была предпринята попытка отменить формулу «Роттердам+» через суд. Однако и Окружной административный суд, и апелляционный административный, и Высший административный суд Украины признали постановление НКРЭКУ законным.
6
Спустя год, в 2017-м, под давлением телеканалов формулой «Роттердам+» заинтересовалось Национальное антикоррупционное бюро. Было начало досудебное расследование по факту возможного злоупотребления служебным положением со стороны должностных лиц НКРЭКУ, причастных к принятию формулы (ст. 364, ч. 2 УК).
Расследование велось более трех лет.
7
С 1 июля 2019 года формула «Роттердам+» автоматически утратила силу в связи со вступлением в силу Закона «О рынке электрической энергии».
8
В августе 2019 года НАБУ сообщило шести лицам о подозрении в совершении действий, в результате которых потребители электроэнергии якобы переплатили 18,87 млрд грн.
В июне 2020-го руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий признал, что у следствия нет заключения экспертизы, подтверждающей нанесение убытков от действия формулы «Роттердам+».
9
В августе 2020 года дело было закрыто за отсутствием состава преступления. Выводы экспертизы о том, что действие формулы «Роттердам+» нанесло потребителям убытки, НАБУ и САП так и не получили.
В сентябре 2020 года Высший антикоррупционный суд окончательно закрыл дело о формуле «Роттердам+». Решение вступило в силу 17 ноября 2020г.
10
Дело закрыто за отсутствием состава преступления.
11
Дело закрыто за отсутствием состава преступления.
11
© Всі права захищені. Segodnya.ua.

Ідея: segodnya.ua
Автор текстів: Юлія Мамойленко
Дизайнер: Олена Бібер
Credits:
Getty Images
Christmas photo created by master1305
МЕНЮ
ПІДПИСУЙТЕСЬ