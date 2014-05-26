Донецкий аэропорт им. прокофьева:

рождение и смерть в снимках из космоса
Донецкий аэропорт им. Прокофьева за свою очень короткую и трагическую историю успел стать знаменитым дважды: когда реконструировался и когда разрушался. А события, связанные с ним, хотя и происходили в Донецке, но оба раза касались всей Украины. Первое - одно из самых позитивных мероприятий, Евро-2012. Второе - самое трагичное, война. Как рождался и как умирал аэропорт - рассказываем в годовщину окончания боев за ДАП, 21 января.
ДАП
Начиная с 2014-го военные сводки сократили "Международный аэропорт Донецк им С. Прокофьева" до короткого ДАП. С 2014-го словосочетание "Донецкий аэропорт" перестает ассоциироваться с местом, куда садятся самолеты.

Интересно, что в 2012-м, когда решался вопрос о присвоении аэропорту имени, говорили о том, что композитор Сергей Прокофьев не имеет отношения к самолетам.
Композитор Сергей Прокофьев, фото из открытых источников
Имя композитора и уроженца Донецкой области, аэропорт носит с 2011 года. До этого он назывался просто "Международный аэропорт "Донецк".

За новое название проголосовали 96 депутатов областного совета. Предлагали также назвать аэропорт в честь космонавтов из Донецкой области - Волкова или Берегового, но инициатива не нашла поддержки.

Вместе с именем аэропорт получил новую диспетчерскую вышку и семиэтажный терминал. Обе локации создавались к Евро-2012. И обеим локациям было суждено войти в историю совсем по другой причине.
Спутниковые снимки - история в динамике. Авиадиспетчерской вышки еще нет на снимке 2009-го, и уже нет на снимке 2017-го.
Такая же ситуация и с "новым терминалом" ДАПа
В этот раз именно спутниковые снимки помогут вернутся к событиям тех дней и рассказать о них снова, в годовщину окончания боев за аэропорт "Донецк".
"Новый терминал"
26.05.2014-21.01.2015
Донецкий аэропорт с начала боевых действий стал точкой противостояния, являясь для украинской армии воротами в Донецк, а для боевиков - дорогой на Пески. Начало истории боев за ДАП практически совпадает с началом АТО. На снимках спутника можно покадрово воссоздать картину боев за место, которое медленно, но уверенно превращалось в главную позицию - новый терминал, построенный совсем недавно, в преддверии 2012 года.
ДАП впервые попытались захватить около 3 часов ночи 26 мая 2014 года. Руководил захватчиками бывший боец "Альфы" Александр Ходаковский

Армейский спецназ при поддержке боевой авиации отбил аэропорт. В СНБО в тот же день отчитались об успешной операции:

"Украинские подразделения действовали быстро и эффективно - были убиты около 45 боевиков, еще несколько десятков ранены. Треть батальона "Восток" была уничтожена силами АТО. В рядах боевиков началась паника, некоторые лидеры террористов поспешно покинули город. Украинские подразделения закрепились в районе аэропорта", - сообщили в Совете нацбезопасности и обороны.

Спутник сделал снимки 30 мая, спустя четыре дня после боя. Первое, что бросается в глаза - опустевшие парковки.
О боевых действиях напоминают и первые повреждения здания. Следы взрывов легко можно разглядеть на крыше нового терминала
Спустя неделю после начала боевых действий, 3 июня Государственная авиационная служба отзывает сертификат эксплуатанта аэропорта. С этого момента история второго по величине аэропорта страны заканчивается, и начинается история крепости "киборгов" длиной в 242 дня
Летом боевики пытаются взять контроль над аэропортом, в ход идет реактивная артиллерия, следы работы которой хорошо видны на снимках из космоса
Осенью 2014 в ход идет тяжелая техника. С этого момента на снимках около терминала появляются подбитые боевые машины
Спутниковых снимков терминала в самый горячий период противостояний мало. Доступно изображение, сделанное в октябре 14-го, когда аэропорт удерживался украинскими военными. На следующем, февральском снимке, запечатлено уже то, что осталось от "нового терминала".
БАШНЯ
О завершении строительства авиадиспетчерской вышки Донецкого аэропорта сообщили в октябре 2011 года. 52-метровая конструкция стала самой высокой авиадиспетчерской вышкой в Украине и создавалась, как многие другие проекты аэропорта, под главное футбольное событие 2012 года - Чемпионат Европы.

Google предоставляет спутниковые снимки Донецка с 2002 года. Место, где должна появиться башня терминала, в 2009 году выглядит как пустырь. На снимке 2010 года место будущей вышки превращается в стройплощадку, а спустя год мы видим уже готовую башню.

Вышка оставалась свидетелем всей обороны Донецкого аэропорта, хотя постоянно страдала от войны. 21 июля в здании происходит пожар. На фотографиях, сделанных спутником спустя три дня, можно увидеть, как изменился цвет крыши после пожара.
Ежедневные обстрелы нанесли конструкции существенные разрушения, но здание не падало, превращаясь в символ стойкости тех, кто его защищал. Обрушение произошло только 16 января 2015 года. За пять дней до окончания 242-дневной обороны аэропорта.
На снимках, сделанных спутником, хорошо видны угрюмые руины, ландшафт которых остается неизменным до наших дней
Оборона аэропорта "Донецк" продолжалась 242 дня и завершилась, когда стены нового терминала обрушились и здание потеряло стратегическую ценность. Таким аэропорт остается в течении четырех лет, которые прошли с тех пор, как "киборги" ушли после многомесячной обороны.