О завершении строительства авиадиспетчерской вышки Донецкого аэропорта сообщили в октябре 2011 года
. 52-метровая конструкция стала самой высокой авиадиспетчерской вышкой в Украине и создавалась, как многие другие проекты аэропорта, под главное футбольное событие 2012 года - Чемпионат Европы.
Google предоставляет спутниковые снимки Донецка с 2002 года. Место, где должна появиться башня терминала, в 2009 году выглядит как пустырь. На снимке 2010 года место будущей вышки превращается в стройплощадку, а спустя год мы видим уже готовую башню.