Донецкий аэропорт им. Прокофьева за свою очень короткую и трагическую историю успел стать знаменитым дважды: когда реконструировался и когда разрушался. А события, связанные с ним, хотя и происходили в Донецке, но оба раза касались всей Украины. Первое - одно из самых позитивных мероприятий, Евро-2012. Второе - самое трагичное, война. Как рождался и как умирал аэропорт - рассказываем в годовщину окончания боев за ДАП, 21 января.

