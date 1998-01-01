О том, как найти время на двоих



Лилия Ребрик: Романтика точно так же зависит от обоих людей. Это только в книжках написано, что мужчина делает красивые поступки ради женщины. К тому же, не все мужчины – романтики. И только мы, прекрасная половина человечества, может научить мужчину быть романтичным, если он не является таковым. В связи с тем, что у нас двое детей, нам не так просто удается уединиться. Но это может быть и ранним утром, и поздней ночью, и не обязательно дома. Недавно мы с Андреем «сбежали» на дачу вдвоем на один день. Мы пообещали себе не корить себя за то, как бы там было классно нашим девочкам, как бы они радовались снегу. Мы просто наслаждались друг другом и временем, проведенным вдвоем. В каждом моменте нужно искать романтику.



Андрей Дикий: Нужно просто хотя бы на один или два дня куда-то «смываться». Например, как мы на дачу.



