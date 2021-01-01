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Як вигідно зберігати і накопичувати гроші: мінігід депозитами
Банківські депозити натепер залишаються одним з найефективніших і вже точно найдоступнішим способом зберегти зароблені гроші.
Кожен з нас намагається витрачати менше, ніж заробляє
Частину грошей ми відкладаємо на дорогі покупки, на «чорний день», на відпустку тощо. Але не всі замислюються про те, що гроші, які зберігаються вдома, знецінюються. Частину відкладених сум «з'їдає» інфляція. І чим вона більша, тим швидше купівельна спроможність грошей зменшується.
Захистити заощадження від знецінення може банківський депозит. На нього регулярно нараховуються відсотки, які компенсують знецінення грошей. Причому банки сьогодні пропонують досить гнучкі умови за депозитами, тому кожен може підібрати собі варіант вкладу, який підходить саме йому.
Цього року інфляція перевищила 10%. Ціни росли досить швидко, так що НБУ змушений був кілька разів підвищувати облікову ставку, щоб уповільнити інфляцію. Слідом за зростанням облікової ставки зазвичай підвищуються і відсотки за банківськими вкладами. І хоча це відбувається не відразу і не у всіх банках одночасно, у ЗМІ вже звучали прогнози про те, що з осені відсотки за депозитами будуть зростати і до кінця року можуть підвищитися в середньому на 1%. Так що зберігати гроші в банках стане ще вигідніше.
Як вибрати депозит залежно від цілей накопичення, кількості вільних грошей та інших особистих обставин, розповідаємо на прикладі депозитів банку ПУМБ.
Якщо мета - максимально примножити заощадження
Банківський депозит - це не лише спосіб захистити заощадження від інфляції, але й можливість отримати пасивний дохід. Тобто заробити, не докладаючи жодних зусиль. Ті, хто ставить перед собою саме таку мету, звичайно, насамперед повинні орієнтуватися на розмір процентної ставки.
Але експерти підкреслюють: передусім потрібно подбати про те, щоб банк був надійним. Тому що нерідко найвищі відсотки за депозитами пропонують проблемні банки, щоб залучити гроші і поправити своє фінансове становище. Тож якщо орієнтуватися лише на відсотки, можна втратити всі гроші взагалі.
Вибираючи банк, де ви плануєте розмістити депозит, важливо звертати увагу не тільки на депозитні ставки. Надто високі відсотки, порівняно з середньоринковими, можуть бути сигналом, що у банку проблеми з ліквідністю. Також корисно поцікавитися показниками надійності фінустанови. Цю інформацію можна знайти на сайтах самих банків, на сайті НБУ, а також в економічних виданнях. А щоб переконатися у своєму виборі, корисно почитати ще й відгуки на фінансових форумах. Також раджу перевірити, чи пройшов банк стрес-тестування НБУ. Одним словом, до вибору банку потенційний вкладник повинен підходити усвідомлено. Це дозволить уникнути неприємностей і не турбуватися про збереження грошей.
Микита Малясов, керівник відділу депозитів ПУМБ
У вересні 2021 року незалежна рейтингова агенція «Кредит-рейтинг» підтвердила найвищий рівень надійності депозитів ПУМБ. Що стосується думки Нацбанку, то про неї може свідчити такий факт: ПУМБ входить до п'ятірки банків, уповноважених на зберігання запасів готівки НБУ.
Крім того, за даними НБУ , ПУМБ у ТОП-5 банків України за розміром депозитного портфеля фізичних осіб. А за період січень-липень 2021 року посідає перше місце серед 71 банку України за обсягом приросту строкових депозитів фізичних осіб у гривні.
Для тих, хто хоче отримати максимально велику надбавку до своїх заощаджень, ПУМБ пропонує депозит «Дохідний». Якщо відкрити депозит у гривні на рік або більше (максимальний термін - півтора року), то можна отримати відсоток прибутку - 9%. А з програмою лояльності від банку - взагалі 10%. Разом з тим цей депозит можна відкрити на будь-який зручний вам строк: від 1 до 18 місяців.
«Дохідний»
Мінімальна сума – від 500 грн
Ставка – від 6,5% до 10%
Виплати на картку щомісяця
Для порівняння: у жовтні, за даними НБУ, середня ставка в ТОП-30 найбільших банків України за річним депозитом становила близько 8,7% річних.
Щоправда, варто врахувати, що відсотки за депозитами, згідно з українським законодавством, обкладаються податками: податком на доходи фізичних осіб (18%) і військовим збором (1,5%). Тому реальна ставка, з урахуванням програми лояльності, становитиме до 8,05% в залежності від обраного строку депозиту. Але все одно, на сьогодні, це одна з найвигідніших ставок серед надійних українських банків.
Наприклад, поклавши на депозит «Дохідний» 50 тисяч гривень, під 10% річних, за рік можна отримати максимальний дохід розміром 4036 грн (тут і далі у тексті сума доходу вказана після оподаткування, з урахуванням програми лояльності). А якщо покласти в банк 200 тисяч, то максимальний прибуток за рік становитиме 16 144 грн. Оскільки відсотки за цим депозитом виплачуються щомісяця на картку ПУМБ, це означає, що щомісяця клієнт отримуватиме пасивний дохід у розмірі понад 1345 грн.
*Після оподаткування, з урахуванням програми лояльності
А 10% були найвищою ставкою у безпроблемних банків. ПУМБ одним з перших відреагував на прискорення інфляції і ще влітку підняв відсотки за депозитами на 0,5-1%.
Тобто, на сьогоднішній день депозит - можливість не лише зберегти власні кошти від знецінення, але й заробляти на них.
Мінімальна сума вкладу на цей депозит - 500 грн. Але потрібно врахувати, що депозити з максимальними відсотками зазвичай не передбачають можливості поповнювати рахунок і достроково знімати гроші. Але, можливо, це навіть на краще, якщо є мета накопичити - не буде спокуси витратити ці гроші.
Дохід за депозитом (зокрема з розбивкою на суму нарахованих у майбутньому відсотків та утриманих з них податків) завжди можна розрахувати скориставшись калькулятором на сайті ПУМБ.
Депозит «Дохідний», як і всі інші типи депозитів, можна відкрити без відвідування відділення банку – у мобільному додатку «ПУМБ Online».
Якщо мета - накопичити та примножити легко
Депозити без можливості поповнення (як «Дохідний», про який ми розповідали вище) більше підходять все-таки тим, у кого вже накопичилася певна сума, яка дозволить регулярно (зазвичай, щомісячно) отримувати відчутну прибавку до зарплати або інших видів доходів. А ось якщо у людини поки стоїть завдання тільки накопичити велику суму на якусь покупку або для отримання пасивного доходу, варто звернути увагу на депозити з можливістю поповнення. Такі депозити можна поповнювати, регулярно додаючи до основної суми частину зарплати щомісяця.
Для тих, хто ставить за мету накопичити, ПУМБ пропонує депозит з відповідною назвою - «Накопичувальний». Початкова сума має становити 5 000 грн. Ставка за таким депозитом не набагато нижча, ніж за «Дохідним» - від 7 до 8,5% річних у гривні, з урахуванням програми лояльності.
«Накопичувальний»
Мінімальна сума – від 5000 грн
Ставка – від 7% до 8,5%
Можливість поповнювати
Щоправда, депозит «Накопичувальний» відкривається тільки на 3 або 6 місяців. Але зручно, що його можна продовжити автоматично, просто натиснувши відповідну галочку у вебверсії або в мобільному додатку «ПУМБ Online».
До того ж, відсотки за депозитом, які виплачує банк, додаються до основної суми депозиту і теж починають приростати відсотками.
Для учасників програми лояльності ПУМБ ставки за депозитами у гривні на 1% вищі, ніж для інших клієнтів. А стати учасником програми лояльності досить легко. Для цього потрібно відповідати одній з 4 умов. Можна розмістити новий депозит за допомогою сервісу «ПУМБ Online». Якщо вже є внесок в ПУМБ, пролонгувати його. Також додається 1% до ставки депозиту у гривні, якщо клієнт розмістить новий депозит за наявності діючого в ПУМБ. І, нарешті, клієнт може розмістити депозит повторно, тобто протягом 30 днів з моменту закінчення терміну дії попереднього. У такому разі його ставка за депозитом у гривні також буде на 1% більша за базову.
Микита Малясов, керівник відділу депозитів ПУМБ
Хто може стати учасником програми лояльності ПУМБ
До слова, за даними НБУ, ПУМБ посів 1 місце за обсягом приросту строкових депозитів фізичних осіб у гривні.
Влітку 2021 року банківський портфель гривневих депозитів фізосіб перевищив позначку 12 млрд грн. Клієнти довіряють банку зокрема і тому, що за 30 років свого існування він жодного разу не скасував виплати за депозитами і будь-які інші виплати. Більш того, з 2015 року ПУМБ є банком-агентом Фонду гарантування вкладів фізосіб, який має право виплачувати компенсації від Фонду по інших банках. За період з 2015 по 2020 роки, ПУМБ виплатив вкладникам проблемних банків 5,86 млрд грн.
Якщо мета - вільно керувати заощадженнями
Для тих, хто не впевнений, чи зможе обійтися кілька місяців без тих грошей, які планує покласти на депозит, підійде депозит «Вільний». Його умови дозволяють не лише поповнювати депозит без обмежень, коли з'являється можливість, а й вільно знімати частину суми у будь-яку мить, коли потрібні гроші. На такий депозит можна навіть покласти значну частину зарплати або іншого регулярного доходу і знімати потроху, за необхідності. Відсотки за такими депозитами розраховуються щодня залежно від суми на депозитному рахунку, так що таким чином можна отримати трохи більше, ніж тримати ці ж самі кошти на картковому рахунку.
Відсоток у гривні за такими депозитами менший, ніж за іншими видами вкладів - до 6% річних у гривні з урахуванням програми лояльності. Але можливість вільно користуватися грошима і не хвилюватися, що може не вистачити до зарплати, для багатьох дорожче, ніж сума відсотків. До того ж такий депозит все одно дає нехай невеликий, але пасивний дохід. А початкова сума може становити всього 100 грн.
«Вільний»
Мінімальна сума – від 100 грн
Ставка – від 5% до 6%
Виплати на картку щомісяця
Можливість вільно користуватися грошима і не хвилюватися, що може не вистачити до зарплати, для багатьох дорожче, ніж сума відсотків.
*Після оподаткування, з урахуванням програми лояльності
Останнім часом багато українців віддають перевагу депозитам до запитання. Це депозити без точного зазначеного терміну зберігання. Внесок повертається на першу вимогу клієнта. Це зручно, коли клієнту гроші потрібні тут і зараз, і він не готовий чекати до закінчення терміну дії вкладу. Але у таких депозитів є й мінус - найнижча процентна ставка в порівнянні зі строковими вкладами (тобто за вкладами, в яких зазначено термін дії депозиту без права їх дострокового зняття). Тому ідеальний варіант, якщо клієнт хоче і заробити на депозиті, і мати доступ до грошей - це комбінувати кілька вкладів. Наприклад, можна відкрити класичний депозит «Дохідний» без права поповнення та дострокового зняття - зазвичай у таких депозитів найвищі процентні ставки - і депозит до запитання «Вільний» з вільним доступом до коштів. У разі, якщо у клієнта є стабільний регулярний дохід, який він готовий відкладати на депозит, можна відкрити депозит з правом поповнення «Накопичувальний», але без права дострокового зняття, і одночасно - також депозит до запитання «Вільний» з вільним доступом до коштів.
Микита Малясов, керівник відділу депозитів ПУМБ
Ідеальний варіант - комбінувати вклади
ПУМБ цього року святкує своє 30-річчя та з нагоди ювілею проводить акцію «Ювілей святкуємо – 30 тисяч на депозит даруємо». Усі вкладники депозиту «Ювілейний» (максимальна дохідність до 11% річних у гривні, строк розміщення від 3 до 12 місяців, з правом поповнення (без обмежень за сумою протягом усього строку дії депозиту), з щомісячною виплатою відсотків, без права часткового зняття та дострокового розірвання, без автопролонгації, без застосування стандартної програми лояльності ПУМБ) беруть участь у розіграші 30 депозитів по 30 тис. грн.
Святкуємо ювілей вигідно
Відкрити депозит сьогодні дуже легко. Для цього не потрібно ходити в банк, простоювати в чергах, підписувати купу паперів. Якщо є картка і доступ до інтернету, відкрити депозит можна протягом декількох хвилин у мобільному додатку «ПУМБ Online», пройти у ньому ідентифікацію та відкрити віртуальну платіжну картку, обрати тип депозиту, що відповідає саме його потребам та стилю накопичення, обрати валюту депозиту, строк, зазначити суму вкладу та підтвердити дії введенням паролю з смс-повідомлення від банку. На все про все потрібно до 5 хвилин вільного часу та до 10 кліків у додатку.
Як відкрити та керувати депозитом онлайн
Згідно з даними НБУ, ПУМБ входить до ТОП 5 українських банків за розміром депозитного портфеля вкладників фізичних осіб. Цікаво, що 80% всіх вкладників повторно розміщують депозити в ПУМБ. Для нас як для банку це показник довіри українців до банку, який є ровесником української незалежності. Є значна частина клієнтів - фізичних осіб, які з банком вже 25-30 років. Хтось відкрив кредит, виплатив його, відкрив депозит, хтось отримував стипендію, потім заробітну плату на картку банку, а потім зі зростанням доходу вирішив відкрити депозит і почав відкладати на навчання дітям або перший внесок на квартиру. Для нас ці історії - це історія довіри до нас.
Микита Малясов, керівник відділу депозитів ПУМБ
КРЕАТИВНА КОМАНДА ПРОЕКТУ
Ідея: Segodnya.ua.
Продюсер: Юлія Мамойленко.
Дизайнер: Степан Телюк.
Креативний лідер: Олексій Сисоєв.
Джерела: Freepik.com