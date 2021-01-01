Для тих, хто хоче отримати максимально велику надбавку до своїх заощаджень, ПУМБ пропонує депозит «Дохідний». Якщо відкрити депозит у гривні на рік або більше (максимальний термін - півтора року), то можна отримати відсоток прибутку - 9%. А з програмою лояльності від банку - взагалі 10%. Разом з тим цей депозит можна відкрити на будь-який зручний вам строк: від 1 до 18 місяців.

«Дохідний»

Мінімальна сума – від 500 грн

Ставка – від 6,5% до 10%

Виплати на картку щомісяця

Для порівняння: у жовтні, за даними НБУ , середня ставка в ТОП-30 найбільших банків України за річним депозитом становила близько 8,7% річних.

Щоправда, варто врахувати, що відсотки за депозитами, згідно з українським законодавством, обкладаються податками: податком на доходи фізичних осіб (18%) і військовим збором (1,5%). Тому реальна ставка, з урахуванням програми лояльності, становитиме до 8,05% в залежності від обраного строку депозиту. Але все одно, на сьогодні, це одна з найвигідніших ставок серед надійних українських банків.

Наприклад, поклавши на депозит «Дохідний» 50 тисяч гривень, під 10% річних, за рік можна отримати максимальний дохід розміром 4036 грн (тут і далі у тексті сума доходу вказана після оподаткування, з урахуванням програми лояльності). А якщо покласти в банк 200 тисяч, то максимальний прибуток за рік становитиме 16 144 грн. Оскільки відсотки за цим депозитом виплачуються щомісяця на картку ПУМБ, це означає, що щомісяця клієнт отримуватиме пасивний дохід у розмірі понад 1345 грн.



*Після оподаткування, з урахуванням програми лояльності

А 10% були найвищою ставкою у безпроблемних банків. ПУМБ одним з перших відреагував на прискорення інфляції і ще влітку підняв відсотки за депозитами на 0,5-1%.

Тобто, на сьогоднішній день депозит - можливість не лише зберегти власні кошти від знецінення, але й заробляти на них.

Мінімальна сума вкладу на цей депозит - 500 грн. Але потрібно врахувати, що депозити з максимальними відсотками зазвичай не передбачають можливості поповнювати рахунок і достроково знімати гроші. Але, можливо, це навіть на краще, якщо є мета накопичити - не буде спокуси витратити ці гроші.



Дохід за депозитом (зокрема з розбивкою на суму нарахованих у майбутньому відсотків та утриманих з них податків) завжди можна розрахувати скориставшись калькулятором на сайті ПУМБ.

