"Считаю, что мы - элита горного дела, мы - первопроходцы. Мы обязаны привести в безопасное состояние выработку, поставить стойки. Будет кровля закреплена, значит, и все остальное будет в порядке. Поэтому самым главным в работе горняка-проходчика считаю ответственность. Потому что от моей работы зависит и трудовой процесс, и результаты труда, и, чего скрывать, жизнь других людей. Желаю всем горнякам крепкой кровли над головой. Все должны вернуться в семьи живыми-здоровыми, количество спусков должно равняться числу подъемов".