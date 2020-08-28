С Днем шахтера!
На страже энергонезависимости

В последнее воскресенье лета отмечают свой профессиональный праздник работники угольной промышленности - люди, которые трудятся ради тепла и света для всей Украины. Шахтерскому празднику больше 80 лет, он вошел в календарь вместе с первым стахановским рекордом.
Многие семьи отмечают его десятки лет, несколькими поколениями, поздравляют детей и внуков, которые сейчас прокладывают новые горизонты и ставят новые рекорды.

Они дополняют опыт отцов своими знаниями и современными технологиями, предлагают новые эффективные решения, внедряют смелые идеи, совершенствуют процессы, делают свои предприятия лучшими и наиболее конкурентоспособными.

Современная шахта – это сильные умелые руки и знания. По статистике, на угольных предприятиях ДТЭК половина сотрудников — с высшим и средним специальным образованием. Своим мастерством, интеллектом, опытом, смекалкой, ответственностью шахтеры вносят вклад в развитие не только предприятий компании, но и всей угольной отрасли Украины, а значит - в энергонезависимость нашей страны.

В крупнейшей энергетической компании Украины есть замечательная традиция – ежегодно вручать награды, Золотой знак ДТЭК, лучшим сотрудникам. Это люди, которые улучшают производственные процессы, повышают безопасность работ, обучают коллег по собственным эффективным системам и находят оригинальные решения для сложных технологических вопросов. Они пишут историю компании и всей отрасли. И мы расскажем их истории.
Игорь Грецко:
"Шахта воспитывает смелость, выносливость и понимание, что такое дружба"
Игорь Грецко, начальник участка по добыче угля, ДТЭК ШУ Першотравенское
Досье:
Начальник участка по добыче угля, ДТЭК ШУ Першотравенское.
В угольной промышленности - 28 лет. Потомственный горняк. Начинал учеником электрослесаря еще в 18. После службы в армии вернулся на Степную, на участок, где работал его отец. В 2016 году награжден Золотым знаком ДТЭК.


Вклад в развитие отрасли:
Шахта – сложная система, некоторые процессы особенно долгие и трудоемкие. Например, на переход из отработанной лавы в новую уходит неделя. На шахте Степной благодаря Игорю это делают за неделю. Идея горняка позволила шахтоуправлению сэкономить более 5 млн гривен.

"У нас есть энергопоезд – мобильная "электростанция", которая питает электричеством всю технику в забое. Раньше каждую из 16 единиц мы перебрасывали из лавы в лаву при помощи лебедки. Процесс занимал неделю. Моя идея состояла в том, чтобы использовать подвесную монорельсовую дорогу и дизелевоз для одновременного перемещения всех частей энергопоезда. Теперь переход из лавы в лаву происходит безразрывно и делаем мы это за одну смену".
Цитата:
"Шахтеры – это настоящие мужики. Шахта воспитывает смелость, выносливость и понимание, что такое дружба. И хотя наш труд порой опасен, но когда ты понимаешь, что свет и тепло в домах – это вклад каждого из нас, сердце наполняется гордостью за свой труд и труд коллег!"
Александр Гусев:
"В каждой добытой тонне угля - частичка шахтерской души"
Александр Гусев, старший начальник смены, ДТЭК ШУ Белозёрское
Досье:
Старший начальник смены ДТЭК ШУ Белозерское. Прошел путь от электрослесаря до начальника участка по добыче угля. Потомственный шахтер: раньше на этой же шахте работал его отец. Имеет награды "Шахтерская слава" 3-й и 2-й степени, а также Золотой знак ДТЭК.
Вклад в развитие отрасли:
Свою золотую строку Александр Гусев вписал в 2018 году, когда за 10 месяцев горняки его участка №2 выдали на-гора 1 миллион тонн угля. Такого результата в ДТЭК Добропольеуголь не было на протяжении последних пяти лет.
Цитата:
"Шахта – единый большой организм. И только работая единой командой, можно достичь хороших результатов. Да, ставили цель – добыть миллион тонн. В каждой добытой тонне угля не только напряженный труд горняков, но и частичка шахтерской души. Высшая награда компании не только мотивирует, но и налагает особые, повышенные обязательства в работе – быть лучшими".
Евгений Клименко:
"Мы все подходим друг другу, как звенья одного механизма"
Евгений Клименко, бригадир, ДТЭК ШУ Днепровское
Досье:
Бригадир проходческого участка. Потомственный шахтер: отец, мама, брат работали на шахте. В отрасли - 16 лет, начинал с горнорабочего. В 2019 году награжден Золотым знаком ДТЭК. Очень любит свою работу и семью - жену Светлану и детей Ярослава и Ульяну.
Вклад в развитие отрасли:
Подземная добыча каменного угля в Украине отнесена к наивысшему 67-му классу профессионального риска. Важнейший этап подготовительных работ, от качества которых во многом зависит безопасность всех работников – проходка и крепление забоя. Здесь особенно важен фактор времени, ведь пока ведутся крепежные работы, над людьми нависают тонны породы. Предохранительная крепь переносится и монтируется за 15 минут. Бригаде Евгения удалось сократить это время до 5 минут. Евгений предложил использовать временную предохранительную крепь, которая решала сразу несколько задач: уменьшение времени нахождения работника в незакрепленном пространстве, сокращение времени на крепление забоя, увеличение темпа проведения горных выработок, повышение уровеня промышленной безопасности.
Цитата:
"Эта награда - не только моя заслуга, здесь труд всей бригады. Наш коллектив создавался не один год. Мы все подходим друг другу, как звенья одного механизма. Каждый знает свою работу и обладает бесценным опытом. Поэтому я ребятам говорю, что Золотой знак ДТЭК подтвердил лидерство и профессионализм нашей бригады".
Юрий Панушко:
"Что такое шахта, знаю с детства"
Юрий Панушко, главный механик ДТЭК ШУ Павлоградское
Досье:
Главный механик ДТЭК ШУ Павлоградское. Родился и вырос в Донбассе, в угольном регионе. На шахту пришел сразу после школы, затем вернулся, закончив институт. Прошел через несколько шахтерских профессий. Трудится в отрасли почти 40 лет. Награды и звания: Заслуженный шахтер Украины, кавалер знака "Шахтерская слава", Золотой знак ДТЭК.
Вклад в развитие отрасли:
На шахте "Павлоградской" шло масштабное техническое перевооружение. Тогда обновлялось добычное и проходческое оборудование, и Юрий Болеславович организовал систему обучения сотрудников, а также подготовил и внедрил на предприятии программы по унификации оборудования. Сегодня система обучения, развернутая на "Павлоградской", обеспечивает надежную работу импортного оборудования без привлечения сервисных представителей завода-изготовителя.
Цитата:
"Помню, еще школьником был, у нас добычные участки держали шефство над классами. И вот они позволяли нам, мальчишкам, чистить ленты, поэтому, что такое шахта, знаю с детства".
Ольга Пугач:
"Мы отсекаем в горной массе все лишнее, чтобы получить черное золото"
Ольга Пугач, главный инженер ДТЭК Кураховской ЦОФ
Досье:
Главный инженер ДТЭК Кураховской ЦОФ. Работает в угольной промышленности с 2003 года, сразу после окончания ДонНТУ. Начинала аппаратчиком в Моспинском УПП. Затем попала в корпоративный центр и в итоге оказалась на Кураховской ЦОФ. Сначала работала заместителем директора по производству, затем стала главным инженером.
Вклад в развитие отрасли:
Изначально в добытой шахтерами горной массе содержатся также негорючие вещества – порода. Поэтому уголь "обогащают" на специальных фабриках – очищают от примесей. Затем "очищенный" уголь (концентрат) грузят в вагоны и отправляют потребителям. Обычно куски угля при этом очень разные по размерам. Но отдельным потребителям нужен четко определенный размер, что требует изменений в технологиях и аппаратном оснащении процесса обогащения угля на фабрике. Ольге удалось найти решение: она воплотила в жизнь схему выделения и погрузки в вагоны крупного концентрата для потребностей внешнего потребителя (заводы ферросплавов). Это дало компании возможность эффективнее обеспечивать реализацию угля.
Цитата:
"Мы, обогатители углей, называем себя ювелирами. Мы отсекаем в добытой горной массе все лишнее, чтобы получить черное золото".
Андрей Стрельцов:
"Мы - первопроходцы"
Андрей Стрельцов, бригадир проходческой бригады, ДТЭК ШУ Добропольское
Досье:
Бригадир проходческой бригады, ДТЭК ШУ Добропольское. 27 лет подземного стажа, потомственный шахтер. Вся трудовая биография связана с шахтой. Возглавляет одну из лучших проходческих бригад в регионе. В 2017 году вклад проходчика в общее дело компании отмечен Золотым знаком ДТЭК.
Вклад в развитие отрасли:
На протяжении 2015 года бригаде участка подготовительных работ №7 шахты "Пионер" под руководством Андрея удалось достичь высоких производственных показателей, шахта заняла втрое место по скорости проведения горных выработок среди шахт ДТЭК. Бригада Андрея три года подряд перевыполняла план проведения горных выработок.
Цитата:
"Считаю, что мы - элита горного дела, мы - первопроходцы. Мы обязаны привести в безопасное состояние выработку, поставить стойки. Будет кровля закреплена, значит, и все остальное будет в порядке. Поэтому самым главным в работе горняка-проходчика считаю ответственность. Потому что от моей работы зависит и трудовой процесс, и результаты труда, и, чего скрывать, жизнь других людей. Желаю всем горнякам крепкой кровли над головой. Все должны вернуться в семьи живыми-здоровыми, количество спусков должно равняться числу подъемов".
Дмитрий Устюгов:
"Парни понимают: стране необходим уголь, а нам - зарплата"
Дмитрий Устюгов, начальник участка, ДТЭК ШУ им. Героев космоса
Досье:
Начальник участка по добыче угля №3 шахты им. Героев космоса. Потомственный горняк. Руководит коллективом из 150 человек. Награжден Золотым знаком ДТЭК.
Вклад в развитие отрасли:
Для участка Дмитрия амбициозной целью стала добыча за год 1 миллиона тонн угля. Коллектив планомерно шел к своей цели. В 2016 году добыто 735 тыс. тонн, в следующем году - уже 899 тыс. тонн. А на третий год участок уверенно поднял планку до рекордного миллиона. Добыча шла в трех лавах, в среднем по 2780 тонн за сутки из каждой. Такой показатель на тонких угольных пластах Павлоградугля - это серьезный успех. Заветный миллион участок выдал на-гора ровно к Новому году, перевыполнив годовой план на 291 тысячу тонн.
Цитата:
"Казалось бы, что сложного в работе начальника? Руководи себе, а другие пусть работают. Когда-то я и сам так думал. Но жизнь все расставляет по местам. Надо заслужить авторитет и уважение у коллектива, и это непросто. Бывает, что мужики тебе по возрасту в отцы годятся, а ты им наставления даешь. Добыча миллиона нас еще больше сплотила: парни понимали, что стране необходим уголь, а нам – зарплата. Высокое отличие считаю заслугой всего нашего участка - опытной, надежной и слаженной команды единомышленников".
Сергей Фараонов:
"На шахте царит особая атмосфера"
Сергей Фараонов, зам.директора по производству, ДТЭК ШУ им. Героев космоса
Досье:
Заместитель директора по производству ДТЭК ШУ им. Героев космоса. Работает в отрасли уже 23 года. Закончил горный институт, поработал на добычных участках горным мастером, помощником, начальником. Награжден Золотым знаком ДТЭК.
Вклад в развитие отрасли:
В 2017 году коллектив шахтоуправления им. Героев космоса впервые в истории предприятий ДТЭК Павлоградуголь добыл 5 млн тонн угля и этот рекорд пока еще ни одному из шахтоуправлений ДТЭК перекрыть не удалось. "Пятимиллионным" процессом руководил Сергей Фараонов.
Цитата:
"На шахте царит особая атмосфера - здесь и настоящая мужская дружба, и взаимовыручка, и крепкое словцо или тормозок на двоих. Я искренне уважаю каждого, кто посвятил себя этой нелегкой, но такой важной профессии - нести людям свет и тепло. "Золотоносцы ДТЭК" - это обычные шахтеры, которых объединяет ответственность и полная самоотдача работе. Главное, чтобы этот труд был безопасным. Поэтому когда на ШУ мы достигнем нулевого травматизма – для меня это станет еще одной очень важной победой!".