Многие семьи отмечают его десятки лет, несколькими поколениями, поздравляют детей и внуков, которые сейчас прокладывают новые горизонты и ставят новые рекорды.



Они дополняют опыт отцов своими знаниями и современными технологиями, предлагают новые эффективные решения, внедряют смелые идеи, совершенствуют процессы, делают свои предприятия лучшими и наиболее конкурентоспособными.



Современная шахта – это сильные умелые руки и знания. По статистике, на угольных предприятиях ДТЭК половина сотрудников — с высшим и средним специальным образованием. Своим мастерством, интеллектом, опытом, смекалкой, ответственностью шахтеры вносят вклад в развитие не только предприятий компании, но и всей угольной отрасли Украины, а значит - в энергонезависимость нашей страны.



В крупнейшей энергетической компании Украины есть замечательная традиция – ежегодно вручать награды, Золотой знак ДТЭК, лучшим сотрудникам. Это люди, которые улучшают производственные процессы, повышают безопасность работ, обучают коллег по собственным эффективным системам и находят оригинальные решения для сложных технологических вопросов. Они пишут историю компании и всей отрасли. И мы расскажем их истории.

