Шахта "Ювілейна" (ДТЕК шахтоуправління "Першотравенське") - унікальна не тільки за мірками гірничодобувної галузі. Це місце внесене до Національного реєстру рекордів України, оскільки саме тут найглибший Wi-Fi у всій Україні. На глибині понад 500 метрів - це середня глибина Червоного моря! Днями тут відзначили першу річницю встановлення рекорду.
І це не просто "іграшка": Wi-Fi-інфраструктура стала фундаментом для подальшого інноваційного кроку - створення системи позиціонування персоналу. Головна мета - посилити безпеку праці під землею за рахунок неосяжних можливостей цифрових технологій.
Маячки забезпечили покриття близько 80 км гірничих виробок (а це більше, ніж все київське метро). А півтори тисячі шахтарів на "Ювілейній" забезпечили smart-лампами. Вони не тільки освітлюють гірничі виробки, а й у режимі реального часу передають на диспетчерський пульт поверхні, де саме перебуває людина під землею, - з точністю до 10 метрів (а це особливо важливо в разі аварійної ситуації).
У нових ламп є ще кілька важливих опцій - вони визначають рівень метану навколо працівника і передають цю інформацію диспетчеру. Якщо концентрація газу критична, у диспетчера відразу активується тривожний сигнал, а шахтар на свою лампу отримає повідомлення з проханням покинути небезпечну зону.
Дмитро Кислицин,
заступник начальника дільниці вентиляції і техніки безпеки з впровадження проєктів програми MODUS на ДТЕК ШУ "Першотравенське"
"Система зв'язку в шахті, звичайно ж, існувала завжди. Однак швидкість комунікацій залишала бажати кращого. Тому що підземні стаціонарні телефони розміщені досить далеко один від одного. Шахтарям іноді було необхідно долати чималу відстань або взагалі повертатися на поверхню, щоб повідомити про проблему, отримати консультацію фахівця або доступ до важливої інформації. Але в аварійних ситуаціях кожна секунда важлива, а від швидкості й точності комунікацій залежить життя і здоров'я працівників, а також безперервність виробничого процесу".