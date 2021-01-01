Шахта "Ювілейна" (ДТЕК шахтоуправління "Першотравенське") - унікальна не тільки за мірками гірничодобувної галузі. Це місце внесене до Національного реєстру рекордів України, оскільки саме тут найглибший Wi-Fi у всій Україні. На глибині понад 500 метрів - це середня глибина Червоного моря! Днями тут відзначили першу річницю встановлення рекорду.

І це не просто "іграшка": Wi-Fi-інфраструктура стала фундаментом для подальшого інноваційного кроку - створення системи позиціонування персоналу. Головна мета - посилити безпеку праці під землею за рахунок неосяжних можливостей цифрових технологій.



Маячки забезпечили покриття близько 80 км гірничих виробок (а це більше, ніж все київське метро). А півтори тисячі шахтарів на "Ювілейній" забезпечили smart-лампами. Вони не тільки освітлюють гірничі виробки, а й у режимі реального часу передають на диспетчерський пульт поверхні, де саме перебуває людина під землею, - з точністю до 10 метрів (а це особливо важливо в разі аварійної ситуації).



У нових ламп є ще кілька важливих опцій - вони визначають рівень метану навколо працівника і передають цю інформацію диспетчеру. Якщо концентрація газу критична, у диспетчера відразу активується тривожний сигнал, а шахтар на свою лампу отримає повідомлення з проханням покинути небезпечну зону.



частина 3

Дмитро Кислицин,

заступник начальника дільниці вентиляції і техніки безпеки з впровадження проєктів програми MODUS на ДТЕК ШУ "Першотравенське"