Экологическая ответственность бизнеса

Только 10% компаний на глобальном уровне начали переход к устойчивому подходу ведения бизнеса.
Технический прогресс, урбанизация, рост населения — все это приводит к тому, что экологическая ситуация на планете ухудшается с каждым годом. Именно поэтому представители бизнеса по всему миру ищут пути помощи окружающей среде. Так, уже сейчас появляются альтернативные источники энергии, предприятия безотходного производства, а бизнес активно трансформируется, чтобы не только соответствовать ожиданиям своих потребителей и клиентов, но и не отставать от «зеленой» повестки.
81% людей считает, что бизнес должен заботиться об экологии
Забота об экологии перестала быть трендом, теперь это новая реальность, в которую включаются люди, власти и бизнес. К слову, согласно исследованию Nielsen Media Research, которое проводилось в 2018 году, 81% людей во всем мире считает, что компании и предприятия должны заботиться об окружающей среде.
Представители различных сегментов бизнеса по-разному подходят к решению экологических проблем. Например, в ритейле и заведениях общественного питания сейчас отказываются от использования пластика — пакетов, перчаток, трубочек, посуды, столовых приборов. На смену им приходят бумажные изделия или же такие, которые сделаны из экоматериалов. Компании, которые занимаются изготовлением одежды и обуви, все чаще шьют вещи из вторсырья и даже из переработанного мусора.
Крупные заводы ищут другие источники энергии, которые были бы более безопасными для экологии. Так, в Шотландии массово используют ветроэнергетику, что позволяет отказаться от выбросов углекислого газа. В Германии также работают тысячи ветряных турбин и сотни тысяч солнечных (фотоэлектрических) установок.
Таких примеров тысячи во всем мире и в Украине в том числе. В 2019 году Украина вошла в топ-10 рейтинга инвестиций в «зеленую» энергетику. Согласно ежегодному отчету Climatescope 2019, подготовленному агентством Bloomberg New Energy Finance, за год Украина поднялась с 63-го места на восьмое.
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Развитие «зеленой энергетики» — это одно из главных стратегических направлений. Еще в начале 2020 года в Кабинете министров говорили о том, что к 2050-му году уровень возобновляемых источников энергии в общем энергобалансе страны вырастет до 70%. Зачем это нужно? Проще говоря, биоэнергетика позволяет уменьшить количество отходов и выбросов. Население и бизнес будут получать чистую энергию, от которой не будет ужасных последствий для экологии.
Правда, согласно исследованию ведущей международной консалтинговой компании «Bain and Company», лишь 10% компаний на глобальном уровне начали переход к устойчивому подходу ведения бизнеса. Примером такого подхода к ведению бизнеса в Украине есть ведущий агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» (МХП). Сейчас они лидеры в биогазовой сфере, а использование возобновляемых источников энергии — одна из приоритетных задач для МХП.
Кто и как развивает «зеленую» энергетику в Украине
Экологическая ответственность, ресурсоэффективность, рациональное управление отходами, производство и использование зеленой энергии, а также сокращение выбросов — это реальные элементы перехода МХП к модели устойчивой и циркулярной экономики, которая пока еще остается новинкой для всего мира.
Так, в декабре 2019 года МХП ввели в эксплуатацию первую очередь биогазового комплекса «Биогаз Ладыжин» с установленной энергетической мощностью 12 МВт. Объемов электроэнергии, вырабатываемой на первой очереди биогазового комплекса, хватит для одновременного энергообеспечения 35 тыс. семей. Проект строительства биогазового комплекса ОП «Биогаз Ладыжин» реализуется в две очереди с запланированной установленной энергетической мощностью 24 МВт, что делает его крупнейшим биогазовым комплексом по переработке органических отходов от цыплят-бройлеров в мире.
Если говорить о промышленных масштабах произведенной энергии, первой очереди биогазового комплекса МХП хватит для обеспечения электричеством около 40% мощностей Агроиндустриального кластера МХП в Винницкой области, где находится самая большая птицефабрика в Европе.
Александр Домбровский, заместитель председателя правления МХП, рассказывает, что их компания еще с 2013 года эксплуатирует биогазовый комплекс ЗАО «Орель-Лидер» в Днепропетровской области, с установленной энергетической мощностью 5,5 МВт.
«Вовремя реагируя на глобальные вызовы и отвечая принципам устойчивого развития, МХП выстроил уникальную и эффективную модель циркулярной экономики в рамках вертикальной интеграции направлений своей деятельности. Наша компания эффективно использует органические отходы, образующиеся в процессе деятельности предприятий группы МХП, для производства «зеленой» энергии на 2-х биогазовых комплексах», — говорит Домбровский.
Помимо «зеленой» энергетики в агрохолдинге уделяют значительное внимание восстановлению плодородия почвы, т.к. в Украине в последние годы доминировала несбалансированная дефицитная система земледелия. Неурожаи последних лет — это в основном результат истощения естественного плодородия почвы. Биогазовый комплекс производит органические биоудобрения с высоким содержанием необходимых для растений элементов питания. Это позволяет увеличить содержание гумуса и восстановить плодородие грунтов.
«Учитывая катастрофические тенденции потери гумуса в украинских грунтах, МХП в этом году запустили программу «Восстановление плодородия украинских почв с помощью органических удобрений» на базе биогазового комплекса «Биогаз Ладыжин» в Винницкой области. Также сейчас МХП начали реализацию проекта «Органический гектар» для фермеров. МХП предлагает пилотное внесение жидких органических удобрений для соседних фермеров, а также дает возможность воспользоваться твердыми органическими удобрениями другим сельскохозяйственным предприятиям Винницкой области. В обмен на эффективные биоудобрения, в свою очередь, фермеры предоставляют солому из своих угодий, с которой они не знают, что делать, так как сжигать ее уже запрещено. Биогазовые комплексы нашей компании — это высокотехнологичный объект, который преобразует органические отходы сельского хозяйства в «зеленую» энергию и чистые органические удобрения по самым высоким мировым экологическим стандартам», — отмечает Домбровский.