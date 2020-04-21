Экологическая ответственность бизнеса

Развитие «зеленой энергетики» — это одно из главных стратегических направлений. Еще в начале 2020 года в Кабинете министров говорили о том, что к 2050-му году уровень возобновляемых источников энергии в общем энергобалансе страны вырастет до 70%. Зачем это нужно? Проще говоря, биоэнергетика позволяет уменьшить количество отходов и выбросов. Население и бизнес будут получать чистую энергию, от которой не будет ужасных последствий для экологии.



Правда, согласно исследованию ведущей международной консалтинговой компании «Bain and Company», лишь 10% компаний на глобальном уровне начали переход к устойчивому подходу ведения бизнеса. Примером такого подхода к ведению бизнеса в Украине есть ведущий агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» (МХП). Сейчас они лидеры в биогазовой сфере, а использование возобновляемых источников энергии — одна из приоритетных задач для МХП.

