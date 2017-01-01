Енергетичний безвіз

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У Голландії можна не просто обрати тариф, а навіть конкретну сонячну батарею або вітрогенератор, від якого отримуватимеш електроенергію. Хтось пропонує ціни нижчі, хтось телебачення, газ або інтернет в одному пакеті. Головний плюс лібералізації ринку – тотальна модернізація. Наприкінці 1990-х технологічні втрати були колосальними – старі лінії не витримували. Коли запрацював ринок – оновили мережі, і тепер втрати знизилися до 4%.
У Фінляндії можна витрачати на 30–40% менше. Головне – вчитатися в умови договору. Усі викладені на спеціальному сайті. Найзручніший «безстроковий тариф» – можна змінити його в будь-який момент. Таких пропозицій близько 200. До речі, в платіжці зазначено, скільки намотав лічильник і скільки відсотків енергії чистої, тобто вироблено з відновлюваних джерел.