Енергетичний безвіз

— Зараз чудовий момент для втілення реформи. Українські компанії готувалися досить давно. Звичайно, не всі зміни відбудуться відразу. Але я сподіваюся, що вже до кінця року ми побачимо стабільний лібералізований ринок в Україні.



Україна – одна з небагатьох країн колишнього Радянського Союзу, разом з Грузією і країнами Балтії, яка йде на таку амбітну лібералізацію ринку. Це дуже потужний сигнал Європейському Союзу і енергетичному співтовариству, що Україна може очолити цей процес. Стати моделлю, яку наслідуватимуть на тих же Балканах, скажімо, через кілька років.



А ще, після того як ринок запрацює, Україна зможе експортувати електроенергію до країн ЄС. І це буде грандіозне інвестування в майбутнє! І ваші сусіди в цьому дуже зацікавлені: ті ж Угорщина і Румунія після 2022 року зможуть купувати електроенергію.