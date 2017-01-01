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Енергетичний безвіз

Україна переходить на відкритий ринок електроенергії: як зміниться життя для країни і населення?




Автор: Ілля Требор
1 липня в Україні успішно запрацював повноцінний вільний енергоринок за європейськими стандартами.

Головна зміна – тепер ТЕС, ГЕС, АЕС та інші електростанції можуть продавати електроенергію великим споживачам (юридичним особам) за прямими договорами (раніше це можна було робити лише через державного посередника), а також на біржі. Завдяки цьому ціни на кіловат-години формуються прозоро, а не вручну, як раніше.
Така дерегуляція, за очікуваннями експертів, призведе до зростання інвестпривабливості енергетики. Додаткові мільйони допоможуть модернізувати мережі, які зараз в жалюгідному стані, зменшити втрати електрики і поліпшити якість електропостачання. Слідом – будуть додаткові податки до скарбниці. Тут уже виграють всі.

У перспективі завдяки реформі Україна зможе синхронізувати свою систему з європейською і торгувати кіловат–годинами на єдиному з Європою ринку.
Що отримає кожен з нас? Електрика стане повноцінним товаром. Українці зможуть обирати, у кого купувати світло. А це означає – енергокомпанії боротимуться за клієнта і пропонуватимуть йому кращий сервіс і вигідніші умови.

Для прикладу: в Європі вільний ринок електроенергії працює давно. І світло там відключають куди рідше, а ремонтують швидше, ніж в Україні. Вшестеро. Енергокомпанії дорожать кожним клієнтом – пропонують зручні сервіси та вигідні ціни.
Що дасть Україні новий енергоринок
Юрій Корольчук, член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій
У населення з'явиться можливість вибору між різними постачальниками і різними цінами
«Ринок – це своєрідні ліки для української енергетики. Як і в разі будь-якої реформи, ефект від його запровадження не буде миттєвим. Однак з часом саме ринок допоможе вилікувати безліч «хвороб» української енергетики, які накопичувалися роками.
Так, нарешті, ми вирішимо питання ціноутворення, яке завжди викликає найбільші дискусії. Ринок зробить його максимально прозорим і зрозумілим. Підприємства – заводи, швейні фабрики, навіть кафе – зможуть купувати електрику за конкурентною, справедливою ціною, яка формуватиметься попитом і пропозицією.

У населення теж з'явиться можливість вибору між різними постачальниками і різними цінами. Можна розраховувати на поліпшення сервісу. Через конкуренцію енергокомпанії почнуть дорожити кожним клієнтом. Нарешті, ринок дасть якість і надійність енергопостачання, адже енергокомпанії отримають мільйонні інвестиції, які спрямують на модернізацію. Адже останні 30 років, через застарілу модель ринку, в оновлення вкладали дуже мало. У підсумку – зараз, наприклад, з майже мільйона кілометрів мереж в Україні приблизно 80% зношені! Саме через це все частіше стаються аварії і світло відключається, а страждає насамперед населення»

Check–list: Чому Україна почала реформу?


Це наші зобов'язання перед Європейським Союзом.

Це обов'язкова умова для інтеграції в європейський ринок електроенергії.
Це передбачають наші зобов'язання перед фінансовими партнерами.
Без реформи неможливо надалі розвивати галузь.
Більшість розвинених країн реформу вже провели .

Цифра:
$12 млрд
податків отримає Україна
від повноцінної реформи
ринку електроенергії.
Досвід Європи. Що виграв звичайний клієнт від ринкових правил
Після реформи енергетики в Європі тамтешні споживачі відчули себе головними на енергоринку. Виробники і продавці, конкуруючи між собою, навперебій пропонують їм найкращі умови.
Так, в Німеччині 15 тисяч тарифів і 1151 фірма-провайдер електрики. У селі постачальників близько 50, а в місті всі 200. І вони влаштовують битву вигідних умов – пропонують бонуси і знижки. Середня ціна за електрику – 30 євроцентів за кВ*год. На сім'ю з 3 осіб іде 2500 кв*год на рік. Це від 750 євро на рік. Але якщо обрати «вигідний тариф», можна заощадити до 500 євро на рік. Якщо цього не робити, нараховують тариф «за замовчуванням», а це більше в 1,5–2 рази.
У Норвегії оптові покупці щодня замовляють і отримують потрібний обсяг енергії. А споживач може обирати з 125 генеруючих компаній і ще 20 постачальників електроенергії. Після старту ринку ціни для споживачів у перші 2 роки знизилися на 10–15%. У Британії теж зараз ціна нижче на 5–10%, ніж до лібералізації.
В Естонії на вибір, крім постачальника, біржові або фіксовані пакети. Біржові пропонують ціни нижчі, а фіксовані гарантують, що навіть в разі підвищення для цього споживача світло не подорожчає. До речі, після запуску ринку в Естонії 100% житла і підприємств оснастили розумними лічильниками, які самі передають дані до компанії. Зручно. Було 4 регіональних постачальника, тепер – 80.
У Голландії можна не просто обрати тариф, а навіть конкретну сонячну батарею або вітрогенератор, від якого отримуватимеш електроенергію. Хтось пропонує ціни нижчі, хтось телебачення, газ або інтернет в одному пакеті. Головний плюс лібералізації ринку – тотальна модернізація. Наприкінці 1990-х технологічні втрати були колосальними – старі лінії не витримували. Коли запрацював ринок – оновили мережі, і тепер втрати знизилися до 4%.

У Фінляндії можна витрачати на 30–40% менше. Головне – вчитатися в умови договору. Усі викладені на спеціальному сайті. Найзручніший «безстроковий тариф» – можна змінити його в будь-який момент. Таких пропозицій близько 200. До речі, в платіжці зазначено, скільки намотав лічильник і скільки відсотків енергії чистої, тобто вироблено з відновлюваних джерел.
Експерт: енергетичний безвіз – наше майбутнє!
Юлія Носулько, керівник департаменту з питань регуляторної політики ДТЕК.
Енергетиці потрібен безвіз.
«Реформа ринку електроенергії – це частина пакету реформ, необхідна для подальшої інтеграції України в Європу. У червні 2017 року ми отримали безвізовий режим з країнами ЄС. Пам'ятаєте, скільки документів потрібно було зібрати, скільки порогів оббити, щоб отримати заповітну візу раніше? І як ми літаємо за кордон зараз – лише з паспортом!
Енергетиці теж потрібен такий безвіз. Потрібно усунути кордони між українською та європейською енергетикою. Це підвищить стандарти роботи, залучить інвестиції, запустить модернізацію і впровадження інновацій. Тобто енергетичний безвіз потрібен нашій країні не менше, ніж звичайний! Адже це величезний плюс як для енергетичної галузі, так і для кожного з нас.

Що ж ще нам потрібно зробити? Україні необхідно привести у відповідність з європейськими свої нормативні акти, а також підвищити стандарти роботи енергосистеми. Але головне – українській енергетиці треба навчитися працювати за євростандартами. Роль чиновників потрібно мінімізувати: головними повинні стати не їх інтереси, а потреби клієнтів – мільйонів українців. Ринком повинні керувати конкуренція та високі стандарти обслуговування»

Енергословник:
Регулятор
Нацкомісія, що здійснює держрегулювання і контроль у сферах енергетики і компослуг (НКРЕКП). Незалежний орган, який затверджує нормативні акти для роботи нового ринку.
Оптовий ринок
Механізм, коли електростанції продають електрику постачальникам або великим клієнтам. Зараз кіловати купують через державного посередника, а після реформи зможуть робити це безпосередньо.
«Український ринок електроенергії може стати моделлю для європейських країн»
Дімітар Лілков
Експерт Мартенс Центру (Брюссель) з питань
економіки і енергетики


Автор інтерв'ю: Вікторія Шестоперова
Оцініть, як Україна підготувалася до запуску ринку електроенергії. Адже деякі експерти говорили, що реформу треба було відкласти.
— Зараз чудовий момент для втілення реформи. Українські компанії готувалися досить давно. Звичайно, не всі зміни відбудуться відразу. Але я сподіваюся, що вже до кінця року ми побачимо стабільний лібералізований ринок в Україні.

Україна – одна з небагатьох країн колишнього Радянського Союзу, разом з Грузією і країнами Балтії, яка йде на таку амбітну лібералізацію ринку. Це дуже потужний сигнал Європейському Союзу і енергетичному співтовариству, що Україна може очолити цей процес. Стати моделлю, яку наслідуватимуть на тих же Балканах, скажімо, через кілька років.

А ще, після того як ринок запрацює, Україна зможе експортувати електроенергію до країн ЄС. І це буде грандіозне інвестування в майбутнє! І ваші сусіди в цьому дуже зацікавлені: ті ж Угорщина і Румунія після 2022 року зможуть купувати електроенергію.
А зараз Україна не може продавати електроенергію до сусідніх країн?
— Зараз Україна не є членом спільного ринку електроенергії ЄС і не інтегрована в мережу системних операторів передачі електроенергії. Реформа створить умови для такого об'єднання і співпраці.
Що буде з цінами на електрику для звичайних споживачів?
— Якщо реформу проведуть якісно, буде справжня конкуренція і незалежний регулятор, згодом ви отримаєте передбачувану ціну на електрику в довгостроковій перспективі.

Друге – як держава підійде до питання вразливих верств населення. Як варіант, уряд може встановити граничний поріг цін для споживачів, які не можуть оплачувати рахунки. Або ж скаже: ні, ми залишаємо ринок абсолютно відкритим, але допоможемо цим людям сплачувати за світло і введемо пільги, наприклад, або зменшимо податки.
Коли замість одного постачальника в кожному регіоні буде кілька незалежних гравців, що це означатиме для споживача? І як вони конкуруватимуть?
— Насамперед, звичайно, ціною. Але також величезне значення матимуть інфраструктура і якість послуг. А також додаткові сервіси. Наприклад, у нас можна обрати постачальника, який пропонує не тільки вигідний тариф на електрику, але також технічну підтримку. Або обіцяє миттєву реакцію на екстрені виклики. Всі ці речі дуже важливі. І споживачі зможуть обрати для себе оптимальний пакет. Наприклад, світло і телебачення або інтернет. І разом це буде дешевше.
Чи стане ця реформа стимулом для українців переходити на альтернативні джерела енергії, наприклад сонячні панелі?
— Це хороше запитання! В Європі вільний ринок електроенергії привів до значного зростання інвестицій. І тут дешевшає енергія з альтернативних джерел. Якщо Україна зможе залучити інвестиції в свій ринок електроенергії – вона зможе вкласти їх в сферу відновлюваної енергетики. І так збільшити частку зелених джерел. А розвиток ринку альтернативної енергетики приведе до виникнення великої кількості «зелених» вакансій. Нові робочі місця, нове мислення, новий стиль споживання. Все це сприятливо позначиться на економіці. І на екології.
Екологія і розумне споживання як стиль життя. Багато європейців, наприклад, перуть вночі – так дешевше. Слід нам очікувати «реформування» мислення?
— У багатьох країнах з вільним ринком електроенергії існує денний і нічний тариф. І це дуже просто – потрібно тільки перебудувати звички і користуватися електрикою більше у «вигідні години». Це дозволяє істотно знизити витрати, контролювати суми, які вони платять за комунальні послуги. І українцям, безумовно, варто рухатися в цьому напрямку, впроваджуючи в свої будні усвідомлене споживання ресурсів. Адже це не тільки про суму в квитанції, а й про те, як ми з вами кожного дня впливаємо на світ навколо нас.