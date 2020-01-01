СПЕЦПРОЄКТ
Епіцентр допомогає
З початку пандемії в Україні, група компаній "Епіцентр К" системно підтримує українську медичну галузь у боротьбі з COVID-19

СПЕЦПРОЄКТ
Епіцентр допомогає
З початку пандемії в Україні, група компаній "Епіцентр К" системно підтримує українську медичну галузь у боротьбі з COVID-19

Український бізнес акумулює кошти та ресурси на допомогу лікарням. Якщо в першу хвилю пандемії пріоритетом була закупка дихальної апаратури, то під час другої хвилі стало зрозуміло, що більш за все не вистачає найнеобхіднішого – лікарняних місць. Компанія "Епіцентр" стала однією із перших, хто взявся за ремонти та оснащення закладів охорони здоров'я.

Компанія передала в українські установи охорони здоров'я сотні одиниць сучасного медичного обладнання для порятунку життів і мільйони засобів індивідуального захисту для лікарів, а також стала однією з перших, хто взявся за ремонт і оснащення закладів охорони здоров'я.

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