Український бізнес акумулює кошти та ресурси на допомогу лікарням. Якщо в першу хвилю пандемії пріоритетом була закупка дихальної апаратури, то під час другої хвилі стало зрозуміло, що більш за все не вистачає найнеобхіднішого – лікарняних місць. Компанія "Епіцентр" стала однією із перших, хто взявся за ремонти та оснащення закладів охорони здоров'я.



Компанія передала в українські установи охорони здоров'я сотні одиниць сучасного медичного обладнання для порятунку життів і мільйони засобів індивідуального захисту для лікарів, а також стала однією з перших, хто взявся за ремонт і оснащення закладів охорони здоров'я.

