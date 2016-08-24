Флаги Украины на оккупированных территориях:

Гражданин РФ Арсен Павлов по прозвищу Моторола был настоящей звездой российской пропаганды. Рыжий, невысокого роста, он идеально подходил на роль "простого русского парня", который "по зову души и сердца" вторгся в чужую страну убивать чужих граждан. О нем снимали сюжеты, показывали его дом, жену и многочисленную охрану.



По иронии судьбы, убийство Моторолы 16 октября 2016 года произошло как раз в лифте напичканного охраной дома наемника.



А менее чем за два месяца до гибели боевика СМИ сообщили , что на День города Донецка, 28 августа, в доме, где жил Моторола, вывесили флаг Украины. Фотографию флага опубликовал блогер pauluskp.



Примечательно, но тогда он указал на интересную деталь:



"Если присмотреться, флаг вывесили не в окне жилой квартиры - это чердачное окно. Так что анонимность сохранена, никто не пострадает".



Эта цитата ни на что не указывает, кроме того, что еще за два месяца до взрыва бомбы в лифте, где ехал Арсен Павлов, у анонимных патриотов был доступ к чердачному помещению.