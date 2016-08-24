Флаги Украины на оккупированных территориях:

Мы уже писали о мартовских событиях в Луганске, ставших "отправной точкой" конфликта
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В день рождения Тараса Шевченко, 9 марта 2014 года толпа молодых людей разгромила проукраинский митинг и захватила городскую администрацию. Украинские флаги растаптывали и рвали, но уже спустя несколько дней горожане стали замечать в разных районах города украинские флаги, которые растоптать было уже невозможно - они были в виде граффити.
Государственный флаг стал частью арт-протеста, к которому призывали подключаться всех неравнодушных. "Основные граффити-команды города (Night Style Ultimate, Dubstep Airmax Clan, ЧБГ и некоторые другие, пожелавшие остаться неизвестными) сегодня объединились ради общей цели. Мы решили, что не стоит молча наблюдать, как система, манипулируя умами людей, пытается разделить нашу страну на части. Пока проплаченные сепаратисты вывешивают флаги России над администрацией, мы вывесим флаг Украины на стенах нашего города!
Призываем всех райтеров Луганска, кто еще не в деле, а также любых желающих присоединиться к нашей акции - рисуйте на стенах флаги родной страны. Единственное - думайте головой и не портите чужое имущество."
, - написала 12 марта луганчанка Дарья Калашникова, выложив фото граффити