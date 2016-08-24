Segodnya.ua
Игорь рец
Флаги Украины на оккупированных территориях:
10 опасных поступков, ставших частью новейшей истории страны
День Государственного флага Украины отмечается каждый год 23 августа в канун Дня Независимости. Указом президента Леонида Кучмы в 2004 году праздник трансформировался из муниципального в общегосударственный. До этого, с 1990 по 2004 гг. День флага ежегодно отмечался в Киеве на городском уровне, но в другую дату - 24 июля. Именно 24 июля, 29 лет назад над городской администрацией Киева подняли сине-желтый флаг.
Спустя год после поднятия флага над администрацией Киева, 23 августа 1991 года сине-желтый флаг внесли в здание Верховной Рады. Поэтому общенациональный праздник привязан именно к 23 августа, а не 24 июля.

24 августа 1991 года сине-желтый флаг был поднят над зданием Рады.

Менее чем через месяц после августовских событий, 18 сентября 1991 года постановлением президиума ВР "О флаге Украины", привычный нам сине-желтый биколор стал официальным флагом нашего государства.
Прапор України вносять до зали Верховної Ради. 24 серпня 1991 року
Указ президента Украины о внесении изменений к указу президента Украины от 23 августа 2004 г. №987
Ежегодная традиция поднимать по всей стране флаг 23 августа была заложена ровно 10 лет назад. Тогдашний президент Виктор Ющенко внес изменения в Указ Леонида Кучмы, в частности, добавился следующий абзац:

"1) статью 2 изложить в следующей редакции:

2. Кабинету Министров Украины, Совету министров Автономной Республики Крым, областным, Киевской и Севастопольской городским государственным администрациям при участии органов местного самоуправления обеспечивать:

осуществление комплекса торжественных мероприятий по празднованию Дня Государственного Флага Украины, в частности проведение ежегодно 23 августа в 9:00 официальной церемонии поднятия Государственного Флага Украины в городах Киеве и Севастополе, областных и районных центрах, других населенных пунктах Украины, с участием деятелей науки и культуры, представителей международных, общественных, религиозных организаций, политических партий;
Акции сепаратистов на Донбассе, последующий военный конфликт, антиукраинская риторика "администраций Л/ДНР" привели к тому, что украинская символика в любом виде исчезла на неподконтрольных территориях уже весной-летом 2014 года...
Как исчезали и как снова появлялись флаги Украины на неподконтрольной части Донбасса
Один из многочисленных флагов авторства анонимной граффити-группы, Луганск, март 2014.

Фото: facebook.com / Юлия Красильникова
Логично, что исповедуемый боевиками и российскими оккупантами принцип "где нет украинской символики - нет Украины" вызвал противодействие со стороны проукраинских граждан. Пока одни пытались показать повсеместное уничтожение символики, другие демонстрировали свою позицию, вывешивая или изображая украинские флаги на промышленных объектах, жилых домах.

В этой борьбе силы очевидно были неравными. У тех, кто уничтожал символику Украины в Донецке и Луганске, было оружие, они действовали открыто и показательно. Те же, кто вывешивал украинские флаги и рисовал тризубы, были беззащитны, они рисковали здоровьем, свободой и даже жизнью. Об их действиях мы узнаем из редких снимков, постов, часто анонимных, в социальных сетях, или из сообщений самих боевиков.

Несмотря на очевидную опасность, деятельность украинских патриотов приобрела немалый масштаб. В знак уважения к этим поступкам в День Государственного флага мы собрали 10 "ударов по вражеской пропаганде", совершенных в течении последних пяти лет
Март 2014-го: флаги, которые невозможно растоптать
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Один из многочисленных флагов авторства анонимной граффити-группы, Луганск, март 2014.

Луганчан призывали принимать участие в арт-проекте
Мы уже писали о мартовских событиях в Луганске, ставших "отправной точкой" конфликта.

В день рождения Тараса Шевченко, 9 марта 2014 года толпа молодых людей разгромила проукраинский митинг и захватила городскую администрацию. Украинские флаги растаптывали и рвали, но уже спустя несколько дней горожане стали замечать в разных районах города украинские флаги, которые растоптать было уже невозможно - они были в виде граффити.

Государственный флаг стал частью арт-протеста, к которому призывали подключаться всех неравнодушных.

"Основные граффити-команды города (Night Style Ultimate, Dubstep Airmax Clan, ЧБГ и некоторые другие, пожелавшие остаться неизвестными) сегодня объединились ради общей цели. Мы решили, что не стоит молча наблюдать, как система, манипулируя умами людей, пытается разделить нашу страну на части. Пока проплаченные сепаратисты вывешивают флаги России над администрацией, мы вывесим флаг Украины на стенах нашего города!

Призываем всех райтеров Луганска, кто еще не в деле, а также любых желающих присоединиться к нашей акции - рисуйте на стенах флаги родной страны. Единственное - думайте головой и не портите чужое имущество.", - написала 12 марта луганчанка Дарья Калашникова, выложив фото граффити
Граффити с флагами, как и надписи "Луганск - Украина", оставались на стенах недолго. В ноябре 2015-го сепаратистские ресурсы распространили новость о субботнике, в ходе которого молодые люди закрашивали украинскую символику в оранжево-черный цвет, подкрепив отчет соответствующими фотографиями.

Под удар попали не только флаги, но и надписи "Луганск - Украина". Действительно ли все были граффити уничтожены, или акцию устроили лишь для создания видимости процесса - история умалчивает
Май 2014-го: большой флаг - большой поступок
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В конце мая 2014-го в Донецке уже шли бои за аэропорт, а в Луганске происходило укрепление позиций боевиков - захватывались воинские части, совершались прорывы границы и накопление сил. Несмотря на контроль над государственными учреждениями, "штаб-квартирой" так называемой "Армии Юго-востока" оставалось здание захваченного в апреле областного управления СБУ.

Рядом со зданием СБУ, возле торгового центра "Кристалл" 29 мая неизвестные патриоты и вывесили огромный флаг Украины. О новости, без уточнения того, кто был автором инициативы, сразу же сообщили в сообществе "Украинский Луганск" ВКонтакте, сопроводив публикацию фотоподтверждением.
Август 2014-го: флаг в Луганске, который установили военные
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Луганск и Донецк на карте АТО августа 2014:

Луганск окружен со всех сторон Донецк, Горловка и Шахтерск отрезаны украинскими войсками от России и "ЛНР"
Лето 2014 года - время, когда карта АТО практически ежедневно менялась. Освобожденные ВСУ, Нацгвардией и добробатами поселки и города на ней отмечались украинским флагом, над админзданиями снова появлялась национальная символика.

Луганск и Донецк, охваченные войной центры Донбасса, были заблокированы, находились практически в полном окружении украинских добробатов, а местные жители ожидали логичной развязки событий - освобождения городов и установления мира.
16 августа 2014: Над отделением МВД в Луганске поднимают украинский флаг. Фото:twitter.com / LUGANSK_TODAY
16 августа 2014 года в ныне заблокированном твиттере @LUGANSK_TODAY появились фотографии флага Украины над зданием МВД Жовтневого района города Луганска, расположенного в р-не входящего в городскую черту поселка Большая Вергунка.

Как тогда сообщали очевидцы, силы АТО взяли под контроль пригородный поселок Красный Яр и закрепились в городской черте.

Закрепление в Большой Вергунке означало еще и взятие стратегической высоты - эта местность находится выше остальной части города. В ходе интенсивных боев силы АТО были отброшены за Северский Донец, а украинский флаг над зданием МВД больше не поднимался.
Декабрь 2015-го: флаг над Саур-Могилой
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Флаг на вершине Саур-Могилы фото: Роман Бочкала https://www.facebook.com/bochkala
Саур-Могила - одна из самых высоких точек Донецкой области, ее высота - 277 метров над уровнем моря. Возвышение - часть хребта Донецкого кряжа. На вершине находится курган высотой 4 метра и диаметром 32 метра, созданный во II тысячелетии до н.э. племенами срубной культуры

Во времена Второй мировой войны, в 1941-1943 гг. Саур-могила из-за своего высокого расположения стала важным оборонительным укреплением вермахта и частью линии Миус-Фронта.

В войне на Донбассе Саур-Могила также стала важной стратегической позицией. 9 августа 2014 года в ходе ожесточенных боев возвышение оказалось под контролем украинских военных, но уже 26 августа позицию захватили боевики "ДНР".

В декабре 2015-го журналист Роман Бочкала опубликовал фото украинского флага, который, по его словам, ночью был размещен на вершине Саур-Могилы и находился там до утра. Качество фото не позволяет точно идентифицировать место съемки, но ожидать профессиональных снимков на самой высокой точке территории, которая окружена противником, едва ли стоит.
Август 2016-го: флаг на доме Моторолы
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Флаг на чердаке дома Моторолы. Источник: https://pauluskp.livejournal.com/
Гражданин РФ Арсен Павлов по прозвищу Моторола был настоящей звездой российской пропаганды. Рыжий, невысокого роста, он идеально подходил на роль "простого русского парня", который "по зову души и сердца" вторгся в чужую страну убивать чужих граждан. О нем снимали сюжеты, показывали его дом, жену и многочисленную охрану.

По иронии судьбы, убийство Моторолы 16 октября 2016 года произошло как раз в лифте напичканного охраной дома наемника.

А менее чем за два месяца до гибели боевика СМИ сообщили , что на День города Донецка, 28 августа, в доме, где жил Моторола, вывесили флаг Украины. Фотографию флага опубликовал блогер pauluskp.

Примечательно, но тогда он указал на интересную деталь:

"Если присмотреться, флаг вывесили не в окне жилой квартиры - это чердачное окно. Так что анонимность сохранена, никто не пострадает".

Эта цитата ни на что не указывает, кроме того, что еще за два месяца до взрыва бомбы в лифте, где ехал Арсен Павлов, у анонимных патриотов был доступ к чердачному помещению.
Сентябрь 2016-го: неизвестные патриоты показали, какой именно Луганск они любят
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Поздравление на День Независимости Украины из Луганска, 24.08.2016 фото: facebook.com / Савелий Вассерман
В 2015 году в "столице ЛНР" появился знак "Я люблю Луганск". Такие объекты, размещенные во многих городах, в народе известны как "знаки, с которыми все фотографируются".

В августе 2016 года, в день Независимости Украины рядом со знаком сфотографировался молодой человек, прикрывший лицо большим украинским флагом.
Фото: facebook.com / Геннадий Беницкий
Уже 29 августа фанаты луганского футбольного клуба "Заря" продолжили акцию, сфотографировавшись с флагом, на котором был изображен герб Украины, но уже не ночью, а средь бела дня.

"Луганск. Центр города. Днём. Черно-белые ультрас фк "Заря" шлют привет Украине. У нас есть молодежь с железными яйцами", - написал луганский блогер Геннадий Беницкий в facebook
фото: facebook.com / Савелий Вассерман
Такое же фото опубликовали и в сентябре. К сожалению, смелые акции "ультрасов" закончились "арестом" и долгим содержанием под стражей как для них, так и для опубликовавшего снимки в facebook блогера Геннадия Беницкого.

Анонимный блогер Савелий Вассерман, опубликовавший часть фото, перестал вести свою страницу с начала 2017 года. Что с ним произошло - до сих пор неизвестно.
Январь 2018-го: из Станицы с любовью
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фото: facebook.com / Савелий Вассерман
22 января 2018 года в прифронтовой Станице Луганской активисты развернули огромный флаг 6х11 метров, прикрепили к нему воздушные шарики и запустили в небо.

"Присутствующие сопровождали запуск флага исполнением гимна Украины и аплодисментами. Ветер в этот день был за Украину и понес флаг прямо на оккупированные территории в сторону Луганска", - сообщали тогда в штабе АТО
На шариках разместили пожелания для жителей оккупированных территорий
В апреле такую же акцию провели в Светлодарске Донецкой области. Флаг, который запустили там, должен был полететь в сторону Горловки, но у розы ветров были другие планы, поэтому флаг отправился в Донецк. Фотографии флага над Пролетарским районом Донецка опубликовали в сети.
Апрель 2018-го: к желто-синему добавился красно-черный флаг
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20 апреля 2018 года в центре Донецка на недостроенном здании появились сразу два флага: красно-черный и желто-синий. Обстоятельства, при которых появились флаги, как и информация о тех, кто совершил акцию - остались неизвестными.

Но, как отмечали местные СМИ, данный недострой находится всего в 600 метрах от здания т.н. "МГБ ДНР".
Октябрь 2018-го: с Днем защитника Украины в захваченном Донецке
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Фото: ua.krymr.com
День защитника Украины, отмечаемый ежегодно 14 октября, отметили и на оккупированных территориях. Поздравления появились в виде наклеек-стикеров в общественных местах, и даже на так называемой "Администрации ДНР" в Пролетарском районе Донецка.

Фотографии, присланные читателями с неподконтрольных территорий, опубликовало Радио Свобода.

Фото из оккупированных Донецка, Макеевки, Дебальцево, Антрацита:
Июнь 2019-го: Луганск поздравляет с Днем Конституции
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https://twitter.com/vital_ovchar
Хотя Конституция Украины не соблюдается сейчас в Луганске, среди жителей города точно есть те, кто помнят о празднике.

"Сегодня в оккупированном Луганске неизвестные патриоты вывесили флаг Украины. Флаг развернули по адресу квартал Алексеева 2, в центре города. Флаг висел больше часа", - написал журналист Виталий Овчаренко в Twitter
Здание после взрыва, прогремевшего в прошлом месяце
Указанное здание в последнее время пустовало. Через дорогу от него находится пожарная часть.

Примечательно, что в пустом здании спустя две недели после появления флага прогремел мощнейший взрыв, о причинах и последствиях которого ничего не сообщается до сих пор.
Герои этих историй совершают свои действия анонимно. Мы не знаем, кто это делает и сколько этих людей.

Российская пропаганда все пять лет создает видимость "единодушия" жителей Луганска и Донецка в поддержке сепаратистского вектора. То, что на Донбассе проходят такие акции, говорит об обратном.