Дарина Брикайло та Інеса Матюшенко



Для Інеси Матюшенко діагноз «онкологія молочної залози» прозвучав як вирок. Звернутися по допомогу до людей молода жінка відважилася не одразу. Тільки з часом, якого було обмаль, подолала гордість, завдяки чому і вижила. У не менш драматичних обставинах опинилася Дарина Брикайло, коли довідалася, що у неї зовсім не застуда, а складне легеневе ураження пухлиною. Зовсім молода дівчина спершу злякалася навіть не думки про смерть. Її бентежила перспектива хіміотерапії та облисіння, адже це означало, що недугу точно не приховати. Наражати себе на співчуття та бути кволою в очах оточуючих дівчина не хотіла, аж поки не усвідомила – це її життя, і воно в неї лише одне. Знайти непідйомну суму на лікування силами небагатьох родичів шансів немає. Дарина розповіла про свою онкологію, зібрала гроші на лікування, і хвороба відступила. Тепер дівчата допомагають онкохворим боротися за себе і не приховувати рак. Адже кожен крок назустріч небайдужому оточенню віддаляє від смерті. Більше про історії боротьби і підтримки дивіться у сюжеті.

