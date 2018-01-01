segodnya.ua
Глаза боевых машин:
уникальная разработка для украинской "оборонки"
Изюмский приборостроительный завод - предприятие замкнутого цикла производства с почти столетней историей. Здесь производят все, что связано с оптикой: от простых бытовых линз, позволяющих человеку дальше и лучше видеть, до сверхточных оптических приборов для военной техники, позволяющих боевым машинам быстрее целиться, точнее бить и вовремя распознавать угрозу. Итоги года завод подвел новой разработкой, представив в январе 2019-го ОПСН-И: оптико-прицельную станцию, как считают в Укроборонпроме - открытие года.
Открытие года
ОПСН-И выглядит как разумный робот из фантастического фильма. Кажется, будто он прямо сейчас повернет свою увешанную датчиками "голову" и скажет заветное "Слава роботам! Убить всех человеков". Но шутки лучше отбросить, ведь предназначение прибора - более чем серьезное
Коваленко Валерий Владимирович, главный конструктор Изюмского приборостроительного завода:
"Разработка с такими характеристиками сделана в Украине впервые. До этого таких систем не было, раньше мы работали с импортными образцами, после чего решили создать в Украине свою систему. Это оптико-прицельная станция наведения. Основное назначение - обнаружение цели, распознавание цели, сопровождение цели, управление огнем из любых видов вооружений и управление противотанковыми комплексами на дальность до семи километров.

Чем уникальна станция? В ней имеются самые передовые на сегодняшний день системы и ноу-хау, заложенные нашим предприятием. Здесь четыре контура стабилизации. По два контура в каждой плоскости, что обеспечивает высокую точность наведения, особенно, высокоточного вооружения"
"Лазерный канал наведения, три телевизионных канала, где применены суперсовременные американские цифровые камеры высокого разрешения, обеспечивающие узкое, широкое и среднее поле наведения. Здесь используется современный лазерный дальномер с длиной
волны 1,54, безопасный для глаз человека, обеспечивающий дальность измерения до 15 километров.

В чем преимущество нашей станции в отношении станций, разрабатываемых другими предприятиями: у нас она может вращаться на 360 градусов как по горизонтали, так и по вертикали. Используются суперсовременные американские гироскопы, обеспечивающие высокую степень стабилизации данной системы", - говорит ученый.
По стандартам НАТО
В середине января Укроборонпром опубликовал свежий рейтинг "Топ-5 разработок 2018-го", в который вошли новинки предприятий, входящих в состав концерна. Оптико-прицельную станцию наведения в рейтинге назвали открытием года.

"Еще одним открытием 2018 года стала оптико-прицельная станция ОПСН-И от Изюмского приборостроительного завода. Она оснащена мощной оптикой, тепловизором, лазерным каналом управления и дальномером. Такие инструменты позволяют не только обнаруживать цели, но и наводить на них высокоточное вооружение. Разработка Изюмского приборостроительного завода является универсальной. Диаметр станции всего 43 см - это позволяет устанавливать ее не только на вертолеты, но и на беспилотные летательные аппараты. Кроме того, стабилизированная во всех плоскостях оптико-прицельная станция может применяться в бронетехнике и, при определенных изменениях конструкции, в морской технике", - описывают разработку в Укроборонпроме.
Об универсальности ОСПН-И рассказывают и конструкторы. Более того, отмечают соответствие изделия стандартам НАТО.

"У нее широкий спектр применения: морские системы, бронетанковая техника, особенно в БТР, БМП. На сегодняшний день основная тенденция развития бронетехники, особенно БТР/БМП, состоит в установке подобного класса систем, которые обеспечивают панорамный обзор. И у американцев, и у англичан, и у французов, и у немцев. Этот комплекс можно устанавливать на вертолеты Ми-2, Ми-8, Ми-24, Ми-17. На сегодняшний день много вертолетов находится в странах как Европы, так и Азии, поэтому перспектива у него очень большая.

По своим характеристикам он ни в чем не уступает образцам, которые выпускаются в Европе. Так как мы долгое время работали с французами, англичанами, Южной Африкой, Китаем, то самое современное, что там было, заложено здесь. Плюс - наше но-хау: в импортных образцах нигде нет лазерного канала управления ракетами. Так как мы являемся передовыми в этом направлении, то в настоящей момент мы адаптировали в европейские системы свои лазерные каналы управления.

Данная работа ведется совместно с КБ Луч. Они разрабатывают системы управления. Основные сложности - совместить все системы в одном комплексе. Это высокоточное вооружение, поэтому требуется точность сведения, достижение параллельности всех каналов, обеспечение их расходимости при изменении температур от -40 до +65, ведь мы разрабатываем его под стандарт НАТО, и мы единственное предприятие в Украине, которое прошло испытание по стандарту НАТО противотанковых комплексов, которые мы сегодня поставляем в Бельгию. Поэтому, разрабатывая систему, мы учитывали все стандарты НАТО, которые существуют. И надеемся, что система подтвердит все требования", - рассказывает Валерий Владимирович.
Новости о том, что на передовой боевики активно применяют лазерное оружие, в последнее время появляются все чаще. Как рассказал директор, в данный момент заводом разрабатывается средство защиты от поражающего глаз луча.
Предприятие полного цикла
"На полгода обеспечены зарплатой, смотрим вперед"
"Важную роль играет цена, качество и надежность. На свою продукцию мы даем очень большие сроки гарантии. Прежде всего поставляем украинской армии. Не поставим украинской армии - нам не дадут разрешение поставлять на экспорт. Поэтому в приоритете разработки для Украины, поставки в Украину, а потом уже на экспорт.

Заказы на этот год начали планировать с декабря прошлого года. Если говорить о прошлом годе, насколько мне подсказали экономисты, за последние 10-15 лет, да и за все время Независимости, такой большой чистый доход, а это более 300 миллионов, предприятие еще не получало.

На этот год у нас уже есть контракты на суммы порядка 100 миллионов. Мы работаем, на полгода обеспечены работой, зарплатой, смотрим вперед", - говорит директор предприятия Сергей Филоненко.
"Безусловно, мы самые крайние перед линией фронта. К нам приезжают на консультацию, к нам привозят приборы на ремонт. Были бойцы-разведчики, которые жаловались, что со стороны врага, при обнаружении оптики снайпера, работает лазер. Стоит вопрос - сделать что-то, чтобы защищать глаза. Это вполне реально, у нас есть наработки, будем заниматься", - рассказывает Сергей Филоненко.

Изюмский приборостроительный завод является частью оборонного комплекса Украины. Главный заказчик предприятия - государство.

На заводе создают оптическое стекло более чем 240 марок для дневных приборов наблюдения, твердотельных лазеров, цифровых прицелов для противотанковых комплексов "Стугна-П", "Корсар" и "Барьер".
Самый важный этап стекловаренного производства, на котором в полной мере задействован человеческий фактор - отливка стекла в блоки. Оптическое стекло варится в стекловаренной горшечной печи, температура в которой может достигать более 1800 градусов.

Профессионализм и опыт сотрудников позволили заводу не потерять мощности, когда во время аннексии Крыма часть оборонного комплекса оказалась в руках россиян.

"После захвата Россией Крыма и потери Феодосийского завода (Феодосийский оптический завод теперь производит оптику для россиян, - прим.ред), нами в течении полугода был с нуля разработан и изготовлен лазерный прибор разведки, который поставлялся в 15-16 годах в Вооруженные силы Украины в рамках государственного заказа", - говорит Сергей Филоненко.