Глаза боевых машин:

Об универсальности ОСПН-И рассказывают и конструкторы. Более того, отмечают соответствие изделия стандартам НАТО.



"У нее широкий спектр применения: морские системы, бронетанковая техника, особенно в БТР, БМП. На сегодняшний день основная тенденция развития бронетехники, особенно БТР/БМП, состоит в установке подобного класса систем, которые обеспечивают панорамный обзор. И у американцев, и у англичан, и у французов, и у немцев. Этот комплекс можно устанавливать на вертолеты Ми-2, Ми-8, Ми-24, Ми-17. На сегодняшний день много вертолетов находится в странах как Европы, так и Азии, поэтому перспектива у него очень большая.



По своим характеристикам он ни в чем не уступает образцам, которые выпускаются в Европе. Так как мы долгое время работали с французами, англичанами, Южной Африкой, Китаем, то самое современное, что там было, заложено здесь. Плюс - наше но-хау: в импортных образцах нигде нет лазерного канала управления ракетами. Так как мы являемся передовыми в этом направлении, то в настоящей момент мы адаптировали в европейские системы свои лазерные каналы управления.



Данная работа ведется совместно с КБ Луч. Они разрабатывают системы управления. Основные сложности - совместить все системы в одном комплексе. Это высокоточное вооружение, поэтому требуется точность сведения, достижение параллельности всех каналов, обеспечение их расходимости при изменении температур от -40 до +65, ведь мы разрабатываем его под стандарт НАТО, и мы единственное предприятие в Украине, которое прошло испытание по стандарту НАТО противотанковых комплексов, которые мы сегодня поставляем в Бельгию. Поэтому, разрабатывая систему, мы учитывали все стандарты НАТО, которые существуют. И надеемся, что система подтвердит все требования", - рассказывает Валерий Владимирович.