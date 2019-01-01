Горячий истеблишмент: драки народных избранников-2019

9 апреля в передаче на телеканале ZIK принимал участие представитель команды тогда еще кандидата в президенты Зеленского Святослав Юраш. Но настоящее шоу началось уже после, когда на телеканал пришел тогда еще депутат от БПП Олег Барна.



Надо отметить, что Барну не приглашали на шоу. Но, видимо, не желая оставлять комментарии под видео, политик решил оставить комментарий лично.



Исход очевиден - политическая борьба плавно перешла в классическую, а камера видеонаблюдения в ту ночь сняла коронный "хват за шею" в исполнении Бронсона украинской политики. Жаль, что видеокамера не писала звук, и мы так и не услышали, о чем говорили политики. Хотя спустя 7 месяцев после инцидента это уже не так важно.



То самое видео опубликовано ниже: