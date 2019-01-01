Игорь Рец
SEGODNYA.UA
Горячий истеблишмент: драки народных избранников-2019
Прошлый год в Верховной Раде запомнился дебатами, красноречивыми призывами, скандальными переписками. Но народные избранники, как и раньше, нередко переходили "от слов к делу". В этом материале мы вспомним самые зрелищные бои прошлого года и рассмотрим их первопричины
Те, следит за украинской политикой, при просмотре "боев без правил" засыпают. Драки украинских чиновников - особый вид спорта: Зрелищные противостояния часто останавливает лишь массовое вмешательство "судей". Но нередко такие препятствия лишь разжигают пыл сражения еще сильнее, и тогда бойцы разных весовых категорий и стилей показывают себя уже в массовом побоище.

Верховная рада IX созыва за неполные полгода работы успела запомниться несколькими не очень масштабными, но зрелищными боями. Но и на местах не отстают, показывая, что "государство в смартфоне" - это не только про диджитализацию, но и про генерацию вирусных роликов в Youtube. Представляем вашему вниманию топ-10 противостояний, которые мы оставим в прошлом году, неся в следующий лишь радость, добро и позитив
22 марта
Радикалы :vs: Гройсман
Конфликт самураев меж ветвей власти
Противостояние между высшими органами исполнительной и законодательной власти в марте 2019-го даже привело к 15-минутному перерыву в работе Верховной Рады. А причиной всему - наука.

22 марта в ходе часа вопросов к правительству лидер фракции РПЛ Олег Ляшко поднял вопрос невыплаты зарплат работникам Одесского национального медицинского университета.

Действовать предложил также радикально - остановить выплаты руководству МОЗ и Автодора до тех пор, пока не возобновятся выплаты ученым вуза.

Легкая перепалка с премьером Гройсманом - и действия приобрели еще чуть-более радикальный характер. Ляшко с соратниками пошел к трибуне. Там произошла небольшая потасовка, после чего был объявлен 15-минутный перерыв.

Полноценной дракой это назвать сложно, но в качестве разминки - подойдет. На увеличении видно, как Игорь Мосийчук работает локтями, в этой тактике даже неискушенный зритель угадает древнюю школу Муай-тай.
9 апреля
Олег Барна :vs: Святослав Юраш
Борцовская классика от ветерана украинской политики
9 апреля в передаче на телеканале ZIK принимал участие представитель команды тогда еще кандидата в президенты Зеленского Святослав Юраш. Но настоящее шоу началось уже после, когда на телеканал пришел тогда еще депутат от БПП Олег Барна.

Надо отметить, что Барну не приглашали на шоу. Но, видимо, не желая оставлять комментарии под видео, политик решил оставить комментарий лично.

Исход очевиден - политическая борьба плавно перешла в классическую, а камера видеонаблюдения в ту ночь сняла коронный "хват за шею" в исполнении Бронсона украинской политики. Жаль, что видеокамера не писала звук, и мы так и не услышали, о чем говорили политики. Хотя спустя 7 месяцев после инцидента это уже не так важно.

То самое видео опубликовано ниже:
15 мая
И снова Барна
(не тот, о котором вы сразу подумали!)
Как и указывалось вначале, нет смысла концентрироваться лишь на противостояниях в высших эшелонах власти. Региональная кузница боев без правил дает отличные кадры, которые могут не только сидеть в кресле, но даже и драться, не отходя далеко от него.

О Федоре Барне многие украинцы узнали после того, как он провел экскурсию президенту по Николаевскому судостроительному заводу. На самом же деле, Николаевский Барна получал свой кусочек славы еще на заре президентства Зеленского, в мае этого года.

Как сообщали местные журналисты, конфликт между депутатами облсовета Федором Барной и Вадимом Олабиным прошел во время заседания бюджетной комиссии. Причина - несогласованность перед голосованием за повестку дня. Горячая словесная перепалка стала новой повесткой дня и быстро переросла в классическую борьбу, не такую виртуозную, как в случае Олега Барны, но все равно зрелищную.
Противостояние, как это часто бывает, прервали коллеги депутатов.
16 августа
Одесский облсовет против облсовета Одессы
Конфликт, в котором победила дружба
Летняя жара не способствует политическому противостоянию между чиновниками. И в июне-июле мы наблюдали некоторое затишье, которое успешно было прервано в августе. "Сегодня, 16 августа сессия Одесского областного совета началась с потасовки между депутатами", - в духе спортивных комментаторов писали журналисты.
Если воображение уже рисует народных избранников в красных и синих боксерских перчатках, сурово смотрящих друг на друга из разных углов ринга, не спешите с оценками. Чиновничья борьба не терпит лишней церемониальности. Все произошло внезапно и быстро, а единственная параллель с боксом - таймы с перерывами.
"Первый тайм" начался с блока трибуны. Замглавы ОДА Виталий Свичинский высказал претензии в отношение коллег из БПП и Оппоблока, и призвал блокировать трибуну. Его поддержал "Наш Край" и "Батькивщина". Причина горячих противостояний - избрание нового главы ОДА, ввиду того, что существующий руководитель, Анатолий Урбанский, стал народным депутатом.
Результат "первого тайма" - сломанный микрофон главы ОДА. После смены микрофона и прибытия полиции разгоряченные депутаты уже смогли показать пример знаменитого стиля "несколько дерутся, остальные помогают". На видео можно наблюдать сразу несколько "очагов противостояния", в ходе которого даже пострадал флаг Одессы.

Судя по тому, что сессия все же началась, и за повестку дня успешно проголосовали, можно сделать однозначный вывод, что в этом поединке победила дружба.
30 октября
Первая потасовка нового парламента
Не зрелищная, но попытка засчитана
Верховная рада IX созыва стала "сплочением несплоченных", настоящим феноменом года. СМС-скандалы, детективные истории с тайными переговорами, слитыми переписками, "Джокерами" и "Темными рыцарями" долго питали информационную среду. Но общественность ожидала настоящего боевика. Дождалась лишь в октябре.
Аналогия с кино проведена неспроста: 30 октября 1907 года физик Борис Львович Розинг получил патент на "Способ электрической передачи изображений на расстояние", то есть телевидение. Спустя ровно 112 лет после этого мы наслаждаемся плодами науки: первой в истории Рады IX созыва парламентской потасовкой, которую невольно транслировало всевидящее око парламента - телеканал "Рада".

Символично, что до киношного блокбастера не дотянули. Хэдлайнеру парламентских противостояний прошлых лет Олегу Барне не нашлось места под куполом Рады, поэтому довольствуемся не очень зрелищными "телекартинами": словесная перепалка между представителем ОПЗЖ и "Слуги народа" практически не переросла в драку, хотя попытка засчитана.
6 ноября
Ляшко :vs: Герус
Битва титанов за ресурсы
Хотя Олег Барна не передал новым парламентариям свои навыки парламентской классической борьбы, его тезка Олег Ляшко, хотя и с меньшим размахом, но напомнил о своих умениях вести горячие дебаты. В Киевском аэропорту "Борисполь" произошла "встреча поколений": экс-народный депутат Олег Ляшко дрался с действующим депутатом от "Слуги народа" Андреем Герусом. Причина - вопрос поставок электроэнергии из России, хотя начало конфликта достаточно обыденное, можно сказать, бытовое:

- Что ты тут делаешь?
- Что ты мне тыкаешь?

С этих вопросов начался легкая потасовка, после которой Ляшко начал упрекать Геруса: "ты когда спортом занимался?!!". Драматическая завязка в духе классического фильма "Кикбоксер" переросла в драку, которую видела вся Украина. Главное отличие от фильма с Жан-Клодом Ван Даммом - в глубине диалогов в стиле Тарантино, через которые зрителя подводят к важным темам международной торговли, энергетики и войны.

К слову, это одно из немногих противостояний, после которого полиция открыла уголовное дело.
5 декабря
Бужанский :vs: Лерос
Джентельменская дуэль в "Слуге народа"
В основном, в этой подборке причины драк достаточно банальны и непосредственно связаны с работой народных избранников. Вероятно и вы, дорогой читатель, уже свыклись, что противостояния между политиками - это часть политпроцесса. Но новые лица парламента вносят яркие краски в эту обыденность, демонстрируя, что ничто человеческое им не чуждо.

Первая внутрифракционная драка запомнилась не только различием в весовых категориях, но и в первопричинах конфликта

Два века назад Александр Сергеевич Пушкин узнал об анонимном пасквиле с оскорбительными намёками в адрес Натальи Николаевны. Заподозрив, что оскорбление дамы дело рук Дантеса, Пушкин вызвал его на дуэль.

Конечно, украинская версия джентельменского конфликта кардинально отличается в силу новых технологий. По иронии судьбы, эти самые новые технологии оказались бессильны перед злополучной парламентской колонной, за которой, как это часто бывает, скрывается все самое интересное.

"Уважаемые коллеги, прекратите в зале драку, успокойтесь, займите свои места", - заявил в ходе пленарного заседания глава парламента Дмитрий Разумков, и камера переключилась в эпицентр конфликта.

Вскоре стало известно, что причина драки - переписка в чате "Слуги народа". Гео Лерос якобы оскорбил Ирину Верещук, а Максим Бужанский якобы упрекнул Лероса методом прямого физического воздействия.

Эту историю косвенно подтверждают все участники конфликта, но целостной картинки, как это часто случается, нет. О том, что победила дружба, заявлять также не приходится. По результатам конфликта, парламентарии сохранили между собой крепко натянутые отношения.
11 декабря
Бывшие против нынешних
ВО "Свобода" напомнила о себе
ВО "Свобода" - спартанцы украинской политики. Некогда весомая в парламенте политсила давно растеряла былую мощь. Тем не менее, отдельные ее представители и сейчас напоминают о себе экстравагантными поступками, часто оказывающимися лишь тенью былого величия. Конфликт, который произошел 11 декабря, ожесточенный, беспощадный и немного бессмысленный.

Массовая драка между нынешними депутатами от "Слуги народа" и бывшими депутатами от ВО "Свобода" произошла во время заседания аграрного комитета Верховной Рады ("свободовцы" были там как представители общественности). Ее результат - перенос заседания.

В отличие от других инцидентов в нашей подборке, этот конфликт обошелся без борцовских приемов. Ударная техника, "судьи" не дававшие перейти в клинч, все это - классика бокса, спорта, которым так славится наша страна.
19 декабря
Кива :vs: Мотовиловец
Илья Кива продемонстрировал бойцовские навыки лишь к концу года. Конфликт между депутатами от ОПЗЖ и "Слуги народа" также произошел на заседании аграрного комитета Рады.

Во время рассмотрения законопроекта по обороту земель сельскохозяйственного назначения депутаты от ОПЗЖ предложили установить дедлайн для рассмотрения поправок. Предложение было выставлено на голосование, но не поддержано членами комитета.

Илья Кива назвал работу комитета "шабашем вурдалаков", а свои действия - "противостоянием правовому беспределу". Мотовиловец же заявил, что Кива угрожал его съесть. Видео драки можно посмотреть ниже:
31 декабря
Неужели все?
Боевые искусства тренирует выносливость и дух народных избранников, а у обычных украинцев - чувство юмора. Мы же надеемся, что в новом году монополию на игру мускулами оставят спортсменам, а политики найдут возможность выпускать энергию иным способом. Например, танцем. В конце концов, в этом искусстве способность ловко делать выбросы руками и ногами не менее важна, чем в боях без правил.