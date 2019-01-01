Горячий истеблишмент: драки народных избранников-2019

В основном, в этой подборке причины драк достаточно банальны и непосредственно связаны с работой народных избранников. Вероятно и вы, дорогой читатель, уже свыклись, что противостояния между политиками - это часть политпроцесса. Но новые лица парламента вносят яркие краски в эту обыденность, демонстрируя, что ничто человеческое им не чуждо.
Первая внутрифракционная драка запомнилась не только различием в весовых категориях, но и в первопричинах конфликта
Два века назад Александр Сергеевич Пушкин узнал об анонимном пасквиле с оскорбительными намёками в адрес Натальи Николаевны. Заподозрив, что оскорбление дамы дело рук Дантеса, Пушкин вызвал его на дуэль.
Конечно, украинская версия джентельменского конфликта кардинально отличается в силу новых технологий. По иронии судьбы, эти самые новые технологии оказались бессильны перед злополучной парламентской колонной, за которой, как это часто бывает, скрывается все самое интересное.
"Уважаемые коллеги, прекратите в зале драку, успокойтесь, займите свои места", - заявил в ходе пленарного заседания глава парламента Дмитрий Разумков, и камера переключилась в эпицентр конфликта.
Вскоре стало известно, что причина драки - переписка в чате "Слуги народа". Гео Лерос якобы оскорбил Ирину Верещук, а Максим Бужанский якобы упрекнул Лероса методом прямого физического воздействия.
Эту историю косвенно подтверждают все участники конфликта, но целостной картинки, как это часто случается, нет. О том, что победила дружба, заявлять также не приходится. По результатам конфликта, парламентарии сохранили между собой крепко натянутые отношения
.