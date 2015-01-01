Подозреваемым не сопутствовала удача, и условия для броска второй гранаты обеспечить не удалось. Когда помощник взрывника попытался обеспечить еще одну дымовую завесу, у него просто забрали шашку и швырнули ее в сторону копов.
Взрывники отступили, воспользовавшись суматохой после взрыва. Как рассказывал вскоре после инцидента глава Управления госохраны Валерий Гелетей, сотрудники госохраны не теряли их из видимости, проследили за Гуменюком до памятника Ватутину в Мариинском парке, а затем к метро. Задерживать на площади его не стали из соображений безопасности.
"Именно момент его вхождения в метро был выбран как наиболее безопасный, чтобы провести задержание. От него ждали резких действий, в рюкзаке могло находиться другое оружие, в том числе взрывное устройство, которое могло сработать после нажатия на кнопку", – заявил Гелетей в интервью "Вестям"
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В рюкзаке Гуменюка при задержании нашли чеку и еще одну гранату.