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Игорь рец
Взрыв гранаты под Верховной Радой
Как 4 года назад пытались разжечь массовые беспорядки и что известно о происшествии сейчас
Ровно 4 года назад под стенами Верховной Рады протестующие бросили в ряды подразделений МВД боевую гранату. Четверо нацгвардейцев погибли, 141 - получили травмы разной степени. Позже в МВД установили, что лишь волей случая подрывникам не удалось бросить вторую гранату в толпу. Второй бросок, согласно выводам следствия, должен был запустить цепочку событий, конечная цель который - масштабное кровопролитие и радикализация протестов. Как это было, какая конечная цель теракта и почему до сих пор нет приговоров - вспоминаем в четвертую годовщину трагедии.
Утро 31 августа 2015 началось для депутатов внеочередным заседанием Верховной Рады. Законопроект об изменениях в Конституцию в части децентрализации не только расширял права местных громад, но и определял местное самоуправление на неподконтрольной части Донбасса. Его принятие в полдень и привело к массовым стычкам между милицией и протестующими.

В час дня несколько сотен активистов предприняли попытку прорваться в Раду через тесный кордон полиции. Дымовые шашки, петарды, а потом сильный хлопок - в тыл кордона правоохранителей бросили гранату. Как позже установили в МВД, гранат должно было быть больше. Массовых беспорядков с жертвами удалось избежать только волею случая.
31 августа 2015
Видео: Алексей Бурдюк. Взрыв гранаты слышен на 2 минуте ролика
Предыстория
Как все начиналось
Следствие предоставило общественности восстановленную картину событий спустя две недели после происшествия. 17 сентября 2015 министр внутренних дел Арсен Аваков отчитался о ходе следствия в Верховной Раде. В речи министра прозвучал ряд известных фамилий.
"26 августа действующее руководство ВО "Свобода", в частности, Тягнибок, Сиротюк, Гелевей и Кривецкий поздно вечером прибыли в Курахово Донецкой области. На следующий день, 27 произошла их официальная встреча с батальоном МВД "Січ" в месте его дислокации.

После официальной встречи, Тягнибок Сиротюк, Гелевей и Кривецкий попросили командование батальона и бойцов, которые не состоят в партии "Свобода", выйти из помещения. После этого лидеры этой политический силы вместе со своими сторонниками в числе 15-20 человек провели приватную беседу. На этой беседе было лицо, которое следствием сейчас обосновано подозревается в совершении теракта. После этой беседы в Курахово, Тягнибок, Сиротюк, Гелевей и Кривецкий поехали в село Водяное к месту дислокации "Карпатської Січі". Там они тоже провели приватную беседу и поехали в Киев", - рассказывал с трибуны Арсен Аваков
17 сентября 2015
Выступление Авакова в Раде о ходе расследования событий 31 августа под Парламентом. Видео: МВД Украины
Кадр из видео отчета МВД
Согласно выводам следствия, двое подозреваемых в броске гранаты выехали в Киев сразу после описанной встречи. Один из них за два дня до теракта, в субботу 29 августа написал рапорт на увольнение, мотивируя это низким уровнем зарплаты.
17 сентября 2015 в МВД указали на то, что двое подозреваемых в терроризме составляли лишь первую из нескольких "групп дестабилизации". Волей случая замысел не реализовался до конца, иначе жертв было бы намного больше.
Как разворачивались события 31 августа 2015
В МВД настаивали, что произошедшее - часть большого сговора, а не частная инициатива
Произошедшее могло выглядеть как импульсивный поступок, вызванный возмущением по поводу парламентской инициативы. Разобрав множество видео с камер наблюдения, от очевидцев и СМИ, следователи установили, что действия преступников разворачивались по продуманному сценарию.
Кадр из видео отчета МВД
Подрывники, описанные в материалах как Лицо-1 и Лицо-2, позже были идентифицированы следствием как боец батальона "Січ" Игорь Гуменюк и его товарищ, боец батальона "Карпатська Січ" Сергей Крайняк
Кадр из видео отчета МВД
На многочисленных видеозаписях видно, как человек с закрытым лицом зажигает дымовую шашку.

Его товарищ в это время приседает и сует руку в рюкзак. По мнению следствия, в рюкзаке у него две приведенные в боевое положение гранаты РГО.

Дым от шашки должен закрыть террориста во время броска гранаты. Другие участники протестов, не понимая, что происходит, начали жаловаться на задымление и требовать чтобы шашку бросили в сторону правоохранителей.
Кадр из видео отчета МВД
После того, как шашка была брошена, в тыл правоохранителей полетела и боевая граната, которую, как заявляет следствие, до этого момента сжимал в руке Гуменюк.

Вторую гранату вслед за первой он бросить уже не успевал, ведь прикрытие в виде дыма рассеялось. На кадрах видно, что он держит руку в рюкзаке
Момент броска гранаты / кадр из видео МВД
Кадр из видео отчета МВД
Как позже окажется, его рука в этот момент удерживала в спусковом положении вторую гранату.
Подозреваемым не сопутствовала удача, и условия для броска второй гранаты обеспечить не удалось. Когда помощник взрывника попытался обеспечить еще одну дымовую завесу, у него просто забрали шашку и швырнули ее в сторону копов.

Взрывники отступили, воспользовавшись суматохой после взрыва. Как рассказывал вскоре после инцидента глава Управления госохраны Валерий Гелетей, сотрудники госохраны не теряли их из видимости, проследили за Гуменюком до памятника Ватутину в Мариинском парке, а затем к метро. Задерживать на площади его не стали из соображений безопасности.

"Именно момент его вхождения в метро был выбран как наиболее безопасный, чтобы провести задержание. От него ждали резких действий, в рюкзаке могло находиться другое оружие, в том числе взрывное устройство, которое могло сработать после нажатия на кнопку", – заявил Гелетей в интервью "Вестям".

В рюкзаке Гуменюка при задержании нашли чеку и еще одну гранату.
Одно событие - два дела
По каждому из дел в течении четырех лет так и не поставили точку
Большое уголовное производство о событиях 31 августа впоследствии разделилось на два: одно касалось массовых беспорядков и стычек с правоохранителями, другое - броска гранаты, которое было классифицировано как теракт.

По массовым беспорядкам проходят 15 человек, в том числе четыре депутата VII созыва. Судебное рассмотрение по делу тянется уже 4 года, впрочем, как и дело по теракту.

Согласно озвученной следствием информации, в совершении теракта, броска гранаты в толпу людей, подозреваются непосредственно два человека - Игорь Гуменюк и Сергей Крайняк.
Следствие утверждает, что Крайняк прикрывал Гуменюка во время броска гранаты дымовой завесой, и то, что по случайности ему не удалось обеспечить плотный заслон, спасло всех от второй гранаты, приготовленной к броску. По логике следствия, именно с этой взведенной в спусковое положение гранатой и задержали Игоря Гуменюка, отходившего от Рады к станции метро "Арсенальная".
Крайняк на суде говорит о том, что лишь зажег дымовую шашку
5 октября 2017 / Youtube.com / Защитники Конституции
За подрыв гранаты под ВР, приведший к гибели четырех человек, Гуменюку и Крайняку грозит пожизненное лишение свободы. На период следствия они находятся в СИЗО. С обвинением они не согласны. Защита Крайняка подает случившееся как политическое преследование, утверждая, что вина обвиняемого состоит лишь в том, что он зажег дымовую шашку. В поддержку Крайняка его сторонники даже запустили сетевой флешмоб "Дымовуха не преступление".
Что сейчас?
Согласно заявлению Авакова четырехлетней давности, некая группировка должна была спровоцировать полицию на ответный огонь под Верховной Радой, совершить атаку на парламент.

"Только случайность не дала возможность использовать вторую гранату для метания в Верховную Раду", - говорил министр внутренних дел 17 сентября 2015 года. По его словам, вторая граната, брошенная в помещение Рады, должна была спровоцировать копов на применение боевого оружия.

Цена произошедшего - четыре жизни и десятки раненных. Но, несмотря на большую цену, в течение четырех лет точка в деле так и не поставлена.