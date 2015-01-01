"26 августа действующее руководство ВО "Свобода", в частности, Тягнибок, Сиротюк, Гелевей и Кривецкий поздно вечером прибыли в Курахово Донецкой области. На следующий день, 27 произошла их официальная встреча с батальоном МВД "Січ" в месте его дислокации.



После официальной встречи, Тягнибок Сиротюк, Гелевей и Кривецкий попросили командование батальона и бойцов, которые не состоят в партии "Свобода", выйти из помещения. После этого лидеры этой политический силы вместе со своими сторонниками в числе 15-20 человек провели приватную беседу. На этой беседе было лицо, которое следствием сейчас обосновано подозревается в совершении теракта. После этой беседы в Курахово, Тягнибок, Сиротюк, Гелевей и Кривецкий поехали в село Водяное к месту дислокации "Карпатської Січі". Там они тоже провели приватную беседу и поехали в Киев", - рассказывал с трибуны Арсен Аваков

