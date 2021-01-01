Ви будете переглядати фільми не на самоті, а з власними мурахами на шкірі. Буде страшно, та це не максимум.
"Я чую голоси" - фільм 2020 року про сімейну пару Деніела та Сару, яка з єдиним сином переїхала в заміський старий будинок. У них була мета - відреставрувати його й продати. Та все пішло не за планом: їхній син помер, бо потонув у басейні на території будинку. Пізніше Деніел випадково записує голос мерця на телефон. І звертається до експерта з паранормальних явищ. Хоче з'ясувати, чому дух сина не залишив світ живих.
"Хостел" 2005 року - про трьох наївних та довірливих студентів, які вирушили до Братислави. Заселившись у хостел, вони очікували, що отримають новий сексуальний досвід.
Та реальність інша: на них чекають тортури, бо вони стануть жертвами, яких будуть шматувати інструментами. Хлопці намагатимуться вибратися та залишитися живими. Але це виявиться непросто, тож кривавий горор триматиме в напруженні глядачів до кінця фільму.
"Його дім" 2020-го - це горор з елементами соціальної проблематики про біженців з Південного Судану. Пара переїхала до Англії в старий будинок у вікторіанському стилі. Та не здогадувалася, що все найстрашніше - попереду.
Вони уявляли щасливе життя, проте отримали дивні звуки та шепіт зі стін, а ще паранормальні галюцинації. Переїхати до іншого дому пара не може, бо депортують. Герої шукатимуть спільну мову з потойбічними силами, тож фінал буде непередбачуваний.