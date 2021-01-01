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9 моторошних фiльмiв на Геловiн
Геловін - свято, коли хочеться подивитися фільм жахів і заїсти страшні сцени сирним попкорном. Google не завжди пропонує стрічки, які дадуть змогу відчути бажану моторошність. Ми розповімо про дев'ять фільмів і вкажемо їхній відсоток страху. Та на скільки перелякатися вирішувати вам: 30%, 60% чи на всі 100%.
Найстрашніше буде тим, хто увімкне фільми з показником 100%. Бо один із горорів вважають найстрашнішим в історії жанру. Ми попередили!
Початківцям, які знайомляться з жанром, сподобається. Але любителям кривавих жахів буде мало видовищ.
"Класична історія жахів" 2021-го про подорож групи туристів на південь Італії у фургоні. Мандрівники потрапляють в аварію й оговтуються посеред лісу. Все, що вони бачать - химерний будинок та відсутність цивілізації. Але найгірше попереду: шансів вижити мало, бо на них чекають "сюрпризи".
"У твоєму домі хтось є" - це класичний слешер в поєднанні з елементами молодіжної комедії 2021 року. Сподобається любителям жахів про підлітків. Головна героїня стрічки Макані переїхала з сонячних Гаваїв до штату Небраска. Вона освоїлася в школі й розпочала нове життя. Але щастя тривало недовго. Бо за учнями школи полює вбивця у масці. Макані разом з друзями буде його шукати, щоб зупинити нападника, який хоче не лише вбити, а й розповісти потаємні секрети підлітків.

До речі, Сідні Парк, яка грає Макані, була акторкою в серіалі "Ходячі мерці"
Відгуки минулого" 2021-го - це гостросюжетний горор про молоду пару, яка переїхала в новий дім мрії. Та будинок виявився з химерною історією й таємницями. І їхнє бажане ідеальне життя перетворилося на фільм жахів. Бо на горищі хтось жив, тож щодня не обходилося без дивних звуків, які зводили з розуму. Серед головних акторів стрічки - Е́шлі Ґрін, яка знімалася в "Сутінках".
Ви будете переглядати фільми не на самоті, а з власними мурахами на шкірі. Буде страшно, та це не максимум.
"Я чую голоси" - фільм 2020 року про сімейну пару Деніела та Сару, яка з єдиним сином переїхала в заміський старий будинок. У них була мета - відреставрувати його й продати. Та все пішло не за планом: їхній син помер, бо потонув у басейні на території будинку. Пізніше Деніел випадково записує голос мерця на телефон. І звертається до експерта з паранормальних явищ. Хоче з'ясувати, чому дух сина не залишив світ живих.
"Хостел" 2005 року - про трьох наївних та довірливих студентів, які вирушили до Братислави. Заселившись у хостел, вони очікували, що отримають новий сексуальний досвід.

Та реальність інша: на них чекають тортури, бо вони стануть жертвами, яких будуть шматувати інструментами. Хлопці намагатимуться вибратися та залишитися живими. Але це виявиться непросто, тож кривавий горор триматиме в напруженні глядачів до кінця фільму.
"Його дім" 2020-го - це горор з елементами соціальної проблематики про біженців з Південного Судану. Пара переїхала до Англії в старий будинок у вікторіанському стилі. Та не здогадувалася, що все найстрашніше - попереду.

Вони уявляли щасливе життя, проте отримали дивні звуки та шепіт зі стін, а ще паранормальні галюцинації. Переїхати до іншого дому пара не може, бо депортують. Герої шукатимуть спільну мову з потойбічними силами, тож фінал буде непередбачуваний.
Не всі додивляються до кінця, бо моторошно. Ризикнете?
"Сіністер" режисера Скотта Дерріксона - це найстрашніший фільм жахів у світі. Дослідження провела компанія BroadbandChoices у 2020-му перед Геловіном, щоб любителі страшних стрічок не прогадали з вибором.

Горор розпочинається класично: щаслива родина переїжджає в нову домівку. Один з її членів знає, що попередні мешканці дому там загинули. Окрім маленької дівчинки, яка зникла безвісти. Та це його не зупиняє, він переїжджає з надією, що енергетика житла буде натхненням для написання романів. Пізніше на горищі він знаходить коробку з відеозаписами вбивств. Опісля в домі починають коїтися жахіття з його родиною. Напруження зростатиме, як і бажання багатьох поставити фільм на паузу.
Як щодо "Лихоманки" 2016-го? Її Netflix вніс до списку найстрашніших фільмів платформи, які не додивлялися до кінця. Історія горору - про компанію друзів, які приїхали відпочивати в ліс в орендований будинок. Та запланованого релаксу не було, бо вони стали жертвами вірусу. Відкривши двері закривавленому чоловіку, вони й не здогадувалися про подальші реалії відпустки.
"Закляття" 2013 року також увійшло до списку химерних фільмів на Netflix у 2018-му. Жах із елементами психологічного трилера режисера Джеймса Вана, який відомий своїми витворами "мистецтва" "Пилою" та "Астралом". Не дивно, чому його мало хто додивився до кінця.

В основі "Прокляття" реальна історія про звичайну американську родину. В якої були незвичайні «сусіди» - привиди. Вони звернулися до професіоналів, які досліджують паранормальні явища, щоб врятувати своє життя. Бо надприродні явища стали щоденною нормою, яка зводила їх з розуму.
Скористайся п'ятьма лайфхаками!
Дивися жах у темряві: завісь штори та двері, щоб світло не пробивалося до кімнати.
Приєднай ноутбук чи телефон до колонок під час перегляду. І чутимеш кожне шарудіння та звук. І як результат - мурахи бігатимуть по тілу, а ти почуватимешся як у кінотеатрі.
Переглядай горор наодинці, щоб тебе не відволікали друзі "дотепними" жартами. Або ж збери компанію тих, хто обожнює жахи та не заважатиме перегляду.
Придбай тематичні декорації, які асоціюються з фільмом. І зроби атмосферу в кімнаті наближеною до тієї, що в кіно.
Акцентуй увагу на деталях стрічки та аналізуй сюжет. Бо важливо не відволікатися під час перегляду, щоб збагнути увесь жах на максимум.
КРЕАТИВНА КОМАНДА ПРОЕКТУ
Ідея: Life Сегодня.
Авторка: Григорак Ліліана
Дизайнер: Телюк Степан.
Креативний лідер: Олексій Сисоєв.
Джерела: IMDB.com