Не всі додивляються до кінця, бо моторошно. Ризикнете?



"Сіністер" режисера Скотта Дерріксона - це найстрашніший фільм жахів у світі. Дослідження провела компанія BroadbandChoices у 2020-му перед Геловіном, щоб любителі страшних стрічок не прогадали з вибором.



Горор розпочинається класично: щаслива родина переїжджає в нову домівку. Один з її членів знає, що попередні мешканці дому там загинули. Окрім маленької дівчинки, яка зникла безвісти. Та це його не зупиняє, він переїжджає з надією, що енергетика житла буде натхненням для написання романів. Пізніше на горищі він знаходить коробку з відеозаписами вбивств. Опісля в домі починають коїтися жахіття з його родиною. Напруження зростатиме, як і бажання багатьох поставити фільм на паузу.



Як щодо "Лихоманки" 2016-го? Її Netflix вніс до списку найстрашніших фільмів платформи, які не додивлялися до кінця. Історія горору - про компанію друзів, які приїхали відпочивати в ліс в орендований будинок. Та запланованого релаксу не було, бо вони стали жертвами вірусу. Відкривши двері закривавленому чоловіку, вони й не здогадувалися про подальші реалії відпустки.

