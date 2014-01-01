"Наверное, на тот момент я наименее пострадал, ведь всех сначала избили, а потом задержали. А меня задержали, и только потом избили. Меня вели под руки через строй "беркутовцев" и просто били. Кто-то рукой, кто-то палкой. Это было для них как какое-то шоу.



Меня привели к администрации, там были несколько задержанных, уложили у клумбы на гранит, и мы лежали. Время от времени подходили "беркутовцы" и били нас. Мне это все напоминало охоту, когда человек дает первую добычу собакам, чтобы раздразнить их. Мне казалось, что нас используют именно для этого. У "беркутовцев" была ротация, и когда новые силы шли к оцеплению, или отходили назад, то били нас. Я не знал, что будут с нами делать дальше, ведь отпустить нас не могли. Люди выглядели ужасно - избитые, с ранениями головы, рук, как нас таких отпустить? Я думал: нас убьют у администрации, или увезут и потом убьют. Ведь сомнения в том, что нас убьют у меня тогда не было. Но оказалось, нас просто выставили виноватыми в ситуации, которая сложилась.



Кроме журналистов в тот день побили огромное количество людей. Многие просто ушли и не стали обращаться за помощью, потому что обращаться в больницу тогда было опасно. Сложно представить, сколько людей тогда избили, но они не стали об этом говорить. Многие, даже мои знакомые, позже говорили: "Да, меня побили, но я тихонько добрался домой и никому об этом не говорил".



Я думаю, была такая команда. Они выполняли очень хорошо ту "работу", за которую им платили деньги. Почему так жестоко? - Это уже вопрос о моральных качествах тогдашней милиции.



В нескольких уголовных делах я прохожу как пострадавший и как свидетель. В начале я постоянно ездил в Киев на судебные заседания. Но последние два года игнорирую повестки, потому что не вижу смысла в этом. Я и устал, и очень дорого ездить постоянно из Днепра в Киев.



Сейчас адвокат пострадавших на Майдане Евгения Закревская объявила голодовку. В те дни она была адвокатом одного из задержанных вместе со мной. Когда нам вручили подозрение, адвокаты, которые пришли на помощь, были из службы бесплатной юридической помощи, где она работала.



Когда она объявила голодовку, я вспомнил ситуацию, как шесть лет назад мой друг, у которого она была адвокатом, пришел ко мне в больницу и сказал, что суд первой инстанции дал нам 2 месяца под стражей. Мы договорились, что если апелляция поддержит решение, мы объявим голодовку. Это была большая глупость с моей стороны, ведь голодовка - крайняя мера. Но если даже адвокат идет на голодовку - это означает крайнюю меру. Ведь когда мы сами не верили, что нас отпустят, она продолжала верить. И если она голодает сейчас, то это последний рычаг влияния", - говорит Валерий.



