Маски, антисептики, вахтовая работа и интернет
О том, как работается в условиях карантина, рассказывают энергетики операторов системы распределения ДТЭК Сети
Украинцы уже месяц находятся в вынужденной самоизоляции. При этом они продолжают пользоваться всеми благами цивилизации. У них дома работает телевизор, есть интернет и телефонная связь, функционируют лифты и насосами подается вода. Как всё это работает в условиях жестких карантинных ограничений, наше издание решило разобраться на примере энергетиков, которые, несмотря на вирусную угрозу, продолжают круглосуточно нести своим клиентам свет и комфорт. Для этого журналисты посетили предприятия операторов системы распределения, которые входят в группу ДТЭК Сети, и узнали все подробности.
Защитные маски и дезинфекция – новые реалии работы энергетиков
Защитные маски и дезинфекция – новые реалии работы энергетиков
Приступая к выполнению очередного задания, электромонтер ремонтно-восстановительной бригады ДТЭК Киевские электросети Вячеслав Афанасенко совершает новый, но уже вполне привычный для себя ритуал – поправляет на лице медицинскую маску. Она должна сидеть так, чтобы рот и нос были хорошо защищены. Также он обрабатывает руки специальным антисептиком.
«Поначалу всё это было в диковинку и необычно. Сложно смериться с тем, что взрослым мужикам нужно надевать маски и регулярно протирать руки спиртовым раствором. Мы даже друг над другом подтрунивали по этому поводу, - делится Вячеслав, - сейчас привыкли и делаем всё автоматически, даже не уделяя этому особого внимания».

Приблизительно также начинают свой рабочий день и водители автотранспортного цеха ДТЭК Донецкие электросети. Они, перед началом смены, тщательно дезинфицируют автомобили и спецтехнику, которые сегодня должны будут выезжать на аварии или для обслуживания заявок клиентов.

«Не дадим вирусу ни единого шанса, - шутит водитель Мариупольского РЭС Виктор Варава, - Переживали времена и сложнее, когда приходилось восстанавливать электросети под обстрелами или посреди минных полей. Справимся и с коронавирусом!».
Самым убедительным аргументом, что карантин дело серьёзное, а меры предосторожности не просто прихоть руководства, для энергетиков становятся новостные сводки о количестве зараженных и умерших. Которые они, как и все жители Украины, каждый день слышат с экранов телевизоров и из динамиков радиоприемников.

Энергетика в целом и такая её составляющая как распределение электроэнергии не может остановиться ни на секунду. Они обязаны работать в режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Независимо от погоды, праздничных или выходных дней, а теперь ещё и вирусной угрозы. У энергетиков нет права всё бросить и уйти на карантин.
В период карантина энергетики ДТЭК Сети проверили надёжность электроснабжения 1180 больниц в Донецкой (189), Днепропетровской (273), Одесской (493) и Киевской областях (154), а также в городе Киеве (71). Особое внимание уделяли больницам с инфекционными отделениями, таких – 118. Там где требовалось, провели ремонты, увеличили мощность и подключили резервные источники питания.
Наоборот, именно благодаря таким специалистам как Вячеслав или Виктор, миллионы украинцев могут оставаться дома. Бесперебойность электроснабжения дает им возможность постоянно пользоваться всеми благами цивилизации: готовить еду, работать на удалении, смотреть телевизор, скролить новостные ленты и много чего другого. Находиться неделями в самоизоляции – непростая задача. Но быть на карантине без электричества было бы совсем невыносимо.
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Иван Гелюх
Генеральный директор ДТЭК Сети
«В то время, пока вся страна вынужденно находится дома, чтобы уберечь свое здоровье, наши сотрудники продолжают работать в режиме 24х7, чтобы мы с вами и дальше пользовались благами цивилизации. Операторы системы распределения ДТЭК Сети обеспечивают электроснабжением 13,3 млн украинцев, проживающих в Киеве и Киевской области, Днепропетровской, Одесской и подконтрольной Украине части Донецкой области. Работа энергетиков — это залог нормальной жизни страны, так было всегда, и особенно важно сейчас»
Карантин заставил энергетиков перестраиваться на ходу. В ОСР компании работает 18 тысяч человек, из которых — 70% производственный персонал. В дистанционном режиме они работать не могут. Электролинии удаленно ремонтировать в мире пока еще не научились. Поэтому компаниям пришлось оперативно решать вопросы с доставкой людей на работу, когда перестал ездить общественный транспорт, закупать маски и дезинфекторы, когда их нельзя было купить. Но они справляются - их клиенты дома со светом, а электромонтеры защищены и исправно выполняют свои обязанности.

С 16 марта специалисты компаний ДТЭК Киевские электросети, ДТЭК Днепровские электросети, ДТЭК Донецкие электросети, Одессаоблэнерго и Киевоблэнерго ликвидировали 9 346 аварий. Благодаря слаженной работе энергетиков, свет оперативно вернули 102 660 клиентам в Киеве, 236 706 в Киевской области, 97 390 в Донецкой области, 136 398 клиентам Днепропетровщины и 88 685 в Одесской области.
Работа – второй дом

«Это мой новый рабочий кабинет. Правда приходится его делить с коллегами. Но ничего – уживаемся. К счастью, никто не храпит. Здесь мы можем разогреть себе еду. Это холодильник. Тут мы спим. Нам руководство выделило телевизор и интернет-приставку к нему. Поэтому в свободное время смотрим фильмы», - показывает с помощью видеосвязи журналистам свой карантинный рабочий быт диспетчер Богуславского РП Киевоблэнерго Василий Орловский.

С начала карантина он и его коллеги переведены в круглосуточный режим работы. А значит, постоянно находятся на рабочем месте. Тут работают, тут же и живут. Их вахта – самая длинная за время работы на предприятии. Она началась еще в марте.
Таких профессионалов как Василий – единицы! На его подготовку и обучение ушел не один год. Если, не дай бог, он заразится COVID‑19, то на время болезни найти ему подмену будет не просто. Такой специалист до мельчайших подробностей знает все особенности электросетей своего района, имеет необходимые допуски и в совершенстве знаком со специальным программным обеспечением.

Поэтому диспетчерская и комнаты где они едят, отдыхают и спят, полностью изолированы от внешнего мира. Сюда запрещен вход посторонним. Каждое утро всем сотрудникам измеряют температуру и, при малейших проблемах со здоровьем, вызывают врача. Само же помещение регулярно проветривают, убирают и дезинфицируют.
На рабочем месте они обеспечены всем необходимым - душевыми комнатами и стиральными машинами, питьевой водой, продуктами питания и чистым постельным бельём. Для всех, кто по служебной необходимости заходит в помещение, где живут и работают диспетчеры, предусмотрен обязательный масочный режим и перчатки на руках.

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Виталий Шайда
Генеральный директор Киевоблэнерго
«Такие чрезвычайные меры - это не стремление лишний раз подуть на холодную воду. Это производственная необходимость. Мы не можем позволить себе, чтобы кто-то из диспетчеров заразился короновирусной инфекцией. Поэтому делаем всё возможное и невозможное, чтобы этого не произошло. Естественно, работа в таком режиме дополнительно оплачивается»
То как быстро распространяется и передается новый вирус, если вдруг заболеет кто-то из работников, будет означать, что операторы системы распределения могут одномоментно потерять на несколько недель значительную часть профессионалов. Быстро подменить их будет невозможно. Поэтому такие меры предосторожности оправданы. Они призваны сохранить здоровье сотрудников и гарантировать клиентам стабильное бесперебойное электроснабжение.
На расстоянии безопаснее и быстрее
«Добрый день. Четвертую неделю я и весь мой отдел работаем удаленно – рассказывает по скайпу из своей квартиры в Киеве руководитель подразделения по работе с электронными обращениями ДТЭК Киевские электросети Анастасия Шапран.Нас, как и всех сотрудников, непосредственно не задействованных в ремонтных работах и обеспечении производственного цикла, отправили по домам. Теперь все свои служебные обязанности мы выполняем дистанционно. Клиентов тоже обслуживаем из дома».

Точно в таком же режиме работают бухгалтеры, экономисты, финансисты, сотрудники отдела кадров, инженеры по охране труда и другие специалисты Одессаоблэнерго, Киевоблэнерго, ДТЭК Днепровские электросети, ДТЭК Донецкие электросети и ДТЭК Киевские электросети. Доступ в офисы таких сотрудников возможен исключительно по согласованию с генеральными директорами и только в случае крайней служебной необходимости.
Дистанционно работать административному персоналу помогают хорошо развитые корпоративные IT-решения, в которые последние несколько лет компании активно вкладывают деньги. Поэтому все совещания и оперативки переведены в онлайн режим. Согласование документов происходит исключительно через интернет. Непосредственные межличностные контакты, по крайней мере до конца карантина, максимально ограничены.

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Марис Куницкис
Генеральный директор ДТЭК Киевские электросети
«Реализуемая нашей компанией стратегия цифровизации, послужила той палочкой-выручалочкой, которая помогает уверенно себя чувствовать и поддерживать работоспособность компании в условиях карантина и дистанционной работы»
Благодаря этому заделу, продолжает Марис, клиенты компании могут получать все услуги дистанционно из места самоизоляции. Не подвергая себе опасности заражения вирусом. Для этого достаточно обратиться с помощью телефона или интернета в контакт-центр своего оператора системы распределения.

Такими способами, клиенты могут передавать показания приборов учета, заключить договор, заказать ремонты электросчетчиков, новые подключения, подать предусмотренные договорными условиями документы или просто проконсультироваться по интересующим вопросам. И всё это не выходя из дома.
За прошедший месяц дистанционными услугами компаний операторов системы распределения ДТЭК Сети в Киеве, Одесской, Днепропетровской, Донецкой и Киевской областях клиенты воспользовались 526 788 раз. Самым востребованным каналом связи остается телефон – более 500 тысяч звонков. Далее по популярности идут электронная почта (более 11,5 тысяч обращений), социальная сеть Facebook (более 8 тысяч обращений), личные кабинеты, сайты и мессенджеры (суммарно более 4,6 тысяч запросов).
Особенно непросто в новых условиях оказалось людям старшего поколения. Как правило, именно они составляют львиную долю всех посетителей Центров обслуживания клиентов компаний группы ДТЭК Сети. Когда ЦОКи закрыли на карантин, компании обратились через СМИ с призывом к молодым людям помочь своим пожилым родителям, дедушкам и бабушкам, соседям и знакомым в использовании дистанционных сервисов. А где необходимо – сделать это вместо них. В компании говорят, что их призыв был услышан.

Также операторы системы распределения постоянно публикуют в СМИ оперативную информацию о возможных изменениях в работе электрических сетей и сервисов энергокомпаний. Подготовили специальную инструкцию, в которой собрали весь перечень дистанционных услуг и возможных способов их получения без непосредственного посещения офисов компаний. Всё для того чтобы клиент, находясь на карантине, не ощущал никакого дискомфорта с обеспечением электроэнергией.
Карантин оказался, как модно сейчас говорить, «черным лебедем», который многих застал врасплох. Предугадать и подготовиться к такой ситуации заранее невозможно. Зато можно просто хорошо выполнять свою работу. Независимо от обстоятельств, карантина, погоды или плохого настроения. Особенно если от тебя зависит комфорт миллионов таких же, как и ты граждан, которые оказались в тяжелых условиях.

Энергетики смогли перестроиться, вооружились защитными масками, антисептиками, интернетом и продолжают работать. Ежесекундно делать всё от них зависящее, чтобы каждый из нас сегодня вечером смог включить свет и прочитать на ночь ребенку его любимую сказку или просто перед телевизором выпить в компании близкого человека чашку горячего чая.