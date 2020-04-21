Самым убедительным аргументом, что карантин дело серьёзное, а меры предосторожности не просто прихоть руководства, для энергетиков становятся новостные сводки о количестве зараженных и умерших. Которые они, как и все жители Украины, каждый день слышат с экранов телевизоров и из динамиков радиоприемников.



Энергетика в целом и такая её составляющая как распределение электроэнергии не может остановиться ни на секунду. Они обязаны работать в режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Независимо от погоды, праздничных или выходных дней, а теперь ещё и вирусной угрозы. У энергетиков нет права всё бросить и уйти на карантин.

