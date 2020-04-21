На расстоянии безопаснее и быстрее
«Добрый день. Четвертую неделю я и весь мой отдел работаем удаленно – рассказывает по скайпу из своей квартиры в Киеве руководитель подразделения по работе с электронными обращениями ДТЭК Киевские электросети Анастасия Шапран. – Нас, как и всех сотрудников, непосредственно не задействованных в ремонтных работах и обеспечении производственного цикла, отправили по домам. Теперь все свои служебные обязанности мы выполняем дистанционно. Клиентов тоже обслуживаем из дома».
Точно в таком же режиме работают бухгалтеры, экономисты, финансисты, сотрудники отдела кадров, инженеры по охране труда и другие специалисты Одессаоблэнерго, Киевоблэнерго, ДТЭК Днепровские электросети, ДТЭК Донецкие электросети и ДТЭК Киевские электросети. Доступ в офисы таких сотрудников возможен исключительно по согласованию с генеральными директорами и только в случае крайней служебной необходимости.