Как в Киеве работает общественный транспорт:

В Киеве представлены все виды общественного транспорта, существующие в мире: метро, городская электричка, трамваи, троллейбусы, автобусы, фуникулер и даже маршрутные такси, по-простому - «маршрутки». Из любого конца города и даже пригорода можно добраться по необходимому вам адресу. Наиболее удобным и быстрым является метрополитен, но метро ходит не во все спальные массивы Киева. В этом случае можно воспользоваться автобусом, троллейбусом, трамваем или маршруткой, используя их для поездки по городу или для пересадки на метро. Метро в часы пик курсирует каждые 1,5 минуты, а график движения наземного транспорта можно отслеживать в реальном времени на сайте КП «Киевпасстранс».



Оплата проезда осуществляется наличными, картой или проездным в зависимости от вида транспорта. Одна поездка в общественном транспорте Киева стоит 8 грн, кроме маршруток, стоимость проезда в которых колеблется от 7 до 8 грн по Киеву и до 20 грн в пригород. Также существуют льготы по оплате проезда для учеников, студентов, пенсионеров и других киевлян льготных категорий.



В наземном транспорте есть бесплатный wi-fi, в метрополитене пока только ожидается возобновление такой услуги. В последние годы автопарк киевского общественного транспорта постоянно обновляется новым подвижным составом для повышения комфорта пассажиров. Приобретаются автобусы, троллейбусы и трамваи, оборудованные для пассажиров с ограниченными возможностями, кондиционерами и даже USB портами для зарядки устройств.