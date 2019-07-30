SEGODNYA.UA
Как в Киеве работает общественный транспорт:
эксперимент журналистов «Сегодня»
Многие согласятся, что дорога на работу и обратно утомляет зачастую даже больше, чем сам рабочий день. Особенно, если добираться на работу приходится своим ходом.
В Киеве представлены все виды общественного транспорта, существующие в мире: метро, городская электричка, трамваи, троллейбусы, автобусы, фуникулер и даже маршрутные такси, по-простому - «маршрутки». Из любого конца города и даже пригорода можно добраться по необходимому вам адресу. Наиболее удобным и быстрым является метрополитен, но метро ходит не во все спальные массивы Киева. В этом случае можно воспользоваться автобусом, троллейбусом, трамваем или маршруткой, используя их для поездки по городу или для пересадки на метро. Метро в часы пик курсирует каждые 1,5 минуты, а график движения наземного транспорта можно отслеживать в реальном времени на сайте КП «Киевпасстранс».

Оплата проезда осуществляется наличными, картой или проездным в зависимости от вида транспорта. Одна поездка в общественном транспорте Киева стоит 8 грн, кроме маршруток, стоимость проезда в которых колеблется от 7 до 8 грн по Киеву и до 20 грн в пригород. Также существуют льготы по оплате проезда для учеников, студентов, пенсионеров и других киевлян льготных категорий.

В наземном транспорте есть бесплатный wi-fi, в метрополитене пока только ожидается возобновление такой услуги. В последние годы автопарк киевского общественного транспорта постоянно обновляется новым подвижным составом для повышения комфорта пассажиров. Приобретаются автобусы, троллейбусы и трамваи, оборудованные для пассажиров с ограниченными возможностями, кондиционерами и даже USB портами для зарядки устройств.
Также в Киеве со средины мая 2019 года работает Uber Shuttle – сервис совместных поездок от Uber. По сути, он объединяет удобство такси и бюджетность общественного транспорта, позволяя добраться в нужное место с попутчиками и минимальным количеством остановок. И, в отличие от городского транспорта, – в комфорте.
Редакция «Сегодня» решила провести эксперимент: добраться с работы домой двумя способами: на общественном транспорте и заказав поездку на Uber Shuttle.

Тестировали два маршрута: Печерск – Дарница и Бессарабка - Соломенка.
Метро + маршрутка:
4 грн экономии и море впечатлений
Предположим, наш офис находится недалеко от станции метро «Палац Украина», а живем мы на левом берегу, в районе ж/к «Комфорт Таун». Чтобы добраться с работы домой на общественном транспорте спускаемся в метро.
Хорошо, если при себе имеется бесконтактная карта метрополитена, проездной или банковская карта с системой оплаты PayPass. Если нет – добро пожаловать в очередь за жетоном. Стоимость жетона – 8 грн. Больше одного жетона в одни руки не продадут.
Подземка в вечернее время "закипает", а в дождливую погоду - особенно! Людей много, очень душно. От «Палаца Украины» нам нужно доехать до «Майдана Незалежности» и пересесть на красную ветку.

Однако пересадка в час-пик – занятие не для слабонервных. Преодолев, наконец, давку в переходе между станциями, оказываемся на перроне станции «Крещатик» и ожидаем поезд. С первого раза в вагон попасть не удается, ждем второй поезд. Один плюс – интервалы между поездами в такое время очень короткие.
Итак, мы в вагоне. От станции метро «Крещатик» нужно доехать до станции «Левобережная», «Дарница» или «Черниговская». Как только поезд выезжает из тоннеля на мост, обращаемся за советом к Google.

Учитывая пробки, оптимальное решение – доехать до станции «Черниговская» и уже там пересесть на автобус, троллейбус или маршрутное такси.
После метро нам подойдет любой транспорт, который двигается в сторону моста Патона. Первой приехала маршрутка №416, заходим на заднюю дверь переполненного авто, передаем за проезд купюру в 500 грн. Пережили недовольство передающих деньги пассажиров и возмущенные крики водителя, получили сдачу, поехали.
Совет: готовьте деньги за проезд без сдачи и заранее!
Дорога оказалась почти не загруженной, поэтому через 15 минут мы уже выходим на нужной нам остановке. До ж/к «Комфорт Таун» - до 5 минут пешком.
Время в пути: 1 час 8 минут
Количество пересадок: 3
Сумма, затраченная на проезд: 20 грн
Uber Shuttle:
под шум дождя без пересадок
Ради чистоты эксперимента для поездки на Uber Shuttle задаем такие же условия: добраться из пункта А в пункт Б в конце рабочего дня.



На часах 18:00, заказываем Uber Shuttle, который должен подобрать пассажира в течение 15 минут у станции метро «Палац Украина».

Для этого открываем приложение Uber на мобильном устройстве.

Наше местоположение определяется автоматически и нам остается только задать пункт назначения – ул. Каунасская.



Сразу же приходит подтверждение с данными о машине и водителе – его имя, фото, контактный номер телефона, рейтинг, количество совершенных поездок и прочее.

Приложение подсказывает, как пройти к месту посадки, где находится "шаттл" и через сколько минут он будет на месте. Микроавтобус Renault Master прибыл через 13 минут.

Скриншот программы
Важно: В целях безопасности перед посадкой обязательно проверяйте регистрационный номер, данные автомобиля и фото водителя.
Несмотря на час пик и сильный дождь, автобус почти пустой: пассажиров всего двое. Это говорит лишь о том, что знают о такой услуге немногие. В автомобиле чисто, просторно. Приветливый водитель просит показать подтверждение поездки на экране телефона (чтоб не подсел кто-то по ошибке, так как автобусов курсирует много!), принимает оплату, желает хорошей поездки и стартует. Через 5 минут подбираем еще одного пассажира, и дальше едем уже без остановок!
Об оплате: Цена проезда на расстояние от 8 до 12 км составляет 20 грн. Оплатить можно онлайн через приложение или наличными. Чтобы проверить реакцию водителя, оплатить поездку решили наличными и подготовили купюру в 500 гривен. Сдача последовала незамедлительно. Ни вздохов, ни капли сарказма.
Общее впечатление – ты едешь в комфортабельном такси. Незнакомые пассажиры не доставляют дискомфорта: каждый погружен в собственные мысли, занят чтением книги или "сидит" в телефоне. Кстати, о телефоне. На вопрос, можно ли подзарядиться, водитель со словами «Почему же нет?» протягивает USB кабель.
За окном льет дождь, но тебе не нужно думать о пересадке на другой вид транспорта или о том, что от остановки еще придется идти пешком до дома. Приложение с учетом ситуации на дорогах оповещает о предположительном времени прибытия. Чуть больше 30 минут и мы на месте!
Время в пути: 39 минут
Количество пересадок: 0
Сумма, затраченная на проезд: 20 грн
На «такси-маршрутке» с Олимпийского на Соломенку также оказалось удобнее, чем на троллейбусе.

Вызвать себе «такси-маршрутку» совсем не сложно: приложение Uber само предложит выбрать "шаттл", если ваш маршрут совпадает с путем его следования, а остановка находится в радиусе одного километра.
Нам нужно было попасть с улицы Антоновича на Соломенскую площадь. Приложение «подсказало» дорогу до ближайшей остановки на улице Саксаганского, указав, что стоимость проезда составит 15 гривен.

При этом, такси на это же расстояние обойдется в 72 гривни. Ожидание на остановке оказалось недолгим: "шаттлы" курсируют раз в 15 минут, и приложение Uber позволяет отследить прибытие микроавтобуса в место старта поездки – как и в случае такси.

Скриншот программы
Итак, наша «маршрутка по вызову» прибыла четко в указанное время. При этом выглядит она очень опрятно, в отличие от городских автобусов. Внутри есть кондиционер, что в жару – настоящее спасение. Кроме того - удобные сидения, возможность пристегнуться ремнем безопасности и никаких стоячих мест! При входе водителю нужно показать с телефона подтверждение поездки (оно будет в приложении) и заплатить, если в настройках указаны наличные.
В целом, дорога от улицы Саксаганского до Соломенской площади заняла около 14 минут. Расплатиться за проезд можно как наличными, так и карточкой, в зависимости от настроек, которые вы указываете в приложении Uber.

Между тем, если вы планируете поездку на Uber Shuttle вдвоем или втроем, каждый должен заказать поездку со своего аккаунта в системе, поскольку пока приложение рассчитывает поездку лишь на одного человека и добавить попутчиков из одного аккаунта не получится.
Время в пути: 14 минут
Количество пересадок: 0
Сумма, затраченная на проезд: 15 грн
Аналогичный путь проделываем на городском троллейбусе. Его на остановке приходится ждать около получаса. Поскольку направление является довольно популярным, здесь нет свободных мест, так что ехать приходится стоя в душном салоне. И хотя загруженность дорог такая же, как в поездке на «шаттле», дорога занимает 23 минуты – за счет частых остановок.
Время в пути: 23 минуты
Количество пересадок: 0
Сумма, затраченная на проезд: 8 грн
Общественный транспорт: преимущества и недостатки

Возможность попасть с одного берега Киева на другой без пробок, проехавшись в метро, – огромный плюс. Пожалуй, на этом все сильные стороны общественного транспорта и заканчиваются. Относительно низкая стоимость является положительным фактором только в том случае, если добираться приходится с помощью одного вида транспорта.

В остальном такие поездки – лотерея! Давки, скандалы пассажиров и водителя, удушливый воздух, вскрытые сумки, «оттоптанные» ноги – никогда не знаешь, как начнется или закончится твой рабочий день. Однако по достоинству оценить «прелести» общественного транспорта можно только летом: буйство «ароматов», борьба за открытие-закрытие окон, так как одним жарко, другим – дует.
Uber Shuttle: преимущества и недостатки

Преимущества:

  • Комфортабельный транспорт с кондиционером и USB портами для зарядки гаджетов;
  • Безопасность и надежность, гарантированное место с ремнем безопасности;
  • Оплата любым удобным способом;
  • Доставка до места назначения без пересадок;
*И за все эти удобства – неприлично низкая цена!

Для тех, кто не привык пользоваться общественным транспортом, но по каким-то причинам сегодня или в принципе не за рулем, Uber Shuttle – идеальная альтернатива дорогостоящим поездкам в такси.

Недостатки:

  • Как и любой другой наземный транспорт, Uber Shuttle бессилен перед загруженностью дорог. Это нужно учитывать, заказывая машину в час пик. В некоторых случаях разумнее будет отказаться от комфорта и построить маршрут так, чтобы воспользоваться преимуществом метро.
  • Еще один минус – маршрутов у Uber Shuttle пока только 8. Они охватывают далеко не все районы, поэтому сервис совместных поездок на данный момент доступен не всем.
Сейчас в Киеве микроавтобусы Uber Shuttle курсируют по таким направлениям:

  • P1A/P1B: Виноградарь - Шевченковский район (проспект Правды, 100 - площадь Победы)
  • P2A/P2B Соломенка - Бессарабка (ул. Соломенская, 24 - ул. Эспланадная)
  • L1A/L1B: Дарница - Лыбидская (ул. Каунасская, 10 - ст. М. "Лыбидская")
  • L4A/L4B: Троещина - Печерск (ул. Владимира Маяковского, 76 – Мечникова, 23)

Стоимость поездки:

  • 15 грн за поездки от 0 до 8 км;
  • 20 грн за поездки от 8 до 12 км;
  • 25 грн за поездки от 12 до 16 км;
  • 30 грн за поездки более 16 км.
P1A/P1B: Виноградарь - Шевченковский район
(проспект Правды, 100 - площадь Победы)
P2A/P2B Соломенка - Бессарабка
(ул. Соломенская, 24 - ул. Эспланадная)
L4A/L4B Троещина - Печерск
(ул. Владимира Маяковского, 76 – Мечникова, 23)
L1A/L1B: Дарница-Лыбедская
(ул. Каунасская - ст. м. Лыбедская)
В отличие от такси, в ночное время усугами Uber Shuttle не воспользоваться. Все маршруты работают по графику с 7:00 до 21:00.
Так что традиционный общественный транспорт, хоть и дешевле, проигрывает Uber Shuttle в комфорте и скорости. Кроме того, «такси-маршрутки» - настоящее спасение по утрам и в вечерний час пик, когда городской транспорт ощутимо перегружен. Они связывают большие спальные районы с центром города и транспортными развязками, позволяя доехать комфортно и без лишних затрат: стоимость проезда – от 15 до 30 гривен, в зависимости от километража.