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2020 год, мягко скажем, был не лучшим за всю историю человечества: пандемия COVID-19, пожары, катастрофы, всевозможнейшие ЧП, следующие одно за другим, как будто бы решили нас доконать.

И когда возникала мысль, что "...хуже уже не будет", то это самое "хуже" неизменно случалось.

Предлагаем вам в последний раз вспомнить все плохое, что случилось в 2020-м, и распрощаться с ним навсегда - попросту говоря "сжечь" его!
Наши ожидания и мечты раз за разом натыкались на черную пакость, приготовленную 2020-м, а планы рушились один за другим.

Соотношения "ожидание/реальность" были явно не в пользу первого, и спасала только здоровая ирония, пусть даже переходящая в сарказм.
Спасала только здоровая ирония, пусть даже переходящая в сарказм.
"Это был тяжелый год…" - думали многие из нас, провожая 2019-й и строя планы на 2020-й. Но не тут-то было!
ЯНВАРЬ
В Иране сбили украинский "Боинг" - некоторые заговорили даже о начале третьей мировой.

В Австралии пылали масштабные пожары, и все мы собирали деньги на помощь несчастным кенгуру и коалам.

А еще писали о том, что в каком-то далеком китайском городе один местный житель съел летучую мышь (во дают эти китайцы!) и из-за этого у всех могут начаться неприятности.

Радовало лишь одно:
“ХУЖЕ УЖЕ НЕ БУДЕТ!”
Подробнее
ФЕВРАЛЬ
Под конец зимы всему миру стало не до смеха. Шуточки о специфических гастрономических вкусах некоторых китайцев (съесть летучую мышь - это надо еще догадаться!) сменились настоящей паникой. Весь мир увидел кадры, как "тепло" (камнями) встречали украинцы своих же сограждан в поселке Новые Санжары, куда их привезли на обсервацию после эвакуации из Китая.

В Италии и Испании количество заразившихся стремительно росло, и там тоже было не до смеха.

В тот момент казалось, что...
“...ХУЖЕ УЖЕ НЕ БУДЕТ!”
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МАРТ
В первый месяц весны в наш лексикон вошло новое слово - "локдаун". В Черновцах зафиксировали первый случай коронавируса.

В Украине уже с 12 марта закрывают на три недели школы, авиасообщение, границу. И это еще "цветочки": в конце месяца прекращает движение транспорт, и вся странах уходит на жесткий карантин.

До драк в супермаркетах за туалетную бумагу, как за границей, в Украине не доходит, но гречка, как обычно в таких ситуациях, становится дефицитом. Все настолько плохо, что...
“...ХУЖЕ УЖЕ НЕ БУДЕТ!”
Подробнее
АПРЕЛЬ
1 апреля 2020 года украинцам было не до смеха. Как и весь "карантинный" месяц в целом, который большинство работающих провело на удаленке.

На фоне лесных пожаров в Чернобыльской зоне и в Житомирской области защитные маски стали выполнять иную функцию - хоть чуть-чуть спасали от смога и гари.

А тут еще Минобороны США (нашли же момент!) решило признать подлинными три видеоролика, на которых видны НЛО. То есть ко всему этому трешу мы имеем еще и угрозу вторжения инопланетян? Ну, спасибо!
“ХУЖЕ УЖЕ НЕ БУДЕТ!”
Подробнее
МАЙ
После полутора месяцев заточения в четырех стенах, проведенных в страхе заразиться (для некоторых - еще и стать безработным), у украинцев были большие планы на май.

Мечталось о шашлыках где-то на природе. А взамен мы получили "жару" в Броварах, где две конкурирующие группировки стреляли друг в друга прямо на улице.

Еще больше "огня" было в мире, в частности в США, где убийство превысившими полномочия полицейскими рецидивиста Джорджа Флойда привело к массовым протестам и чуть ли не к гражданской войне.
“ХУЖЕ УЖЕ НЕ БУДЕТ!”
Подробнее
ИЮНЬ
Начало лета тоже не особо порадовало украинцев, природа словно решила нас добить, завершив начатое коронавирусом.

Мало того, что не оправдались прогнозы гибели заразы при жаре, так еще и сама жара не спешила наступать. 3 июня 2020 года в Киеве был зафиксирован температурный рекорд всех времен: столбик термометра показывал всего 5 градусов тепла по шкале Цельсия.

Чтобы всего через неделю подняться до рекордных за лето +34 градусов! Погода, и ты туда же? А впрочем, ладно…
“...ХУЖЕ УЖЕ НЕ БУДЕТ!”
Подробнее
ИЮЛЬ
К экватору года многие начали подозревать, что все происходящее не просто так. И что, возможно, 2020-й нас постепенно готовит к какому-то финалу.

А тут как раз в июле ожидалось прибытие кометы NeoWise, которая последний раз бывала в Солнечной системе еще во времена постройки египетских пирамид.

Ученые-астрономы предупреждали, что человечеству ничего не грозит, но народ уже устал кому-то верить на слово. К счастью, ничего катастрофического не случилось, комета улетела, "пообещав" вернуться через 6800 лет.
“ХУЖЕ УЖЕ НЕ БУДЕТ!”
Подробнее
АВГУСТ
Природные катаклизмы - еще ладно, но когда сам человек из-за собственного разгильдяйства устраивает грандиозные проблемы самому себе - это уже трудно понять и простить.

Ну как можно было привести в гавань города-миллионника, столицы Ливана Бейрута, корабль, груженный аммиачной селитрой? И пришвартовать его возле склада с пиротехникой? Да еще и проводить газосварочные работы вблизи объекта?

Как итог - грандиозный "фейерверк", который вообще никого не порадовал. А могло быть еще хуже...
“ХУЖЕ УЖЕ НЕ БУДЕТ!”
Подробнее
СЕНТЯБРЬ
Тихая, спокойная, чуть сонная, не очень богатая, "зато стабильная" (как любят говорить любители режима Лукашенко) Беларусь удивила весь мир.

Точнее, сам "последний диктатор Европы", вцепившийся во власть двумя руками (да и ногами тоже), не удивил, а вот простые белорусы - да.

Массовые протесты по всей стране против фальсификации президентских выборов достигли пика в августе-сентябре и, несмотря на аресты и репрессии со стороны силовиков, продолжаются по сей день. Удачи белорусам, и дай Бог…
“...ХУЖЕ УЖЕ НЕ БУДЕТ!”
Подробнее
ОКТЯБРЬ
В самом конце сентября и весь октябрь поступали сообщения об экологической катастрофе у берегов Камчатки.

Хотя снимки загрязненных вод Тихого океана близ полуострова впервые были опубликованы "Гринпис" еще 9 сентября, в России впервые отреагировали на катастрофу лишь спустя почти месяц.
И то, когда на берег были выброшены тысячи (!) трупов морских жителей.

Причину (слив в воды ядовитых отходов с полигонов-хранилищ) выяснили, но 95 процентов донных обитателей погибло, и их не вернешь.
“...ХУЖЕ УЖЕ НЕ БУДЕТ!”
Подробнее
НОЯБРЬ
2020-й забрал с собой немало не только простых людей, но и кумиров миллионов. В ноябре весь мир (не только спортивный) попрощался с одним из выдающихся игроков в истории футбола, аргентинцем Диего Марадоной по прозвищу "Рука Бога".

60-летнюю экс-звезду сгубил вовсе не проклятый COVID-19.

Дон Диего был плохим примером для молодежи за пределами футбольного поля, злоупотребляя запрещенными веществами, но помнить и любить его будут не за это, а за его божественную игру. Прощай, Марадона...
“ХУЖЕ УЖЕ НЕ БУДЕТ!”
Подробнее
ДЕКАБРЬ
На самом финише 2020 года, когда мы уже, кажется, напрочь утратили способность удивляться все новым и новым катаклизмам, ЧП и прочим бедствиям ("Хуже уже не будет!"), как вишенка на торте - бац! - проснувшиеся вулканы Этна в Италии и Килауэа на Гавайских островах.

Это намек?

Как в том, еще весеннем, меме про "...во время карантина природа настолько очистилась, что…" решила все сжечь к черту и таким образом очиститься окончательно и бесповоротно"?

А что, тоже идея...
“ХУЖЕ УЖЕ НЕ БУДЕТ!”
Подробнее
Кстати, напоследок: а может, идея сжечь 2020-й не такая уж и плохая? Попробуем? А на память можете сохранить наш кошмарный календарь на своих страницах в соцсетях. И главное - верить: "ХУЖЕ УЖЕ НЕ БУДЕТ!"
СЖЕЧЬ
© Segodnya.ua, 2020. Все права защищены.

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Credits:
pngegg.com
gifter.com
gettyimages.com
Идея: segodnya.ua
Автор текстов: Руслан Меженский
Дизайнер: Мария Болиндер
Главная
Новости
Lifestyle
Спорт
Январь
"Это был тяжелый год…" - думали многие из нас, провожая 2019-й и строя планы на 2020-й. Но не тут-то было!

В Иране сбили украинский "Боинг" - некоторые заговорили даже о начале третьей мировой.

В Австралии пылали масштабные пожары, и все мы собирали деньги на помощь несчастным кенгуру и коалам.

А еще писали о том, что в каком-то далеком китайском городе один местный житель съел летучую мышь (во дают эти китайцы!) и из-за этого у всех могут начаться неприятности.

Радовало лишь одно:
"ХУЖЕ УЖЕ НЕ БУДЕТ"
Февраль
Под конец зимы всему миру стало не до смеха. Шуточки о специфических гастрономических вкусах некоторых китайцев (съесть летучую мышь - это надо еще догадаться!) сменились настоящей паникой. Весь мир увидел кадры, как "тепло" (камнями) встречали украинцы своих же сограждан в поселке Новые Санжары, куда их привезли на обсервацию после эвакуации из Китая.

В Италии и Испании количество заразившихся стремительно росло, и там тоже было не до смеха.

В тот момент казалось, что...
"ХУЖЕ УЖЕ НЕ БУДЕТ"
Март
В первый месяц весны в наш лексикон вошло новое слово - "локдаун". В Черновцах зафиксировали первый случай коронавируса.

В Украине уже с 12 марта закрывают на три недели школы, авиасообщение, границу. И это еще "цветочки": в конце месяца прекращает движение транспорт, и вся странах уходит на жесткий карантин.

До драк в супермаркетах за туалетную бумагу, как за границей, в Украине не доходит, но гречка, как обычно в таких ситуациях, становится дефицитом. Все настолько плохо, что...
"ХУЖЕ УЖЕ НЕ БУДЕТ"
Апрель
1 апреля 2020 года украинцам было не до смеха. Как и весь "карантинный" месяц в целом, который большинство работающих провело на удаленке.

На фоне лесных пожаров в Чернобыльской зоне и в Житомирской области защитные маски стали выполнять иную функцию - хоть чуть-чуть спасали от смога и гари.

А тут еще Минобороны США (нашли же момент!) решило признать подлинными три видеоролика, на которых видны НЛО. То есть ко всему этому трешу мы имеем еще и угрозу вторжения инопланетян? Ну, спасибо!
"ХУЖЕ УЖЕ НЕ БУДЕТ"
Май
После полутора месяцев заточения в четырех стенах, проведенных в страхе заразиться (для некоторых - еще и стать безработным), у украинцев были большие планы на май.

Мечталось о шашлыках где-то на природе. А взамен мы получили "жару" в Броварах, где две конкурирующие группировки стреляли друг в друга прямо на улице.

Еще больше "огня" было в мире, в частности в США, где убийство превысившими полномочия полицейскими рецидивиста Джорджа Флойда привело к массовым протестам и чуть ли не к гражданской войне.
"ХУЖЕ УЖЕ НЕ БУДЕТ"
Июнь
Начало лета тоже не особо порадовало украинцев, природа словно решила нас добить, завершив начатое коронавирусом.

Мало того, что не оправдались прогнозы гибели заразы при жаре, так еще и сама жара не спешила наступать. 3 июня 2020 года в Киеве был зафиксирован температурный рекорд всех времен: столбик термометра показывал всего 5 градусов тепла по шкале Цельсия.

Чтобы всего через неделю подняться до рекордных за лето +34 градусов! Погода, и ты туда же? А впрочем, ладно…
"ХУЖЕ УЖЕ НЕ БУДЕТ"
Июль
К экватору года многие начали подозревать, что все происходящее не просто так. И что, возможно, 2020-й нас постепенно готовит к какому-то финалу.

А тут как раз в июле ожидалось прибытие кометы NeoWise, которая последний раз бывала в Солнечной системе еще во времена постройки египетских пирамид.

Ученые-астрономы предупреждали, что человечеству ничего не грозит, но народ уже устал кому-то верить на слово. К счастью, ничего катастрофического не случилось, комета улетела, "пообещав" вернуться через 6800 лет.
"ХУЖЕ УЖЕ НЕ БУДЕТ"
Август
Природные катаклизмы - еще ладно, но когда сам человек из-за собственного разгильдяйства устраивает грандиозные проблемы самому себе - это уже трудно понять и простить.

Ну как можно было привести в гавань города-миллионника, столицы Ливана Бейрута, корабль, груженный аммиачной селитрой? И пришвартовать его возле склада с пиротехникой? Да еще и проводить газосварочные работы вблизи объекта?

Как итог - грандиозный "фейерверк", который вообще никого не порадовал. А могло быть еще хуже...
"ХУЖЕ УЖЕ НЕ БУДЕТ"
Сентябрь
Тихая, спокойная, чуть сонная, не очень богатая, "зато стабильная" (как любят говорить любители режима Лукашенко) Беларусь удивила весь мир.

Точнее, сам "последний диктатор Европы", вцепившийся во власть двумя руками (да и ногами тоже), не удивил, а вот простые белорусы - да.

Массовые протесты по всей стране против фальсификации президентских выборов достигли пика в августе-сентябре и, несмотря на аресты и репрессии со стороны силовиков, продолжаются по сей день. Удачи белорусам, и дай Бог…
"ХУЖЕ УЖЕ НЕ БУДЕТ"
Октябрь
В самом конце сентября и весь октябрь поступали сообщения об экологической катастрофе у берегов Камчатки.

Хотя снимки загрязненных вод Тихого океана близ полуострова впервые были опубликованы "Гринпис" еще 9 сентября, в России впервые отреагировали на катастрофу лишь спустя почти месяц.

И то, когда на берег были выброшены тысячи (!) трупов морских жителей.

Причину (слив в воды ядовитых отходов с полигонов-хранилищ) выяснили, но 95 процентов донных обитателей погибло, и их не вернешь.
"ХУЖЕ УЖЕ НЕ БУДЕТ"
Ноябрь
2020-й забрал с собой немало не только простых людей, но и кумиров миллионов. В ноябре весь мир (не только спортивный) попрощался с одним из выдающихся игроков в истории футбола, аргентинцем Диего Марадоной по прозвищу "Рука Бога".

60-летнюю экс-звезду сгубил вовсе не проклятый COVID-19.

Дон Диего был плохим примером для молодежи за пределами футбольного поля, злоупотребляя запрещенными веществами, но помнить и любить его будут не за это, а за его божественную игру. Прощай, Марадона...
"ХУЖЕ УЖЕ НЕ БУДЕТ"
Декабрь
На самом финише 2020 года, когда мы уже, кажется, напрочь утратили способность удивляться все новым и новым катаклизмам, ЧП и прочим бедствиям ("Хуже уже не будет!"), как вишенка на торте - бац! - проснувшиеся вулканы Этна в Италии и Килауэа на Гавайских островах.

Это намек?

Как в том, еще весеннем, меме про "...во время карантина природа настолько очистилась, что…" решила все сжечь к черту и таким образом очиститься окончательно и бесповоротно"?

А что, тоже идея...
"ХУЖЕ УЖЕ НЕ БУДЕТ"