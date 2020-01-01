2020 год, мягко скажем, был не лучшим за всю историю человечества: пандемия COVID-19, пожары, катастрофы, всевозможнейшие ЧП, следующие одно за другим, как будто бы решили нас доконать.



И когда возникала мысль, что "...хуже уже не будет", то это самое "хуже" неизменно случалось.





Предлагаем вам в последний раз вспомнить все плохое, что случилось в 2020-м, и распрощаться с ним навсегда - попросту говоря "сжечь" его!

Наши ожидания и мечты раз за разом натыкались на черную пакость, приготовленную 2020-м, а планы рушились один за другим.



Соотношения "ожидание/реальность" были явно не в пользу первого, и спасала только здоровая ирония, пусть даже переходящая в сарказм.

