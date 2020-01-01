К экватору года многие начали подозревать, что все происходящее не просто так. И что, возможно, 2020-й нас постепенно готовит к какому-то финалу.
А тут как раз в июле ожидалось прибытие кометы NeoWise
, которая последний раз бывала в Солнечной системе еще во времена постройки египетских пирамид.
Ученые-астрономы предупреждали, что человечеству ничего не грозит, но народ уже устал кому-то верить на слово. К счастью, ничего катастрофического не случилось, комета улетела, "пообещав" вернуться через 6800 лет.