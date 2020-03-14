Замминистра здравоохранения, главный санврач Виктор Ляшко заявил
, что проверкой стоимости товаров, которые используют для противодействия заболеванию коронавирусной инфекцией, будет заниматься Антимонопольный комитет Украины.
Спекулянты, стремящиеся нажиться на человеческом горе и страхе, тоже встречаются не только в Украине, но и во многих других странах. Из-за таких «бизнесменов» популярные торговые площадки, такие как Amazon и EBay, объявили, что будут блокировать магазины, торгующие товарами медицинского назначения по завышенным ценам, сообщает «Нью-Йорк Таймс»
.
Во многих странах общественные организации и профессиональные ассоциации призывают власти жестко бороться со спекулянтами
и установить государственное регулирование цен на товары, необходимые для предупреждения распространения коронавируса.