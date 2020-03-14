Как проходила эвакуация украинцев из Китая



Украинская коронавирусная история началась с того, что правительство решило эвакуировать наших сограждан из Китая, где как раз был разгар эпидемии. Украинцев доставили в страну еще 20 февраля, после чего семь автобусов с эвакуированными людьми отправились в санаторий Нацгвардии, который находится в Новых Санжарах (поселок в Полтавской области).



Местные жители не очень радостно восприняли эту новость, вышли на митинги, забросали автобусы с людьми камнями, подожгли баррикады и кричали "Ганьба!". Тем не менее, после непродолжительных стычек и вмешательства полиции, люди все же успокоились. Как выяснилось позже, местные жители опасались, что к ним в поселок привезли десятки инфицированных. Но, после двухнедельного карантина оказалось, что все эвакуированные украинцы были здоровыми и проверки не подтвердили у них наличие коронавируса.





Фото: Reuters/Valentyn Ogirenko





