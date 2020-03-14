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Карантин и коронавирус: все о ситуации в Украине и мире
Пандемия коронавируса вот уже который месяц бушует во всем мире. Люди предпочитают оставаться дома, а многие страны закрывают границы и объявляют массовые карантины. Сайт "Сегодня" рассказывает все, что нужно знать о пандемии 21 века.

Фото: Getty Images
Коронавирус COVID-19 продолжает распространяться по миру. ВОЗ объявила пандемию, ведь только по состоянию на 17 марта в мире количество заболевших превысило 182 тысячи человек. Сейчас США и Китай активно разрабатывают вакцину. А многие страны уже ввели карантин: улицы городов опустели, границы закрывают, в магазинах дефицит туалетной бумаги и продуктов, а представители бизнеса несут огромные убытки.

Редакция сайта "Сегодня" постоянно отслеживает ситуацию и рассказывает, как коронавирус влияет на мировую экономику, меняет приоритеты во властных кабинетах и что нужно делать, чтобы обезопасить себя и близких.

Самую актуальную информацию о карантине и коронавирусе читайте в материалах ниже:
Фото: "Украина 24"
Фото: Reuters/Gleb Garanich
Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes
Фото: Getty Images, AFP
Фото: Reuters
Коронавирус и карантин в Украине
К сожалению, Украина тоже не осталась в стороне от эпидемии коронавируса. Так, по состоянию на 17 марта в стране уже было 7 подтвержденных случаев заболевания. А одна женщина пенсионного возраста скончалась от коронавируса. Сейчас в стране усилены меры безопасности, а во многих городах закрыто все, кроме продуктовых магазинов и аптек.

Еще раньше Кабмин принял решение об установлении общенационального карантина, который продлится три недели — с 12 марта до 3 апреля. Карантин предусматривает закрытие всех учебных заведений и запрет массовых собраний, в которых участвует более 200 человек.

В полночь 16 марта также в Украине прекратили впускать иностранцев и закрыли около сотни пропускных пунктов на границе. Государственная таможенная служба подготовила интерактивную карту, на которой отметила все пункты пропуска, закрытые и открытые, согласно распоряжению правительства по предотвращению занесения и распространения COVID-19.

Ночью 16 марта Кабинет министров ужесточил ограничения на время карантина. Были приняты следующие решения:
Закрыть метро в городах Киеве, Днепре и Харькове с 17 марта.
Ограничить стоимость авиабилетов во время действия карантина.
Запретить экспорт необходимых для борьбы с коронавирусом изделий и материалов для физических и юридических лиц.
Органам местного самоуправления во время карантина необходимо приостановить конкурсы на должности государственной службы и не объявлять новых кандидатов.
Запретить на территориях атомных электростанций и городов-спутников привлекать персонал с признаками респираторных заболеваний, ограничить проведение массовых мероприятий, въезд и выезд населения.
Министерство инфраструктуры будет координировать эвакуацию граждан Украины из очагов коронавируса в стране.
С 18 марта запрещают железнодорожные, авиа и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки. Нацполиция будет контролировать соблюдение этих норм.
Помимо этого Верховная Рада приняла закон о коронавирусе в котором, в частности, предусматриваются штрафы для тех, кто нарушает карантинный режим. Так, если у человека есть подозрение на коронавирус, а он самовольно оставляет свою карантинную зону, штраф составит от 17 до 34 тыс. гривен, для должностных лиц — 34-170 тыс. гривен.

Случаи необнародования или нарушения порядка обнародования информации о закупках должностными лицами в соответствии с требованиями закона, направленными на предотвращение коронавируса, будут наказывать штрафом 700-1000 необлагаемых минимумов (11,9-17 тыс. гривен).

3 марта
Был зафиксирован первый случай коронавируса в Украине. Заболел мужчина из Черновцов, который недавно вернулся из Италии. Как известно сейчас, состояние у него хорошее, а повторное тестирование на коронавирус показало отрицательный результат.
12 марта
Подтвердились еще два случая заражения коронавирусом. Инфекцию обнаружили у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.
12 марта
Кабинет министров на три недели (до 3 апреля) ввел карантин на всей территории Украины. Так, установлено ограничение на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек.
13 марта
Умерла 71-летняя женщина из города Радомышль, Житомирской области, у которой нашли коронавирус.
16 марта
В Украине подтвердилось еще два случая заражения коронавирусной инфекцией, оба — у женщин из Черновицкой области.
16 марта
Львов, Одесса, Киев, Запорожье, Ивано-Франковск, Тернополь, Полтава, Николаев, Сумы, Ужгород ужесточили меры карантина. В частности, закрыты все развлекательные заведения, рестораны, кафе, ТРЦ. Работают только продуктовые магазины, аптеки, заправки и банки.
16 марта
Вечером стало известно еще о двух случаях заражения. Министерство здравоохранения сообщило, что у двух человек в Киеве обнаружен коронавирус. Пациенты изолированы и получают симптоматическое лечение. Один из них недавно вернулся из Флоренции.
16 марта
С 00:00 16 марта иностранцам запрещен въезд в Украину. Указанные ограничения будут действовать две недели.
17 марта
На украинской границе закрывается почти половина пунктов пропуска, также полностью прекратится авиасообщение, железнодорожные и автобусные перевозки. Украинцы въехать в страну смогут только на собственном авто.
17 марта
Согласно решению Кабмина, прекращает работу метро в Киеве, Харькове и Днепре.
18 марта
С этого дня запрещают железнодорожные, авиа и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки.
Ажиотаж, дефицит и спекулянты
12 марта, после объявления в Украине карантина, многие люди бросились в магазины запасаться едой, лекарствами и антисептиками, другими товарами первой необходимости. В соцсетях это вызвало насмешки и упреки в панике. Хотя хочется надеяться, что запасы поспешили сделать те, кто решил внять настоятельным рекомендациям медиков и властей и провести карантин дома, в изоляции. Через пару дней ажиотаж спал. Дефицита товаров в магазинах не наблюдалось (ну, разве что кое-где — кратковременный), и люди успокоились.

Но 16 марта, после того, как карантин в Украине было решено ужесточить, изолировав две области и ряд городов, закрыв все развлекательные заведения и ограничив транспортное сообщение, многие снова бросились в магазины. Как утверждают очевидцы из разных регионов, к вечеру полки с крупами и другими товарами долгого хранения вновь опустели. Будем надеяться, опять не надолго.

Такая реакция людей на чрезвычайную ситуацию проявилась не только в Украине. Еще раньше опустевшие магазины показывали на видео из Китая. В эти дни подобное наблюдается в целом ряде европейских стран, где также отдельные регионы или государство полностью закрывается на карантин. Запасаясь продуктами, люди готовятся к самоизоляции. Медики утверждают, что это поможет сдержать распространение опасного вируса.

Время спекулянтов

В первые дни карантина и даже раньше из украинских аптек исчезли медицинские маски, антисептики, резко сократился ассортимент жаропонижающих и других препаратов, которые, по мнению людей, пригодятся в случае заболевания коронавирусом. А новые партии этих товаров чаще всего оказывались значительно дороже обычного. Так, один из популярных антисептиков-спреев сегодня можно купить в интернете в 5 раз дороже обычного. Медицинские маски, которые раньше продавались по 1-2 грн, теперь если и можно купить, то по 30-50 грн за штуку. Руководство страны пообещало повлиять на ситуацию.

Фото: Telegram-канал офицера ВСУ Анатолия Штефана "Штирлица".
Есть вещи, на которых нельзя зарабатывать – это война и здоровье людей… Поэтому у нас будет отдельный разговор и с производителями, и с поставщиками.
Владимир Зеленский, президент Украины.
Замминистра здравоохранения, главный санврач Виктор Ляшко заявил, что проверкой стоимости товаров, которые используют для противодействия заболеванию коронавирусной инфекцией, будет заниматься Антимонопольный комитет Украины.

Спекулянты, стремящиеся нажиться на человеческом горе и страхе, тоже встречаются не только в Украине, но и во многих других странах. Из-за таких «бизнесменов» популярные торговые площадки, такие как Amazon и EBay, объявили, что будут блокировать магазины, торгующие товарами медицинского назначения по завышенным ценам, сообщает «Нью-Йорк Таймс».

Во многих странах общественные организации и профессиональные ассоциации призывают власти жестко бороться со спекулянтами и установить государственное регулирование цен на товары, необходимые для предупреждения распространения коронавируса.

Меценаты против коронавируса
В то время как одни пытаются наживаться на общей беде, другие демонстрируют пример гражданской сознательности и человеколюбия. Так, основатель Alibaba Group Джек Ма с начала эпидемии начал рассылать пострадавшим регионам бесплатно маски и тест-системы. В частности, поэтому и маски, и тесты в Китае были бесплатными. Но благотворительную помощь Ма получил не только Китай, но и Япония, Южная Корея, Италия, Испания, Иран и США. Компания Uber раздает бесплатные обеды медицинским работникам, брошенным на борьбу с коронавирусной инфекцией в США и Канаде.

Многие известные люди в эти дни жертвуют крупные суммы больницам и центрам поддержки нуждающихся. Так, дизайнер Джоржио Армани пожертвовал более миллиона долларов четырем итальянским больницам. Нападающий итальянского «Наполи» Лоренцо Инсинье отдал одной из клиник Неаполя 100 тыс. евро, а защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи пожертвовал 120 тыс. евро больнице в Турине. И подобных примеров можно приводить много.

Многие социально ответственные компании в дни массовых карантинов сделали бесплатным доступ к своим онлайн-продуктам, на которых в обычное время зарабатывали деньги: образовательным платформам, библио- и фильмотекам, концертам и т. д. Так, тот же «Ювентус» на время сделал бесплатным клубное ТВ. А один из итальянских порно-хабов предоставил на месяц всем желающим доступ к премиум-аккаунтам.

А вот в Украине с первых дней карантина снова стали появляться сообщества и группы волонтеров, которые намерены помогать пожилым людям, чтобы они не выходили из дома и не подвергали себя опасности.
Как мир защищается от коронавируса?
Как известно, вирус появился именно в Китае. Но пока в Китае вспышка коронавируса идет на спад, в других странах она только набирает оборотов. Всего в мире зарегистрировано 182 424 случаев заражения в более чем 155 странах. Вылечились 79 433 человек. К сожалению, не удалось спасти 7 155 людей. Причем в самом Китае подтвержденных случаев инфицирования Covid-19 меньше (81 053), чем в целом по миру (101 371). Несмотря на то, что возможности медицины в 21 веке достаточно велики, к новой пандемии мир оказался абсолютно не подготовленным. Только в среду 11 марта ВОЗ объявила вспышку Covid-19 пандемией. От нового вируса у людей нет ни иммунитета, ни вакцины.


Уже 13 марта во Всемирной организации здравоохранения новым эпицентром коронавируса назвали Европу, а не Китай. Самая критическая ситуация в Италии, где подтверждено 27 980 случаев заражения. Уже неделю там действует жесточайший карантин, больше похожий на военное положение. Выходить из дома без специального разрешения, которое заполняется онлайн, нельзя. За нарушение — штраф 206 евро вплоть до ареста на 3 месяца. По словам посла Украины в Италии Евгения Перелыгина, на прошлой неделе в Риме за совместную игру в карты впервые задержали семь человек, еще на 43 человека составили админпротоколы.


Фото: Reuters/Guglielmo Mangiapane


В супермаркет пускают только по 4 человека. Между городами ездить нельзя. Если нужно куда-то поехать, оформляешь специальное разрешение. Была по началу паника, люди на севере все сметали с полок супермаркетов. У нас на юге такого уже не было, мы были подготовлены. Оплата коммуналки, ипотеки, налогов — все сдвинули на два месяца.
Ольга Морабито, жительница Италии.
В США с пятницы 13 марта карантин. Америка входит в десятку стран по количеству подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. На сегодняшний день там заразилось 4 661 человек, 85 человек погибли. Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение и закрыл авиасообщение с Евросоюзом на месяц. Тест президента США на коронавирус, несмотря на то, что он встречался с зараженным президентом Бразилии, показал негативный результат. На борьбу с коронавирусом направили $50 млрд. Правительство гарантирует бесплатное тестирование на Covid-19, в том числе и для жителей США без страховки, и повышение пособий по безработице. В некоторых штатах действует полный запрет на выход из дома. В Вашингтоне, по словам украинца Богдана Глобы, закрыли школы, университеты, музеи и кинотеатры. Некоторые бары и рестораны работают, и собственники активно зазывают посетителей, потому что им нечем платить персоналу. В целом же, по возможности, все работают из дома.
Есть проблемы с логистикой. Магазины не справляются с подвозом еды, продуктов питания и воды. Как оказалось, у нас народ пугливый, все побежали покупать продукты, туалетную бумагу и санитайзеры на несколько месяцев вперед. Буквально вчера вечером делал инспекцию по нашим магазинам, почти везде пустые полки.
Богдан Глоба, житель США.
В Германии, где подтверждено 7 272 случаев заражения коронавирусом, карантин продлится до 20 апреля. С понедельника 16 марта закрыты все садики, школы и университеты. С супермаркетах коллапс. Самый ходовой товар - туалетная бумага, за которую люди буквально дерутся в очередях.
Такая же ситуация и в Париже. Украинцы, которые живут в столице Франции, радостно сообщают в Facebook, в каком супермаркете туалетная бумага еще есть. По словам украинки Ирины Улитенко, которая живет в Париже, на улицах и в местах скопления людей редко кого увидишь в масках, потому что их просто нет в продаже. В парках много людей, которые лежат на газоне, наслаждаясь первыми теплыми лучами солнца. О безопасном расстоянии минимум полтора метра друг от друга никто, конечно же, не думает.


Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes


В Словакии и Чехии назревает бунт среди медиков. Из-за банального отсутствия средств защиты (масок, перчаток и защитных костюмов) врачи отказываются принимать пациентов, так как боятся заразиться Covid-2019. Некоторые больницы и вовсе закрылись на карантин из-за заражения врачей коронавирусом. В Словакии, по словам властей, поставка масок ожидалась в пятницу. Но китайский поставщик задерживает отгрузку и, в лучшем случае, маски приедут в среду. За ними правительство Словакии отправило специальный борт. По словам премьера Петера Пеллегрини, ранее Словакия уже почти договорилась о покупке 2 млн медицинских масок за 1,2 млн евро в Украине, и продавец потребовал оплату наличными.
Мы уже приготовили чемодан с 1,2 млн евро наличными и собирались лететь за ними правительственным самолетом. Но пришел немецкий перекупщик, заплатил и купил их.
Петер Пеллегрини, премьер Словакии.
А вот в Великобритании карантин решили не вводить, прямо заявляя, что до весны 2021 года переболеть коронавирусом может 7,9 млн британцев. Однако, из-за продолжающейся критики, правительство все-таки задумывается о введении строжайшего карантина для людей старше 70 лет, которые находятся в зоне риска. Ну а в США в понедельник 16 марта стартовали испытания вакцины от коронавируса, в которых примут участие 45 волонтеров в возрасте 18-55 лет. В целом же, по самым оптимистическим прогнозам, вакцину от Covid-2019 стоит ожидать не раньше середины 2021 года.
Как проходила эвакуация украинцев из Китая

Украинская коронавирусная история началась с того, что правительство решило эвакуировать наших сограждан из Китая, где как раз был разгар эпидемии. Украинцев доставили в страну еще 20 февраля, после чего семь автобусов с эвакуированными людьми отправились в санаторий Нацгвардии, который находится в Новых Санжарах (поселок в Полтавской области).

Местные жители не очень радостно восприняли эту новость, вышли на митинги, забросали автобусы с людьми камнями, подожгли баррикады и кричали "Ганьба!". Тем не менее, после непродолжительных стычек и вмешательства полиции, люди все же успокоились. Как выяснилось позже, местные жители опасались, что к ним в поселок привезли десятки инфицированных. Но, после двухнедельного карантина оказалось, что все эвакуированные украинцы были здоровыми и проверки не подтвердили у них наличие коронавируса.


Фото: Reuters/Valentyn Ogirenko


Ситуация в Антарктиде — единственном контитенте, где нет коронавируса
Меры безопасности, связанные с короновирусом, ввели даже в Антарктиде – единственном континенте, где пока что не зарегистрировано ни одного случая этого заболевания. По данным Национального антарктического научного центра (НАНЦ), в эти дни введен запрет на посещение украинской станции для иностранных туристов. Как сообщил сайту "Сегодня" руководитель НАНЦ Евгений Дикий, в понедельник вечером на этот континент была отправлена юбилейная 25-я экспедиция. По его словам, в этот раз полярникам пришлось поспешить — отправиться раньше срока их вынудила ситуация в иностранных аэропортах.
Как быстро экспедиция доберется к месту назначения — этот вопрос остается открытым. К сожалению отправка проходила не в торжественной обстановке. Отправиться из аэропорта "Борисполь" ей удалось за 3 часа до закрытия воздушного пространства.
Евгений Дикий, руководитель НАНЦ.
По его словам, зимовать в Антарктиде будет отряд полярников, в составе которого есть 2 женщины. Также зимовщики взяли с собой запас масок, термометров и антисептиков.
Что такое коронавирус?
Коронавирусы — это большая группа вирусов, которые провоцируют заболевания у животных и людей. Отростки вируса в виде шипов напоминают солнечную корону — отсюда и их название. Всего известно о 40 коронавирусах. У людей они вызывают респираторные инфекции: начиная от обычной простуды и до тяжелых острых респираторных заболеваний, способных привести к смерти.


Болезнь, спровоцированная COVID-19, в
случаев проходит легко, особенно у детей и молодых людей.
случаев наблюдается тяжелая форма и требуется кислородная терапия.
случаев ситуация критическая и требуется искусственная вентиляции легких.
Тяжелые и критические случаи инфекции значительно серьезней, чем при гриппе. Поэтому необходимо, чтобы все позаботились о том, как COVID-19 повлияет на их близких. Самые уязвимые — беременные, пожилые и люди с хроническими заболеваниями, иммунодефицитом. Исследования показывают, что старший возраст и сопутствующие заболевания повышают риск развития тяжелой инфекции. Большинство оценок периода инкубации для COVID-19 колеблются от 1-14 дней, чаще всего инкубационный период составляет около пяти дней, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Какие симптомы COVID-19?
Самые распространенные симптомы COVID-19 — лихорадка, усталость и сухой кашель. По данным Всемирной организации здравоохранения, у некоторых пациентов могут возникать боли, заложенность носа, насморк, боль в горле или диарея. Эти симптомы, как правило, легкие и начинаются постепенно. По данным ВОЗ, рентгенография грудной клетки больных показывает инвазивное поражение обоих легких.

Если человек остается дома и все три дня сбивает температуру, то на четвертый день, когда человек попадает в стационар, врачи могут только развести руками, потому что очень быстро развивается гипоксия.
Инна Андрусович, врач инфекционист.
Как защититься от COVID-19?
На сегодняшний день не существует вакцины и противовирусных препаратов для профилактики или лечения COVID-2019. Врачи только могут уменьшить симптомы и облегчить состояние больного. Но это не значит, что новый вирус смертельный, говорит инфекционист Константин Волошин.
Более 99% заболевших живы, есть люди, которые выздоровели. Да, вирус протекает очень тяжело, и мы сталкиваемся с ним впервые.
Константин Волошин, врач инфекционист.
Самые эффективные способы защитить себя и других от COVID-19 — это часто мыть руки, прикрывать рот при кашле локтем или тканью и поддерживать расстояние не менее 1 метра от людей, которые кашляют или чихают.
Что делать, при симптомах коронавируса?

Министерство здравоохранения Украины рекомендует сразу обращаться к своему семейному врачу. Если будет подозрение на коронавирус, врач направит на прохождение теста.

Базовое правило предупреждения инфекции — избегать контакта с больными, говорит Олег Назар, директор Киевского центра клинической иммунологии.



Вирус передается воздушно-капельным путем и распространяется очень быстро. Первое правило, которое надо соблюдать — избегать контактов с больным. Стоит серьезно отнестись к своему здоровью — не запускать болезнь, а сразу идти к врачу.
Олег Назар, директор Киевского центра клинической иммунологии.
Авторы: Александра Романюк, Кристина Зеленюк, Виталий Андроник, Игорь Серов, Анастасия Ищенко.

Верстка: Анастасия Ищенко.