Космос, закрытые экосистемы и роботы-уборщики:

Идея снегоуборочного дрона родилась, когда ребята наблюдали за тяжелой работой школьных дворников в снежный день. Изобретатели вовсе не хотели, чтобы бездушная машина забрала у дворников работу. По задумке, вместо метлы человек берет в руки пульт управления, автоматически из уборщика превращаясь в оператора снегоуборочного дрона. Главная цель разработки - облегчать человеческую жизнь.



"Наш проект - очень амбициозная вещь, потому что мы замахнулись не только на уборку снега, но и на кошение травы, сбор листьев и автоматизацию функций дворника, создание машины, которая может помогать пожилым людям, или людям с ограниченными возможностями. Дворник может убирать не только небольшие участки, но и дороги, парки", - рассказывают изобретатели.



На одном заряде робот-дворник может проработать до полутора часов, а питается от автомобильного аккумулятора.

