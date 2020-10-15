Самый крутой наш боксер Василий Ломаченко сразится с Теофимо Лопесом.
Опытный Хай-тек VS молодой и небитый
Прогноз Леоненко и его котов
Букмекеры дают 74% на победу Ломаченко. А что думает лучший футболист Украины 1992-1994 годов Виктор Леоненко и его знаменитые коты?
Почему Ломаченко круче Кличко и Усика
Супер-любитель
Провел 396 боев в аматорском боксе и проиграл... только один из них! Невероятно!
Стремительный чемп
Второй в истории бокса, кто сумел стать чемпионом в профи в третьем бою. Мог во втором, но проиграл
Мультиолимпиец
Ломаченко взял два золота Олимпиад - в 2008 и 2012 годах. Такого из украинских боксеров не делал никто
Король трех весов
Ломаченко круче Кличко и Усика - те были чемпионами только в одном весе (Усик - пока). Василий - уже в трех!
Как Ломаченко побеждает
Разрушутильный танец
Украинец "порхает" вокруг своего соперника и выбрасывает огромное количество точных ударов
Рефлексы
Василий невероятно координирован, он предугадывает действия соперника
Тактика
Тренер Ломы - его отец, именно он разрабатывает тактику на бой и заставляет сына ей следовать
Скорость и углы
Ломаченко быстр на ногах, он неожиданно смещается и бьет под разными углами - к этому невозможно привыкнуть
Выносливость
Ломаченко спокойно выдерживает высочайший темп все 12 раундов
Хай-тек
Не зря у Ломаченко такое прозвище. Он считается одним из самых техничных боксеров в истории этого спорта
КАК ЛОМАЧЕНКО УПУСТИЛ, НО ПОТОМ ДОГНАЛ РЕКОРД
Украинец просил промоутеров организовать ему чемпионский бой в первом же поединке в профи. Но этого гарантировать не смог никто, так что Вася получил шанс биться за пояс во втором бою. Если бы он победил, то стал бы первым в истории по скорости завоевания титула.
Но Ломаченко проиграл. Спорным разделенным решением судей. Его соперник - Орландо Салидо - на взвешивании не вписался в лимит категории более чем на килограмм, а во время боя весил на 5 кг больше Василия! Салидо нанес 41 удар ниже пояса, но не получил снятия очков от рефери.
Это стало поражение стало уроком для Ломаченко. Теперь о всех нарушениях он четко сигнализирует рефери в ринге. Чемпионом он стал в третьем бою.
Позже украинец установил рекорд, став чемпионом мира в двух весах за 7 боев - этого не удавалось никому в истории бокса
ОДНО ПОРАЖЕНИЕ ВАСИ
В 2014 году Ломаченко проиграл Орландо Салидо спорным раздельным решением судей
Пять нокаутов от Васи
Ломаченко 5 поединков завершил чистым нокаутом. Посмотрим, как быстро украинец вырубал соперников
Сравнение боксеров
Антропометрия, опыт и статистика
Путь к этому бою
Кого боксеры победили на пути к объединению титулов