КАК ЛОМАЧЕНКО УПУСТИЛ, НО ПОТОМ ДОГНАЛ РЕКОРД



Украинец просил промоутеров организовать ему чемпионский бой в первом же поединке в профи. Но этого гарантировать не смог никто, так что Вася получил шанс биться за пояс во втором бою. Если бы он победил, то стал бы первым в истории по скорости завоевания титула.



Но Ломаченко проиграл. Спорным разделенным решением судей. Его соперник - Орландо Салидо - на взвешивании не вписался в лимит категории более чем на килограмм, а во время боя весил на 5 кг больше Василия! Салидо нанес 41 удар ниже пояса, но не получил снятия очков от рефери.



Это стало поражение стало уроком для Ломаченко. Теперь о всех нарушениях он четко сигнализирует рефери в ринге. Чемпионом он стал в третьем бою.



Позже украинец установил рекорд, став чемпионом мира в двух весах за 7 боев - этого не удавалось никому в истории бокса





