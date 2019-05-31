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игорь рец
Марихуана и последствия войны
Сложная тема и сложные вопросы о медицинском каннабисе и посттравматическом расстройстве
Марихуана, вопрос ее терапевтического использования и воздействия на человеческий организм, правовой статус вещества, его потребителей и производителей - в нашей стране остается под условным "табу". Вторая международная каннабис-конференция, прошедшая в Киеве - поднимает эти вопросы и указывает на категорию украинцев, которые якобы нуждаются в этом веществе - солдат, переживших ужасы войны.

В данной публикации мы не делаем выводы, не решаем, не принимаем ни одну из сторон. Мы делимся историями людей, и показываем, что такая часть действительности также есть и вы имеете право, как минимум, знать о ней.

Для некоторых это история о войне на Донбассе, для других - войне за элементарный доступ к лекарству, избавлению от боли, или, как утверждают другие - иллюзии избавления. Мы не пытаемся установить истину, а лишь надеемся, что диалог, созданный этим материалом, создаст почву для дискуссии, в которой и родится истина
"Я сейчас понимаю афганцев"
Марихуана на линии огня
Франц - крепкий мужчина с хорошим чувством юмора и живой речью. На плече - шеврон 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. Это легендарная бригада, прошедшая пекло современной войны с самого ее начала в 2014 году.

Франца в миру зовут Денис Владимирович Париж. Пять лет назад ветеран участвовал в освобождении Мариуполя, там же получил ранение, демобилизацию, а вместе с демобилизацией пришли проблемы со здоровьем. Не без усилий Францу удалось вернуться в строй. На фронт второй раз Денис отправился уже спустя три года, и снова - в родную 72 бригаду. Оба раза Франц служил добровольцем. Сегодня он в руководстве общественного союза Федерации Общественных организаций участников АТО Киевщины.
Франц: разведчик и участник второй конференции медицинского каннабиса
Денис Париж:18 марта 2014 года поехал записываться в Нацгвардию. Попал в 72 бригаду, в пехоту, хотя хотел в Нацгвардию. Тогда организовывался разведвзвод из патриотов - процентов 90 были на Майдане, было классно. Потом мы объединились с еще одним разведвзводом и таким образом создали сводный разведотряд, я там занимал должность старшего разведчика. Боевой путь 72 бригады в 2014 году был просто сумасшедший, но я попал только на освобождение Мариуполя, после чего оказался в госпитале. На этом мой боевой путь был закончен


Второй раз - уже подписал контракт с 72 бригадой. Это было в 2017 году. На этот раз временно выполнял обязанности командира инженерно-саперного взвода


На войне есть место ужасам, а значит и средствам, помогающим эти ужасы пережить. Франц, несмотря на существующие в обществе стигмы, не боится признаться в том, что принимал марихуану, чтобы справиться с паникой перед, как ему казалось, последним боем. Принимал марихуану и после, чтобы пережить боли.
Франц: разведчик и участник второй конференции медицинского каннабиса
Денис Париж: "Я хочу начать с веселой истории: 14 год, блокпост на перекрестке Приморское-Пионерское-Виноградное. Нас там был 21 человек. Мне позвонил начальник штаба батальона и сказал: "Франц, передай старшему, на вас едет 200 единиц боевой техники". Я бегу к командиру, сообщаю, что едет техника, а у нас кроме горки "мух" (РПГ-18, реактивная противотанковая граната - Ред.) ничего нет. Попытались вызвать подмогу, но нам просто отказали.

Я не знал, что делать. Оказалось, что за гусеницей БМП у нас был "прибор". И мы "употребили", вернулись на боевые позиции, в сознании наступило спокойствие, я вскинул автомат и стал ждать.

Честно, я тогда понял "афганцев" с их историями (речь о фактах употребления каннабиса советскими военными в Афганистане, - прим.ред). Конечно, в итоге оказалось, что военная техника на нас не шла. Возможно, это была дезинформация, возможно, проверка нашей бдительности, а может и действительно шла колонна, однако что-то поменялось... Но мы были готовы к атаке. Такой "веселый" факт.

По невеселым фактам: у меня были частые боли в спине, шее, ногах, и я употреблял одно время каннабис. Но спину научился лечить при помощи абсолютно легких упражнений йоги. Тем не менее, с тех пор, как прекратил употребление каннабиса, проблемы со сном остаются. Знаю случаи, когда пацаны выходили из алкоголизма. А то, что каннабис используют при расстройствах сна - очень широкая практика

Каннабис также помогал некоторым парням, у которых "искусственные кости", т.е. импланты. При отторжении импланта человек чувствует дикие боли, а каннабис это купирует".


Распространено мнение, что до 95% военных, возвращающихся с фронта, в той или иной степени страдают от посттравматического стрессового расстройства. Некоторые утверждают, что война не проходит бесследно ни для кого. Франц уверен, что физическая боль - неизбежность для тех, кто прошел войну.

"Нас никто не предупреждал, что бронежилет больше четырех часов носить нельзя. Это имеет последствия, особенно, когда спрыгиваешь в бронежилете с БМП. Протрузии, грыжи бывают у всех, кто носил броник", - рассказывает Франц.


"Парень выскочил из окна и начал в огороде рыть окоп"
Военные по-разному переживают ПТСР и по-разному пытаются с ним справиться
С посттравматическим стрессовым расстройством в виде бессоницы Франц столкнулся лично, хотя объясняет: у каждого пережившего войну свои симптомы.

Денис Париж: "ПТСР у каждого выражается по-разному. Большинство его даже, наверное, не замечают. Но, как показывает практика США, он может проявиться и через 6-7 лет. В основном это проявляется алкоголизмом, бессонницей, головными болями, психозом, другими психическими расстройствами.

Проявления могут быть очень разными: у парня возле дома лежачий полицейский. Проезжал грузовик, и в нем что-то грохнуло. Парень выскочил из окна и начал в огороде рыть окоп.

Очень большое количество разводов после АТО, которые можно связать с ПТСР. Многие утверждают, что не имеют ПТСР, но в Украине нет диспансеризации для ветеранов. Пацаны, к сожалению, мрут на гражданке, не зная о своих проблемах, в том числе и о посттравматическом стрессовом синдроме".

"Не секрет, что это можно купить"
Приобретение марихуаны - уголовно-наказуемое самолечение
На груди Святослава Прохорова среди наград - знак Воздушно-десантных войск. Святослав - военный врач, служил в 25-й Днепропетровской отдельной воздушно-десантной бригаде. В 2015-2016 гг. проходил службу в АТО в должности военного врача.

Сейчас возглавляет союз ветеранов АТО Шевченковского района Киева. Медик объясняет: сегодня в Украине уже есть практика лечения ПТСР с помощью каннабиса. Марихуана доступна на черном рынке и является для страдающих от душевной травмы щадящей альтернативой алкоголю.
Святослав Прохоров, ветеран, десантник, военный медик
Святослав Прохоров: "Посттравматический синдром - это когда у военного появляются навязчивые воспоминания. Он постоянно возвращается психологически к пережитым моментам прошлого. Он плохо спит, становится раздражительным, обидчивым, часто это заканчивается употреблением спиртного. От ПТСР распадаются семьи. Первый раз с ПТСР столкнулись американцы после Вьетнамской войны.

Нет статистики по Украине, но 80% участников Вьетнамской войны страдали ПТСР и нуждались в лечении. Через 10 лет после окончания Вьетнамской войны 98% участников боевых действий разводились с женами. 98% семей распались! Это практически все. Это происходило из-за того, что они не лечились и не понимали, что такое посттравматический синдром.

В Израиле 100% участников боевых действий считаются страдающими стрессовым посттравматическим синдромом. После участия в боевых действиях они попадают в реабилитационные центры, где находятся от недели до трех.

Насколько у нас это распространено - сказать не могу. У нас это запрещено законом. Прибегают к самостоятельному лечению, ведь не секрет, что это можно купить. На прошлой конференции присутствовали военнослужащие, которые открыто говорили: "после демобилизации не спал, тревожное состояние, навязчивые воспоминания, попробовал все, на стакан подсел, потерял работу, но состояние еще больше ухудшилось, усугубилось, сейчас постоянно употребляю марихуану, хожу на работу, не выпадаю из социальной жизни, перестал ругаться с соседями, чувствую себя прекрасно, потому, что алкоголь только усугублял мое состояние".

Медицинский каннабис необходим, потому, что ПТСР Украину стороной не обойдет. Везде, где есть война, есть ПТСР", - уверен врач.


Опыт Израиля:
Как это было 10 лет назад и к чему это привело
В Израиле первой фокус-группой, для которой стала доступна лечебная марихуана, стали именно военные. Израильский врач и исследователь медицинской марихуаны Илья Резник вспоминает, как десять лет назад проводились первые шаги по изучению воздействия марихуаны на психику травмированного войной человека. Как это часто бывает в медицине, "опыт" поставили на "безнадежных" больных, и получили позитивный результат. Илья легко вспоминает все этапы внедрения практики медицинского каннабиса, потому что как медик стоял у истоков исследований.
Илья Резник
Илья Резник: "Я пришел к этому не просто так. Много лет занимался лечением тревожных состояний, занимался посттравматическим стрессовым синдромом. Был заведующим отделения в центре психического здоровья в Израиле.

Имею большой клинический опыт работы с посттравматическим синдромом, в частности, в качестве военного врача я принимал участие в лечении солдат на поле боя и после - в реабилитации. К сожалению, в Израиле мы имеем огромный опыт в лечении солдат и жертв терактов, катастроф. У нас огромный опыт посттравмы.

Когда в Израиле в 2009 разрешили применение марихуаны для медицинских целей, первой группой, которая стала получать разрешения для применения марихуаны для лечения душевной и физической боли, были наши ветераны. Соответственно, обратились к специалистам, у которых был наработан большой клинический опыт в лечении посттравматических состояний. И я начал специализироваться на лечении каннабисом. Ни у кого не было такого опыта, руководств, предписаний, схем. Все делали с нуля. Мы шли методом проб и ошибок

"Выбирали случаи, когда ничего не работало"
Как появилась первая в Израиле компания по производству каннабиса
Илья Резник
Илья Резник: "Правительство разрешило, Министерство безопасности финансировало - официальная система работала слаженно, никто не ставил преграды. Выбирали самые тяжелые случаи, когда ничего не работало, люди находились в предсуицидном состоянии. Мы работали с самыми тяжелыми посттравматическими больными, нарабатывали опыт методом проб и ошибок

Никто не пострадал, не было летальных случаев. Были случаи передозировки, ведь не все понимали, как и сколько применять вещества, не у всех был опыт использования марихуаны.

Когда ребята поняли, что марихуана им помогает, они обратились в Министерство сельского хозяйства, чтобы им разрешили устроить маленькую ферму-теплицу для выращивания каннабиса. Получили разрешение, землю, это была первая группа ветеранов, 20-25 человек, часть из них были без конечностей; они сами стали с нуля выращивать марихуану и стали ею пользоваться в своих целях.

Другие пациенты также начали говорить: "У нас боли, дайте нам каннабис", и они стали по разрешению Минздава выдавать больным каннабис. Так появилась первая в Израиле фирма медицинского каннабиса под названием "Исправление мира".
"Им нельзя было отказать"
"Они получали опыт в выращивании, а врачи - опыт в лечении"
Илья Резник: "Это первая группа ветеранов, военные, им нельзя была отказать, они проливали кровь за страну. Системы работали слаженно, им дали выращивать качественную марихуану. Это была группа взаимопомощи. Когда количество выращиваемой марихуаны превысило несколько сотен кустов, они не смогли больше ни растить, ни сохранять ни выдавать, и тогда уже больше 1000 пациентов лечились у них. Тогда они обратились к нам в парламент, а я являюсь членом парламентской комиссии по регуляции каннабиса, за разрешением привести их некоммерческую ассоциацию в торговую фирму.

Так появилась первая фирма в Израиле, которая занималась выращиванием и реализацией каннабиса для медицинских целей. Мы вместе набирали опыт. Они - в выращивании, селекции новых сортов, а мы, врачи, на этом опыте учились, как лечить.

Первая статья в мире по систематическому лечению большой группы людей с ПТСР - это моя статья, которую я сделал с 2010 по 2011 год. Она была опубликована в Европейском фармакологическом журнале. С тех пор было написано много статей, а мои данные подтвердились в разных странах мира, в основном, Канаде и Штатах.

Это все подтверждается: каннабис является приоритетным агентом в лечении посттравматического состояния, снимает душевную и физическую боль, не дает пристраститься к опиатам, и, таким образом, уберегает человека от смертельной опасности. Мы считаем, что все страны должны осторожно, разумно, набирая свой собственный опыт, использовать каннабис, используя и тот опыт, который уже в мире накоплен.

Сейчас у нас есть чем делиться. Я и профессор Хануш ездим по разным странам, чтобы делиться нашим научным и медицинским опытом с теми, кто это хочет слушать.

Я знаю, что ваш опыт будет эффективнее, ведь вы сможете избежать тех ошибок, которые другие страны совершали по ряду причин. Если ваш парламент решит это делать, то этим нужно заниматься быстро и не ждать, пока поменяется три поколения врачей. Больные ждут ответа вчера, а не послезавтра. А также индустрия, капитал, промышленность и рабочие места - не ждут.
"Мы согласны, что это хорошо, но..."
Что говорят в реабилитационных центрах
Фото: Алексей Линник
Международная антинаркотическая ассоциация начала свою деятельность более 10 лет назад. В конце мая организацию посетил новоизбранный президент Владимир Зеленский, указав на проблему наркозависимости в стране и необходимость ее решения. На открытии 11-го терапевтического лагеря для выздоравливающей молодежи президент намекнул, что правоохранители в сфере контроля за оборотом наркотических веществ не всегда занимаются тем, чем нужно. Претензия, которая часто звучит и от сторонников медицинского каннабиса - на данный момент в общем обороте изъятых наркотических веществ в отчетах полиции доминирует именно марихуана.

Мы встретились с главой правления антинаркотической ассоциации Игорем Щегловым, чтобы узнать его мнение об инициативе лечения ПТСР с помощью медицинской марихуаны и о перспективах такой практики в Украине.

Специалист к идее лечить посттравматическое расстройство с помощью марихуаны относится настороженно. Игорь Щеглов уверен: если перенимать опыт передовых стран в использовании медицинского каннабиса, нужно перенимать и опыт в отношении государства и общества к этому веществу.
Игорь Щеглов, фото: Алексей Линник
Игорь Щеглов: "Медицинский каннабис - это хорошо. Есть узкая категория больных, которым действительно медицинский каннабис помогает, как ничто другое. Это, к примеру, эпилепсия, глаукома. Касательно паллиативных больных есть доказательства как в пользу помощи, так и против. Здесь надо разбираться.

Мы, как ассоциация, работающая с людьми, их семьями, с пониманием того, что делает людей зависимыми, против того, чтобы делать это прямо сейчас.

По статистике МОЗ у нас 350 тысяч инъекционных наркоманов. Это эпидемия, и она может усугубляться. Медицинский каннабис это хорошо, но я бы его внедрял, когда у нас будет поставлена на ноги первичная профилактика в школах. Не просто на бумаге, а действительно проводиться в школах, старших классах, лицеях, колледжах, начальных курсах университетов, чтобы мы могли упредить такое явление, как наркозависимость, чтобы велась просветительская работа, чтобы человек не становился зависимым, когда у него есть проблемы или кризисы, а чтобы он мог с ними справиться, в первую очередь, без медицинского каннабиса

Когда терапевтические сообщества или психосоциальные реабилитационные центры урегулированы, когда прожиточный минимум выше, чем у нас, когда экономика стоит уверенно на ногах, и человек, который пристрастился к каннабису, может себе позволить купить его.

В других странах ведется профилактическая работа, и если мы берем пример с них, мы должны обращать внимание, что там поставлена на ноги профилактика в школах, есть такие профессии, как терапевт по зависимостям, аддиктолог, консультант по химической зависимости - это профессии, которым обучаются, и которые "в законе". У нас общество даже не знает, что такое существует".
Что делать со статьей 309 УК?
Преступник или нуждающийся?
Игорь Щеглов, фото: Алексей Линник
Игорь Щеглов: "Скажем так: метадон (синтетический лекарственный препарат из группы опиоидов, применяемый как анальгетик, а также при лечении наркотической зависимости - Ред.) - это хорошо, и медицинский каннабис - это хорошо. Но реализация не на очень хорошем уровне. И государственный, и частный врач могут выписывать рецепты на метадон, а государство контролирует только врачей, которые при Министерстве. Частные врачи смогут выписывать медицинский каннабис, и вопрос, кому они будут его выписывать и как, может включать в себя коррупционную составляющую.

Метадон могут выписывать 17-летним мальчикам. Есть "частные лавочки", которые выписывают подросткам метадон, они же могут выписывать и каннабис. Эта ниша сейчас не урегулирована. Департамент противодействия наркотикам оказывается беззубым, когда он приходит к врачу, арестовывает его с метадоном, а врач объясняет, что просто выписывает препарат и проводит детоксикацию. То же самое может быть и с "травой". 17-летние подростки будут становиться наркозависимыми".


Игорь Щеглов: "Непонятно что делать с 309 статьей УК о хранении, употреблении, сбыте наркотических препаратов, куда относится и каннабис. Мы не можем разобраться, кто такой наркозависимый - преступник или человек, которому нужна медицинская помощь?

Очень много вокруг этого круглых столов, и в МОЗ, и в МВД, но ситуация никуда не двигается. Если лечить зависимого, то вопрос "Где?". Лечить мы можем, к сожалению, пока только таблетками. Эта ситуация не урегулирована.

Полиция еще не разобралась, что делать с наркозависимыми - давать им сроки, или понимать, что это зависимые люди и отправлять их на специальные стационары для лечения. Эта работа не ведется.

Подготовительной работой или ступенькой перед медицинским каннабисом является декриминализация, нужно разобраться с 309 статьей. Нужно подготовить общество к тому, что люди, которые курят травку - это люди, которые, как и употребляющие алкоголь, находятся на ранней стадии зависимости; нужно, чтобы их не стигматизировали и не считали изгоями общества - это выдавливает человека из социума, он попадает в нелегальную среду, определенное сообщество наркозависимых, где хроническая форма зависимости только набирает обороты.

За счет 309 статьи УК Украины "травка" становится "трамплинным наркотиком". Человек может перейти на тяжелые препараты, ведь он понимает, что оказывается по "ту сторону" общества. Он идет употреблять тяжелые наркотики, развиваться в среде, где тяжелые наркотики считаются "развитием".

Декриминализировать 309 статью означает вернуть этих людей в общество, заняться терапевтическими сообществами, подготовить общество к тому, что зависимые живут среди нас, что люди могут иметь пристрастия, как и алкоголики. Мы будем понимать, что кто-то ходит на работу шесть дней а на седьмой может покурить марихуану, но не становится от этого асоциальным наркоманом. Когда общество будет к этому подготовлено, только тогда можно это легализировать.

Во всех странах, где есть медицинский каннабис, есть специалиьные службы, занимающиеся наркополитикой, которые работают во всех вопросах, где есть наркотики и законодательство. У нас этого нет. У нас нет никакой подготовительной работы для легализации каннабиса. Есть люди, финансово заинтересованные в его легализации. Люди просто хотят зарабатывать на этом деньги, все остальное - прикрытые. Если мы действительно хотим помогать гражданину, но прикрываемся, как щитом, паллиативными больными для того, чтобы легализовать каннабис и зарабатывать на этом деньги, то это низко.

Если мы действительно хотим подготовить общество, давайте решим вопрос вокруг 309 статьи, введем профилактику во всех учебных заведениях, потратим деньги на психологов, пусть они работают на упреждение. Когда это будет сделано, пожалуйста, зарабатывайте деньги на медицинском каннабисе, а мы будем помогать определенному количеству наших граждан".
Лекарство или избегание лекарств?
Что нужно лечить и чем?
Игорь Щеглов: "На ПТСР сверху легко наслаиваются зависимости - алкозависимость, зависимость от марихуаны, более тяжелых наркотиков, обезболивающих. В этом случае - в первую очередь следует заниматься ПТСР, а затем уже зависимостями, которые наслоились. ПТСР - это первичный синдром, а потом все остальное.

Каннабис, как и алкоголь, отвлекает от ПТСР, помогает человеку временно забыться, но это иллюзия, кратковременная помощь. Когда проходит эффект медканнабиса или алкоголя, ПТСР усугубляется, и протекает еще тяжелее. Этим людям следует заниматься с психотерапевтами и психологами, но не лечиться каннабисом. Сегодня он употребляет каннабис, завтра напивается водки и совершает правонарушения, потому что ПТСР он не лечил, а отвлекался от него.

95% людей, которые воевали, имеют ПТСР и наслоенные на это дело зависимости - алкогольные или наркотические. Это во всем мире так.

Мы даже не разговариваем с ними (пациентами - Ред.) о зависимости, а разговариваем о ПТСР и занимаемся этим. Зависимость - следствие их ПТСР. Они и алкоголь, и другие вещества используют как обезболивающее, избавление от симптомов. Воевать нелегко, тем более "на сухую", когда ты видишь смерть людей, страдания, как рядом взрываются твои друзья.
"Не тратьте деньги, просто давайте начнем лечить людей"
Американский опыт
Николай Перч родом из Тореза, Донецкой области. Работал в Донецком медицинском институте, в 1998 году уехал в Штаты изучать нейроанатомию мозга. Имеет степень доктора медицины, является профессором философии. Принимал участие в практической работе по исследованию ПТСР, изучал нейроанатомию мозга. Проблему ПТСР пережил на собственном опыте.

"Я сегодня здесь обращаюсь к вам с одним простым месседжем: хватит изучать, пора помогать", - заявил ученый в своем вступительном слове во время Второй конференции медицинского каннабиса в Киеве.
Николай Перч во время выступления на Международной конференции медицинского каннабиса
Николай Перч: "Так получилось, что в 2011-2013 гг. по приглашению Вашингтонского Университета я изучал травматические повреждения головного мозга у солдат коалиции в Кандагаре. Я давно занимаюсь исследованиями головного мозга, повреждения при авариях или падениях нами уже были изучены, а вот что происходит с мозгом человека, который пострадал от взрыва и потерял сознание на 20-30 минут, тогда еще изучено не было.

Я провел эти два года в пункте, куда постоянно везут раненых, работал с 1700 травмами разной сложности. Чего я только не видел... Стон человека у тебя в голове, и что бы ты не делал с собой - идешь, ешь, говоришь по телефону, через секунду у тебя наступает флешбек этого момента. Через неделю ты не можешь спать, есть, а примерно через месяц ты облизываешь свою "Беретту". Почему? Ветерану, который прошел войну, легче застрелить себя, чем остановить бесконечный ужас: снова и снова переживать момент, когда на глазах голову друга разрывает пулей снайпера...

В Америке на одного убитого солдата приходятся 10 человек, которые закончили жизнь самоубийством, будучи не в силах остановить бесконечные воспоминания о травмирующем событии. В 2011 году каждый день 20 ветеранов войны в Америке кончали жизнь самоубийством. О ПТСР нужно говорить и говорить...".