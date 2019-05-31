Игорь Щеглов: "Непонятно что делать с 309 статьей УК о хранении, употреблении, сбыте наркотических препаратов, куда относится и каннабис. Мы не можем разобраться, кто такой наркозависимый - преступник или человек, которому нужна медицинская помощь?



Очень много вокруг этого круглых столов, и в МОЗ, и в МВД, но ситуация никуда не двигается. Если лечить зависимого, то вопрос "Где?". Лечить мы можем, к сожалению, пока только таблетками. Эта ситуация не урегулирована.



Полиция еще не разобралась, что делать с наркозависимыми - давать им сроки, или понимать, что это зависимые люди и отправлять их на специальные стационары для лечения. Эта работа не ведется.



Подготовительной работой или ступенькой перед медицинским каннабисом является декриминализация, нужно разобраться с 309 статьей. Нужно подготовить общество к тому, что люди, которые курят травку - это люди, которые, как и употребляющие алкоголь, находятся на ранней стадии зависимости; нужно, чтобы их не стигматизировали и не считали изгоями общества - это выдавливает человека из социума, он попадает в нелегальную среду, определенное сообщество наркозависимых, где хроническая форма зависимости только набирает обороты.



За счет 309 статьи УК Украины "травка" становится "трамплинным наркотиком". Человек может перейти на тяжелые препараты, ведь он понимает, что оказывается по "ту сторону" общества. Он идет употреблять тяжелые наркотики, развиваться в среде, где тяжелые наркотики считаются "развитием".



Декриминализировать 309 статью означает вернуть этих людей в общество, заняться терапевтическими сообществами, подготовить общество к тому, что зависимые живут среди нас, что люди могут иметь пристрастия, как и алкоголики. Мы будем понимать, что кто-то ходит на работу шесть дней а на седьмой может покурить марихуану, но не становится от этого асоциальным наркоманом. Когда общество будет к этому подготовлено, только тогда можно это легализировать.



Во всех странах, где есть медицинский каннабис, есть специалиьные службы, занимающиеся наркополитикой, которые работают во всех вопросах, где есть наркотики и законодательство. У нас этого нет. У нас нет никакой подготовительной работы для легализации каннабиса. Есть люди, финансово заинтересованные в его легализации. Люди просто хотят зарабатывать на этом деньги, все остальное - прикрытые. Если мы действительно хотим помогать гражданину, но прикрываемся, как щитом, паллиативными больными для того, чтобы легализовать каннабис и зарабатывать на этом деньги, то это низко.



Если мы действительно хотим подготовить общество, давайте решим вопрос вокруг 309 статьи, введем профилактику во всех учебных заведениях, потратим деньги на психологов, пусть они работают на упреждение. Когда это будет сделано, пожалуйста, зарабатывайте деньги на медицинском каннабисе, а мы будем помогать определенному количеству наших граждан".

