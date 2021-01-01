Конор Макгрегор

Познакомились в ночном клубе и вскоре решили жить вместе. Конор бросил работу сантехника и сосредоточился на спорте. В первое время пара жила на пособие по безработице. «Я верил, что обязательно стану чемпионом. И Ди всегда верила в это, и верила в меня. Несмотря на нехватку средств, она старалась, чтобы я правильно питался, всегда соблюдал режим дня, для этого она отдавала всю себя. Она всегда говорила мне: Конор, я знаю, ты все сможешь!», - вспоминает Макгрегор.

Еще в школе Порье познакомился со своей будущей женой Джоли. Он называет ее одним из самых важных людей в своей карьере.

«Без нее я бы не стал тем, кем есть. Она – моя скала. Она – огромная часть моего успеха. Ради меня она оставила личные интересы. У нас столько всего случилось за это время, столько узнали друг о друге и столько сделали вместе. У нас особенная связь внутри семьи», - говорит Дастин о своей жене.