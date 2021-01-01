Бои Макгрегора – это всегда шоу! И не только из-за его треш-тока. Конор – сам сплошное шоу, как боксер Тайсон Фьюри! Никогда не знаешь, что он запланировал следующим номером своей программы. Да и он сам не всегда знает.
ДЕНЬГИ
Конор - самый покупаемый боец UFC. В 2020 году его бой с Дональдом Серроне собрал больше платных подписок, чем возвращение в октагон российского чемпиона легкого веса Хабиба Нурмагомедова.
РЕВАНШ
Макгрегор и Порье уже встречались между собой и знают основные приемы друг друга. Интересно, что они придумают в этом бою. И удастся ли Дастину в этот раз сдержать Конора и не проиграть досрочно.
КАРЬЕРА
Конор уже трижды объявлял о завершении карьеры и возвращался. Но вдруг он снова решит завязать с ММА, если ему не организуют реванш с Нурмагомедовым?.. И тогда бой против Порье и правда может стать последним для самого яркого бойца последних лет.
ЗРЕЛИЩЕ
Оба бойца стремятся проводить свои схватки зрелищно и заканчивать досрочно. Конор выиграл последний поединок за 40 секунд, а Порье коллекционирует бонусы турниров UFC. Он пять раз получил 50 000 долларов за лучший бой вечера!
БОЙЦЫ
ПЕЧАЛЬНО ИЗВЕСТНЫЙ
КОНОР МАКГРЕГОР
Ирландия
32 года
Бывший чемпион UFC в двух весах
Вес: 77 кг
Рост: 173 см
Размах рук: 188 см
Дебют в профи: 2008
Статистика в ММА:
26
БОЕВ
22
ПОБЕДЫ
4
ПРОИГРЫША
19
НОКАУТОМ
1
СДАЧЕЙ
2
РЕШЕНИЕМ
ПОБЕД В 1-М РАУНДЕ
БРИЛЛИАНТ
ДАСТИН ПОРЬЕ
США
32 года
Бывший чемпион UFC в легком весе
Вес: 70 кг
Рост: 175 см
Размах рук: 183 см
Дебют в профи: 2009
Статистика в ММА:
33
БОЯ
26
ПОБЕД
6
ПРОИГРЫШЕЙ
12
НОКАУТОМ
7
СДАЧЕЙ
7
РЕШЕНИЕМ
ПОБЕД В 1-М РАУНДЕ
ПЕРВЫЙ БОЙ 2014 ГОД
Соперники впервые встретились в полулегком весе
$216
МИНИМАЛЬНАЯ ЦЕНА БИЛЕТА
$1360
МАКСИМАЛЬНАЯ ЦЕНА БИЛЕТА
$69.99
СТОИМОСТЬ ТРАНСЛЯЦИИ БОЯ В США
СЕКУНД
Столько длился бой Конора и Дастина в 2014-м и завершился нокаутом от Макгрегора. Смотрите первый бой Конора и Дастина.
КАК ИЗМЕНИЛИСЬ БОЙЦЫ
СЛОВО НЕ ВОРОБЕЙ
«Мне нравится Дастин. Я считаю, что он хороший боец, даже великий. Но все еще уровнем ниже меня. Я вырублю Порье за 60 секунд»
Конор Макгрегор
«В первом бою сражение даже не началось. Теперь я хочу, чтобы мы оба истекали кровью, чтобы оба сразу же начали наносить ущерб друг другу. Так мы и поймем, кто лучше, как боец»
Получил Макгрегор за единственный бой в боксе против непобедимого Флойда Мейвезера в августе 2017 года. При обязательном гонораре – 30 млн. Конор проиграл техническим нокаутом в 10 раунде.
$5 МЛН
Максимальный гонорар Конора в UFC за 40-секундный победный бой с Дональдом Серроне в январе 2020.
8 БОЕВ
Понадобилось Макгрегору, чтобы заработать миллион в октагоне. За выход на первый бой в UFC Макгрегор получил 8 тысяч долларов, за выход на четвертый - $75 тыс., на шестой - $500 тыс., на восьмой - $1 млн.
КАК ПОТРАТИТЬ МИЛЛИОНЫ
«Легкий дивизион, полулегкий или полусредний... Единственный вес, который меня волнует, это вес моих чеков! А они у меня супертяжеловесы!»
Любимая фраза Конора. Деньги он тратит с такой же легкостью, как и зарабатывает
НА ЧТО ТРАТИТСЯ КОНОР
60 млн$
По всему миру Конор летает исключительно на частном самолете
4.5 млн$
Автопарк чемпиона огромный. К примеру Rolls Royse и Lamborghini Huracan
5 млн$
Две яхты были куплены для морских прогулок
6.9 млн$
Конор владеет домами в Лас-Вегасе и Килдэре (Ирландия), а также виллой в Испании
1 млн$
По словам Конора именно столько он тратит в год на одежду
800 000$
Любимая коллекция часов Макгрегора, самые дорогие брал за 300 тысяч
4 757 671
Столько подписок на OLL.TV, позволяющих смотреть бой 23 января, смог бы купить для украинцев Конор за свой последний гонорар
Конор играл в футбол на полупрофессиональном уровне за «Лудерс Селтик» и «Йеллостоун» на позиции форварда, имел хороший удар с обеих ног и любил дриблинг. «Я был машиной по забиванию голов», - вспоминал боец.
ЧАСТЫЙ ГОСТЬ В ПОЛИЦИИ
Регулярно превышал скорость за рулем и лишался прав. Уже дважды обвинялся в сексуальном насилии, напал с кулаками на мужчину в пабе Дублина, арестовывался за ограбление, но все обвинения были сняты.
ДРУЖИТ С РОНАЛДУ
Общение с Криштиану началось в Instagram, когда он надел трусы бренда CR7 на взвешивание. А после победы на Евро-2016 португалец лично прилетел к Конору в Лас-Вегас, где спортсмены вместе потренировались.
ПРОИЗВОДИТ ВИСКИ
И ничего удивительного, какой ирландец не любит хороший виски? А в последнее время расширил производство пивом и сидром. Бутылка виски (0,7 л) в Киеве стоит около 1500 грн.
НА ПЛАНТАЦИИ
На старте карьеры Порье собирал орехи на плантациях и алюминиевые банки для экологической службы.
ДАСТИН ПОРЬЕ
СИДЕЛ В ТЬЮРЬМЕ
Дастин не рассказывает подробностей, но и не скрывает, что сидел в тюрьме для несовершеннолетних.
МЕЧТАЕТ ОТКРЫТЬ КУЛИНАРНОЕ ШОУ
Как представитель этнической группы каджун, Порье проводит много времени за готовкой - в основном кухни южных штатов США. Выпустил свой «Горячий соус Порье» на основе кайенского перца. Бутылка в 6 унций (170 грамм) стоит 12 долларов. Мечтает запустить телешоу - «Ужин с бриллиантом».
СМОТРИТЕ ДВА СЕЗОНА КУЛИНАРНОГО ШОУ «СВЕКРОВЬ ИЛИ НЕВЕСТКА» ОТ КАНАЛА УКРАИНА
КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
МЕНЮ ЧЕМПИОНОВ
КОНОР МАКГРЕГОР
ДАСТИН ПОРЬЕ
ЗАВТРАК
Омлет с овсянкой и обжаренными листовыми зелеными овощами
1-Й ПЕРЕКУС
Салат из фруктов и трав с натуральным медом
ОБЕД
Куриная грудка с рисом и спаржей
2-Й ПЕРЕКУС
Ванильный коктейль по рецепту «McGregor FAST» из сывороточного протеина с ореховой пастой
3-Й ПЕРЕКУС
Шоколадные конфеты из сывороточного протеина по рецепту «McGregor FAST» и органический чай
УЖИН
Ирландское рагу из баранины с картофелем
ЗАВТРАК
Тарелка овсяной каши с порцией арахисовой пасты, один банан, стакан обезжиренного кефира
ОБЕД
Вареная куриная грудка (или грудка индейки) со шпинатом, тарелка зеленых овощей с льняным маслом, зеленый чай или обезжиренный кефир
УЖИН
Омлет из шести яиц, кусок вареной белой рыбы (камбала, треска), горсть бразильских орехов
В течении дня Порье употребляет 3-3,5 литра воды (помимо кефира и чая), а также пьет протеиновые коктейли
КРЕПКИЙ ТЫЛ
КОНОР И ДИ
Познакомились в ночном клубе и вскоре решили жить вместе. Конор бросил работу сантехника и сосредоточился на спорте. В первое время пара жила на пособие по безработице. «Я верил, что обязательно стану чемпионом. И Ди всегда верила в это, и верила в меня. Несмотря на нехватку средств, она старалась, чтобы я правильно питался, всегда соблюдал режим дня, для этого она отдавала всю себя. Она всегда говорила мне: Конор, я знаю, ты все сможешь!», - вспоминает Макгрегор.
ДАСТИН И ДЖОЛИ
Еще в школе Порье познакомился со своей будущей женой Джоли. Он называет ее одним из самых важных людей в своей карьере. «Без нее я бы не стал тем, кем есть. Она – моя скала. Она – огромная часть моего успеха. Ради меня она оставила личные интересы. У нас столько всего случилось за это время, столько узнали друг о друге и столько сделали вместе. У нас особенная связь внутри семьи», - говорит Дастин о своей жене.
Пара воспитывает дочь Ноэль.
У пары двое детей – сын Джек и дочь Кроя.
Бой пройдет в ночь с 23 на 24 января. В ожидании поединка можете скрасить время с пакетом Любовь. Трансляция телеканалов пакета - как раз с 00:00 до 04:00.