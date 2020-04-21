"Перед открытием мы полностью перестроили зал ожидания. Раньше у нас было очень много сидений, люди сидели друг возле друга. Перед открытием мы обеспечили дистанцию между пассажирами - убрали половину сидений и наклеили на полу специальную разметку.



В зале ожидания мы часто обращаемся к пассажирам по громкой связи, указывая, что они должны выполнять карантинные меры не по нашей просьбе, а из-за уважения к другим пассажирам. Были случаи, когда человек принципиально не надевал маску. Тогда мы обращали его внимание на то, что могут пострадать окружающие. И это действует на человека.



Люди долго не имели возможности ездить в автобусах, и когда такая возможность появилась, пассажиры стали относиться к перевозчику более лояльно, дисциплинированно, стали больше прислушиваться к персоналу.



Когда возобновили работу городского транспорта, все радовались, ведь обратили внимание, как важно, что есть метро. С перевозками похожая ситуация. Люди относятся более понимающе, ведь осознают, как важно, что есть пассажирские междугородние, международные перевозки.



Динамика нарастает. Когда мы запустились, люди очень боялись ездить. Они не знали, какие условия уборки автобуса, необходимо ли соблюдать дистанцию. Можно сказать, что они выжидали, смотрели по социальным сетям, те, кто раньше покупал билеты через интернет, теперь приходят в кассу, просто чтобы убедиться, что все работает".



Несмотря на рост, динамику, в компании чуда не ждут. Кризис сильно бьет по возможностям украинцев, и мало кто сейчас задумывается о дальних путешествиях.



"Я думаю, это лето не будет таким, как прошлое. Мы не наберем такой темп, как в прошлом году. Остановиться можно очень быстро, но запуститься тяжело. В прошлом году мы пришли к тому, что у нас исчезло межсезонье. У нас не было времени отдохнуть, мы переходили из сезона в сезон.



Сейчас люди боятся, у них нет доходов. Ведь чтобы поехать отдыхать, мало купить билет, нужно обеспечить проживание, питание. Плюс не было четкой информации, условно - мэр говорит: "Нельзя ехать", а министр - "Можно". Вся информация, которую мы черпали до запуска, - собрана по крупицам, это все результат самостоятельного изучения.



Мы сейчас начинаем запускать международные перевозки. Первые автобусы были заполнены. Люди очень волновались, никто не знал, получится выехать или нет. Мы тоже волновались, у нас даже ехал пустой "пробный" автобус. Потом поехал автобус с пассажирами. К счастью, все удалось.



Надеемся, что мы будем работать, пусть и в новых условиях. Нам приспособиться к ним было проще, потому что действуют европейские стандарты, медосмотры у нас проводились всегда, постоянно проводились обработки салонов автобусов, средства для дезинфекции у нас были последние года три. Единственное, что пришлось сделать - отключить кофейные аппараты в автобусах. Раньше люди могли бесплатно пить кофе в дороге, но мы отключили аппараты, чтобы уменьшить контакт с поверхностями, это нравится не всем. А маски людей тревожат незначительно, ведь в салонах действует климат-контроль"

