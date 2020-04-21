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Межобластные автобусы и пандемия:
Как перевозчики пережили карантин и какие меры безопасности введены для пассажиров
Карантин так или иначе коснулся жизни всех. Одни перешли на удаленную работу, другие были вынуждены вернуться с заработков из-за границы. Но то, что одинаково ударило по каждому - остановка транспорта. Городской, пригородный, междугородный, международный транспорт замер на долгих два месяца, и сейчас, в период "оттепели", самое время разобраться, как перевозчики возобновляют работу.

Мы отправились на столичную станцию "Выдубичи". Для автоперевозчиков здесь своеобразное "место силы". Долгие годы отсюда отправляются междугородние автобусы в самые отдаленные уголки нашей страны и зарубежья. Мы посмотрели, как проверяют водителей перед отправкой в рейс, узнали, сколько раз дезинфицируют салоны перед выездом, что делают, чтобы обеспечить безопасность пассажиров. Все это с одной целью - помочь понять желающим отправиться в поездку пассажирам, что их ждет после покупки билета на автобус.
Фото: Зал ожидания перевозчика Автолюкс/Ecolines
Инспектируем станцию:
Междугородние и международные маршруты
Автовокзал расположен над станцией метро "Выдубичи". На выходе интересуемся, где именно стоят международные и междугородние автобусы. Нам сразу указывают на приметное здание с вывеской "Автолюкс-Ecolines". Фактически, это "вокзал внутри вокзала". У перевозчика сосредоточена здесь вся инфраструктура - диспетчеры, кассиры, зал ожидания, руководство местного отделения. Внутри достаточно просторно. Забегая вперед, укажем, что это карантинное ограничение, раньше сидений было в два раза больше.
Фото: Кассир Ольга за работой
Фото: Кассир Ольга за работой
Работники в масках. В первую очередь замечаем средства защиты на кассире. Такая мера безопасности просто необходима, ведь общаясь с большим количеством людей, кассир подвергает себя повышенной опасности. Интересуемся, не боится ли. Оказывается - нет. Двухмесячный режим самоизоляции сильно утомляет, и девушка была рада оказаться в коллективе и выйти на работу.
Фото: Екатерина, руководитель отдела логистики
Фото: Екатерина, руководитель отдела логистики
Екатерина - руководитель отдела логистики, она работает в компании уже больше 10 лет. На стене в ее кабинете - карта Украины. На ней узор из канцелярских шпилек и разноцветных нитей, сходящихся в Киеве. Это карта автобусных маршрутов, связывающих ниточками перевозок самые дальние уголочки нашей страны.

Сегодня задача Екатерины - снова пустить автобусы по этим дорожкам. И это задание не из простых. Но самое сложное уже позади - руководительница признается, два месяца простоя - большое испытание для компании, коллектива, менеджмента. Но несмотря на кризис, команду удалось сохранить, под сокращение никто не попал. Время карантина также использовали с толком - переоборудовали зал, изменили порядок обслуживания клиентов.
Фото: Карта Украины в кабинете главного логиста
"Перед открытием мы полностью перестроили зал ожидания. Раньше у нас было очень много сидений, люди сидели друг возле друга. Перед открытием мы обеспечили дистанцию между пассажирами - убрали половину сидений и наклеили на полу специальную разметку.

В зале ожидания мы часто обращаемся к пассажирам по громкой связи, указывая, что они должны выполнять карантинные меры не по нашей просьбе, а из-за уважения к другим пассажирам. Были случаи, когда человек принципиально не надевал маску. Тогда мы обращали его внимание на то, что могут пострадать окружающие. И это действует на человека.

Люди долго не имели возможности ездить в автобусах, и когда такая возможность появилась, пассажиры стали относиться к перевозчику более лояльно, дисциплинированно, стали больше прислушиваться к персоналу.

Когда возобновили работу городского транспорта, все радовались, ведь обратили внимание, как важно, что есть метро. С перевозками похожая ситуация. Люди относятся более понимающе, ведь осознают, как важно, что есть пассажирские междугородние, международные перевозки.

Динамика нарастает. Когда мы запустились, люди очень боялись ездить. Они не знали, какие условия уборки автобуса, необходимо ли соблюдать дистанцию. Можно сказать, что они выжидали, смотрели по социальным сетям, те, кто раньше покупал билеты через интернет, теперь приходят в кассу, просто чтобы убедиться, что все работает".

Несмотря на рост, динамику, в компании чуда не ждут. Кризис сильно бьет по возможностям украинцев, и мало кто сейчас задумывается о дальних путешествиях.

"Я думаю, это лето не будет таким, как прошлое. Мы не наберем такой темп, как в прошлом году. Остановиться можно очень быстро, но запуститься тяжело. В прошлом году мы пришли к тому, что у нас исчезло межсезонье. У нас не было времени отдохнуть, мы переходили из сезона в сезон.

Сейчас люди боятся, у них нет доходов. Ведь чтобы поехать отдыхать, мало купить билет, нужно обеспечить проживание, питание. Плюс не было четкой информации, условно - мэр говорит: "Нельзя ехать", а министр - "Можно". Вся информация, которую мы черпали до запуска, - собрана по крупицам, это все результат самостоятельного изучения.

Мы сейчас начинаем запускать международные перевозки. Первые автобусы были заполнены. Люди очень волновались, никто не знал, получится выехать или нет. Мы тоже волновались, у нас даже ехал пустой "пробный" автобус. Потом поехал автобус с пассажирами. К счастью, все удалось.

Надеемся, что мы будем работать, пусть и в новых условиях. Нам приспособиться к ним было проще, потому что действуют европейские стандарты, медосмотры у нас проводились всегда, постоянно проводились обработки салонов автобусов, средства для дезинфекции у нас были последние года три. Единственное, что пришлось сделать - отключить кофейные аппараты в автобусах. Раньше люди могли бесплатно пить кофе в дороге, но мы отключили аппараты, чтобы уменьшить контакт с поверхностями, это нравится не всем. А маски людей тревожат незначительно, ведь в салонах действует климат-контроль"

Екатерина
Руководитель отдела логистики Автолюкс/Ecolines
За безопасность коллектива отвечают четыре медсестры. Они работают сутки через трое, с одной из них нам тоже удалось пообщаться. Наталья Викторовна работает в компании год. За плечами у нее 33 года медицинского стажа. Ее смена начинается в 8 утра и длится сутки. За это время она проверяет у всех сотрудников температуру, меряет водителям давление и тестирует алкотестером
Фото: Медработник меряет давление водителю рейса Киев-Запорожье
Фото: Медработник меряет давление водителю рейса Киев-Запорожье
"Работа идет в интенсивном режиме. Измеряем температуру всему офису, без этого работа не начинается. Водители проходят алкотестер, мы измеряем им давление. Обычно проверяем 50-60 человек за смену, включая сотрудников автостанции.

Работы прибавилось лишь в том, что мы каждый час теперь обрабатываем поверхности, измеряем температуру, в том числе и тем, кто работает в офисе. Работа ни в том зале, ни здесь не начинается, пока мы не проверим у них температуру"

Наталья Викторовна
Медработник
Наталья Викторовна показывает плотную, тщательно заполненную от руки тетрадь. На обложке надпись "Журнал температурного скрининга работников перед началом работы". На вопрос о том, выявляли ли у сотрудников высокую температуру, женщина отвечает отрицательно
Фото: Вся информация вносится в журнал
Фото: Вся информация вносится в журнал
Работа у медработника не останавливается ни на минуту. Даже во время беседы к ней подходят водители, которым прямо сейчас нужно отправляться в рейс. Женщина обращает внимание, что все они в масках. Правила тут строгие, без маски в кабинет не пускают никого. С водителями перед отправкой в рейс пообщались и мы.
Фото: Сергей, водитель Автолюкс, перед отправкой в рейс Киев-Херсон
Фото: Сергей, водитель Автолюкс, перед отправкой в рейс Киев-Херсон
У Сергея за плечами 28 лет водительского стажа. 12 из них он работает в этой компании. В этот раз он отправляется в Херсон. Путь займет 9 часов, первые 4,5 часа он будет у руля, а потом его сменит коллега. Эти правила действуют для безопасности пассажиров всегда, ведь дальняя дорога утомляет.

Сергей возит людей в Одессу, Николаев, Херсон, Харьков. 12-14 рейсов туда-обратно в месяц, средний маршрут - около 1000 километров в один конец. Чтобы выйти в рейс, Сергею нужно было сдавать специальные тесты на реакцию, вождение, психическое состояние, хотя он не был за рулем всего три месяца. Все тесты он прошел успешно, другие водители тоже.

С пассажирами конфликтов не возникает, на это влияет как наличие камер в салоне автобуса, которые помогают выяснить суть конфликта, так и трепетное отношение пассажиров к транспорту после снятия части карантинных ограничений. Подробнее нам об этом рассказала уборщица Татьяна.
Фото: Уборщица Татьяна проводит контрольную уборку салона перед отправкой рейса Киев-Харьков
Фото: Уборщица Татьяна проводит контрольную уборку салона перед отправкой рейса Киев-Харьков
Задача уборщицы - поддержка чистоты и стерильности в автобусе и на перроне. Дезинфекцией транспортного средства изначально занимаются на автобазе, но затем проводится "контрольная уборка".
"Убираем мусор, биотуалеты, подметаем, дезинфицируем сидения, планшеты. Наводим чистоту оперативно, но эффективно и качественно. Главное требование - чистота. Так же убираем и в зале. У нас есть для этого все дезинфицирующие средства.

Из-за коронавируса приходится к обработке относиться особенно тщательно. Хлорируем, обрабатываем, моем пол по два раза подряд, все ручки, кассовые стойки обрабатываем специальными антисептиками. Их нам привозят в специальных пятилитровых бутылях.

Хлорка это хлорка, поэтому приходится постоянно проветривать зал, чтобы она выветривалась. Но в остальном мы подбираем для обработки специальные средства, которые не вызывают аллергии у пассажиров.

Но у людей сейчас настороженность, каждый переживает за здоровье. Пассажиры оставляют меньше мусора в салоне, в этом плане работы у нас стало меньше. Раньше, когда мы убирали зал, люди часто делали мне замечания, мол, "не обметайте здесь, я тут сижу". А сейчас отношение изменилось. Люди молча встают, отходят, пока я убираю.

Возможно, причина в том, что люди задумались над ситуацией, начали переживать о том, что происходит в стране. Я и по себе заметила, что бывает трудно и страшно, ведь жизнь нам дается одна и ее нельзя купить ни за какие деньги. Да, мы все были на карантине, отдохнули, очень соскучились по работе, коллективу, но бывает страшновато за близких, детей, родителей, ведь мы живем и не знаем, с чем столкнулись, что это.

Страх присутствует, но сейчас стало намного меньше пассажиров, большого наплыва нет, мы придерживаемся дистанции и за счет этого настороженность утихает. А так, мы делаем то, что делали, только лучше.

Мне бы хотелось, чтобы и в общественном транспорте тоже было безопаснее, чтобы в электричках были антисептики, чтобы увеличили количество вагонов в электричках, ведь людей там очень много. Я надеюсь на лучшее, что мы избавимся поскорее от этой инфекции, ведь бывает очень трудно. Не падаем духом, работаем, шутим"

Татьяна
Уборщица
В компании говорят, пассажиры бывают разные. Отзывчивые и не очень, понимающие и категоричные. Как бы там ни было, персонал ждет, что клиентов будет больше, а значит - и ниточек в кабинете руководителя.