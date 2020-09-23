Забота о людях всегда была приоритетным направлением в компании. А в период пандемии МХП еще больше усилил поддержку и помощь как сотрудникам, так и населению в регионах присутствия. Компания взяла на себя обязательства по финансированию и помощи в борьбе с коронавирусом двум областям – Черкасской и Винницкой. Для этого были закуплены и доставлены в больницы этих областей аппараты для искусственной вентиляции легких, средства индивидуальной защиты, другие крайне важные вещи. Много лет подряд компания является надежным и ответственным работодателем. В компании разработан ряд программ, которые призваны поддерживать сотрудников в разные жизненные периоды, к примеру финансовая помощь при рождении ребенка.



Исключением не стала и ситуация с COVID-19. В отличие от многих других предприятий, на МХП не было сокращения персонала. Более того, компания покрывает все расходы на лечение в случае, если сотрудник заболеет COVID-19.

