Сегодня во всем мире говорят о растущем значении социальной ответственности бизнеса. Вклад крупных компаний в развитие общества даже планируют в скором времени включить в мировые рейтинги как один из пунктов, который позволит более правильно оценивать их деятельность.
К сожалению, в понятие корпоративная социальная ответственность (КСО) довольно часто вкладывают исключительно материальную помощь, которую та или иная компания оказала человеку, попавшему в беду, школе, больнице и т. д. Безусловно, такая помощь очень важна. Например, обеспечить украинские больницы аппаратурой, необходимой для лечения COVID-19, во многом удалось только благодаря помощи бизнеса. Однако понятие социальной ответственности намного масштабней. В широком смысле в него вкладывается та деятельность, которая направлена на качественное развитие общества и его активное участие, которая делает жизнь людей лучше и при этом не ставит целью получение компанией непосредственной прибыли от вложенных денег.
Какой может быть корпоративная социальная ответственность – расскажем на примере МХП – крупного украинского агроиндустриального холдинга
Одной из своих социальных задач МХП видит формирование активной жизненной позиции людей и громад. Именно поэтому социальные акции МХП организованы таким образом, чтобы стимулировать людей планировать свое будущее, ставить цели и реализовывать их. А не ожидать от большого бизнеса денежных "подарков".
Например, многие агрокомпании предусматривают в своем бюджете средства для помощи тем громадам, у которых они арендуют землю (помимо арендной платы). Однако в МХП решили, что такая помощь будет гораздо полезнее и эффективнее, если предоставлять ее не деньгами, а участием в развитии поселка или села.
Игорь Лещенко
Заместитель председателя правления МХП по корпоративной социальной ответственности
"Например, мы можем закупить деревья для благоустройства территории, чтобы жители сами их высадили. Потом для этой же территории купим беседки, фонари, скамейки, а люди их установят. Таким образом мы совместно создадим инфраструктурный парк или сквер"
По его словам, сегодня многие громады достаточно инертны, а помощь бизнеса воспринимают как обязанность, а не добровольную социальную нагрузку. В МХП считают, что с помощью проектов, в которых необходимо проявлять активность самим громадам, удастся преодолеть эту инертность и приучить людей самих заботиться о благополучии и комфорте, брать ответственность на себя, а также учиться находить дополнительные инвестиции в развитие своих громад. Специально для этих целей в прошлом году был создан фонд "МХП – Громаде", средства которого направляются на финансирование подобных проектов, требующих социальной активности.
Как один с примеров: в этом году компания проводит конкурс микрогрантов "Час діяти, Україно!". Его участники должны презентовать свой проект и доказать его важность для своей громады. Победители получат от фонда "МХП – Громаде" сертификаты для реализации проекта. В этом году участие в конкурсе принимают активные представители громад из 15 регионов присутствия МХП. Всего планируется профинансировать 60 проектов.
Большинство средств фонда "МХП – Громаде" – это деньги основного мецената МХП. Однако компания планирует привлекать к его работе и другие инвестиции. А также учить громады самим искать инвесторов.
"Международный опыт свидетельствует, что совместные усилия государства, бизнеса и местных громад дают гораздо больший эффект, чем просто материальная помощь со стороны бизнеса. Поэтому фонд "МХП – Громаде" будет учить людей, помогать им привлекать инвестиции. Конечно, мы будем выступать также инвесторами", – говорит Игорь Лещенко.
Так, в рамках проекта "Усиленное партнерство для устойчивого развития" в трех громадах Черкасской области – в Степанцах, Ерках, Медведевке – недавно начали работать общественные мастерские, где жители сел могут получить широкий спектр бытовых услуг.
На социально важные мероприятия МХП направляет немало средств. В минувшем году в социальную сферу было инвестировано свыше 200 млн грн. В этом году только за первое полугодие – около 119 млн грн.
Одно из новых направлений, которые сейчас старается развивать МХП, – партнерство с другими бизнесами для совместного развития регионов, реализации общих проектов. Так, в августе был подписан Меморандум с акционерным обществом "Укргаздобыча". В документе говорится о том, что компании общими усилиями будут реконструировать школу, детский сад и бывший сельский клуб в двух населенных пунктах Самборского и Дрогобычского районов Львовской области. А в перспективе планируют проводить и другие совместные мероприятия, направленные на развитие громад, аграрной сферы и нефтегазовой отрасли на тех территориях, где обе компании ведут свою деятельность.
Однако забота о развитии регионов, в которых работает МХП, – не единственное направление социальной работы компании. В качестве приоритетов МХП определила для себя также заботу о собственных сотрудниках, охрану окружающей среды и волонтерство.
Забота о людях всегда была приоритетным направлением в компании. А в период пандемии МХП еще больше усилил поддержку и помощь как сотрудникам, так и населению в регионах присутствия. Компания взяла на себя обязательства по финансированию и помощи в борьбе с коронавирусом двум областям – Черкасской и Винницкой. Для этого были закуплены и доставлены в больницы этих областей аппараты для искусственной вентиляции легких, средства индивидуальной защиты, другие крайне важные вещи. Много лет подряд компания является надежным и ответственным работодателем. В компании разработан ряд программ, которые призваны поддерживать сотрудников в разные жизненные периоды, к примеру финансовая помощь при рождении ребенка.
Исключением не стала и ситуация с COVID-19. В отличие от многих других предприятий, на МХП не было сокращения персонала. Более того, компания покрывает все расходы на лечение в случае, если сотрудник заболеет COVID-19.
Забота об окружающей среде проявляется не только в том, что компания старается использовать в своих производствах новейшее оборудование и самые современные технологии, снижающие негативное влияние на окружающую среду, уделяет внимание вопросам энергосбережения. Компания реализует десятки проектов в громадах, которые направлены на осознанное отношение к окружающей среде. В этом году, например, благотворительным фондом "МХП-Громаде" организован детский конкурс "Оживи пластик". Предлагая детям создать свой шедевр из пластиковых отходов, компания на самом деле ставила целью научить их беречь окружающую среду, рационально используя ресурсы. Несколько лет подряд Фонд организовывал эко-фестивали в разных регионах присутствия, а также проводил обучающие экологические инициативы для населения.
Эти примеры наглядно демонстрируют, что украинский бизнес сегодня развивается в тесной связке с обществом, с регионом, в котором он работает. И свои инвестиции в общество социально ответственные компании рассматривают как часть стратегии своего развития.