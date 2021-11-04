Енергетика в усьому світі, і в Україні зокрема, переживає кардинальні зміни. Відбувається глобальний перехід на відновлювані джерела енергії. В Україні це також прекрасно розуміють. В ДТЕК, приміром, планують збільшення частки виробництва електроенергії з відновлюваних джерел (ВДЕ) до рівня не менше 33% вже до 2030 року шляхом побудови сонячних (СЕС) та вітрових (ВЕС) станцій.
Для сегменту відновлювальної енергетики фахівцями MODUS розробляється єдина платформа даних, яка допомагає підвищити ефективність операційного управління сонячними електростанціями. Адже, наприклад, за однакової кількості світла, що падає на панель, - кількість виробленої ними енергії може бути різною. Тож це предмет дослідження та покращення.
Дані та показники роботи СЕС відображаються у вигляді інформаційних панелей – дашборду. Ідея в тому, щоб консолідувати в одному місці всі необхідні показники роботи обладнання різних виробників і проводити моніторинг ефективності функціонування в режимі онлайн, а також створювати інші аналітичні моделі, зокрема щодо попередження поломок, прогнозування вироблення і багато іншого.
Така ж платформа реалізується і для вітрових електростанцій.