При всіх своїх талантах роботи і технології людині – не конкуренти, а помічники. Інновації можуть поліпшити ефективність роботи, але повноцінно замінити людину не можуть. Тому підвищення безпеки на виробництві – одне з завдань, реалізацію якого варто розпочати на виробництві насамперед.



На шахті "Ювілейна" (ДТЕК Енерго шахтоуправління "Першотравенське") під землею встановили понад 1700 радіомаячків Bluetooth, а шахтарів на "Ювілейній", замість звичних коногонок, забезпечили smart-лампами. У цього приладу відразу кілька функцій: smart-лампи – не тільки джерело світла, також вони здатні розпізнавати рівень метану в повітрі і, в разі чого, передати сигнал тривоги на диспетчерський пункт. Також завдяки впровадженню цієї технології диспетчер на спеціальному пульті на поверхні "бачить" місце розташування людини на будь-якій дільниці шахти під землею – з точністю до 10 метрів, – і може миттєво передати повідомлення про евакуацію у разі потреби. Все це стало можливим після того, як на "Ювілейній" з'явився Wi-Fi під землею.