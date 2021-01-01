І будемо відверті, період старшої школи та студентства - це не лише уроки-лекції-заліки. Це компанії та нові хобі. Та й можливість опанувати нові навички, які цілком ймовірно, можуть стати професією в майбутньому. Ваша дитина інтерактивна, захоплюється грою і має багато друзів по всьому світу з подібним захопленням? Тут стане в нагоді ще одна перевага ASUS Zenbook UX325JA-KG250T
– відеокарта Intel Iris Xe Graphics.
Intel Iris Xe Graphics - вбудована графіка для підтримки насиченого ігрового процесу, високої швидкості для майбутніх дизайнерів, архітекторів, інженерів.
Якщо ваша дитина шукає себе у створенні контенту і у неї виходить, то робити це вона зможе з неймовірною деталізацією, максимально швидко і легко експортувати «важкі» файли 4К.
А з форматом до 8К та технологією HDR Dolby Vision і об'ємним звучанням Dolby Atmos - чи варто говорити, яка якість зображення і звуку буде під час перегляду контенту?
Крім того, кожен оцінить кількість портів та можливість підключення як звичайних флешок, так і монітора через повнорозмірний роз'єм HDMI без жодних перехідників.