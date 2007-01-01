"Надо понимать само время, когда возник этот музей. Это 1979 год. Сначала просто продолжалось строительство музея архитектуры и быта Среднего Приднепровья под открытым небом. В то время переносили много сооружений, жилых объектов, и в частности, сакральных сооружений - церквей.



Как рассказывают старожилы, жители Вьюнища сами обратились к нашему тогдашнего директору - Михаилу Ивановичу Сикорскому, чтобы тот спас церковь. Таким образом, церковь была установлена на территории нашего музея. Сразу возник вопрос относительно экспонирования. Параллельно к Сикорскому обратились с идеей открыть музей космоса. В Украине в то время музея космоса не было. И Сикорский, будучи человеком, который жил музеями, понимая, что будет поддержка со стороны этих людей, решил попробовать создать экспозицию.



В 1984 начали рассылать письма с просьбой помочь создать музей.

Была потребность экспонирования крупногабаритных вещей. И сомнений, что это будет церковь, не возникало. Это были 70-е годы, мы знаем, как тогда относились к церкви. Кроме этого у нас на территории музея уже были две церкви. Конечно, сейчас это вызывает вопросы у многих людей. Но тот же Леонид Каденюк сказал, что это очень символично: все космическое сопряжено с сакральным, духовным.



Люди понимают, что это музейный объект, а не сакральное сооружение. Возможно его и надо было в другом месте установить, но музей космоса в церкви - это изюминка, которая привлекает сюда людей. В 2007 году Тарас Тригуб в журнале "Музеи Украины" написал, что это "единственный музей Космоса в Церкви в мире". Наверное, он таким и остается. Это та вещь, которая привлекает посетителей", - рассказывает Сергей.

