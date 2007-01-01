Segodnya.ua
текст и верстка: Игорь Рец
Музей космоса в церкви
В день космонавтики Сегодня расскажут об одном из самых необычных музеев Украины
12 апреля 1961 года корабль "Восток-1" с космонавтом Юрием Гагариным стартовал с космодрома "Байконур" и впервые в мире совершил орбитальный облет планеты в околоземном космическом пространстве.

В мире 12 апреля отмечается как Международный день полета человека в космос. В ряде постсоветских стран, в том числе и в Украине, 12 апреля отмечают День космонавтики.

В этот день Сегодня отправляются в Переяслав-Хмельницкий, чтобы познакомить читателей с уникальным местом, отмечающим в этом году юбилей.
Музей-церковь в Переяслав-Хмельницком
1
Музей-церковь
и ее 40-летний юбилей
Переяслав-Хмельницкий - город в Киевской области с населением в 27 тысяч человек. Место, где развивались важнейшие события украинской истории. 365 лет назад - в 1654 году - под руководством Богдана Хмельницкого в городе была проведена Переяславская рада.

Знаменит Переяслав-Хмельницкий и Национальным историко-этнографическим заповедником. На территории одного из крупнейших музейных комплексов Украины расположены более 400 памятников культурного наследия. Один из них - Музей космоса, находящийся в помещении Церкви Святой Параскевы Пятницы. Внешне это обычное культовое строение. Внутри - части космических аппаратов, костюмы космонавтов и макет пусковой площадки "Байконур"
Церковь Святой Параскевы Пятницы
Церковь Святой Параскевы Пятницы - памятка архитектуры. До 1971 она находилась в селе Вьюнище Переясловского района. Ныне территория, на которой изначально стояла церковь, затоплена Каневским водохранилищем. Саму церковь до затопления в 1971 году перевезли в Переяслав-Хмельницкий, в ней установили музей.

Здание церкви возвели в конце 19 века за счет местных прихожан. В 30-х годах 20 века ее закрыли и в здании устроили зернохранилище. В церкви проходили службы с 1942 по 1960. Затем церковь закрыли, а в 1968 стало известно, что село попадает в зону затопления водохранилища, и необходим перенос. Так здание оказалось в Переяслав-Хмельницком. А внутри оказался музей.

"Днем рождения" музея Космоса принято считать 1979 год. Таким образом, 8 марта этого года музей отметил сорокалетие.
Сергей Вовкодав - старший научный сотрудник музея космоса. Отвечает за экспозицию, которая находится внутри церкви. Ему помогают два музейных смотрителя. Выставки требуют внимания, их нужно дополнять, изменять, обновлять. Он уже привык, что музей космоса внутри церкви вызывает удивление у неподготовленного зрителя. На самом же деле за появлением музея космоса внутри сакрального сооружения лежит целая история.
Сергей Вовкодав, старший научный сотрудник музея
"Надо понимать само время, когда возник этот музей. Это 1979 год. Сначала просто продолжалось строительство музея архитектуры и быта Среднего Приднепровья под открытым небом. В то время переносили много сооружений, жилых объектов, и в частности, сакральных сооружений - церквей.

Как рассказывают старожилы, жители Вьюнища сами обратились к нашему тогдашнего директору - Михаилу Ивановичу Сикорскому, чтобы тот спас церковь. Таким образом, церковь была установлена на территории нашего музея. Сразу возник вопрос относительно экспонирования. Параллельно к Сикорскому обратились с идеей открыть музей космоса. В Украине в то время музея космоса не было. И Сикорский, будучи человеком, который жил музеями, понимая, что будет поддержка со стороны этих людей, решил попробовать создать экспозицию.

В 1984 начали рассылать письма с просьбой помочь создать музей.
Была потребность экспонирования крупногабаритных вещей. И сомнений, что это будет церковь, не возникало. Это были 70-е годы, мы знаем, как тогда относились к церкви. Кроме этого у нас на территории музея уже были две церкви. Конечно, сейчас это вызывает вопросы у многих людей. Но тот же Леонид Каденюк сказал, что это очень символично: все космическое сопряжено с сакральным, духовным.

Люди понимают, что это музейный объект, а не сакральное сооружение. Возможно его и надо было в другом месте установить, но музей космоса в церкви - это изюминка, которая привлекает сюда людей. В 2007 году Тарас Тригуб в журнале "Музеи Украины" написал, что это "единственный музей Космоса в Церкви в мире". Наверное, он таким и остается. Это та вещь, которая привлекает посетителей", - рассказывает Сергей.

Сергей Вовкодав
Старший научный сотрудник
Большая часть экспонатов, представленных в музее, относятся к советскому периоду истории нашей страны. На стенах плакаты, подчеркивающие особенность восприятия фундаментальной науки тех лет единство человека, возделывающего землю, и покоряющего космос. Музейный работник объясняет: это особенность идеологии того времени. Было важно показать, что существующих высот достиг простой человек из села.

Рядом и портреты тех, благодаря кому покорение космоса стало возможным. В музее гордятся, что почетные места заслуженно принадлежат украинцам. Здесь и основоположник практической космонавтики - уроженец Житомира Сергей Королев, и создатель траектории "лунного пути" полтавчанин Александр Шаргей.

2
Аргумент против теории плоской земли
(Да, его действительно можно обнаружить в церкви)
В центре церкви из-под купола на 27-метровой веревке свисает маятник. Он не достает всего несколько сантиметров до пола и приводится в движение легким касанием. Траектория раскачки такого маятника - восьмерка. Но на самом деле, так относительно маятника движется наша планета. Это - маятник Фуко. Специальный прибор, демонстрирующий суточное вращение Земли. Впервые такой прибор собрал французский физик и астроном Леон Фуко в 1851 году.
Здесь, конечно, есть та самая легендарная космическая еда. Разнообразные сублимированные блюда, пища в тюбиках и консервы.
Сверху - парашют, с которым тренеровались Гагарин и Титов. Под ним - макет орбитального отсека космической станции.
Скульптура Гагарина отличается отполированным до глянца носом. На вопрос о традициях в музее шутят: "Кому-то может и на счастье. Но нам не на счастье!". Поймать посетителей "на горячем" за натиранием носа Гагарину не удавалось. Известно лишь, что памятник в таком виде уже многие годы.
3
Эхо 90-х и суперкомпьютер из прошлого
Технологии, за которыми охотятся
В музее собраны уникальные вещи, которые рассказывают об одной из самых секретных ветвей науки - космической. К примеру, здесь есть модули систем управления космических аппаратов: космические системы должны были иметь запас в обновлении, поэтому была возможность "апгрейда" - целые блоки управления можно заменять, исходя из задач. В 90-е на эту электронику охотились грабители. Как подозревают в музее - из-за цветных металлов, а не секретных технологий.
Несколько громоздких шкафов и устройство ввода, похожее на пишущую машинку. Это части компьютера Минск-32. Научный работник приоткрывает дверцу шкафа со стройными рядами текстолитовых плат с распаянными на них транзисторами. Целый шкаф - всего один маленький кластер оперативной памяти.

В современном компьютере миллионы транзисторов - в тысячи раз больше, чем здесь. Но один единственный транзистор из массива оперативной памяти Минск-32 в несколько раз больше чем целый современный процессор!

Минск-32 создан Минским заводом ЭВМ и Брестским электромеханическим заводом в 1968 году. В свое время это была электронно-вычислительная машина средней мощности, которая использовалась в разных сферах промышленности, в т.ч. космической.

Потреблял такой компьютер 15 кВт, питаясь от трехфазной сети 380 Вольт. За годы производства (1968-1975) выпустили 2889 таких машин.
Костюм водяного охлаждения поддевался под скафандр для выхода в открытый космос и позволял контролировать температуру вокруг тела космонавта.

Весь костюм пронизан капроновыми шлангами, по которым двигается теплоноситель и отводит тепло от тела космонавта. Чем-то напоминает современные системы водяного охлаждения компьютерных компонентов. Но если в компьютере СВО нужна для отвода тепла от излучающей тепло детали, то здесь наоборот - система защищает тело от внешнего нагрева.

Здесь есть спасательный костюм, специальные комплекты регенерации кислорода и другие элементы одежды покорителей космоса разных поколений.

На одном из стендов замечаем часть системы управления испытательной ракеты. Как видим,в ней используются лампы. В музее объясняют: это не те радиолампы, которые устанавливались в бабушкин телевизор или радиоприемник, но очень похожие и из того же времени.
4
Роботы в церкви
Стройные ряды машин, совершивших научные прорывы
If a building becomes architecture, then it is art
Отдельное место уделено роботам, отправлявшимся туда, где человек жить еще не готов. Нам показывают спусковой аппарат автоматической станции Венера-7. Именно такой аппарат в 1970 спустился на поверхность Венеры чтобы впервые исследовать ее...

Этот аппарат первым в истории человечества исследовал поверхность планеты. Он не проработал полное время, всего около 20 минут. Высокая температура не дала возможности ему долго проработать, но свою задачу он выполнил.

Луноход-1
"Макет автоматического самоходного аппарата Луноход-1. В 1970 году такой был отправлен на поверхность Луны. Это очень точный макет, в мире таких существует несколько экземпляров. Даже Алексей Леонов в 12-13 году приезжал к нам в Музей и сказал, что таких луноходов осталось немного, а он объездил много музеев Космоса как в СССР, так и в Европе", - рассказывают в музее.

4
Байконур
Стартовая площадка крупнейшего космодрома хоть и является макетом, но все равно впечатляет
Байконур переводится с казахского как "богатая долина". Это первый и крупнейший в мире космодром. Вплоть до распада СССР был основным союзным космодромом. Ныне находится в собственности независимой республики Казахстан, но арендуется Россией до 2050.

Макетный стенд стартовой позиции космодрома демонстрирует последние минуты перед запуском, обслуживающая техника выполняет основные подготовительные работы.
А рядом - двигатель РД-219. Такой ракетный двигатель использовался более 50 лет назад и довольно недолго, т.к. освоение космоса постоянно требовало от ученых свежих решений.
Этой весной самый необычный музей космоса отмечает сорокалетний юбилей. В течении почти полувека музей удивляет новые и новые поколения украинцев, и, как надеются здесь, прививает мечту об исследовании новых горизонтов.