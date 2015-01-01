Сытника обвиняют в передаче штабу баллотировавшейся в президенты США Клинтон информации из "черной бухгалтерии" Партии регионов.
Генпрокуратура обвинила Артема Сытника в нарушении гостайны по двум статьям Уголовного кодекса.
Еврейская община обвинила директора НАБУ в прослушке прихожан в центральной синагоге Киева.
САП зарегистрировала уголовное производство против Сытника о продаже земельного участка в оккупированном Крыму.
Глава холдинга "Электромережа" Дмитрий Крючков сообщил, что передал Сытнику взятку в 500 тыс. долларов.
Генпрокурор Юрий Луценко обвинил Сытника во вмешательстве в выборы США и поддержке Хиллари Клинтон.
Сытника обвиняют в коррупции в виде кем-то оплаченной охоты в заповедных зонах стоимостью 500 тыс. грн.
КСУ признал неконституционным назначение Артема Сытника директором НАБУ, а Окружной админсуд постановил отстранить Сытника от должности.
Старт карьеры Артема Сытника на должности главы НАБУ